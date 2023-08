Dvi taurės nealkoholinio vyno per dieną gali padėti ilgiau išlaikyti jaunatvišką odą

Jau daugelį metų mokslininkai diskutuoja apie galimą vyno, ypač raudonojo, naudą sveikatai, rašo „Medical News Today“.

Vynas nuo senų senovės naudojamas medicinoje – yra manančių, kai tai buvo pirmieji istoriniuose šaltiniuose aprašyti „vaistai“.

Ankstesni tyrimai parodė, kad raudonas vynas gali padėti išvengti širdies ligų, lėtinio uždegimo ir kognityvinių gebėjimų silpimo. Taip pat įrodyta, kad raudonojo vyno vartojimas gali skatinti ilgaamžiškumą ir padidinti sveikų bakterijų kiekį žarnyno mikrobiomoje.

Neseniai vykusiame metiniame Amerikos mitybos draugijos susitikime NUTRITION 2023 Floridos universiteto mokslininkai pristatė mokslinius tyrimus, kurie rodo, kad iš muskatinių vynuogių pagamintas distiliuotas vynas gali padėti ilgiau išlaikyti sveikesnę senstančios odos būklę.

Veido oda / Shutterstock nuotr.

Elastingesnė, drėgmės nestokojanti oda

Šiam tyrimui Floridos universiteto Maisto mokslo ir žmogaus mitybos katedros asistentė, dr. Lindsey Christman ir jos kolegos pasitelkė 17 moterų nuo 40 iki 67 metų amžiaus. Joms atsitiktine tvarka buvo paskirta gerti dealkoholizuotą vyną arba placebo gėrimą, kuriame nebuvo polifenolių.

Tyrimo dalyvės šešias savaites kasdien išgėrė maždaug po dvi taures joms paskirto skysčio. Po to buvo padaryta trijų savaičių pertrauką ir dar šešias savaites moterys vartojo kitą nei tyrimo pradžioje gėrimą.

Tyrimo pradžioje ir abiejų šešių savaičių laikotarpių pabaigoje mokslininkai ištyrė kiekvienos dalyvės odos būklę ir uždegimo bei oksidacinio streso žymenis.

Juos išanalizavę tyrėjai nustatė, kad pastebimai pagerėjo dealkoholizuotą muskatinų vynuogių vyną gėrusių tyrimo dalyvių odos elastingumas.

Vynas / AP nuotr.

„Mes tikėjomės, kad vynas turės teigiamo poveikio odos elastingumui, – „Medical News Today“ sakė dr. L. Christman. – Deloholizuotame muskatiniame vyne esantys polifenoliai, tokie kaip elaginė rūgštis, antocianinai, kvercetinas ir miricetinas, [gali] sumažinti UVB sukeltą proteazės aktyvaciją. Dėl proteazės sendama oda praranda elastingumą ir ima raukšlėtis.“

Be to, vartojant vyną, ne taip greitai nuo odos paviršiaus pasišalindavo drėgmė, suteikianti odai veiksmingesnį nuo pažeidimų saugantį barjerą.

Didesnių odos raukšlėtumo pokyčių tyrimo metu užfiksuota nebuvo.

Ir nors vyną vartojusių tyrimo dalyvių oda tapo šiek tiek lygesnė, joje mažiau buvo pastebimi uždegimo ir oksidacinio streso požymiai, palyginti su pradiniu lygiu, šie skirtumai nebuvo reikšminiai.

Kuo ypatingos muskatinės vynuogės?

Apskritalapis vynmedis (Muscadinia rotundifolia) – tai pietrytinėje JAV dalyje auganti vynuogių rūšis. Skirtingai nei kitos vynuogių rūšys, jos gerai auga šilto ir drėgno klimato sąlygomis.

Šios vynuogės paprastai būna tamsiai violetinės arba juodos spalvos. Iš jų sulčių galima gaminti raudonąjį, rožinį arba baltąjį vyną.

Vynuogės / Unsplash nuotr.

Muskatinės vynuogės yra pagrindinis polifenolių – paprastai augaluose randamų antioksidantų – šaltinis.

„Nustatyta, kad muskatinės vynuogės, palyginti su kitomis raudonųjų vynuogių veislėmis, pasižymi unikaliu polifenolių deriniu. Todėl iš jų pagaminto vyno biologinis aktyvumas gali būti kitoks, palyginti su kitų rūšių raudonaisiais vynais“, – aiškino dr. L. Christman.

