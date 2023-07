Vaistininkė apie grįžimą į darbą: kodėl po atostogų nesijaučiame pailsėję?

Tikriausiai visiems yra tekę susidurti su jausmu, kai po atostogų norisi dar vienų atostogų. Kad taip nenutiktų, vaistininkė pataria, kaip susikurti sveikas atostogas, neiškristi iš įprastos kasdienybės ir kokių klaidų vengti poilsiaujant, rašoma pranešime spaudai.

„Dažnai per atostogas žmonės linkę į kraštutinumus. Norima pamatyti viską per ribotą laiką arba laikas leidžiamas itin pasyviai, daug gulima, valgoma ir gurkšnojama. Pirmuoju atveju per mažai miegama, o maistas atsiduria antrame plane. Po tokių atostogų norisi dar vienų atostogų, nes organizmo resursai būna išnaudoti. Dažnu atveju prieš atostogas organizmas ir taip būna išsekęs, tad papildomas jėgų išnaudojimas gali sąlygoti nusilpimą ar net susirgimą. Antruoju atveju, atrodo, kad poilsis turėtų būti kokybiškesnis, tačiau kūnui vien gulėjimo ir valgymo nepakanka. Gerai savijautai svarbu derinti fizinį aktyvumą su poilsiu“, – pataria „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Giedrė Tautkevičienė.

Giedrė Tautkevičienė / „Gintarinės vaistinės“ nuotr.

Laikytis režimo atostogų metu

Pasak G. Tautkevičienės, įprastas režimas suteikia organizmui stabilumo ir nereikalauja papildomų resursų prisitaikymui, o turintiems jautresnį organizmą rutinos laikymasis mažina stresą kūnui.

„Laikantis panašaus miego režimo, grįžus po atostogų nereikia papildomo laiko sugrįžti prie įprasto miego ritmo. Žmonės, kurie lengvai užmiega, ne itin jaučia didelį skirtumą, bet tiems, kurie užmiega sunkiau, išsimušimas iš įprasto miego režimo gali sukelti problemų. Fizinio aktyvumo užtikrinimas padeda išlaikyti gerą savijautą. Kūnui svarbu judėti – jei nepavyko tam laiko skirti anksčiau, atostogos yra puikus metas tai padaryti“, – akcentuoja vaistininkė.

Judant gaminamas tarpsąnarinis skystis, kuris yra reikalingas sklandžiam sąnario darbui, taip pat gerėja kraujotaka, organai aprūpinami reikalingomis maisto medžiagomis.

Lauko kavinė / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Raumuo išlieka tonuse, dėl ko mažėja skausmo tikimybė. Tai ypač svarbu turintiems išvaržas ar kenčiantiems lėtinius, pasikartojančius raumenų, neuralginius skausmas. Dažnai skausmas jaučiamas esant raumens nusilpimui ar pertempimui. Fizinis aktyvumas suteikia energijos, gerina emocinę sveikatą bei miego kokybę. Mityba, miegas ir fizinis aktyvumas – trejybė, neatsiejama viena nuo kitos, norint gerai jaustis“, – aiškina G. Tautkevičienė.

Mitybos režimo išlaikymas padeda neperkrauti organizmo ir nesutrikdyti įprastinės virškinimo veiklos. Vaistininkei dažnai tenka išgirsti klientų nuogąstavimus, kad per atostogas jie priaugo svorio, todėl dabar ieško patarimų, kaip sugrįžti į įprastą formą. Kita dažna problema po atostogų – skrandžio uždegimai.

„Nuo mitybos labai priklauso sklandi organizmo veikla. Kai sutrinka skrandis, atrodo visas kūnas pakrinka, kamuoja galvos skausmai, bendras silpnumas, pakyla temperatūra, šokinėja spaudimas ir cukraus kiekis kraujyje, jaučiamas skausmas, deginimo jausmas, krūtinės spaudimas. Taip pat su maistu gaunamos reikalingos maistingos medžiagos – vitaminai, mikroelementai, kurie svarbūs gerai savijautai. Jei valgomai per mažai, atsiranda jėgų trūkumas, silpsta organizmas ir lengviau „kimba“ infekcijos“, – aiškina G. Tautkevičienė.

