Kokie yra pirminio imunodeficito simptomai: net 90 proc. sergančiųjų nė neįtaria, kad juos turi

Balandžio 22-29 d. visame pasaulyje minima pirminio imunodeficito savaitė. Pasaulyje pirminis imunodeficitas (PID) diagnozuotas maždaug 6-iems milijonams žmonių, o apie 70-90 proc. sergančiųjų nė neįtaria, kad gali juo sirgti. Lietuvoje įvairiomis pirminio imunodeficito formomis serga iki 200 žmonių, rašoma Kauno klinikų pranešime žiniasklaidai.

Gydytojai atkreipia dėmesį, kad labai svarbu atpažinti pirminio imunodeficito simptomus, o jiems pasireiškus – kuo skubiau kreiptis į gydytoją. Ankstyva diagnostika gali nulemti sėkmingesnį šios ligos gydymą. Daugiau apie pirminį imunodeficitą ir šią ligą išduodančius simptomus – pokalbyje su dr. Edita Gasiūniene, Kauno klinikų Pirminio imunodeficito centro vadove.

– Kaip atpažinti pirminį imunodeficitą?

– Pacientai, turintys pirminio imunodeficito diagnozę, gali turėti skirtingus simptomus, todėl reikalingas ypatingas atidumas, norint nustatyti šią ligą. Detaliai surinkta ligos istorija, visapusiškas fizinis ištyrimas, laboratoriniai ir genetiniai tyrimai – priemonės, padedančios tiksliau nustatyti galutinę pirminio imunodeficito diagnozę.

– Kokie yra pirminio imunodeficito simptomai?

– Pirminį imunodeficitą gali signalizuoti daugiau nei vienas plaučių uždegimo atvejis per vienerius metus, dvi ar daugiau ausų infekcijos per vienerius metus, dvi ar daugiau sinusinės infekcijos per vienerius metus, lėtinis viduriavimas su svorio netekimu, pasikartojančios virusinės infekcijos, pasikartojantys gilūs odos ar kitų organų pūliniai, pakartotinai reikalingi intraveniniai antibiotikai efektyviam infekcijos gydymui, pasikartojanti grybelinė infekcija burnoje, ant odos ar kituose organuose, šeimoje esantis pirminiu imunodeficitu sergantis giminaitis.

Verta atkreipti dėmesį, kad vaikams, infekcijų dažnis gali būti didesnis. Be to, pirminį imunodeficitą vaikams gali išduoti nepakankamas svorio prieaugis ar ūgio atsilikimas.

– Kokiems žmonėms yra didžiausia rizika susirgti pirminiu imunodeficitu?

– Pirminio imunodeficito rizika iškyla bet kurio amžiaus asmeniui, kuriam dažnai pasikartoja ar išlieka infekcija. Pagrindinis šios ligos simptomas – padidėjęs imlumas infekcijoms, ypač kvėpavimo takų. Pacientams, kuriems įtariamas pirminis imunodeficitas, būdingos dažnai pasikartojančios, užsitęsusios ir sunkiai pagydomos infekcijos.

– Kaip pirminis imunodeficitas yra gydomas?

– Siekiant išvengti infekcijų arba sumažinti jų dažnį, naudojama pakaitinė imunoglobulinų terapija. Visą gyvenimą trunkantis pakaitinis gydymas imunoglobulinais yra veiksmingas ir pripažintas kaip standartinis gydymas jau daugiau nei 50 metų. Infekcijoms gydyti yra skiriami antibiotikai. Sergantiesiems pirminiu imunodeficitu nedelsiant turi būti taikomas antibakterinis gydymas, nes infekcija gali progresuoti itin greitai. Sudėtingais pirminio imunodeficito ligos atvejais gali būti atliekamos kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos.

– Ką daryti žmogui, kuris įtaria, kad serga pirminiu imunodeficitu?

– Pacientui įtarus, kad jam pasireiškė pirminio imunodeficito simptomai, pirmiausiai reikėtų pasikonsultuoti su šeimos gydytoju. Ankstyva ligos diagnostika gali padėti išvengti sunkių komplikacijų ir garantuoti visavertį gyvenimą.