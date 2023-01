Lietuvoje auga sergamumas tuberkulioze: ar vėl grįšime prie liūdniausios statistikos Europos Sąjungoje?

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Vilniaus departamento duomenimis, iki 2022 m. lapkričio 30 d. sostinėje nustatytas 91 tuberkuliozės atvejis – trečdaliu daugiau nei per visus 2021 m. Augant sergamumui šia liga, Lietuvos statistika ir toliau išlieka viena prasčiausių visoje Europoje. Kaip LRT RADIJUI aiškina NVSC specialistė Rolanda Lingienė, tokią situaciją lemia tiek pačios ligos klastingumas, tiek žmonių neretai nutraukiamas gydymas.

Simptomų nejausti gali visą gyvenimą

Tuberkuliozė yra labiausiai pasaulyje paplitusi infekcinė liga, kuria užsikrėtę yra daugiau nei 2 mlrd. žmonių, daugiausia – besivystančiose šalyse. Kasmet ši liga nusineša 2–3 mln. gyvybių, o naujų atvejų užregistruojama apie 9 mln. Apie 90 proc. užsikrėtusiųjų serga besimptome lėtine ligos atmaina. Tinkamai nepradėjus gydymo yra 10 proc. tikimybė, kad ši liga išsivystys į aktyvią tuberkuliozės formą, kuria susirgus mirtingumas siekia 50 proc.

NVSC duomenimis, 2021 m. Lietuvoje iš viso buvo nustatyta 500 tuberkuliozės atvejų, nuo šios ligos mirė 31 žmogus. Tų metų Higienos instituto statistika rodė, jog šalyje sergamumas tuberkulioze buvo vienas didžiausių visoje Europoje – didesnis ligos paplitimas fiksuotas tik Rumunijoje.

Pagrindinis infekcijos šaltinis yra žmogus, sergantis atvira plaučių tuberkuliozės forma. Ligos sukėlėjai plinta per orą sergančiajam kalbant, kosint ar čiaudint. Sveikatos specialistai skelbia, jog aktyvia tuberkuliozės forma sergantis pacientas gali užkrėsti iki 15 asmenų per metus.

Kaip LRT RADIJUI aiškina NVSC Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė, tuberkuliozė yra klastinga liga, kiekvienam žmogui pasireiškianti skirtingai, todėl patiems įtarti turint šią ligą gali būti sunku.

„Ši infekcija yra lėtinė infekcinė liga, tai reiškia, kad užsikrėtęs žmogus tikrai nepajunta simptomų iš karto, jis gali nejusti jų visą gyvenimą. Aktyvi tuberkuliozės forma gali išvis neišsivystyti, retais atvejais ji gali išsivystyti po kelių savaičių, dažniau – po kelių mėnesių arba net po eilės metų. Yra labai sunku suprasti ir diagnozuoti šią ligą, pačiam žmogui ją įtarti“, – teigia R. Lingienė.

Specialistė sako, jog su šia infekcija, tikėtina, patys to nežinodami daugelis susiduriame kiekvieną dieną – tiek važiuodami viešuoju transportu, tiek apsipirkdami prekybos centre ar lankydamiesi sporto klube. Visgi, laimei, tuberkulioze suserga tik nedidelė dalis žmonių.

„Tai priklauso nuo to, kiek įkvepi to patogeno, kurį sergantys atvira plaučių tuberkulioze išskiria su seilėmis ir skrepliais, kalbėdami, dainuodami ar kosėdami, ir nuo organizmo atsparumo“, – tvirtina NVSC atstovė.

Kaip dėsto pašnekovė, būtent tie žmonės, kurių imunitetas yra sumažėjęs, ir turi didesnę riziką užsikrėsti nuo atvira tuberkuliozės forma sergančio asmens. Anot ekspertės, į rizikos grupes patenka sergantys lėtinėmis ligomis, pavyzdžiui, cukriniu diabetu, onkologinėmis ligomis ar turintys inkstų nepakankamumą, taip pat asmenys, infekuoti ŽIV, vartojantys alkoholį, narkotikus ar psichotropines medžiagas, gyvenantys laisvės atėmimo vietose ir kituose uždaruose kolektyvuose.

Pacientai dažnai gydymą nutraukia

Santaros klinikų vyresnioji gydytoja pulmonologė Vaiva Kumpauskaitė LRT RADIJUI pateikia sąrašą simptomų, kurie gali įspėti apie galimą užsikrėtimą tuberkulioze.

