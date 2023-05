Kodėl jaunos moterys po širdies smūgio patiria daugiau neigiamų pasekmių nei jauni vyrai

Infarktą išgyvenusios jaunos moterys patiria daugiau neigiamų pasekmių ir dažniau grįžta į ligoninę per metus po širdies smūgio nei panašaus amžiaus vyrai, rašo „Medical News Today“ (MNT).

Tai rodo neseniai žurnale „Journal of the American College of Cardiology“ paskelbtas tyrimas.

Tyrėjai naudojosi VIRGO tyrimo, kuriame pateikiama stebėjimo informacija apie 18-55 m. amžiaus žmones ištikusių širdies priepuolių gydymą ir pasekmes, duomenimis.

Šiame tyrime mokslininkai išanalizavo informaciją apie 2985 žmonių – 2009 moterų ir 976 vyrų – sveikatą. Vidutinis jų amžius buvo 47 metai.

Buvo nustatyta, kad per vienerius metus nuo išrašymo iš ligoninės pakartotinai dėl bet kokių priežasčių buvo hospitalizuota beveik 35 proc. moterų, palyginti su 23 proc. vyrų.

Širdies ligos / Shutterstock nuotr.

Hospitalizavimu tyrėjai laiko bet kokį ilgiau nei 24 valandas trukusį buvimą ligoninėje gydymo ar stebėjimo tikslais. Dažniausia pakartotinės hospitalizacijos priežastis buvo širdies priepuolis ir skausmas krūtinėje.

Be to, širdies priepuolį patyrusių moterų būklė buvo sunkesnė nei vyrų.

Moterys ir širdies negalavimai

Tyrime dalyvavusios moterys dažniau sirgo gretutinėmis ligomis, įskaitant nutukimą, stazinį širdies nepakankamumą, anksčiau patirtą insultą ir inkstų ligas.

Tyrime dalyvavusios moterys dažniau gaudavo mažesnes pajamas, sirgo depresija ir jų sveikatos būklė buvo daug prastesnė nei tyrime dalyvavusių vyrų.

Moterys taip pat buvo linkusios ilgiau delsti prieš kreipdamosi į gydytoją dėl krūtinės skausmo – į skubios pagalbos skyrių tyrimo dalyvės vidutiniškai atvyko praėjus daugiau nei 6 valandoms nuo simptomų pasireiškimo pradžios.

Širdies ligos / Shutterstock nuotr.

„Yra daug priežasčių, kodėl moterys, palyginti su vyrais, dažniau delsia kreiptis į gydytoją dėl širdies priepuolio simptomų, – sakė Niujorko universiteto Grossmano medicinos mokyklos Medicinos departamento Leono H. Charney kardiologijos skyriaus klinikinė instruktorė, kardiologė dr. Anais Hausvater. – Dėl su lytimi susijusių vaidmenų, pavyzdžiui, vaikų priežiūros ir namų ūkio pareigų, moterys yra labiau linkusios atidėti vizitą pas gydytoją.“

„Be to, moterys mažiau nei vyrai yra linkusios sieti patiriamus simptomus su širdies negalavimais, – „Medical News Today“ aiškino dr. A. Hausvater. – Tai greičiausiai susiję su mažesniu informuotumu apie tai, kad širdies ir kraujagyslių ligos paplitusios tarp moterų. Iš tikrųjų jos yra pagrindinė moterų mirties priežastis. 2019 m. atlikta apklausa parodė, kad apie tai žino mažiau nei pusė apklaustų moterų. Tarp jaunų moterų ir mažumų atstovių informuotumas buvo dar menkesnis.“

Širdies sveikata ir etniškumas

Tyrime dalyvavusios moterys dažniausiai sirgo miokardo infarktu be ST segmento pakilimo, kuris ištinka, kai širdis negauna pakankamai deguonies, bei

miokardo infarktu be obstrukcijos vainikinėse arterijose.

Pastaroji infarkto forma labiau būdinga juodaodėms, rūkančioms, žemesnį išsilavinimą turinčioms moterims, anksčiau sirgusioms vainikinių arterijų liga. Jų gydymo rezultatai paprastai būna prastesni nei sergančiųjų obstrukcine vainikinių arterijų liga.

Širdies ir kraujagyslių ligos / Pexels nuotr.

Jos dažniau ilgesnį laiką praleido ligoninėje ir rečiau gydėsi rekomenduojamais vaistais, įskaitant aspiriną, statinus, beta adrenoblokatorius ir angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorius (AKF inhibitorius).

Moterų širdies sveikatos strategijos

Mokslininkų teigimu, jų tyrimo išvados rodo, jog reikia antrinių prevencinių strategijų, padėsiančių sumažinti su vainikinių arterijų ligomis susijusių hospitalizacijų skaičių.

Anot jų, reikia atlikti tolesnius tyrimus, susijusius su hospitalizavimo ne dėl širdies ligų priežastimis, nes šioje srityje labiau išryškėjo lyčių skirtumai.

Ekspertų nuomone, norint sumažinti riziką grįžti į ligoninę, moterims reikia papildomos informacijos.

„Dėl širdies priepuolio ligoninėje atsidūrusi moteris turėtų paklausti: kokia tiksliai yra mano diagnozė, kokie vaistai man paskirti ir kodėl, kaip, kada ir su kuo turėčiau tęsti gydymą?“ – sakė širdies elektrofiziologė ir kardiologė iš Providenso Šv. Jono sveikatos centro Kalifornijoje dr. Sarina Van Der Zee.

