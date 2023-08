Dėl Seime pusantrų metų marinuojamo projekto odontologai beda pirštu į Matulą – „čia asmeniškumai“

Odontologų licencijavimo sugrąžinimas Odontologų rūmams kelia aistrų visais lygmenimis. Odontologų rūmai piktinasi, kad klausimas pusantrų metų vilkinamas Seimo Sveikatos reikalų komitete (SRK), o komiteto pirmininkas konservatorius Antanas Matulas „ypač priešiškai nusiteikęs“ ir greičiausiai taip elgiasi „dėl asmeninių priežasčių“. Stebisi ir projekto teikėja, SRK narė konservatorė Jurgita Sejonienė, jai pačiai A. Matulas grasina Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) patikrinimu dėl galimų ryšių su odontologais. Pats politikas atkerta, kad odontologų kaltinimai nepagrįsti, o už jo žmonos įvėlimą į istoriją gali tekti atsakyti ir teisme.

Licencijavimą šiandien vykdanti Akreditavimo tarnyba, kurią peikia odontologai, tikina su pavestu darbu susitvarkanti, tačiau neprieštarautų, jei dalis funkcijų būtų grąžintos Odontologų rūmams. Kas trukdo padėti tašką odontologų licencijavimo projekte?

Baigėsi dar viena Seimo pavasario sesija, tačiau ir ji Odontologų rūmams neatnešė laukto rezultato: Sveikatos reikalų komitete (SRK) svarstomi Odontologų rūmų įstatymo projektas ir Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymo pakeitimai, atrodo, įstrigo ilgam.

Dar pernai rugpjūtį Vyriausybės patvirtintame nutarime teigiama, kad odontologų ir burnos priežiūros specialistų licencijavimas turi būti sugrąžintas Odontologų rūmams. Odontologijos įstaigų licencijavimas liktų Akreditavimo tarnybos rankose. Per šį laiką abu įstatymai išdiskutuoti pagrindiniame komitete – SRK, surengti dveji klausymai, kuriuose dalyvavo visos suinteresuotos pusės, tačiau paskutinieji, vykę birželio 21 dieną, bent Odontologų rūmų vertinimu, baigėsi be rezultatų.

Jeigu A. Matulas teigia, kad žmona visiškai nusišalinusi nuo šito sektoriaus, ji nebedirba, tai kodėl jai 2022 metų spalio 31 dieną – tai yra vieši duomenys – buvo suteikta gydytojo specialisto licencija? V. Brukienė

„Mes manome, kad galimai dėl asmeninių priežasčių komiteto pirmininkas taip vilkina šitą procesą ir rodo tokį priešiškumą. Manome, kad jis turi interesų konfliktą, kurio nedeklaravo nuo pat pradžių. Jo dabartinė žmona pagal profesiją yra odontologė. Ji buvo Odontologų rūmų narė, 2015 metais už licencijuojamos veiklos taisyklių nesilaikymą jai buvo panaikinta licencija. Įdomu, kad 2020 metais iš Odontologų rūmų šitos funkcijos atimtos ir perduotos Akreditavimo tarnybai. Praėjusių metų pabaigoje ta licencija A. Matulo žmonai grąžinta. A. Matulas sako, kad mes nekeltume bangų, nes ji to darbo nedirba ir nėra ko maišyti jokių interesų, kurie nesimaišo, bet jeigu tu nedirbi to darbo, kam tada tu susigrąžini licenciją?“ – įtarimais dalijosi Odontologų rūmų pirmininkė prof. dr. Vilma Brukienė.

Odontologijos paslaugos / D. Umbraso / LRT nuotr.

LRT.lt primena, kad šiuo metu A. Matulo žmona Sandra Matulienė yra laimėjusi konkursą Pasvalio rajono ligoninės direktoriaus vietai užimti. Ji buvo vienintelė kandidatė konkurse.

„Kyla klausimas, kad galbūt ta licencija dėl to buvo reikalinga, nes ten yra vyriausiojo gydytojo pozicija, bet tvirtai šito teigti negaliu. Aš tiesiog keliu klausimus, kad jeigu A. Matulas teigia, kad žmona visiškai nusišalinusi nuo šito sektoriaus, ji nebedirba, tai kodėl jai 2022 metų spalio 31 dieną – tai yra vieši duomenys – buvo suteikta gydytojo specialisto licencija? Mes nekeliame klausimo, ar ji skaidriai susigrąžino licenciją, ar ne, bet mes manome, kad galimai dėl asmeninių priežasčių A. Matulas šitaip priešinasi tam, kad licencijavimas būtų sugrąžintas Odontologų rūmams. Jis bent galėjo šitą interesų konfliktą deklaruoti“, – įsitikinusi V. Brukienė.

