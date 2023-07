Melanoma – agresyviausias odos vėžys, tačiau vizito pas gydytoją gali tekti palaukti ir pusmetį

Vėlyvosios stadijos odos melanoma prilygsta mirties nuosprendžiui, – sako medikai. Lietuvoje melanoma sergančiųjų išgyvenamumas yra vienas žemiausių Europoje. Ir nors ankstyvoje stadijoje diagnozavus šį vėžį žmogus dažniausiai visiškai pasveiksta – norint pasitikrinti, ar nesergate melanoma, teks palaukti vidutiniškai pusę metų.

Vilnietis Laimonas (pavardė redakcijai žinoma) nutarė pasitikrinti dėl melanomos. Pabandęs užsiregistruoti e. sveikatos sistemoje pas dermatovenerologą vyras apstulbo.

„Santaros klinikų Dermatovenerologijos centre šiais metais nėra laisvų vietų“, – LRT.lt sakė vilnietis.

Tik prisiskambinęs į klinikų registratūrą Laimonas buvo įtrauktas į laukiančiųjų sąrašą. Jam buvo pasakyta, kad su juo susisieks, jei atsiras laisva vieta. Tačiau gydytojo konsultacijos anksčiau gruodžio mėnesio tikėtis neverta.

Laimonas kreipėsi į privatų dermatovenerologą. Už konsultaciją sumokėjo apie 80 eurų, tačiau vis tiek turi registruotis Santaros klinikose tolesnei stebėsenai.

Eilės pas gydytojus – pandemijos pasekmė

LRT.lt žurnalistė atliko eksperimentą – e. sveikatos sistemoje pabandė užsiregistruoti pas gydytoją dermatovenerologą konsultacijai dėl odos vėžio Vilniuje. Sistema parodė tik vieną laisvą laiką – po savaitės ir tik privačioje klinikoje.

Santaros klinikų Dermatovenerologijos centro vadovas gydytojas Tadas Raudonis LRT.lt patvirtino, kad patekti į jų kliniką konsultacijai vidutiniškai trunka pusmetį.

„Tokios ilgos eilės – pandemijos pasekmė. Ir šis šleifas truks, greičiausiai, dar kelerius metus. Juk kone dvejus metus medicinos paslaugos buvo sustabdytos. Dabar turime susikaupusių daug problemų ir matome pasekmes. Norinčiųjų gauti konsultaciją yra tris kartus daugiau, nei galime priimti, todėl yra sudaromi laukiančiųjų sąrašai“, – sakė T. Raudonis ir pabrėžė, kad Lietuvoje melanoma sergančiųjų išgyvenamumas yra vienas mažiausių Europoje.

Klinikų vadovas pabrėžė, kad jų centre dirba 24 dermatovenerologai, iš kurių tik pusė konsultuoja dėl piktybinių odos susirgimų. Rudenį specialistų skaičius turėtų išaugti. Prie kolektyvo prisijungs dar trys specialistai.

„Norint patenkinti pacientų srautą, centre turėtų dirbti mažiausiai šimtas specialistų. Mes esame tretinio lygio medicinos įstaiga, todėl norinčių patekti pas mūsų specialistus – tūkstančiai, ir ne tik iš Vilniaus“, – konstatavo vadovas.

Gydytojo atlyginimas – 1500 eurų

T. Raudonis pasakojo, kad patekimą pas gydytoją apsunkina ir tai, kad jų centre beveik nėra gydytojų, kurie dirbtų visu etatu. Beveik visi dirba ir privačiose klinikose.

Privačioje klinikoje dermatovenerologas gali gauti penkis kartus didesnį atlyginimą už tą patį darbo krūvį. T. Raudonis

„Neturiu ko slėpti. Pas mus visu etatu dirbantis gydytojas gauna apie 1500 eurų „į rankas“. Privačioje klinikoje dermatologas gali gauti penkis kartus didesnį atlyginimą už tą patį darbo krūvį“, – gydytojų atlyginimus sugretino vadovas.

Įtariant onkologinį odos susirgimą ir siekiant sumažinti konsultacijos laukimo laiką, T. Raudonis siūlo kreiptis į šeimos gydytoją arba į poliklinikos dermatovenerologą, jei toks yra.

„Jeigu šeimos gydytojas kompetentingas įtarti odos vėžį, jis gali išrašyti skubų siuntimą. Tokiam pacientui užsidegs žalia šviesa. Pas specialistą jis galės patekti ne vėliau kaip per mėnesį“, – sakė centro vadovas.

Euromelanomos rezultatai – ketvirtadaliui įtartas odos vėžys

T. Raudonis prisiminė ir neseniai vykusią kasmetę Euromelanomos akciją, kai didžiųjų Lietuvos miestų žmonės buvo kviečiami nemokamai pasitikrinti dėl melanomos laikinai įrengtose vietose.

