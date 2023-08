Odontologus pašiurpinusiu prietaisu prekiaujantis verslininkas: jei klientai susižalos, išimsime iš prekybos

Vienoje elektroninėje parduotuvėje pasirodęs ultragarsinis prietaisas, skirtas dantų akmenims ir apnašoms šalinti tiesiog namuose, sukėlė odontologų ir burnos higienistų pasipiktinimą: žmonės gali susižaloti dantenas ir susigadinti dantis negrįžtamai. Prietaisu prekiaujantis verslininkas atkerta: kodėl tada žmonės jį perka, jei jis toks pavojingas.

Vilnietis Robertas (pavardė redakcijai žinoma) su LRT.lt portalu pasidalino savo abejonėmis dėl vienoje lietuviškoje elektroninėje parduotuvėje reklamuojamos naujos prekės – ultragarsinio dantų valymo prietaiso už 99 eurus (aparatas be akcijos kainuoja beveik 150 eurų, – LRT.lt).

Ultragarsinis dantų valymo prietaisas elektroninėje parduotuvėje / LRT.lt

„Jau kelintą dieną mano socialinio tinklo profilį atakuoja šio prietaiso reklama. Panagrinėjau atidžiau ir nustebau, kad beveik šimtą eurų kainuojantis prietaisas gali atlikti tą patį, ką man atlieka burnos higienistai klinikoje. Pasak pardavėjų, ultragarsinis prietaisas gali pašalinti dantų apnašas, akmenis ir net balinti dantų emalį.

Skamba patraukliai, tačiau ar neprisižais žmonės su tokiu įrankiu, ar jis yra saugus“, – LRT.lt klausė Robertas.

Burnos higienistė: tokie prietaisai gali būti naudojami tik klinikose, bet ne namuose

LRT.lt pakalbino Odontologų rūmų tarybos narę, burnos higienistę Ritą Juchnevičienę. Specialistė kategoriška: „Tokiais prietaisais griežtai negalima naudotis patiems, jei nenorite negrįžtamai pakenkti savo dantims ir dantenoms. Žmogus rizikuoja pakenkti ne tik dantų emaliui, bet ir audiniams aplink dantis.“

Rita Juchnevičienė / Asmeninio albumo nuotr.

Specialistė įsitikinusi, kad ultragarsiniai dantų valymo prietaisai gali būti naudojami tik klinikose ir skirti tik kvalifikuotiems specialistams, bet jokiu būdu ne dantims valyti namuose. Pasak jos, dantų apnašų, akmenų šalinimą kvalifikuotai ir saugiai atlikti gali tik kompetentingi burnos higienistai, gydytojai odontologai, kurie to mokosi iki dešimties metų.

Odontologai / D. Umbraso / LRT nuotr.

„Toks aparatas veikia ultragarso principu. Kitaip tariant, naudodamas aukšto dažnio virpesius. Šis elektroninėje parduotuvėje parduodamas prietaisas turi net tris milijonus aukšto dažnio virpesių per minutę, o ultragarso dažnis yra daugiau kaip 40 KHz. Tai viršija net mūsų specialistų klinikose naudojamų prietaisų dažnius. Be to, kaip žmogus pats sau gali pašalinti dantų akmenis nepažeisdamas burnos audinių? Aš neįsivaizduoju“, – LRT.lt sakė burnos higienistė.

Odontologija / I. Gelūno / BNS nuotr.

Odontologų rūmų atstovė įspėjo, kad yra daugybė kontraindikacijų, kai pacientui griežtai negalima taikyti aukšto dažnio burnos higienos prietaisų.

„Tai gali būti ir dantų emalio pažeidimai, ir kariesas. Negalima naudoti ir po estetinio plombavimo, turint dantų implantų, po naujos kartos dantų restauracijų, dėl dantenų uždegimo, burnos infekcinių ir kai kurių sisteminių ligų, net dėl senesnės kartos širdies ir klausos aparatų. Ar apie tai įspėjo pardavėjas?

Be to, atsižvelgiant į paciento dantis, parenkamas specialus tik jam tinkantis valymo antgalis. Mes naudojame visą spektrą antgalių: ir auksinius, ir paauksuotus, ir specialaus minkšto metalo, ir keraminius“, – vardijo specialistė.