„Tuberkuliozei būdingas simptomas dažniausiai yra kosulys. Jeigu kosulys tęsiasi ilgai, t.y. ilgiau negu 3 savaites ar mėnesį, kartais būna atsikosėjimas su kraujo priemaiša, tada reikėtų iš karto sunerimti. Taip pat būdinga nedidelė temperatūra, tarp 37 ir 38 laipsnių, irgi trunkanti ilgesnį laiką, daugiau nei savaitę. Taip pat būdingi tokie bendri negalavimo simptomai: svorio kritimas, bendras silpnumas, padidėjęs prakaitavimas“, – aiškina medikė.

V. Kumpauskaitė patikina, jog žmogus, pastebėjęs tokius simptomus, turėtų nedelsdamas kreiptis į savo šeimos gydytoją.

„Pirmiausia visada yra atliekama krūtinės ląstos rentgenograma. Jeigu pamatoma kažkokių pakitimų, pacientas, aišku, visada nukreipiamas pulmonologo konsultacijai. Tada jau yra atliekami skreplių tyrimai, kur mes ieškome tuberkuliozės bakterijų, ir, jeigu reikia, [daromi] papildomi tyrimai: kompiuterinė tomografija, plaučių bronchoskopija ar kiti tyrimai, kurių gali reikėti“, – pasakoja gydytoja pulmonologė.

Kaip savo ruožtu pažymi NVSC specialistė R. Lingienė, jos įvardyti rizikos grupėms priklausantys asmenys pasitikrinti dėl tuberkuliozės kartą per metus gali nemokamai. Be to, tokią teisę turi ir žmonės, dirbantys darbus, reikalaujančius daug kontakto su kitais asmenimis: tai viešojo maitinimo sektoriaus atstovai, ugdymo procesą vykdantys žmonės, sveikatos priežiūros darbuotojai. Dėl tuberkuliozės nemokamai tikrinami ir 7 m. amžiaus vaikai bei vaikai, priklausantys rizikos grupėms.

Asmenų, kuriems patvirtinama tuberkuliozės diagnozė, Santaros klinikų specialistės V. Kumpauskaitės teigimu, laukia gana ilgas ir intensyvus gydymo režimas.

„Tuberkuliozė gydoma specialiais antibiotikais, jie skiriami kelių rūšių. Ligos pradžioje dažniausiai vartojami keturi vaistai, o po to, tęsiant gydymą, – du ar trys. Tačiau tuberkuliozės gydymas yra ilgas – mažiausia gydymo trukmė yra 6 mėnesiai, o jeigu yra nustatoma vaistams atspari tuberkuliozės forma, tai gydymo gali reikėti daug ilgesnio – kartais jis trunka ir metus, ir pusantrų“, – pabrėžia moteris.

Visgi, kaip aiškina NVSC atstovė R. Lingienė, neretai sergantieji tuberkulioze jiems paskirto vaistų kurso neužbaigia – netenka kantrybės būtent dėl to, kaip ilgai gydymas trunka.

„Labai svarbu tą kursą iškentėti ir baigti iki galo, nes priešingu atveju vystosi atsparios vaistams tuberkuliozės formos, kurių baigtis iš tikrųjų yra liūdna“, – tvirtina specialistė, primindama, jog esant aktyviai ligos formai, mirštamumas nuo tuberkuliozės gali siekti iki 50 proc.

LRT RADIJUI Santaros klinikų gydytoja pulmonologė V. Kumpauskaitė sako, jog pradėjus gydymą, sergantysis kuriam laikui iškrenta iš socialinio gyvenimo – negali lankytis viešose vietose, dirbti kontaktiniu būdu ir apskritai bendrauti su kitais asmenimis.

„Ligos pradžioje, kol pacientas yra pavojingas kitiems, kol į aplinką išskiria tuberkuliozės bakterijas, jis turėtų būti izoliuotas nuo kitų žmonių. Tačiau pradėjus gydymą, dažniausiai jau po 3 savaičių ar mėnesio tos bakterijos išnyksta, t.y. žmogus jų į aplinką nebeišskiria, ir toliau jau nebėra to griežto ribojimo, kad negalima bendrauti su kitais žmonėms“, – akcentuoja gydytoja.

Ar tuberkuliozė turės liekamuosius reiškinius, anot V. Kumpauskaitės, priklauso nuo to, kokia yra ligos forma, kiek plaučių audinio yra pažeista.

