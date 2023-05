Dulkys: legioneliozės protrūkis iš esmės suvaldytas, tyrimai atliekami toliau

Sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio teigimu, legioneliozės protrūkis Kaune ir Kauno rajone yra suvaldytas, tačiau, pažymėjo jis, tyrimai ir kiti darbai tebevyksta. Todėl, anot ministro, dar laukiama išsamesnių Sveikatos apsaugos ir Energetikos ministerijoms priklausančių institucijų išvadų.

„Šiam momentui manau, kad situacija yra iš esmės suvaldyta, tačiau visos atsakingos institucijos – tiek Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldume, tiek Energetikos ministerijos pavaldume – visos dar tebedirba ir dar savo detalesnes išvadas duos“, – Eltai penktadienį teigė A. Dulkys.

Ministro žiniomis, susirgimų legionelioze skaičius išlieka toks pats – užfiksuoti 23 atvejai.

A. Dulkys patikino, kad dėl to pastarosiomis dienomis vyko Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) susitikimai su protrūkį stebinčiomis ir valdančiomis institucijomis.

Legioneliozės protrūkis Kaune (asociatyvi nuotr.) / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Naujausios informacijos šiai dienai neturime. Mes turėjome 23 atvejus, bet pastarosiomis dienomis vyko daug NVSC susitikimų su susijusiomis institucijomis, tai būtent su Valstybine energetikos reguliavimo tarnyba – institucija, kuri atsakinga už kokybės reguliavimą“, – pasakojo ministras.

„Dar kai kurie tyrimai nesibaigė, bet iš principo galime manyti, kad situacija yra suvaldyta. Buvo padaryti visi atitinkami veiksmai, pakelta temperatūra, patikrinta ir butuose pas tuos žmones, ir daugiabučių įvaduose patikrinta“, – pridūrė jis.

Anot A. Dulkio, Energetikos ministerijai pavaldžios institucijos pastebi, kad galimai reikės peržiūrėti su šilumos ūkių kontrolės sistema susijusį teisyną.

„Energetikos ministerijai pavaldžios institucijos mato, kad galbūt reikės ir kai kurį teisyną peržiūrėti, kaip sureguliuoti, kad vis tik geriau veiktų ta kontrolės sistema šilumos ūkių“, – teigė jis.

Legioneliozės protrūkis Kaune (asociatyvi nuotr.) / BNS nuotr.

„Nes čia visa buvo esmė, kad kažkas daro profilaktinius darbus, o kažkas neužtikrino vandens temperatūros kokybės“, – pažymėjo ministras.

ELTA primena, kad Lietuvoje iš viso šiuo metu užregistruoti 23 legioneliozės atvejai, iš jų – 5 mirties atvejai. Pagal gydymo įstaigų pateiktus duomenis, trijų mirusiųjų mirties priežastis – kita liga, dviejų – legioneliozė.

NVSC duomenimis, per pastaruosius 10 metų, legioneliozės atvejų nustatoma kasmet nustatoma nuo 1 iki 22 atvejų (vidutiniškai 18 atvejų per metus), mirties atvejų taip pat pasitaiko. Per pastaruosius 10 metų iš viso fiksuota 17 mirties nuo šios ligos atvejų.

Sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys savaitės pradžioje teigė, kad užsikrėtimo atvejai legionelių bakterijomis Kaune sutapo su Garliavos vandens siurblinės rezervuarų plovimo darbais.