Anot jos, kai licencijavimas buvo Odontologų rūmų prerogatyva, veiklos nebevykdantys odontologai apie tai turėdavo informuoti Rūmus. Jei žmogus Rūmų neinformuodavo, tačiau kas 5 metus neatnaujindavo savo kvalifikacijos žinių, nesurinkdavo atitinkamo tobulinimosi valandų skaičiaus ir nemokėdavo nario mokesčio, tokio odontologo licencija būdavo stabdoma ir prašoma per metus susitvarkyti reikiamus dokumentus. Dar po metų licencija būdavo naikinama. A. Matulo žmona, kaip tikina V. Brukienė, apie stabdomą veiklą nepranešė, per skirtą laiką reikiamų dokumentų nesusitvarkė, todėl jos licenciją Odontologų rūmai panaikino.

„Jis vienas realiai viskam diriguoja“

V. Matulo neigiamas nusistatymas prieš odontologų specialistų licencijavimo sugrąžinimą Odontologų rūmams matomas plika akimi. Paskutiniuose klausymuose Odontologų rūmai, pasidaliję duomenimis apie už etikos pažeidimus atimtas licencijas, buvo apkaltinti duomenų klastojimu, SRK pirmininkas viešai grasino Rūmus apskųsti prokurorams.

Dėl šio elgesio Odontologų rūmai kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, prašydami pradėti tyrimą dėl netinkamo A. Matulo elgesio, kartu prašoma įstatymams nagrinėti paskirti kitą pagrindinį komitetą – Teisės ir teisėtvarkos. Seimo Etikos ir procedūrų komisija tyrimą pradėjo liepos pabaigoje.

Antanas Matulas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

„A. Matulas viešojoje erdvėje skleidžia tendencingą ir neteisingą informaciją apie mus, kad mes klastojame duomenis. Įvėlė mus su Akreditavimo tarnyba į kažkokius ginčus, kas baudžia ir kas baudė daugiau odontologus, kas daugiau atiminėja licencijų: ar Akreditavimo tarnyba, ar Odontologų rūmai. Atrodo, visiškai beprasmis ginčas.

Mūsų per vienus klausymus paprašė pateikti tam tikro laikotarpio duomenis, kiek mes esame panaikinę licencijų. Iš pradžių sakė: jūs blogi, nes už etikos pažeidimus nenaikindavote licencijų, jūs nekontroliuodavote sektoriaus. Tada mes suskaičiavome ir pateikėme, kiek mes esame už etikos pažeidimus panaikinę licencijų. Tada pradėjo šaukti, kad čia kažkoks genocidas, jūs per daug naikinate licencijų. Žodžiu, kiek bepateiktum – tiek bus blogai. Mes pateikėme duomenis už vieną laikotarpį, Akreditavimo tarnyba pateikė už kitą laikotarpį ir jam nesutapo skaičiai, bet jis nepasižiūrėjo, kad ten yra visiškai skirtingi laikotarpiai.

Tarp mūsų su komiteto pirmininku nuolat vyksta konfliktai dėl šito projekto. Jis grasina, kad dėl mano ir Odontologų rūmų kažkokių neskaidrių ryšių kreipsis net į STT. J. Sejonienė

A. Matulas visiškai vienas realiai viskam diriguoja, vadovauja, tendencingai nukreipia. Po klausymų šiaip turėtų komitetas nuspręsti, ar jiems reikia daugiau tų klausymų, ar jie jau gali daryti išvadas, bet visiškai neklausdamas komiteto A. Matulas pats nusprendžia. Ir dabar po paskutinių birželio 21 dienos klausymų vėl neaišku, ar bus svarstoma, ar bus klausymai, kiek tų klausymų bus, vėl viskas yra nutrūkę kaip į vandenį“, – pasakojo V. Brukienė.

Projekto teikėją apkaltino šališkumu

SRK narė J. Sejonienė, kuri yra ir projekto teikėja, paklausta, ar ji pastebi A. Matulo pasipriešinimą teikiamam projektui, atsakė teigiamai.

