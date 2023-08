Daug daržovių, skysčių ir kuo mažiau streso: gydytojos patarimai tėvams, kad jų atžalos nepatirtų vidurių užkietėjimo

Pilvo skausmai – įprastas reiškinys vaikams, o viena dažniausių to priežasčių – vidurių užkietėjimas, sako medicinos gydytoja Emilė Tilindytė-Muliuolienė. Pasak specialistės, tokį virškinimo sistemos sutrikimą gali sukelti įvairūs veiksniai: nepakankamas suvartojamų skysčių kiekis, netinkama mityba ir net mažojo patiriamas stresas. Ekspertė pažymi, kad su vidurių užkietėjimu svarbu kovoti kuo greičiau – įsisenėjęs jis gali sukelti nemažai problemų.

LRT TELEVIZIJOS laidai „Labas rytas, Lietuva“ medicinos gydytoja E. Tilindytė-Muliuolienė pasakoja, kad vidurių užkietėjimui, šalia pilvo skausmų, dar būdingas ir gausus, bet retas tuštinimasis (iki 3 kartų per savaitę).

Dėl nuolatinių skausmų su šiuo sutrikimu susidūrę vaikai būna agresyvesni, be to, mergaitėms dar gali atsirasti ir besikartojančios šlapimo takų infekcijos.

Pašnekovės teigimu, dažniausiai vidurių užkietėjimą vaikams sukelia jų gyvenimo būdo ypatumai, įskaitant netinkamą mitybą, skysčių vartojimą, nepakankamą fizinį aktyvumą ir psichoemocinį stresą.

„Jis gerokai rečiau pasitaiko dėl metabolinių ligų, tarkime, cistinės fibrozės“, – priduria specialistė.

Kalbėdama apie streso ryšį su vidurių užkietėjimu, gydytoja pabrėžia, jog labai svarbu užtikrinti, kad besituštindami vaikai nejaustų jokio spaudimo, kuris jiems tą procesą gerokai pasunkintų.

„Jeigu pažiūrėtume, (...) kaip formuojasi visi tie įgūdžiai, tai, visų pirma, vaikas pratinamas prie puoduko. Jeigu jam yra taikomas pernelyg didelis emocinis spaudimas, vaikas tikrai gali įsitempti, gėdytis ir vengti tuštintis. Lygiai taip pat, jeigu vaikas yra gėdinamas už (...) nelaimingus atsitikimus.

Galų gale, pasikeitus aplinkai, atsiradus mažajam šeimos nariui, gali staiga atsirasti tokių problemų. Ir, be abejo, [svarbus yra] išėjimas į kolektyvą – darželį, mokyklą. Vertėtų pasiklausti vaikų, ar, sakykime, užsirakina durys mokyklos ar kolektyvo tualetuose, ar nėra vaikų, kurie tyčiojasi, pašiepia, pokštauja ar kaip nors kitaip trukdo mažyliui pasinaudoti tualetu“, – aiškina E. Tilindytė-Muliuolienė.

Pasak laidos „Labas rytas, Lietuva“ viešnios, bene dažniausiai daroma mitybos klaida, dėl kurios atsiranda vidurių užkietėjimas, yra nepakankamas suvalgomų vaisių ir daržovių kiekis. Specialistės teigimu, tėvai neretai per daug pataikauja savo atžalų užgaidoms ir duoda jiems valgyti tai, kas jiems skanu, bet nebūtinai naudinga.

Anot gydytojos, rekomenduojama, kad vaisiai ir daržovės užimtų maždaug pusę vaiko lėkštės. „Maistinės skaidulos, esančios daržovėse, dirgina žarnyno sienelę, skatina peristaltiką ir pritraukia į save vandenį. Dėl to tas turinys būna minkštas ir jį būna lengva pašalinti“, – dėsto ekspertė.

Be to, priduria ji, yra labai svarbu ir tai, jog vaikas kasdien suvartotų pakankamai skysčių. „Tikrai šaunu, kad renkant, kiek skysčių per dieną turi išgerti vaikas, būtų atsižvelgiama į jo svorį, į dienos temperatūrą ar į fizinio aktyvumo intensyvumą“, – sako E. Tilindytė-Muliuolienė.

Paklausta, ar vidurių užkietėjimas gali sukelti didesnių pavojų vaikų sveikatai, ji pažymi, jog tai priklauso nuo to, kiek šis sutrikimas yra įsisenėjęs. Laiku nepastebėtas, jis gali privesti net prie, pavyzdžiui, išmatų nelaikymo.

„Nepastebėtas vidurių užkietėjimas verčia vaikus įsisukti į tam tikrą ydingą ratą. Vidurių užkietėjimas sąlygoja skausmingą, diskomfortišką tuštinimąsi, tačiau tas skausmas ir diskomfortas savo ruožtu skatina vaikus susilaikyti ir vengti tuštintis.

Tai šitie du veiksniai vienas kitą paskatina, kol galų gale, besikaupiant tam kietam, sunkiai pašalinamam turiniui, tempiasi tiesiosios žarnos sienelė ir vaikas praranda gebėjimą pajausti, kad jis nori išsituštinti. Tada gali atsirasti ir išmatų nelaikymas. Na, o nuo didelių pastangų gali atsirasti išangės įplyša, kas tikrai labai skausminga ir pakankamai ilgai gyjanti būklė“, – pasakoja gydytoja.

