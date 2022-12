Gydytojas – apie apsinuodijimus: švęsti blaiviai ir nepersivalgę dar neišmokome

„Deja, bet šventiniu laikotarpiu žymiai dažniau susiduriame su suaugusiais pacientais, kurie vaistais apsinuodijo tikslingai – nors daugeliui didžiausios metų šventės siejasi su džiaugsminga nuotaika, daugybei žmonių šis laikotarpis emociškai yra ypač sunkus“, – sako Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės gydytojas anesteziologas-reanimatologas Vytautas Karvelis.

Kodėl sutinkant Naujus metus nereikėtų valgyti nuo Kūčių užsilikusių valgių su grybais, kas lemia, kad alkoholiu dažniau apsinuodija moterys, kodėl apsinuodijimas itin pavojingas nėščiosioms ir kiek per kiek laiko praeina apsinuodijimo simptomai – apie tai interviu papasakojo LRT.lt pašnekovas.

Gydytojas anesteziologas-reanimatologas Vytautas Karvelis / RVUL nuotr.

- Ką matote savo darbe: ar po švenčių sulaukiate daugiau pacientų, kuriems reikia pagalbos dėl apsinuodjimų?

- Šiais metais į Skubios pagalbos skyrių per ilgąjį šventinį savaitgalį kreipėsi apie 40 maistu apsinuodijusių pacientų. Situacija išlieka panaši, kaip ir kiekvienais metais. Tiesa, dalis panašių atvejų patenka ir į infekcinių ligų ligoninę, jei greitosios medicinos pagalbos medikai įtaria maisto toksikoinfekciją.

- Kuo dažniausiai apsinuodijame? Kas tai lemia?

- Dažniausiai žmonės apsinuodija tais produktais ar patiekalais, kurių laikymas ir apdorojimas reikalauja daugiau atidumo ir kontrolės, pavyzdžiui, pieno, žuvies produktais, ir šventiniu laikotarpiu labai mėgstamais grybais. Apsinuodijimą lemia netinkamos produktų laikymo ir ruošimo sąlygos, taip pat higienos stoka, pavyzdžiui, netinkamai nuplautos rankos, ant tų pačių paviršių ruošiami ar pjaustomi skirtingi patiekalai. Kartais pasitaiko apsinuodijimų po to, kai žmogus išbando naują receptą, naudoja pasenusius ingredientus – tai dažniau atsitinka su namuose konservuotais produktais.

Žinoma, apsinuodijama ir suvalgius daug sunkiai virškinamo maisto. Žmonės apsinuodija dėl atsainaus požiūrio į maisto laikymą ir ruošimą, per šventes dažnai atsipalaiduoja ir pamiršta saiką, derina sunkiai suderinamus patiekalus ir t. t. Tad apsinuodijimo priežasčių yra daug.

Žarnynas / Shutterstock nuotr.

- Žiemos švenčių stalas ir tarpušventis Lietuvoje sunkiai įsivaizduojamas be grybų ir patiekalų su jais. Ką reikia žinoti ruošiant ir vartojant grybus?

- Bet kurios rūšies valgomi grybai yra sunkiai virškinamas maistas, todėl jų reikėtų vartoti po nedaug, kartu vengti riebių padažų su spirgais ir grietine, nes tokie deriniai dar labiau apsunkina virškinimą, gali išprovokuoti kasos ar skrandžio uždegimą. Žmonės kreipiasi ar yra atvežami į ligoninę įtarus galimą apsinuodijimą grybais, nors tai būna ne nuodingų grybų toksinis poveikis (žalsvoji musmirė ar kt.), o dažniausiai pavartojami valgomi grybai, tik sunegaluojama dėl mitybos problemų.

Dažniausi apsinuodijimo grybais simptomai: pykinimas, vėmimas, viduriavimas, pilvo skausmai. Savijautai nepagerėjus per 4–6 val., būtina kreiptis į gydytoją, kuris nustatys, ar žmogui sutriko virškinimas, ar jis galbūt apsinuodijo rimčiau, galbūt tarp jo suvalgytų grybų pasitaikė nevalgomų arba nuodingų.

Norint išvengti apsinuodijimo grybais, patiekalus reikėtų ruošti tik iš šiais metais rinktų, termiškai apdorotų ir teisingai saugotų grybų. Iš grybų paruoštus patiekalus suvartoti reikėtų suvartoti per 1–2 paras. Užsilikusius patiekalus ilgiau geriau išmesti. Taip pat jausti saiką valgant, grybų nevalgyti su kitu sunkiai virškinamu maistu.

Į ligoninę dažniausiai patenka turintys priklausomybę

- Nors abstinencija populiarėja, visgi dažnas stalas per šventes, o ir tarpušvenčiu, neapsieina be alkoholinių gėrimų. Kokia situacija su apsinuodijimais alkoholiu?

- Įvairių švenčių (Kalėdų, Velykų, gimtadienių ir pan.) metu netyčia alkoholiu apsinuodijusių žmonių skaičius pastaraisiais metais išlieka panašus. Greičiausiai todėl, kad mūsų šalyje susiformavusios alkoholio vartojimo per šventes tradicijos, kurios keičiasi sunkiai. Tačiau turiu pabrėžti, kad vis tik į stacionarą patenka daugiau tų pacientų, kurie jau turi anksčiau susiformavusią priklausomybę alkoholiui ir šventiniu laikotarpiu piktnaudžiavo alkoholiniais gėrimais.