Odontologija / AP nuotr.

Burnos higienistė neslėpė nuostabos dėl verslininkų noro užsidirbti žmonių sveikatos sąskaita.

„Kur mes einame? Gal greitu metu rinkoje atsiras ir dantų plombavimo prietaisų, skirtų šią procedūrą atlikti patiems namuose?“ – klausė specialistė.

Verslininkas: aparatas yra skirtas tiems, kurie nesilanko pas odontologus

Elektroninės parduotuvės „Wesmile.lt“ vadovas Aironas Markovičius LRT. lt patvirtino, kad šis ultragarsinis dantų apnašų valymo prietaisas yra nauja prekė, ja prekiaujama maždaug savaitę.

„Kai tik šis aparatas atsirado mūsų svetainėje, kilo ažiotažas tarp odontologų. Tačiau ne tarp mūsų klientų. Klientai yra mums svarbiausi, todėl laukiame iš jų atsiliepimų apie šią prekę“, – sakė jis.

Ultragarsinis dantų valymo prietaisas elektroninėje parduotuvėje / LRT.lt

Paklaustas, kam skirtas šis prietaisas ir kodėl žmonės turėtų burnos higienos procedūrą atlikti namuose, o ne medicinos įstaigose, įmonės vadovas atsakė: „Prietaisas skirtas šiek tiek vyresniems žmonėms, kurie nesilanko pas odontologus. Pavyzdžiui, bijo arba nenori burnos higienos procedūros darytis pas gydytojus dėl tam tikrų priežasčių.

Žinau, kad yra tokių žmonių, kurie nenori, nepasitiki odontologais ir bando patys tuos dalykus (burnos higieną – LRT.lt) darytis.

Ar jis saugus? Mano vertinimu, šis prietaisas yra saugus. Jis reaguoja tik į danties paviršių, o jeigu antgalį atremi į dantenas – jis išsijungia. Aš pats bandžiau. Be to, aparatas turi skirtingo stiprumo režimus. Jeigu nusistatysi patį silpniausią, tu tam audiniui nepakenksi.

Ar klientas gali padaryti klaidą ir kaip nors per daug nugremžti dantų emalį ar panašiai? Tikriausiai taip, jei jis netinkamai naudosis prietaisu. Su kiekvienu daiktu gali susižaloti, jei naudosi nesilaikydamas instrukcijų.

Jeigu nutiktų taip, kad kuris nors klientas susižalotų arba mes matytume realią priežastį, tikrai pašalintume šį prietaisą iš prekybos. Nematome jokios problemos ir nenorime gadinti savo reputacijos“, – LRT. lt sakė prietaisu prekiaujančios parduotuvės vadovas.

Dantų priežiūra / „Shutterstock“ nuotr.

Paklaustas, ar medikų nuomonė apie prietaiso pavojingumą nėra rimtas argumentas nebeprekiauti šiuo produktu, verslininkas atsakė: „Tai argumentas, bet reikia suprasti, kad šį prietaisą taip pat sukūrė specialistai, kurie gamina ir kitus burnos higienai skirtus įrankius. Pavyzdžiui, irigatorius.“

Verslininkas tikino, kad tokie dantų valymo aparatai tik pas mus naujiena, o kitose šalyse jie parduodami gana seniai.

„Pasidomėjau užsienio elektroninių parduotuvių klientų atsiliepimais apie tokius burnos higienos prietaisus. Nelabai mačiau, kad pirkėjai skųstųsi sugadintais dantimis ar kitokia žala sveikatai. Vienintelis skundas, kad prietaisas neveikia. Tai žiūrėkime į faktus, o ne į šnekas. Man kyla klausimas, jei šis prietaisas iš tiesų gali sužaloti, tai kodėl tada žmonės jį perka, jei jis toks pavojingas. Jeigu tūkstančiai atsiliepimų apie šį prietaisą yra geri, tai kas tada yra teisus“, – LRT.lt klausė elektroninės parduotuvės vadovas.

Po pokalbio su LRT.lt žurnaliste ultragarsinis dantų valymo prietaisas iš elektroninės parduotuvės buvo išimtas.