„Jeigu tai yra nedidelis pažeidimas, tai paprastai persirgus tuberkulioze lieka kažkokie randeliai plaučiuose, bet tai kažkokių sveikatos problemų nesukelia. Jeigu žmogus kreipiasi, kai liga jau yra pažengusi, plaučiai smarkiai pažeisti, tai plaučiuose gali likti didelių randų, būti kažkokių kitų pasekmių ateityje“, – teigia specialistė.

Žmonės turėtų stiprinti savo imunitetą

Šiuo metu šalyje stebint augančius sergamumo tuberkulioze rodiklius, LRT RADIJO pašnekovėms sunku prognozuoti, kaip situacija atrodys ateityje. Pasak jų, dabar statistiką šiek tiek iškreipia buvęs pandeminis laikotarpis. Lietuvoje kasmet tuberkulioze iki pandemijos susirgdavo apie 900 asmenų, o pandemijos metu, anot R. Lingienės, skaičiai buvo smarkiai sumažėję – siekė 500–570 atvejų.

„COVID-19 laikotarpiu statistika išsikreipė, prieinamumas gauti sveikatos priežiūros paslaugas pablogėjo, ypatingai karantino laikotarpiu. Tuberkuliozės diagnostikai tikrai reikia siųsti žmogų į sveikatos priežiūros įstaigas, tai dalis žmonių tam tikru laikotarpiu negalėjo arba bijojo vykti.

Iš kitos pusės, (...) dėvėjome apsaugos priemones, išmokome pačių pagrindinių infekcijų kontrolės dalykų, dirbome nuotolinį darbą ir daug mažiau kontaktų turėjome“, – R. Lingienė įvardija pandemijos metu sumažėjusių atvejų priežastis.

„Žmonės kurį laiką nesikreipė į gydytojus ir dėl to pastaraisiais metais mes pastebime tokius uždelstus tuberkuliozės atvejus, kai liga jau yra labiau išplitusi, ne ankstyvos stadijos. Tai galėjo turėti įtakos, kad tų žmonių nemažėjo, o net kiek padidėjo“, – priduria V. Kumpauskaitė.

Abi specialistės pastebi, jog, nors ir iki pandemijos Lietuvos rodikliai buvo vieni prasčiausių visoje Europoje, šalyje tuberkuliozės atvejų mažėjo. V. Kumpauskaitė įsitikinusi, jog ši tendencija, atslūgus pandemijos pasekmėms, tęsis ir toliau.

„Manau, kad tą sergamumą suvaldyti pavyks, nes per pastaruosius keletą dešimtmečių stebima, kad tų atvejų labai smarkiai sumažėjo, kai buvo pradėta tiekti tinkama tuberkuliozės diagnostika, tinkamas gydymas. (...) Tai manau, kad ateityje tas skaičius turėtų toliau mažėti“, – teigia gydytoja pulmonologė.

Kad ši prognozė išsipildytų, pasak eksperčių, būtina šviesti žmones, kaip tuberkuliozės galima išvengti. NVSC specialistė R. Lingienė akcentuoja, jog viena svarbiausių priemonių yra skiepai, kuriais Lietuvoje skiepijami kūdikiai. Šie, anot ekspertės, yra vienintelė priemonė galinti juos apsaugoti nuo sunkių ligos formų.

„Stebime ne pačias geriausias tendencijas, nes lyginant 2021 m. duomenis su priešpandeminiu laikotarpiu, matosi, kad kūdikių skiepijama mažiau. Tai, iš tiesų, nėra gerai, nes kūdikių iki metų organizmas iš tikrųjų niekaip negali susidurti su infekcija ir negali išsivystyti apsauginė reakcija. Dėl to juos paskiepyti yra labai svarbu“, – tvirtina R. Lingienė.

Ji pabrėžia, jog taip pat svarbu palaikyti optimalią organizmo būklę, stiprinti imunitetą, nes būtent jo stiprumas ir lemia, ar žmogus užsikrės tuberkulioze. „Labai svarbu, kad mes valgytume visavertį maistą, pailsėtume gryname ore, laikytumės tam tikro darbo ir poilsio režimo, (...) kad grūdintume organizmą“, – teigia NVSC atstovė.

Santaros klinikų gydytoja pulmonologė V. Kumpauskaitė savo ruožtu prideda, jog svarbu laikytis rankų higienos, čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo ir dažnai vėdinti patalpas.

Visos diskusijos klausykitės LRT RADIJO laidos „Sveikata“ įraše.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė.