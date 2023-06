Viduklės farmakotechnikė Virginija džiaugiasi ryšiu su klientais: kai kurių pacientų ligas jau žinau mintinai

Viduklės miestelyje Raseinių rajone Virginija Petroševičienė gyvena jau 43 metus, nuo pat savo kaip farmotechnikės darbo pradžios. Tiesa, ne visuomet ji dirbo pačioje Viduklėje – likimas moterį vienu metu nubloškęs buvo net į Klaipėdą. Nors laidos „Nepaprasti žmonės“ herojė sako po mokyklos svajojusi tapti gydytoja, dėl to, kad pasirinko farmakotechniką, ji nė kiek nesigaili. Šis darbas Virginijai taip patinka, kad į pensiją išeiti bent kol kas ji dar nežada.

Pastaruoju metu Virginiją slėgė didžiulė įtampa dėl savo profesinės ateities – Seime svarstyta farmakotechnikams fiziškai vieniems vaistinėje neleisti dirbti. Naujos darbo vietos galimai ir nebūčiau radusi, o į kitą sritį persiorientuoti po tiek metų jau būtų buvę sudėtinga, atvirauja pašnekovė.

Laimei, Seimui apsisprendus, kad farmakotechnikai vaistinėje ir toliau galės dirbti vieni, Virginija gali lengviau atsikvėpti – visai šalia namų esančioje vaistinėje ji be jokių problemų galės dirbti ir toliau.

Dar džiugesnė tai naujiena patiems Viduklės gyventojams, teigia moteris, – juk nežinia, ar būtų atsiradęs vaistininkas, kuris nuolat važinėtų į šį miestelį, todėl vaistinę galimai būtų tekę uždaryti. Tuomet žmonėms dėl vaistų reikėtų belstis į pačius Raseinius.

Be to, ir pačios Virginijos miestelėnai prarasti nenorėtų – juk per tiek metų puikiai ją pažino, draugiškai sutaria, jaučiasi dėkingi už jos rūpestį bei patarimus ir mielai vadina Virgute.

Pati laidos herojė irgi jaučiasi artima savo klientams. Pavyzdžiui, dažniau vaistinėje apsilankančių miestelėnų ligas jau ir mintinai žino.

Virginija Petroševičienė / LRT stop kadras

„Kai pažįstamas žmogus, pastoviai tą patį perka, matyt, užsifiksuoja atminty kažkur. Buvo, kad viena močiutė vieno vaisto niekaip neatsiminė. Paskui pradėjom galvoti ir kažkaip atsiminiau aš. Jeigu pasako, nuo kokios ligos, tai dar lengviau atsiminti“, – teigia laidos „Nepaprasti žmonės“ herojė.

Ypač paslaugi ji ir senyvo amžiaus žmonėms, negalintiems patiems ateiti į vaistinę. Neretai farmakotechnikė juos pakonsultuoja telefonu, nupirkusi jiems vaistų nuneša tiesiai į namus ir dar su jais paplepa prie puodelio kavos.

„Turiu močiutę 91 metų, su kuria bendraujam šauniai. Jai truputėlį gal sunku ateiti, (...) tai kartais paprašo. Taigi nesunku žmogui padėti, pati pasivaikštau“, – tikina Virginija.

Farmakotechnikės karjerą moteris pradėjo prieš 43 metus, būtent tiek laiko ir gyvena Viduklėje. Tiesa, netrūko jos profesiniame kelyje ir vingių. 2000-aisiais, kuomet vaistinė Viduklėje buvo privatizuota, dėl žemos apyvartos farmakotechnikę atleido iš darbo.

„Be abejo, [tai] buvo didelis sukrėtimas, dar sūnus mokėsi, nebuvo baigęs studijų. Bet nenorėjau pasirodyti silpna. Galvoju, nesėdėsiu, neverksiu, o kažką darysiu“, – prisimena pašnekovė.

Virginija Petroševičienė ir laidos vedėjas Edvardas Kubilius / LRT stop kadras

Moteris nedelsdama ėmėsi ieškoti kitų potencialių darbo vietų. Pirmiausia, ji įsidarbino savivaldybėje esančioje vaistinėje Klaipėdoje, vėliau – uostamiestyje įsikūrusioje „Camelia“ vaistinėje. Šiam tinklui išsiplėtus į Raseinius, Virginija perėjo dirbti į šį miestą. O tada, „Cameliai“ nusprendus vaistinę atidaryti Viduklėje, moteris sugrįžo dirbti ten, kur ir pradėjo savo karjerą.

Pašnekovė neslepia – iš pradžių ji savo gyvenimą įsivaizdavo kitaip, svajojo tapti ne farmakotechnike, o gydytoja. Visgi, atskleidžia Virginija, studijuoti medicinos ji nesirinko, nes tėvai jau buvo pagyvenę, jiems būtų buvę sunku išleisti atžalą į mokslus. O ir jai pačiai norėjosi kuo greičiau atsistoti ant kojų ir pradėti dirbti. Dėl to ji ir pasirinko trumpesnes studijas.

„Kai baigėm vidurinę, (...) buvo tokia anketa, kur klausė „kuo svajoji būti?“ Aš buvau parašius, kad gydytoja. Paskui, kai buvo buvo klasės susitikimas po daug metų, auklėtoja tuos lapelius perskaitė ir pagyrė: „Gydytoja nebuvai, bet vis tiek vilki baltą chalatą, nors iš dalies išsipildė noras“, – šypsosi farmakotechnikė.

Virginija Petroševičienė / LRT stop kadras

Kad taip susiklostė jos gyvenimas, Virginija sako nė kiek nesigailinti. Nors jau yra sulaukusi pensinio amžiaus, užtarnauto poilsio ji artimiausiu metu dar nežada eiti.

„Pirma, man patinka šitas darbas, aš noriu išeiti iš namų, pabendrauti su žmonėmis. Antra, žmonės patenkinti, pripratę“, – aiškina Viduklės gyventoja.

Viso pasakojimo klausykitės LRT.lt laidos „Nepaprasti žmonės“ įraše.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė.