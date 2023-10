Dėl ydingai veikiančios pacientų registracijos sistemos – kuriozai pas gydytojus

Šiuo metu atnaujinama išankstinė pacientų registracijos (IPR) sistema veikia ne be trikdžių. Dėl to kartais susidaro kurioziškos situacijos, kai tuo pačiu metu pas gydytoją ateina net keli pacientai. Žmonės skundžiasi ir dėl to, kad negali užsiregistruoti planiniams vizitams iš anksto. Ką daryti dėl besitęsiančių eilių ir stringančios registracijos pas gydytojus šįkart aptariama LRT RADIJO laidoje „Kaip jautiesi?“

Nuo 2023 m. liepos mėnesio įgyvendinami nauji IPR sistemos pokyčiai siekiant efektyviau organizuoti gydymo įstaigų darbą ir valdyti pacientų srautus. Anot Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Asmens sveikatos departamento vyriausiojo specialisto Arvydo Gabrilavičiaus, pokyčiai įgyvendinami siekiant išvengti dėl neatvykstančių pacientų susidarančių spragų.

„Nutinka taip, kad pacientai užsiregistruoja paslaugai, bet vienas iš penkių pacientų neatvyksta. Tokiu atveju susidaro skylės – pacientas negauna paslaugos, o ir gydytojo laikas yra sugaištamas be reikalo (...) Šiandien pacientui leidžiama registruotis tai pačiai paslaugai vieną kartą“, – teigia A. Gabrilavičius.

Sveikatos apsaugos ministerija / Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Didžiausi nesklandumai, anot Vakarų regiono privačių gydymo įstaigų asociacijos prezidentės Aušros Jankauskienės, ir kyla tuomet, kai pacientas yra gydomas ilgesnį laiką ir reikalingas ne vienas vizitas.

„Siekiant pabaigti ilgiau trunkantį gydymą, pavyzdžiui, dantų, žmogus susidaro gydymo planą ir nori savo ritmu užsiregistruoti pas gydytoją pagal savo galimybes. Iš pradžių buvo galimybė be apribojimų užregistruoti mėnesį ar du į priekį, tačiau prieš du ar tris mėnesius pastebėjome, kad pacientai, turėję vėlesnes rezervacijas, dingo iš e.sveikatos sistemos. Dingus jų vizitui įsirašo kiti žmonės, kurie registruojasi internetu. Tuomet susidaro tokia situacija, kad ateina žmogus, jis turi taloną su paskirtu laiku, bet e.sveikatos sistemoje jau kitas žmogus ir jie ateina dviese vienu metu. Prisideda daug papildomo darbo – nuolat tikriname rankiniu būdu, kad paskui galėtume dirbti be streso“, – situaciją atskleidžia A. Jankauskienė.

Šeimos gydytojo konsultacija. Asociatyvinė nuotr. / E.Blaževič/LRT nuotr.

Registracijos pradingsta, jei pacientai turi iš anksto suplanuotus vizitus, tačiau dėl netikėtų aplinkybių tenka registruotis dar kartą. Dėl to susidaro ir gydytojams nemalonios situacijos.

„Pati programa yra padaryta ydingai ir jeigu pacientas serga lėtinėmis ligomis ar stebimas nėštumas ir atsitinka kažkas netikėtai, pavyzdžiui, pakartotinai užsiregistruojama dėl skausmų, tuomet visos tolesnės registracijos yra anuliuojamos. Registrų centras tą puikiai žino, jie pripažįsta, kad registracijos modelis yra suprogramuotas netobulai, nes kai anuliuojasi registracijos, ateina du, būna net ir trys pacientai. Tuomet gydytojas turi atsiprašinėti“, – pasakoja Lietuvos gydymo įstaigų vadovų asociacijos prezidentas Kęstutis Štaras.

Kęstutis Štaras / BNS nuotr.

Anot SAM atstovo, užsiregistruoti keliems vizitams galimybių yra, tik šiuo atveju darbą turi atlikti gydymo įstaiga.

„Pakartotiniam registravimui gali registruoti tik gydymo įstaiga, ji turi pažymėti, kad tai yra pakartotinis apsilankymas arba ilgalaikis stebėjimas, tokiu atveju galima registruoti pacientą kelis kartus į priekį“, – teigia pašnekovas.

Pacientai / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Gydymo įstaigose susidarančias eiles mėginama spręsti ir kitais būdais.



„Siekiant sumažinti eiles SAM daro tam tikrus sprendimus. Vienas iš jų – praplėstos slaugytojų darbo galimybės: dabar jie gali išrašyti receptus, paskirti laboratorinius tyrimus, įvertinti bendrą ligonio būklę ir, jei reikia, pasiųsti pas šeimos gydytoją. Tačiau problema ta, kad pacientai vis dėlto nori pakliūti pas gydytoją ir atsisako slaugytojo konsultacijos“, – teigia K. Štaras.



Parengė Simona Osipovaitė