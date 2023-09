Karinės oro pajėgos donorinius organus ir audinius skraidins ir iš kitų Europos valstybių

Nacionalinis transplantacijos biuras (NTB) prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos (KOP) tęsia ilgametį bendradarbiavimą. Šių metu rugsėjo 25 dieną Karinių oro pajėgų štabe pasirašyta nauja bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią išplečiama galimybė donorinius organus ir audinius atsiskraidinti ir iš kitų Europos valstybių, praneša NTB.

NTB, siekdamas, kuo greitesnio ir kokybiškesnio organų ir audinių donorystės procesų organizavimo, inicijavo platesnę bendradarbiavimo formą, pasirašydamas naują sutartį. Nuo šiol KOP padės atsiskraidinti donorinius organus ir iš toliau esančių Europos valstybių, tarp jų Lenkijos, Vokietijos ar Čekijos.

„Kai NTB ir Karinės oro pajėgos susijungia dėl gyvybių gelbėjimo misijos, jaučiu didžiulį dėkingumą ir pagarbą. Šis bendradarbiavimas ne tik liudija mūsų institucijų profesionalumą, bet ir žmogiškumą, įpareigojantį gelbėti žmonių gyvybes. KOP sraigtasparniai tampa mūsų vilties sparnais, o mūsų komanda – tų, kuriems reikia šios vilties, balsu“, – sutarties pasirašymo metu kalbėjo Audronė Būziuvienė, Nacionalinio transplantacijos biuro direktorė.

Pirmąją ir daugiau nei 20 metų trukusią bendradarbiavimo sutartį NTB su LR Krašto apsaugos ministerija pasirašė dar 2001 metais. Daugiau kaip du dešimtmečius KOP operatyviai ir geranoriškai padėjo gabenti transplantacijai reikalingus audinius ir organus.

Organų donorystė (asociatyvi nuotr.) / Shutterstock nuotr.

Sraigtasparnių pagalbos reikia, nes labai svarbus yra donorinio organo kuo greitesnis atskraidinimas iš vieno taško į kitą. Vertinama, kad donorinė širdis nuo išėmimo iš mirusio donoro krūtinės iki pradėjimo plakti naujoje krūtinėje teturi 4 valandas. Plaučiai turi būti transplantuoti per 4-6, kepenys – per 12, o inkstai – per 24 valandas.

Skaičiuojama, kad praėjusiais metais KOP sraigtasparniai iš viso kilo ir leidosi 6 kartus. O vien šiais metais orlaiviai skubėjo į pagalbą recipientams taip pat 6 kartus.

Donorinių organų ir audinių šiuo metu Lietuvoje laukia daugiau kaip 300 žmonių. Recipientų gyvybei išgelbėti donorinių organų NTB ieško ir užsienyje tarptautinėje donorinių organų mainų platformoje, kurioje talpinami pasiūlymai arba prašymai apie donorinius organus. Jei organas atitinka keliamus kriterijus ir tinka laukiančiam recipientui Lietuvoje, tuomet vienintelė reali galimybė jį pargabenti į Lietuvą yra oro transportas.

Donorinių organų ir audinių gabenimas yra viena iš Lietuvos kariuomenės taikos meto užduočių, kurias vykdo Taikos meto užduočių operacinėms pajėgoms priskirti nuolatinėje parengtyje budintys kariuomenės vienetai.