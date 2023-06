Kontraceptinės tabletės gali padidinti depresijos riziką

Šiuo metu atliekami tyrimai, siekiant išsiaiškinti, kokie veiksniai turi įtakos depresijos rizikai. Dažnai ją lemia vidinių ir išorinių veiksnių derinys. Tam tikrų rizikos veiksnių modifikavimas galbūt galėtų padėti sumažinti depresijos riziką, todėl šie tyrimai yra itin svarbūs, rašo „Medical News Today“ (MNT).

Yra duomenų, kad geriamųjų kontraceptikų vartojimas gali padidinti depresijos riziką.

Neseniai žurnale „Epidemiology and Psychiatric Sciences“ paskelbtame tyrime nustatyta, kad kontraceptines tabletes vartojančioms moterims depresijos rizika gali padidėti net 130 proc.

Kontraceptinės tabletės ir depresijos rizika

Šiuo tyrimu mokslininkai norėjo išsiaiškinti, kaip hormonus veikiančios kontraceptinės tabletės gali turėti įtakos depresijos rizikai. Jie pažymi, kad ankstesniems šios srities tyrimams įtakos gali turėti „sveiko vartotojo šališkumas“.

Kai kurios moterys nutraukia kontraceptinių tablečių vartojimą dėl nuotaikos pokyčių, todėl šie duomenys gali nepakankamai atspindėti neigiamą geriamųjų kontraceptikų poveikį.

Kontracepcija / Shutterstock nuotr.

Buvo atliktas gyventojų kohortos tyrimas. Naudodamiesi Jungtinės Karalystės „Biobank“ duomenų baze tyrėjai išanalizavo daugiau nei 264 000 moterų duomenis. 80 proc. šių moterų kada nors yra vartojusios kontraceptines tabletes.

Mokslininkai aiškinosi, kaip kontraceptinių tablečių vartojimo pradžia ir hormoninės kontracepcijos naudojimas susijęs su depresija.

Remdamiesi atlikta analize, tyrėjai nustatė, kad per pirmuosius dvejus kontraceptinių tablečių vartojimo metus depresija jas vartojančioms moterims pasireikšdavo dažniau nei moterims, kurios niekada nevartojo geriamųjų kontraceptikų.

Net ir tarp tų moterų, kurios nustojo vartoti kontraceptines tabletes, paauglystėje jas vartojusioms depresijos rizika buvo didesnė.

Tačiau suaugusioms moterims, praėjus dvejiems metams po kontraceptinių tablečių vartojimo nutraukimo, susijusios rizikos nenustatyta.

Tyrėjai taip pat turėjo galimybę išanalizuoti seserų poras ir išsiaiškinti galimą priežastinį ryšį tarp kontraceptinių tablečių vartojimo ir depresijos. Šios analizės duomenys parodė, kad toks ryšys yra galimas.

depresija / D. Umbraso / LRT nuotr.

„Tikėtina, kad hormoniniai kontraceptikai gali turėti įtakos psichikos sveikatai, nes šie vaistai veikia keisdami hormonų lygį, o tai gali paveikti nuotaiką ir emocinį reguliavimą, – „Medical News Today“ aiškino tyrime nedalyvavęs depresijos srityje besispecializuojantis sertifikuotas psichikos sveikatos gydytojas ir „Integrative Psych“ direktorius Ryanas Sultanas. – Šiuo tyrimu žengtas svarbus žingsnis, siekiant atidžiau ištirti šį ryšį, ypač sprendžiant sveiko vartotojo šališkumo problemą, dėl kurios gali būti nepakankamai įvertinta galima su geriamųjų kontraceptikų vartojimu susijusi rizika. Tačiau svarbu pažymėti, kad rizikos padidėjimas, nors ir statistiškai reikšmingas, yra palyginti nedidelis.“

Depresijos rizikos veiksniai

Depresijos padariniai gali būti rimti, trukdyti dirbti, palaikyti santykius ir mėgautis tuo, kas anksčiau patiko. Gali pasireikšti labai įvairūs fiziniai ir emociniai simptomai. Pavyzdžiui, gali būti sunku miegoti, gali kankinti nerimas ir liūdesys.