- Kokie gėrimai pavojingiausi mūsų sveikatai? Nuo ko (suvartoto kiekio, etc.) priklauso, ar žmogus apsinuodys ar ne?

- Alkoholiu apsinuodijusio paciento būklė vertinama ne pagal suvartoto alkoholio stiprumą ar rūšį, bet pagal į organizmą patekusių standartinių alkoholio vienetų kiekį. Standartinį alkoholio vienetą (SAV) sudaro 10 g gryno etanolio, nepriklausomai nuo to, iš kokio konkrečiai alkoholinio gėrimo jis gautas. Tiesa, skirtingų alkoholinių gėrimų poveikis gali būti šiek tiek skirtingas, pavyzdžiui, gazuoti gėrimai rezorbuojami greičiau, todėl ir apsvaigimas pajuntamas anksčiau; nuo stiprių gėrimų apsvaigstama greičiau, nes staigiau padidėja alkoholio koncentracija organizme ir kt.

Ar žmogus apsinuodys alkoholiu priklauso nuo kelių veiksnių: kiek SAV jis išgėrė, ką valgė, kokia jo organizmo individuali reakcija į išgertą etilo alkoholio kiekį. Be to, dažniau geriančių žmonių organizmas skaido alkoholį skaido greičiau nei nevartojančių, o daugumos moterų fermentinė sistema silpniau skaido alkoholį, lyginant su vyrais, tad jos blogiau toleruoja svaigiuosius gėrimus ir gali dažniau apsinuodyti.

Vynas / AP nuotr.

- Ar yra saikingas alkoholio vartojimas, ar visais atvejais galioja 0 promilių taisyklė?

- Nėra saugios alkoholio dozės, todėl net ir viena vyno taurė gali turėti pasekmių protingai įvertinant situaciją, gebėjimą susikaupti, staigiai reaguoti, priimti sprendimus ir kt.

- Kokia situacija su medikamentais? Ar tokių apsinuodijimų pasitaiko? Kokios tai situacijos?

- Situacijų gali būti įvairių – ir tyčinių, ir netyčinių apsinuodijimų medikamentais. Kalbant apie netyčinius apsinuodijimus, jų būna supainiojus vaistus ar išgėrus netinkamą dozę. Tokių apsinuodijimų pasitaiko bet kuriuo metų laiku. Deja, šventiniu laikotarpiu žymiai dažniau susiduriame su suaugusiais pacientais, kurie vaistais apsinuodijo tikslingai – nors daugeliui didžiausios metų šventės siejasi su džiaugsminga nuotaika, daugybei žmonių šis laikotarpis emociškai yra ypač sunkus.

Gydytojas anesteziologas-reanimatologas Vytautas Karvelis / RVUL nuotr.

Apsinuodjimas turėtų praeiti per 1-2 paras

- Kam pavojingiausi apsinuodijimai? Kodėl?

- Apsinuodyti maistu gali bet kokio amžiaus žmonės, tačiau didesnė rizika apsinuodijus kyla sergantiesiems lėtinėmis ligomis, pagyvenusiems asmenims, nėščioms moterims. Pavyzdžiui, sergantys diabetu ar kepenų ligomis su apsinuodijimu susidoroja sunkiau. Taip pat ir vyresnio amžiaus žmonių imuninė sistema būna silpnesnė, todėl jai sunkiau susidoroti su apsinuodijimu greitai ir efektyviai. O štai nėščiosios organizmo reakcija į apsinuodijimą gali būti stipresnė, taip pat neatmetama galimybė pakenkti vaisiui.

- Ką reikia žinoti, kad apsinuodijus galėtume padėti sau ir kitam žmogui?

- Pirmiausia, žinoma, reikia daryti viską, kad žmogus neapsinuodytų: tinkamai laikyti ir ruošti maistą; valgant jausti saiką, valgyti mažomis porcijomis, vengti sunkiai virškinamo maisto; nepiktnaudžiauti alkoholiu; nepamiršti judėti – išeiti pasivaikščioti, pasimankštinti ir kt.

Jei apsinuodijimo išvengti nepavyko, o vėmimas ir viduriavimas neintensyvūs, žmogus turėtų gerti daug skysčių – šilto vandens arba virškinamo trakto sutrikimus lengvinančias arbatas (kmynų, ramunėlių ir pan.). Geriausia skysčius gurkšnoti po nedaug, bet visą dieną, o ne kartais ir dideliais kiekiais. Nerekomenduojama gerti alkoholio, cukraus ir kofeino turinčių gėrimų.

Taip pat galima vartoti medikamentus, gerinančius virškinimo sistemos darbą, stabdančius viduriavimą, slopinančius nemalonius simptomus. Jei šiek tiek pakilo temperatūra, galima išgerti paracetamolio ar ibuprofeno.

Vėmimui ir pykinimui praėjus, žmogus gali užkąsti lengvai virškinamo maisto, pavyzdžiui, liesos mėsos, ryžių, virtos vištienos.

- Kokie požymiai rodo, jog apsinuodijusiam žmogui reikia skubios pagalbos, neužtenka gydymo namuose?

- Pagrindiniai apsinuodijimo maistu požymiai paprastai praeina per 1–2 paras. Jei žmogus viduriuoja ar vemia be pertraukos ilgesnį laiką, organizmas gali dehidratuoti, sutrinka elektrolitų pusiausvyra – tokia būklė gali būti pavojinga, todėl greičiausiai reikia intraveninės lašinės ligoninėje. Jei apsinuodijus savijauta vis blogėja ar simptomai nepraeina per dvi paras, reikia kreiptis į medikus.