„Tai ne tas žodis. Tarp mūsų su komiteto pirmininku nuolat vyksta konfliktai dėl šito projekto. Jis grasina, kad dėl mano ir Odontologų rūmų kažkokių neskaidrių ryšių kreipsis net į STT. Tai nežinau, ar jis tą padarė. Jis sako, kad aš jam nuolat darau spaudimą prašydama, kad tas projektas pagaliau būtų svarstomas. Aš nežinau, kodėl jis neturėtų būti svarstomas, Vyriausybės išvadą dėl šio projekto gavome dar praėjusių metų rugpjūtį“, – tikino J. Sejonienė.

Jurgita Sejonienė / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Jos nuomone, klausimas greičiausiai bus vilkinamas ir toliau. Pusantrų metų trunkantis projekto svarstymas, J. Sejonienės nuomone, yra per ilgas laikas. Mat praėjusioje Seimo pavasario sesijoje buvo ir kitų komplikuotų klausimų, pavyzdžiui, Farmacijos įstatymo pakeitimai, dėl jų kilo vaistininkų ir farmakotechnikų protestų, tačiau šie projektai Seime buvo priimti greičiau.

„Aš čia (dėl odontologų licencijavimo perdavimo – LRT.lt) matau labai didelį pirmininko asmeninį nenorą svarstyti šito klausimo. Klausimo nepalaiko ir A. Veryga, o jie yra du iš keturių išvadų rengėjų. Aš manau, kad projektas turėtų likusių komiteto narių palaikymą, ir Seimo salėje yra didelis palaikymas, čia yra tik dviejų žmonių priešiškas nusistatymas“, – sakė J. Sejonienė.

Vilkinti klausimo svarstymą, anot Seimo narės, komiteto pirmininkas galimybių turi. Pavyzdžiui, dviejų klausymų dėl projekto prireikė todėl, kad pirmuose klausymuose, kuriems buvo paskirtos 2 val., komiteto pirmininkas galėjo dalyvauti tik pusę laiko. Kiti klausymai surengti po mėnesio.

Vilkinti galima ir neįtraukiant klausimo į darbotvarkę. Ją paprastai sudaro SRK biuras, bet darbotvarkė visada yra suderinama su komiteto pirmininku.

Jurgita Sejonienė / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

„Taip iki sesijos pabaigos ir nesugebėjome mes to klausimo apsvarstyti, – reziumavo J. Sejonienė. – Kai paaiškėjo, kad rugpjūtį bus neeilinis komiteto posėdis, pasakiau, kad galėtume ir šį klausimą svarstyti, bet vėl mane apkaltino, kad aš jam ( A. Matului – LRT.lt) darau spaudimą.“

Tiesa, kokie asmeniniai A. Matulo motyvai galėtų skatinti jį nepritarti tam, kad odontologų licencijavimas būtų perduotas Odontologų rūmams, SRK narė teigė nežinanti.

„Aš neįsivaizduoju“, – sakė J. Sejonienė. Ji patvirtino, kad yra girdėjusi, jog paties A. Matulo žmona yra odontologė, bet šiuo metu ji vadovauja Pasvalio ligoninei ir odontologine praktika nesiverčia. Anot J. Sejonienės, norint vadovauti gydymo įstaigai ar bent dalyvauti konkurse vadovo vietai užimti žmogui nereikia galiojančios gydytojo ar odontologo licencijos. Asmuo apskritai gali neturėti medicininio išsilavinimo.

Kaip gali žmogus SAM, Akreditavimo tarnyboje, neturėdamas tos specialybės išsilavinimo, reprezentuoti sektorių prieš Europos Komisiją? Mes esame gavę labai rimtų užklausų iš Europos Komisijos, jau grėsė realiai sankcijos Lietuvai, nes buvo nukonsultuota visai į kitą šoną, atsakymai buvo pateikti tokie, kad mes griebėmės už galvų. V. Brukienė

Kokie galėtų būti tie asmeniškumai, ne kartą A. Matulo yra klaususi ir pati J. Sejonienė.

