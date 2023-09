„Nuvarytus arklius, žinot, kur padeda“: 20 metų kariuomenėje būgną mušęs Martynas nesulaukia visos formalios diagnozės

Į LRT GIRDI kreipėsi daugiau nei 20 metų Garbės sargybos kuopoje būgną mušęs karys. Jis pasakoja nebegalintis ne tik groti, bet ir išsispausti citrinos. Speciali komisija pripažino, kad jo liga susijusi su tarnyba.

Tačiau kreiptasi per vėlai, be to, skausmai prasidėjo dar galiojant kitai socialinių įmokų tvarkai, todėl formaliai kariui pripažintas tik vienos rankos sutrikimas. Sprendimus priėmusios institucijos sako besivadovaujančios įstatymais, o kariuomenės atstovai teigia, kad jų skiriama išmoka nuo diagnozių kiekio nepriklauso.

„Mano tiesioginės pareigos buvo mušti būgną ceremonijų, repeticijų metu. Turbūt esate matę parodomąsias programas, kai kariai pasitinka prezidentus, per šventes ir t. t. Tai buvo bet kokiomis oro sąlygomis, nes, įsivaizduokite, Sausio 13 ar Vasario 16, reikia prastovėti 3 valandas grojant būgnu ir niekas neklausia – šalta ar šilta, skauda ar neskauda rankų“, – pasakoja į LRT GIRDI kreipęsis atsargos karys Martynas.

Orkestras / D. Umbraso / LRT nuotr.

Daugiau nei 20 metų tarnavęs Garbės sargybos kuopoje jis sako skausmus pajutęs 2016-aisiais.

„Skausmai, tirpimas, dalinis funkcijos praradimas. Bet aš iš pradžių nesusiejau to su tarnyba – na visiems gi būna, kad paskauda. Nėra gi taip, kad suskaudus metat darbą, keičiat profesiją. Bet pradėjau reabilitaciją, gydymą. Epikondilitui aktyvaus gydymo nėra, tai tiesiog tempimo pratimai, hormoninės injekcijos. Eidavau į tas reabilitacijas, bet grįždavau po jų prie darbo, todėl viskas tik blogėjo“, – dalijasi jis.

Galiausiai gydytojai Martynui pasiūlė keisti profesiją.

„Tada kreipiausi į tarnybinių tyrimų komisiją prie KAM, kuri susieja ligą, traumą su tarnyba. Aišku, užtruko gerą pusmetį. Komisija su ekspertais, medikais nusprendė, kad susirgimas tiesiogiai susijęs su tarnyba“, – sako Martynas.

Rankos / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Tačiau pirmą kartą dėl skausmų karys į gydytojus kreipėsi 2016-ųjų pabaigoje.

Krašto apsaugos ministerijos Karo tarnybos ir personalo departamento atstovė Aušra Kazlauskienė paaiškina, kad tuomet kariai dar nebuvo draudžiami socialiniu draudimu.

„Problema, kad kariai tik nuo 2017-ųjų pradėti drausti socialiniu draudimu. Tai „Sodra“ ir pažiūrėjo, jei liga nustatyta iki tol, tai tada nepripažįsta diagnozės, neįsijungia išmokų mokėjimas. Plačiau galėtų pakomentuoti pati „Sodra“, – nurodo A. Kazlauskienė.

„Sodra“ / E. Blaževič / LRT nuotr.

„Sodra“ situaciją komentuoti atsisako, nes sprendimą priėmė ne ji, o Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija. Jos pirmininkas Paulius Vasilavičius sako šio konkretaus atvejo negalintis komentuoti dėl duomenų apsaugos.

„Tik tiek galiu pasakyti, kad komisija savo darbe visada vadovaujasi galiojančiais teisės aktais ir galiojančiais tuo metu, kai dirba ar jam atsiranda sveikatos pakenkimai. Dėl teisės aktų pasikeitimų kartais būna tokių niuansų, bet dažnai būna ir tai, kad žmonės ne laiku kreipėsi į gydytojus. Kai jauni būna, atrodo – kas čia tokio. Neužfiksuoja nusiskundimo, praleidžia laiką, kai nebegali visai dirbti, tada kreipiasi“, – pažymi P. Vasilavičius.

Buvęs karys sako atsidūręs absurdiškoje situacijoje: „Jie man paliko tik vieną diagnozę, susiaurindami ligų sąrašą per pusę dėl senaties.“

„Iš vienos pusės – senatis, iš kitos – draustumo reikalai ir man iš abiejų rankų abipusių epikondilitų liko vienos rankos. Nes iš pradžių kreipiausi dėl vienos rankos, po kelių mėnesių dėl kitos. Toks teisinis biurokratinis klampalas“, – stebisi Martynas.

Buvęs krašto apsaugos ministras, Europos Parlamento narys Juozas Olekas sako, kad 2017-aisiais tvarka keista kaip tik siekiant padėti kariams.

„Nes būdavo, kad žmonės išeina iš tarnybos ir negauna išmokų. Su kariuomene santykius jau nutraukia, o civilinėje srityje neturi sukaupę įmokų. Tai buvo gimdymo atvejai moterims, kiti susirgimai“, – vardija J. Olekas.

Juozas Olekas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Jis svarsto, kad Martyno problemą galėtų išspręsti ir medikai

„Būgnininkai, tenisininkai, tokia atskira epikondilito rūšis – tenisininko alkūnė – žmonės gydomi, prisitaiko priemones ir toliau tęsia profesinį darbą. Kartais matome tenisininką su alkūnės raiščiu. Yra net chirurginė pagalba. Tiesiog reiktų kreiptis į specialistus, mes jų turime Lietuvoje, manau, galbūt galima padėti. Gal kariuomenėje nėra dažnas susirgimas, civilinės tarnybos suteiktų pagalbą“, – svarsto jis.

Karo tarnybos ir personalo departamento atstovė A. Kazlauskienė patvirtina, kad tokie atvejai – vienetiniai.

„Kariai dalyvauja pratybose, mokymuose, fiziškai aktyvūs. Visišką daugumą sveikatos sutrikimų, pripažįstamų susijus su kario tarnyba, sudaro būtent traumos, o ne ligos“, – komentuoja ji.

Lietuvos kariuomenės orkestras / T. Lukšio / BNS nuotr.

A. Kazlauskienė sako, kad tokiais atvejais galima kreiptis į Karinės medicinos ekspertizės komisiją, nes karys, kuriam pripažintas sveikatos sutrikimas dėl tarnybos pareigų vykdymo, gali pretenduoti į Krašto apsaugos ministerijos kompensaciją.

„Diagnozių skaičius neturi įtakos kompensacijos dydžiui. Nesvarbu, kiek tų diagnozių nustatyta, kompensacijos dydis priklauso nuo sutrikimo sunkumo“, – pabrėžia ji.

Tačiau Martynas sako, kad svarbiausia – ne pinigai.

„Man yra apribojimas kelti iki 15 kg ir citrinos ryte negali į puodelį spaust. Apie grojimą ilgesnį net kalbos nėra.

Man čia daugiau ne pinigų, o teisingumo jausmo trūkumas. Nes tu eini, bandai įrodinėti, kad man čia skauda ir gauni kažkokią absurdišką situaciją, kuri niekaip neįsipaišo. Atidavęs tėvynei tiek metų ir viskas – už brūkšnio. Nuvarytus arklius, žinot, kur padeda“, – sako atsargos karys.