Tam tikri rizikos veiksniai gali padidinti tikimybę susirgti depresija. Tokiais veiksniais gali būti:

lėtinė liga;

įtakos smegenų veiklai turinti liga, pavyzdžiui, Parkinsono liga;

patirta rimta trauma;

aukštas streso lygis.

Nors depresija gali susirgti bet kas, šia liga dažniau serga moterys nei vyrai. Kai kurios depresijos rūšys taip pat gali būti susijusios su hormonų pokyčiais, pavyzdžiui, nėštumo ar menopauzės metu.

Kontraceptinės tabletės / Shutterstock nuotr.

Tyrime nedalyvavusi „Allo Health“ klinikinė psichologė ir seksualinio sveikatingumo terapeutė Devishi Mittal pateikė keletą įžvalgų, kodėl moterys dažniau serga depresija.

„Skirtumą tarp lyčių lemia keletas veiksnių, įskaitant biologinius, psichologinius ir socialinius faktorius. Moterų atveju hormonų svyravimai reprodukcinio gyvenimo etapais, pradedant lytiniu brendimu, menstruacijų ciklais, nėštumais ir baigiant menopauze, gali turėti įtakos jų polinkiui sirgti depresija. Estrogenų ir progesterono lygio svyravimai šiais etapais siejami su nuotaikų kaita ir didesne depresijos simptomų tikimybe“, – aiškino D. Mittal.

Tyrimo ribotumai

Visgi šis tyrimas turi esminių ribotumų. Pirma, jis yra grįstas pačių dalyvių pateikta informacija apie tai, kada jos pradėjo ar nustojo vartoti kontraceptines tabletes, apie savo šeimos istoriją ir pan. Dėl to gali atsirasti netikslumų prisimenant informaciją. Svarbiu veiksniu gali būti ir įvairių kintamųjų sampyna.

Be to, egzistuoja ir atrankos šališkumo rizika, nes informacija apie tyrimo dalyves buvo paimta iš Jungtinės Karalystės „Biobank“ duomenų bazės. Šioje duomenų bazėje gali būti registruota sveikesnių nei bendra Jungtinės Karalystės populiacija asmenų, be to, ten pateikiama neproporcingai daug baltaodžių gyventojų duomenų.

Tyrėjai neturėjo konkrečių duomenų apie dalyvių vartojamų kontraceptinių tablečių tipą, o tai ribojo galimybę atlikti konkrečią duomenų analizę, todėl tyrimas galbūt neatspindi visų šiuo metu rinkoje esančių geriamųjų kontraceptikų tipų. Mokslininkai neturėjo ir tam tikrų duomenų apie kontraceptinių tablečių vartojimo nutraukimą ar atnaujinimą tarp pirmojo ir paskutiniojo vartojimo. Galiausiai jie tik vieną kartą galėjo įvertinti tam tikrus kovariacinius rodiklius.

Kontraceptinės priemonės / Unsplash.com nuotr.

Nors tyrimo metu nepavyko iki galo nustatyti priežasties, rezultatai, o ypač jų palyginimas su dalyvių šeimos narių duomenimis, patvirtina priežastinį ryšį.

Tyrimo išvados rodo, kad reikia atidžiai įvertinti depresijos riziką moterims, ketinančioms vartoti arba šiuo metu vartojančioms kontraceptines tabletes.

„Moterims, svarstančioms apie geriamųjų kontraceptikų vartojimą, labai svarbu atvirai pasikalbėti su sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais apie savo psichikos sveikatos istoriją ir bet kokią galimą su hormoniniais vaistais susijusią riziką ar naudą. Sveikatos priežiūros specialistai gali padėti pasirinkti alternatyvų kontracepcijos metodą arba pasiūlyti strategijas, kaip valdyti bet kokį galimą neigiamą poveikį psichikos sveikatai“, – sakė D. Mittal.