„Jo aiškinimai, argumentai ir motyvacija visada būna tokie, kad Odontologų rūmai neprisideda prie burnos sveikatos gerinimo, nors man atrodo, kad jie tą veiklą sistemingai ir nuosekliausiai iš visų institucijų vykdo. Kitas motyvas – kad labai didelė korupcija odontologijos sektoriuje, kad mokesčių nemoka, apgaudinėja, bet šią problemą spręsti – visiškai ne Odontologų rūmų kompetencija. Odontologų rūmai teikė viešas ataskaitas, aš neturiu įtarimų, kad jie galėtų ką nors neskaidriai vykdyti“, – komentavo SRK narė.

Vaiko vizitas pas odontologą, asociatyvi nuotr. / „Pixabay“ nuotr.

Matulo žmona dėl galimo Odontologų rūmų šmeižto kreipsis į teismą

Pats A. Matulas tikina, kad klausimas dėl odontologų licencijavimo perdavimo Odontologų rūmams anaiptol nėra vilkinamas. Pasak jo, klausimas yra sudėtingas, todėl, norint išvengti grėsmių dėl galimai nesąžiningo licencijavimo, būtina numatyti saugiklius.

Antanas Matulas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

„Odontologų rūmams yra daug kartų atsakyta. Jie žino, kad yra normalus svarstymas parlamente, komitete ir kai bus klausimas apsvarstytas, jis su komiteto išvada pateks į parlamentą. O abejonių iš tiesų kyla daug. Man asmeniškai ir kitiems parlamentarams kyla abejonių“, – komentavo A. Matulas.

SRK pirmininko teigimu, Akreditavimo tarnybai perėmus tiek odontologų, tiek įstaigų licencijavimą, Odontologų rūmų veikloje buvo rasta daug pažeidimų. Daugiausia pažeidimų susiję su juridiniais asmenimis – dalis įstaigų odontologines paslaugas teikė be licencijos. Šiandien svarstomas tik specialistų licencijavimo klausimas, bet ir čia yra grėsmių. Daugiausia abejonių kyla dėl Odontologų rūmų pateiktų duomenų apie atimtas arba sustabdytas licencijas dėl etikos pažeidimų. A. Matulo nuomone, tai gali būti naudojama kaip šantažas už tai, kad odontologas nepriklauso Odontologų rūmams, laiku nesumoka nario mokesčio.

Kai iš 8 tūkst. narių per 10 metų licencijos sustabdomos arba atimamos 5 tūkst., tai yra panašu į terorizmą. A. Matulas

„Tai gal padarykim taip, kad jeigu žurnalistas padaro kokią klaidą, atimkime licenciją? Jeigu taksistas apvagia netyčia savo klientą važiuodamas, tai atimkime vairuotojo teises? Tokių dalykų neturi būti. Dabar svarstoma, kam turėtų atsiskaityti Odontologų rūmai, kam pateikti informaciją. Valstybėse bandoma atskirti vykdomosios valdžios funkcijas nuo sprendimų priėmėjų – šiuo atveju yra paradoksali situacija. Rūmai nori ir kvalifikaciją teikti, ką gali ir dabar sėkmingai daryti, jie patys nori išduoti beveik nekontroliuojami licencijas ir patys tirti skundus. Kas nors jų veiklą turi kontroliuoti, turime surasti tokį mechanizmą, kad kontrolė būtų.

Antanas Matulas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Tai Matulas netrukdo, nors ieškoma priežasčių, skundžiamas esu etikos komisijai ir visiems kitiems, nors ir visai be pagrindo. Aš savo darbą kaip komiteto pirmininkas privalau atlikti nuosekliai, išsiaiškinti ir atsakyti Parlamentui į visus kylančius klausimus, į visas kylančias abejones“, – kalbėjo SRK pirmininkas.

Anot jo, nieko keisto, kad projektas Seime yra svarstomas pusantrų metų, yra projektų, kurie Seime svarstomi po ketverius metus ir daugiau.

Tiesa, A. Matulas pabrėžė, kad Odontologų rūmams gali tekti atsakyti teisme už skleidžiamą informaciją apie jo žmonos odontologo licencijos aplinkybes. Politiko tikinimu, žmonos licencija buvo sustabdyta dėl to, kad ji tiesiog veiklos nevykdė.