„Šiemet žmonės kone apgulė patikros vietas. Nemažai jų skundėsi, kad negali patekti pas gydytojus. Labai liūdna. Ankstesniais metais negirdėdavome tokių skundų“, – sakė gydytojas.

T. Raudonio duomenimis, per vieną dieną trukusią Euromelanomos akciją buvo patikrinta 1311 žmonių. Ketvirtadaliui rasta vėžinių odos pakitimų. Vienuolikai žmonių įtarta melanoma.

SAM: mažiname eiles pas gydytojus

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) komentare, atsiųstame LRT.lt, pranešama:

„Pacientai gali kreiptis į gydytoją dermatovenerologą su siuntimu ir be jo. Šiuo metu Vilniaus mieste Išankstinės pacientų registracijos informacinė sistema (IPR IS) leidžia registruotis ligonių kasų apmokamai dermatovenerologo konsultacijai Naujosios Vilnios poliklinikoje (anksčiausia registracijos data – rugpjūčio 4 d., su siuntimu), Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje (rugsėjo 7 d., be siuntimo). Gydymo įstaigos nuolat atnaujina informaciją, teikdamos į IPR IS naujus vizitų laikus.“

SAM komentare sakoma, kad tiek ministerija, tiek kitos atsakingos institucijos imasi kompleksinių priemonių, kad eilės pas gydytojus mažėtų.

„Mažinama gydytojų administracinė našta, perskirstomos specialistų funkcijos, tobulinama e. sveikatos sistema ir kt. Ypatingas dėmesys skiriamas žmogiškųjų išteklių planavimui, skatinant gydytojus rinktis darbą regionuose ir didinant valstybės finansuojamų vietų skaičių tose studijų kryptyse, kokių specialistų labiausiai trūksta Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai“, – sakoma SAM komentare.

Pasak SAM atstovų, siekiant mažinti eiles pas gydytojus, šiemet buvo atlikti sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos pakeitimai.

„Šių metų ligonių kasų sutartyse su gydymo įstaigomis išskirtos prioritetinės gydytojų specialistų konsultacijos – tokios, kurių prieinamumas susijęs su ligomis, turinčiomis didžiausią įtaką sergamumui ir mirštamumui Lietuvoje. Todėl skirta daugiau PSDF lėšų visoms pacientams šiais metais suteiktoms kardiologų, neurologų, hematologų, onkologų chemoterapeutų, onkologų radioterapeutų bei endokrinologų paslaugoms apmokėti. Šiuo pokyčiu tikimasi padaryti šias konsultacijas labiau prieinamas pacientams, sumažinti eiles ir sudaryti finansinį pagrindą veikti „žaliesiems koridoriams“, t. y. sudaryti galimybę sunkiomis ligomis sergantiems pacientams gauti paslaugas greičiau, nelaukiant bendroje eilėje“, – teigia SAM.

NVI: per metus – vidutiniškai 400 melanomos diagnozių

Nacionalinio vėžio instituto (NVI) duomenimis, Lietuvoje per metus diagnozuojama vidutiniškai 400 melanomos atvejų.

„Deja, bet matome daug pacientų su išopėjusiu odos naviku. Tada diagnozuojame vėlyvą melanomos stadiją. Tokiais atvejais šansai išgyventi beveik lygūs nuliui. Nebeveiksminga nei chemoterapija, nei radioterapija. Imunoterapija irgi ne visoms melanomos formoms tinka. Ir tai geriausiu atveju tik prailgins gyvenimą galbūt metams, galbūt dvejiems“, – LRT.lt pasakojo NVI Galvos-kaklo ir odos navikų chirurgijos skyriaus vedėja Jolita Gibavičienė.

Onkologė: melanoma plinta greitai ir visur

Gydytoja onkologė pabrėžė, kad laiku nediagnozavus odos melanomos liga plinta. Kartais tai vyksta labai greitai. Tada taikomas sudėtingesnis gydymas, todėl ir gerų rezultatų tikėtis yra sunkiau. Ir atvirkščiai – kuo anksčiau aptinkamas vėžys, tuo geresnių prognozių galima tikėtis. Pvz., anksti diagnozavus odos melanomą, pacientui gali pakakti tik operacijos.

„Melanoma yra pats agresyviausias odos navikas ir tai reiškia, kad jis metastazuoja greitai ir visur. Dėl to bet koks delsimas gali lemti ligos progresavimą“, – apie tai, kodėl ligą svarbu diagnozuoti kuo anksčiau, pasakojo J. Gibavičienė.