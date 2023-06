Daugiau nei pusė lietuvių norėtų dažniau užsiiminėti seksu – tyrimas

Apie tris penktadalius (59 proc.) gyventojų galėdami rinktis seksu užsiimtų dažniau nei užsiima dabar, rodo trečiadienį paskelbta visuomenės nuomonės apklausa.

Jos duomenimis, ketvirtadalis apklaustųjų lytiniais santykiais užsiimtų žymiai dažniau, 34 proc. – šiek tiek dažniau. 31 proc. dabartinis santykių dažnis juos tenkina.

Mažuma (5 proc.) seksu norėtų užsiimti rečiau nei užsiima dabar: 3 proc. – šiek tiek rečiau, 2 proc. – žymiai rečiau.

Tyrimo duomenimis, 8 proc. apklaustųjų lytiniais santykiais užsiima kasdien ar beveik kasdien. Tuo metu daugiau nei ketvirtadalis (28 proc.) – du-tris kartus per savaitę. Penktadalis (19 proc.) – kartą per savaitę, 17 proc. – du-tris kartus per mėnesį. Dar 8 proc. lytiniais santykiais beveik neužsiima arba apskritai neužsiima.

Vyras ir moteris / Shutterstock nuotr.

Psichologė-seksologė Roberta Pečiūraitė trečiadienį pristatydama tyrimą teigė, jog rezultatai nestebina, tačiau pažymėjo, kad seksualinio gyvenimo kokybė su lytinių santykių dažnumu beveik nieko bendro neturi.

„Paprastai nėra skaičiaus, kuris būtų sveikas, tyrimai atlikti pasaulyje rodo, kad paprastai laimingiausios poros seksu užsiima kartą per savaitę, kurie užsiima dažniau, tai nedaro įtakos poros santykių sėkmingumui“, – kalbėjo ji.

„Kalbant apie amžių, kad laimingiausi savo seksualiniu gyvenimu tarp 40 ir virš 50 metų, manęs irgi nestebina. Paprastai, tokios poros gali drąsiau komunikuoti“, – pridūrė ekspertė.

Lietuvos gyventojai, paprašyti dešimties balų skalėje paprašyti įvertinti savo seksualinį gyvenimą, jį vidutiniškai įvertino 6,55 balo.

„Vis dar temos, susijusios su lytiškumu pas mus yra tabu, (...) aš visada sakau, kad mes šias temas dedame po kilimu ir tada išnešame jas, kai įvyksta kažkas, kada jau reikia apie jas šnekėti“, – kalbėjo psichologė, lytiškumo ugdymo, žmogaus teisių ekspertė Lina Januškevičiūtė.

Santykiai / Pexels nuotr.

Prasčiau savo seksualinį gyvenimą linkę vertinti aukštesnio išsimokslinimo, lytiniais santykiais beveik neužsiimantys respondentai, o geriau – žemesnio išsimokslinimo, nuo kiekvieną dieną iki du-tris kartus per savaitę santykiais užsiimantys apklaustieji.

Tyrimo duomenys rodo, kad daugiau nei pusė (54 proc.) respondentų gerus lytinius santykius sieja su intymumu partneriui. 41 proc. – su pasiektu orgazmu. Du iš penkių (40 proc.) – aistra partneriui. 32 proc. – su galimybe atsipalaiduoti lytinio akto metu. 22 proc. – su partnerio pastangomis suteikti malonumą.

Taip pat 14 proc. tyrimo dalyvių per pastaruosius metus užsiėmė seksu ne su savo nuolatiniu partneriu: 8 proc. – daugiau nei kartą, 6 proc. – vieną kartą. Du trečdaliai (64 proc.) per pastaruosius metus ne tik seksu ne tik su nuolatiniu partneriu neužsiėmė, bet ir nesvarstė apie tokią galimybę.

Apklausa rodo, jog bendras gebėjimo bendrauti su vaikais ir paaugliais sekso tema vertinimas yra 5,77 dešimties balų skalėje.

Anot apklausos, prasčiau savo gebėjimą kalbėti su vaikais ir paaugliais sekso tema vertina moterys, taip pat žemesnio išsimokslinimo respondentai.

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ reprezentatyvų tyrimą atliko balandžio 18–27 dienomis, internetu apklausti 1008 žmonės nuo 18 iki 65 metų.

Įmonės „Budinti komunikacija“ užsakyto tyrimo rezultatų paklaida sudaro 3,1 procento.