„Kai pasirodė straipsnių šia tema, žmona pasidomėjo, kas ten buvo, aš paklausiau jos, tai ji tuo metu Briuselyje dirbo atašė ir net neteikė jokių prašymų pratęsti licenciją, nes ji to darbo nedirbo ir nesikvalifikavo. Tai ji kreipėsi į Odontologų rūmus, kad jie arba paneigtų šitą informaciją, arba tą ji greičiausiai darys per teismą, nes Odontologų rūmai iš jos licencijos neatėmė už jokius pažeidimus – tiesiog ji nedirbo to darbo. Buvo paskleistas melas, toks ne tik manęs, bet ir mano šeimos narių šmeižimas netoleruotinas. Tai yra gandų skleidimas“, – tikino A. Matulas.

Naujienų portalui LRT.lt pavyko susisiekti ir su pačia A. Matulo žmona S. Matuliene, tačiau moteris atsisakė komentuoti Odontologų rūmų pateiktą informaciją.

Nepatenkinti Akreditavimo tarnybos darbu

Pagrindinė priežastis, kodėl odontologų licencijavimas būtų grąžinamas Odontologų rūmams, – taip būtų stiprinama šio sektoriaus savivalda. Anot Odontologų rūmų pirmininkės, Vakarų Europos valstybėse egzistuoja stiprios odontologų sektoriaus savivaldos. Centralizuotai sektorius valdomas tik posovietinėse valstybėse.

„Mūsų Seimo nariai net nežiūri, kaip gyvena Europa. Visos kitos pažangios šalys yra atidavusios sektoriams patiems valdyti save. Kaip gali žmogus SAM, Akreditavimo tarnyboje, neturėdamas tos specialybės išsilavinimo, reprezentuoti sektorių prieš Europos Komisiją? Mes esame gavę labai rimtų užklausų iš Europos Komisijos, jau grėsė realiai sankcijos Lietuvai, nes buvo nukonsultuota visai į kitą šoną, atsakymai buvo pateikti tokie, kad mes griebėmės už galvų. Štai ką reiškia, kai nekompetentingi žmonės atstovauja sektoriui prieš visą Europą“, – komentavo V. Brukienė.

Apskritai Odontologų rūmai tiek specialistų, tiek įstaigų licencijavimu rūpinosi iki 2020 m., vėliau šios funkcijos buvo perduotos Akreditavimo tarnybai. Trečius metus odontologai bando susigrąžinti bent dalį turėtų funkcijų, nes, jų nuomone, licencijavimo procesas patiems odontologams taptų paprastesnis.

Odontologijos paslaugos / D. Umbraso / LRT nuotr.

„Mes siekiame, kad mums būtų sugrąžintos valstybės deleguotos funkcijos, kurios buvo iki 2020 metų. 16 metų Rūmai vykdė savivaldą ir licencijavo gydytojus odontologus, specialistus ir burnos priežiūros specialistus. Reikia paminėti, kad procese visą laiką dalyvavo ir SAM atstovai, niekada tai nebuvo atiduota visiškai vieniems odontologams tvarkytis.

Mes klausymuose išsakėme daugybę argumentų, kodėl visais lygmenimis – tiek valstybės, tiek specialistų, tiek pacientų – ta kontrolė bus geresnė. Iš to, kad savivalda bus, laimės visi. Vyriausybė yra pritarusi, kad licencijavimas būtų sugrąžintas, tai yra valdančiųjų programa, jiems priklauso ir A. Matulas. Jis dabar realiai vienintelis šitaip aktyviai priešinasi partijos, kuriai pats priklauso, nuostatoms.

Kitas dalykas – valstybė sutaupytų pinigų, nes jei funkcija būtų perduodama savivaldai, tai nekainuotų valstybei nė cento. Pacientams taip pat būtų nauda – mes teigiame, kad šiuo metu sektorius yra kontroliuojamas gerokai prasčiau, nei buvo anksčiau. Nėra nė vienos organizacijos, kuri svarstytų ir kur galėtų kreiptis pacientai dėl odontologų etikos pažeidimų. Akreditavimo tarnyba specialistams ir įstaigoms licencijuoti turi tik vieną etatą, jis jiems per metus kainuoja apie 20 tūkst. eurų. Mes tai kvestionuojame – įsivaizduokite, yra 8 tūkst. fizinių narių, 2,5 tūkst. įmonių, ar tikrai vienas žmogus susitvarko su tiek licencijavimo?“ – argumentus vardijo Odontologų rūmų pirmininkė.

