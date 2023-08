Ar kasdien valgant braškes galima pagerinti širdies ir smegenų funkciją?

Uogos apskritai yra laikomos supermaistu. Taip yra todėl, kad visos uogos, įskaitant aliejinės kopūstpalmės (acai) uogas, mėlynes, gervuoges ir avietes, yra naudingos sveikatai, rašo „Medical News Today“ (MNT).

Ankstesniais tyrimais įrodyta, kad uogų vartojimas gali padėti sušvelninti uždegimą ir oksidacinį stresą, galinčius tapti daugelio ligų priežastimi.

Kiti tyrimai rodo, kad uogos yra naudingos daugeliui organizmo funkcijų, nes jos apsaugo žarnyno mikrobiotą, nervų, širdies ir kraujagyslių bei imuninę sistemas.

Nauji San Diego valstybinio universiteto mokslininkų atlikti tyrimai rodo, kad kasdien valgant braškes galima pagerinti kognityvinę funkciją, sumažinti kraujospūdį ir padidinti organizmo antioksidacinį pajėgumą.

Tyrimas, kurį finansavo Kalifornijos braškių komisija, neseniai buvo pristatytas kasmetiniame Amerikos mitybos draugijos susitikime NUTRITION 2023.

Braškės / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kiek braškių per dieną yra sveika?

San Diego valstybinio universiteto Fizinių pratimų ir mitybos mokyklos profesorė ir pagrindinė tyrimo autorė dr. Shirin Hooshmand „Medical News Today“ sakė, kad šio tyrimo idėja kilo analizuojant ankstesnes studijas.

„Prieš imdamiesi šio tyrimo išsiaiškinome, kad panašus poveikis buvo įrodytas atliekant tyrimus su gyvūnais ir kai kuriuos tyrimus su žmonėmis, tačiau kitokiose populiacijose ir naudojant kitokius tyrimų planus“, – paaiškino ji.

Šiuo atveju dr. Sh. Hooshmand vadovaujami mokslininkai atliko tyrimą su 35 sveikais vyrais ir moterimis nuo 66 iki 78 metų amžiaus. Aštuonias savaites tyrimo dalyviai kasdien vartojo po 26 gramus liofilizuotų braškių miltelių, atitinkančių dvi porcijas šviežių braškių, arba kontrolinius placebo miltelius.

Praėjus aštuonioms savaitėms, mokslininkai nustatė, kad braškes valgiusiems dalyviams 5,2 proc. paspartėjo kognityvyniai procesai, 3,6 proc. sumažėjo sistolinis kraujospūdis ir 10,2 proc. išaugo antioksidacinis pajėgumas, palyginti su tais, kurie vartojo placebo miltelius.

Braškės / Pexels nuotr.

Dr. Sh. Hooshmand teigimu, mokslininkai tikėjosi, jog pagerės antioksidacinis pajėgumas, nes braškės yra puikus vitamino C šaltinis. Remdamiesi savo hipoteze, tyrėjai taip pat tikėjosi, kad pagerės kognityvinių duomenų apdorojimo greitis.

„Anksčiau skelbtuose įvairių populiacijų tyrimuose jau buvo įrodyta, kad braškės yra naudingos širdies ir kraujagyslių sistemai, todėl labai džiugu, kad mūsų tyrimas patvirtina šiuos rezultatus“, – sakė dr. Sh. Hooshmand, paklausta apie uogų poveikį kraujospūdžiui.

„Šis tyrimas rodo, kad braškių vartojimas gali suaktyvinti kognityvinę funkciją ir sumažinti širdies bei kraujagyslių ligų rizikos veiksnius, pavyzdžiui, hipertenziją. Džiaugiamės, kad paprastas pokytis mityboje – braškių įtraukimas į kasdienį racioną – gali pagerinti vyresnio amžiaus žmonių sveikatą“, – pridūrė mokslininkė.

Kuo braškės tokios naudingos?

Braškės (genus Fragaria) pradėtos auginti Prancūzijoje 18 a. pabaigoje. Tačiau laukinėje gamtoje jų buvo galima rasti dar romėnų laikais.

Šiandien braškės kultivuojamos daugelyje pasaulio šalių, daugiausia jų užauginama Jungtinėse Amerikos Valstijose, Turkijoje ir Ispanijoje.

Braškės / BNS nuotr.

Įdomu tai, kad nors braškės laikomos uogomis, dėl savo augimo būdo jos techniškai yra netikrasis arba sutelktinis vaisius.

Braškėse yra daug vitaminų ir mineralų, reikalingų sveikai organizmo funkcijai palaikyti, įskaitant vitaminą A, magnį, kalį ir folio rūgštį (vitaminą B9).

Be to, braškėse yra labai daug vitamino C – suvalgius vos aštuonias braškes, organizmas gauna visą vitamino C paros normą.

Braškių sudėtyje yra daug antioksidantų, įskaitant polifenolius ir fitosterolius. Polifenoliai pasižymi antioksidacinėmis ir priešuždegiminėmis savybėmis, o fitosteroliai padeda mažinti cholesterolio kiekį kraujyje.

Ankstesniais tyrimais nustatyta, kad braškių vartojimas mažina širdies ligų, diabeto, Alzheimerio ligos riziką ir netgi gali padėti išvengti vėžio.

Braškės / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kaip toliau bus plėtojami braškių tyrimai?

Paklausta apie tolesnius su šiais tyrimais susijusius planus, dr. Sh. Hooshmand teigė, kad tai priklausys nuo būsimo finansavimo.

„Tačiau mes turime daugybę puikių idėjų būsimiems tyrimams, kurie būtų grindžiami pastarojo tyrimo išvadomis, – sekite naujienas! Be to, šiuo metu tiriame braškių poveikį jau minėtoms ir kitoms organizmo sistemoms, vartojant jas kartu su kitais vaisiais“, – aiškino tyrėja.

Peržvelgusi tyrimo išvadas jame nedalyvavusi registruota dietologė ir „Nourished Routes“ įkūrėja Allison Tallman „Medical News Today“ išdėstė, kokia linkme, jos nuomone, turėtų būti plėtojami braškių poveikio sveikatai tyrimai.

„Sąsajos tarp braškių ir žarnyno, braškių ir smegenų, braškių ir širdies funkcijos yra pakankamai gerai ištirtos. Norėčiau, kad būtų daugiau tyrimų apie braškes ir vėžio prevenciją, nes jos pasižymi antioksidacinėmis savybėmis“, – sakė ji.

Braškės / Pexels nuotr.

Kaip sveikiausia valgyti braškes?

Ekspertai rekomenduoja suaugusiems kasdien suvalgyti 1,5–2 puodelius šių uogų. Maždaug aštuonios didelės braškės prilygsta vienam puodeliui.

Ieškote naujų būdų, kaip į savo mitybą įtraukti daugiau braškių? Apsvarstykite šiuos A. Tallman patarimus: