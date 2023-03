Tyrimas: 8 tūkst. žingsnių vieną ar du kartus per savaitę mažina ankstyvos mirties riziką

Vieną ar dvi dienas per savaitę nueinant po 8 000 žingsnių – apie 6,4 kilometro – galima gerokai sumažinti ankstyvos mirties riziką, rodo antradienį paskelbti tyrimo rezultatai.

Nors žinoma, kad reguliari fizinė veikla ilgina gyvenimą, žurnale „JAMA Network Open“ paskelbtame tyrime nagrinėjama intensyvaus vaikščiojimo vos porą dienų per savaitę nauda sveikatai.

Tyrimo metu Kioto universiteto ir Kalifornijos universiteto Los Andžele mokslininkai analizavo 3 100 suaugusių amerikiečių duomenis.

Senjoras su lazdele, vaikščiojimas, šlubčiojimas / Shutterstock nuotr.

Nustatyta, jog tiems, kas vieną ar dvi dienas per savaitę nueidavo po 8 000 ar daugiau žingsnių, tikimybė mirti per ateinančius 10 metų buvo 14,9 proc. mažesnė nei tiems, kas niekada nepasiekdavo šios ribos.

Tų, kas po 8 000 ar daugiau žingsnių nueidavo tris–septynias dienas per savaitę, mirtingumo rizika buvo dar mažesnė – 16,5 procento.

Toks žingsnių skaičius vieną ar dvi dienas per savaitę pasirodė naudingesnis 65 metų ir vyresnių dalyvių sveikatai.

„Dienų per savaitę, kai nueinama po 8 000 žingsnių ar daugiau, skaičius buvo susijęs su mažesne mirtingumo dėl visų priežasčių ir mirtingumo dėl širdies ir kraujagyslių ligų rizika“, – rašo tyrėjai.

„Šios išvados rodo, kad vaikščiojimas vos porą dienų per savaitę gali būti labai naudingas sveikatai“, – sakoma straipsnyje.

Vaikščiojimas / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

Tyrimo metu mokslininkai skaičiavo 3 100 dalyvių kasdien nueinamų žingsnių skaičių 2005–2006 metais, o po 10 metų išnagrinėjo jų mirtingumo duomenis.

632 dalyviai po 8 000 žingsnių ar daugiau nenueidavo nė karto per savaitę, 532 tiek nueidavo vieną ar dvi dienas per savaitę, o 1 937 dalyviai – nuo trijų iki septynių dienų per savaitę.

Klinikos „Mayo Clinic“ duomenimis, vidutinis amerikietis per dieną nueina 3 000–4 000 žingsnių. Teigiama, kad reguliarus vaikščiojimas gali sumažinti širdies ligų, nutukimo, diabeto, aukšto kraujospūdžio ir depresijos riziką.