Kartu ji pridūrė, kad šiandien dėl licencijavimo su klausimais į Akreditavimo tarnybą besikreipiantys odontologai negali jai prisiskambinti, tarnyba į jų skundus, pateiktus raštu, neatsako.

Akreditavimo tarnyba neįžvelgia galimos naudos pacientams

Su išsakyta Odontologų rūmų kritika nesutinka Akreditavimo tarnyba. Nors odontologams ir įstaigoms licencijuoti SAM iš tiesų tepaskyrė vieną etatą, tačiau, atsižvelgdama į administracinių procedūrų apimtis, darbo krūvius, tarnyba tikina vien tik odontologijos specialistams licencijuoti paskyrusi 4 specialistus.

Taip pat Akreditavimo tarnyba teigia negavusi skundų raštu iš odontologų ir burnos priežiūros specialistų.

„Retkarčiais pasitaiko interesantų skambučių dėl dokumentų pateikimo į el. sistemą ypatumų, galbūt sudėtingumo, nes odontologai nebuvo įpratę teikti jų savarankiškai, naudodavosi Odontologų rūmų teikiamomis mokamos narystės privilegijomis. Tokiais atvejais Akreditavimo tarnybos specialistai konsultuoja pareiškėjus ir padeda tinkamai pateikti reikiamus dokumentus. Tačiau sulaukiame nemažai ir patenkintų naująja sistema asmenų atsiliepimų, jie pasidžiaugia galėdami laisvai, be privalomų finansinių įsipareigojimų tvarkyti savo reikalus, nes mokamas tik vienkartinis licencijos išdavimo mokestis.

Odontologijos paslaugos / D. Umbraso / LRT nuotr.

Reikia paminėti, kad turime problemų dėl skambučių ir telefonu teikiamų konsultacijų, kai yra sudėtinga prisiskambinti į Akreditavimo tarnybą, gauti atsakingo už besikreipiančiojo klausimą specialisto konsultaciją ir pan., tačiau tai yra bendra, o ne odontologijos srities problema. Atsižvelgdama į tai, Akreditavimo tarnyba jau ėmėsi esminių permainų, kad pertvarkytų konsultavimo modelį, telefoniją, ir tikisi, jog netrukus interesantai pajus teigiamus pokyčius ir įvertins šiuolaikišką, patogią, draugišką vartotojui konsultavimo tvarką“, – nurodoma Akreditavimo tarnybos raštu pateiktuose atsakymuose.

Jei būtų priimtas sprendimas pakartotinai perduoti specialistų licencijavimą Rūmams, Akreditavimo tarnyba tokiam žingsniui neprieštarautų. Akreditavimo tarnyba

Tiesa, paskutiniame SRK posėdyje Akreditavimo tarnybos direktorius Tadas Žentelis kalbėjo, jog iš principo tam, kad būtų stiprinama odontologų savivalda, tarnyba neprieštarauja, tačiau tokiu atveju reikėtų kalbėti ne tik apie odontologų specialistų licencijavimo sugrąžinimą.

„Tas modelis įmanomas, bet jį reikėtų svarstyti kaip visos sistemos pakeitimą, o ne kažkokį atskirą perdavimą ar tų funkcijų grąžinimą. Tos realios naudos iš to, kad tik licencijavimą vykdys Rūmai, aš taip ir neišgirdau, kokia čia bus nauda tiek pacientui, tiek specialistui“, – sakė T. Žentelis.

Anot tarnybos, šiuo metu nėra būtinybės odontologų specialistų licencijavimo atiduoti juos vienijančiai organizacijai. Mat, tarnybos teigimu, dabartinė administruojama licencijavimo ir licencijų sąlygų priežiūros sistema yra sėkmingai veikianti, stabili ir subalansuota. Be to, licencijų duomenys dabar yra bendrose sveikatos priežiūros specialistų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinėse sistemose, o tai yra ne tik „gerokai patogiau kaupiant, sisteminant, viešinant ir dalinantis informacija, bet ir daug efektyviau finansiškai“.

Odontologija / AP nuotr.

„Odontologų rūmai ir esant dabartiniam teisiniam reguliavimui gali sėkmingai plėtoti savo savivaldą, rūpintis savo narių profesiniu tobulinimu, etikos priežiūra ir veiklos kokybės standartais.