Moterų širdies ligos

Širdies ligos yra pagrindinė moterų mirties priežastis Jungtinėse Amerikos Valstijose.

„Tradiciniai rizikos veiksniai – aukštas kraujospūdis, cholesterolis, cukrinis diabetas, rūkymas ir šeimyninė anamnezė – moterims paprastai pasireiškia vėliau nei vyrams, tačiau pasireiškę anksčiau, gali būti gerokai sunkesni, – „Medical News Today“ sakė S. Van Der Zee. – Kiti moterims dažniau pasitaikantys rizikos veiksniai yra autoimuninės ligos ir kai kurių rūšių kraujagyslių ligos. Taip pat yra psichosocialinių ir demografinių veiksnių, dėl kurių sunkiau užtikrinti savalaikį įvertinimą ir tolesnius apsilankymus pas gydytoją.“

Širdies ligos / Shutterstock nuotr.

Yra trys pagrindiniai moterų širdies ligų tipai. Vienas jų yra vainikinių arterijų ligai būdingos apnašos ant arterijų sienelių. Dėl hormoninių pokyčių didesnė rizika susirgti šia liga moterims kyla po menopauzės.

Antra – aritmija, kai širdis plaka nereguliariai. Ji gali plakti per lėtai arba per greitai, gali pasireikšti kiti sutrikimai. Širdies nepakankamumas pasireiškia tada, kai širdis negali perpumpuoti pakankamai kraujo, kad aprūpintų juo kitus organus.

„Širdies priepuolio simptomų spektrui priskiriamas tipiškas „dramblio ant krūtinės“ pobūdžio skausmas, taip pat pykinimas, vėmimas, dusulys, prakaitavimas ir kiti požymiai, – sakė dr. S. Van Der Zee.

Kai kurios moterims būdingos sveikatos būklės taip pat gali turėti įtakos didesnei širdies ir kraujagyslių ligų rizikai.

„Yra tam tikri moterims būdingi rizikos veiksniai, susiję su padidėjusia aterosklerozinės širdies ir kraujagyslių ligos rizika, – aiškino dr. A. Hausvater. – Nustačius šiuos veiksnius, būtų galima rekomenduoti intensyvesnes gyvenimo būdo intervencijas ir apsvarstyti galimybę anksčiau pradėti vartoti cholesterolio kiekį kraujyje mažinančius medikamentus. Tokiems veiksniams priskiriamos buvusios nėštumo komplikacijos (preeklampsija, nėščiųjų diabetas, nėščiųjų hipertenzija, priešlaikinis gimdymas ir mažo svorio kūdikio gimimas), priešlaikinė menopauzė ir policistinių kiaušidžių sindromas. Kiti dažniau moterims pasitaikantys riziką didinantys veiksniai yra uždegiminiai sutrikimai, tokie kaip vilkligė ar reumatoidinis artritas, ir chemoterapija ar krūtinės spindulinė terapija, gydant krūties vėžį.“

Širdies ligos / D. Umbraso/LRT nuotr.

Širdies ligų rizikos mažinimas

Nacionalinės medicinos bibliotekos duomenimis, yra būdų, kaip sumažinti širdies ligų riziką:

kraujo spaudimo kontrolė;

trigliceridų ir cholesterolio kiekio kraujyje kontrolė;

sveiko kūno svorio palaikymas;

mityba, kurioje gausu šviežių vaisių, daržovių ir pilno grūdo produktų;

reguliari mankšta;

ribotas alkoholio vartojimas;

tabako atsisakymas;

streso valdymas;

diabeto valdymas, jei juo sergama;

pakankamas miego kiekis.

Širdies ligos / D. Umbraso/LRT nuotr.

Dr. A. Hausvater trumpai reziumuoja, ką moterys turėtų įsidėmėti iš šio tyrimo:

Širdies priepuolių prevencija yra labai svarbi. Jei patyrėte širdies priepuolį arba turite širdies ligų rizikos veiksnių, svarbu kartu su gydytoju atidžiai stebėti savo sveikatos būklę ir užtikrinti, kad vartojate tinkamus vaistus ir laikotės širdžiai sveiko gyvenimo būdo.

Jei jau patyrėte širdies priepuolį, išėjusi iš ligoninės kartu su savo šeimos gydytoju atidžiai stebėkite sveikatos būklę. Jei jaučiate bet kokius krūtinės skausmo ar dusulio simptomus arba simptomus, panašius į tuos, kurie pasireiškė ištikus širdies priepuoliui, kreipkitės į gydytoją arba nedelsdama vykite į ligoninę.

Širdies priepuoliai ištinka ir jaunas moteris. Labai svarbu, kad visuomenė apie tai žinotų. Jei jaučiate simptomus, kurie, jūsų manymu, gali būti susiję su širdies priepuoliu, net jei nesate tikra, nedelsdama kreipkitės į gydytoją.

Psichosocialiniai veiksniai, tokie kaip depresija ir nerimas, gali būti svarbesni širdies ligų rizikos veiksniai moterims nei vyrams. Šių psichosocialinių rizikos veiksnių šalinimas ir gydymas yra labai svarbus, ypač moterims.