Atostogos / I. Gelūno/BNS nuotr.

Ji pataria atsispirti pagundai rinktis „viskas įskaičiuota“ ir visada pasiimti mažesnę lėkštę restorane, mat tokiu būdu maisto įsidedama mažiau, nors vizualiai jo atrodo daugiau. Sotumo jausmas visada atsilieka, todėl reikėtų patiekalu mėgautis, kramtyti lėtai, nes gerai sukramtytas maistas – geriau virškinamas.

„Siūlyčiau likus 20 min. iki valgio išgerti stiklinę vandens, kuris padeda paruošti skrandį maistui ir nepersivalgyti. Jei po pietų ar vakarienės visgi jaučiama, kad maisto buvo per daug, reikėtų bent jau savęs negraužti – kaltės jausmas nepadeda organizmui virškinti, verčiau kitą kartą stengtis įsidėti mažiau“, – pataria vaistininkė.

Anot G. Tautkevičienės, vasarą svarbu nepamiršti organizmą papildyti vitaminais ir mikroelementais, kurių gausu uogose, daržovėse, vaisiuose – jų mityboje turėtų būti kasdien. Taip pat gerti pakankamai vandens, nes šiltuoju metų laiku prakaituojama daugiau nei įprastai.

„Jei per dieną šlapinamasi vieną kartą ir šlapimas visada yra ryškios geltonos spalvos – tai požymis, kad trūksta vandens. Esant jo trūkumui, žalojami inkstai, trikdoma įprasta organizmo veikla, didėja tikimybė perkaisti, tirštėja kraujas“, – atkreipia dėmesį ji.

Atostogos su tėvais / K. Vanago/BNS nuotr.

Grįžti į kasdienį ritmą

Kartais sunku sugrįžti į rutiną dėl sutrikusio miego – tokiu atveju rekomenduojama skirti laiko pasivaikščiojimui prieš miegą, taip pat išgerti ramunėlių, pipirinių mėtų, melisos ar valerijono arbatos. Jei ir tai nepadeda, rekomenduojami maisto papildai, gerinantys miego kokybę.

„Tiems, kam sunku susikaupti ir išlaikyti dėmesį po atostogų, rekomenduoju radiolės, eleuterokokų preparatus, kurie padeda sumažinti įtampą, susikoncentruoti ir teikia energijos. Taip pat labai vertinga skirti laiko kvėpavimo pratimams ir meditacijai. Reguliariai taikant šias priemones pastebimai pagerėja dėmesio išlaikymas, o stresinės situacijos ne taip lengvai išmuša iš vėžių.

Jei jaučiamas liūdesys dėl pasibaigusių atostogų ir nerimas dėl ateinančio rudens, patariu susigalvoti smagių ritualų, kurie gali pralinksminti net ir tada, kai oras už lango nebedžiugina. Taip pat vertėtų papildyti savo B grupės vitaminų atsargas, pavartoti vaistažolių arbatų ar maisto papildų, mažinančių nerimą: juose turėtų būti melisos, valerijono, pasiflorų ar levandos“, – vardija G. Tautkevičienė.

Nuovargis / Pexels nuotr.

Grįžus iš atostogų vasarą lengviau įsilieti į kasdienybę nei rudenį dėl kelių priežasčių: dar lepina saulėtos dienos, todėl nuotaikos ir energijos lygis būna didesnis, taip pat dar būna likę suplanuotų smagių savaitgalių.

„Rudenį – jau šiek tiek kitaip, tam įtakos turi oras: saulės kiekis sumažėja, oras vėsta, daugiau lietaus ir darganos. Rudenėjant prasideda organizmo adaptacija, persijungimas į tamsesnį metų laiką. Vieni besikeičiantį organizmo režimą jaučia stipriau, kiti – silpniau arba visai nejaučia. Nepaisant to, pokyčiai vis tiek vyksta. Dėl šios priežasties gali būti sunkiau sugrįžti į rutiną. Kai kurie net ima jausti artėjančią rudeninę depresiją“, – perspėjo vaistininkė.