Visgi jei būtų priimtas sprendimas pakartotinai perduoti specialistų licencijavimą Rūmams, Akreditavimo tarnyba tokiam žingsniui neprieštarautų, tačiau pabrėžia, kad būtina įsivertinti visas su tuo susijusias aplinkybes: žmogiškųjų išteklių darbo laiko sąnaudas reikiamų teisės aktų parengimui, kaštus IT sistemų adaptavimui, infrastruktūros sukūrimui ir t. t. Kyla daug klausimų dėl licencijavimo pakartotinio perdavimo sąlygų, paskesnio perduotų funkcijų kontrolės mechanizmo, privalomos narystės Rūmams ir kt.“, – raštu pateiktuose atsakymuose nurodo Akreditavimo tarnyba.

SAM pritaria tam, kad būtų stiprinama odontologų savivalda

Tam, kad odontologų specialistų licencijavimas būtų grąžintas Odontologų rūmams, pritaria ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM). Viceministras Aurimas Pečkauskas naujienų portalui LRT.lt sakė, kad pagrindinis Vyriausybės pritariamosios išvados rengėjas ir buvo SAM.

Mes negalime komentuoti Seimo narių veiklos. Seimo sprendimai ir procesas yra Seimo narių rankose. A. Pečkauskas

„Reikėtų suprasti, kad Vyriausybės programoje buvome įsirašę priemones, kurios bendrąja prasme yra susijusios su medikų savivaldos stiprinimo idėjomis. Tai viena iš savivaldos stiprinimo iniciatyvų, kalbant apie odontologus, yra fizinių asmenų licencijavimo perdavimas. Kokios būtų pridėtinės vertės valstybei? Tarp jų yra ir mažesnė administracinė našta valstybės institucijoms“, – komentavo A. Pečkauskas.

Viceministro nuomone, vertėtų atsigręžti į užsienio šalis, pavyzdžiui, Jungtinę Karalystę, kur jau yra susiklosčiusios ilgametės tradicijos, kad specialybės reguliavimas tam tikrais aspektais yra perduotas pačiam sektoriui kuruoti.

Aurimas Pečkauskas / L. Balandžio / BNS nuotr.

„Tai mes kalbame apie tas specialybes, kurios yra sudėtingesnės tiek įgyvendinimo prasme, tiek pačios veiklos prasme, ir taip manoma, kad jos negali būti adekvačiai perprantamos kokioms nors valstybės institucijoms. Žvelgiant į tarptautines akademines publikacijas, vis tik tokioms specialybėms, sveikatos priežiūros specialistų reguliavimui reikia judėti į savivaldą. Lietuvoje mes tokių tradicijų neturėjome, bet manome, kad Odontologų rūmai yra stipri ir stiprėjanti organizacija, todėl manome, kad tai būtų teisinga Lietuvai“, – sakė sveikatos apsaugos viceministras.

Dėl Akreditavimo tarnybos darbo, susijusio su odontologų ir odontologinių įstaigų licencijavimu, SAM priekaištų neturi. Ar Odontologų rūmai su specialistų licencijavimu susidorotų geriau – viceministrui sunku vertinti. Jis priminė, kad perdavus licencijavimą Akreditavimo tarnybai buvo rasta nemažai pažeidimų, tačiau daugelis buvo susiję su odontologijos įstaigų, o ne pačių specialistų licencijavimu. Visgi A. Pečkauskas sutinka, kad dalį funkcijų sugrąžinant Odontologų rūmams kai kurios grėsmės išlieka.

„Galimas grėsmes išsako ir kitos institucijos, kalbame apie Konkurencijos tarybos įžvalgas, kad galbūt gali atsirasti šališkumų priimant vienokius ar kitokius sprendimus dėl specialistų licencijų pratęsimo ar sustabdymo, kai galbūt kokiais nors darbiniais ryšiais susiję asmenys gali dalyvauti tų organų, kurie priima tokius sprendimus, veikloje. Bet, kaip suprantu, nusišalinimo mechanizmai taip pat yra galimi ir tas rizikas organizacinėje struktūroje galima suvaldyti“, – komentavo A. Pečkauskas.

Tiesa, jis atsisakė vertinti, ar projektas SRK, SAM nuomone, yra vilkinamas.

„Mes negalime komentuoti Seimo narių veiklos. Seimo sprendimai ir procesas yra Seimo narių rankose“, – pabrėžė viceministras.