Ankstesniuose tyrimuose buvo analizuojamas muskatinių vynuogių poveikis tam tikriems vėžiniams susirgimams, įskaitant ikiklinikinius tyrimus su trigubai neigiamo krūties vėžio ir prostatos vėžio ląstelėmis.

O 2021 m. birželį paskelbtose su pelėmis atlikto tyrimo išvadose teigiama, kad dealkoholizuotas muskatinių vynuogių vynas gali padėti palengvinti uždegimines žarnyno ligas.

Kodėl dealkoholizuotas vynas, o ne vynuogių sultys?

Muskatinės vynuogės gali būti naudojamos ir alkoholiniam vynui bei vynuogių sultims gaminti, tad galbūt ir šie gėrimai būtų ne mažiau naudingi? Dr. L. Christman nėra tuo įsitikinusi.

„Šio tyrimo rezultatų negalima taikyti alkoholiniam vynui, nes alkoholis yra papildomas kintamasis, galintis turėti įtakos rezultatams, – paaiškino ji. – Be to, dealkoholizavimo procesas galėjo pakeisti bendrą vyno cheminę sudėtį. Dėl šios priežasties rezultatų taip pat negalima ekstrapoliuoti į sultis.“

Veido priežiūra / Shutterstock nuotr.

„Tačiau šis tyrimas rodo, kad muskatiniame vyne esantys polifenoliai gali pagerinti odos būklę, todėl tikėtina, kad ir geriant sultis galima pasiekti panašių rezultatų“, – sakė dr. L. Christman.

„Visgi, norint tai patvirtinti, ateityje reikėtų atlikti tyrimą konkrečiai su šiais produktais“, – pridūrė mokslininkė.

Muskatinės vynuogės – puikus antioksidantų šaltinis

Apie šį tyrimą „Medical News Today“ taip pat kalbėjosi su Hakensako universiteto medicinos centro dermatologe dr. Alexis Livingston Young.

Dr. A. Young teigimu, tyrimo rezultatai jos per daug nenustebino, nes apie muskatinių vynuogių naudą jau buvo nemažai žinoma.

„Muskatinis vynas yra puikus resveratrolio – veiksmingo antioksidanto – šaltinis, – sakė ji. – Muskatinėse vynuogėse šio junginio yra daugiau nei kitų rūšių vynuogėse, o antioksidantų kiekis jose yra bene didžiausias, lyginant su kitais vaisiais. Žinome, kad antioksidantai organizme kovoja su laisvaisiais radikalais.“

Veido priežiūra / Shutterstock nuotr.

„Laisvieji radikalai yra susiję su lėtinėmis ligomis, pavyzdžiui, diabetu ir širdies ligomis, taip pat su ląstelių ir audinių pažeidimais, kurie gali paspartinti bendrą organizmo senėjimą. Taigi mokslininkai įrodė, kad šiose vynuogėse esantys antioksidantai gali padėti ilgiau išsaugoti geresnę odos būklę ir lėtinti raukšlių formavimąsi“, – aiškino dr. A. Young.

Ji taip pat teigė, kad ateityje būtų naudinga atlikti daugiau panašaus pobūdžio tyrimų.

„Tai buvo palyginti nedidelis tyrimas, todėl norėčiau, kad būtų atlikta daugiau panašių, bet didesnės imties ir ilgesnio laikotarpio tyrimų. Visgi manau, kad tai gera pradžia“, – sakė ji.

Kaip sulėtinti odos senėjimą

Kūną dengianti oda iš tiesų yra didžiausias mūsų organas.

Odą sudaro trys sluoksniai. Epidermis – išorinis sluoksnis, derma – vidurinis sluoksnis, kuriame yra kraujagyslės, nervai ir kiti svarbūs dalykai, bei hipoderma arba poodis – giliausias odos sluoksnis, kuriame yra riebalinių ląstelių.

Su amžiumi epidermis plonėja, todėl atrodo vis labiau permatomas. Tose epidermio vietose, kurios anksčiau galėjo būti pažeistos dėl per didelio saulės poveikio, gali atsirasti tamsių senatvinių dėmių.

Raukšlės / Alpay Tonga/Unsplash nuotr.

Be to, pradeda silpnėti visus odos sluoksnius jungiantis kolagenu vadinamas audinys. Dėl to oda gali imti glebti ir raukšlėtis.

Nors odos senėjimo proceso sustabdyti neįmanoma, galima imtis tam tikrų veiksmų, padėsiančių jį sulėtinti. Štai keletas Amerikos dermatologijos akademijos asociacijos patarimų: