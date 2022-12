Jau 9 vaikai JK mirė nuo streptokoko infekcijos – perspėja tėvus būti itin budrius

Jungtinės Karalystės sveikatos apsaugos tarnyba perspėja tėvus būti itin budrius po to, kai šalyje 9 vaikai mirė nuo streptokoko infekcijos. Medikai raginami nedelsiant skirti antibiotikų, jeigu įtaria šią ligą, tačiau vaistininkai skundžiasi – penicilino atsargos išseko.

Jungtinėje Karalystėje ištuštėjo mokyklos. O ligoninėse daugėja mažųjų pacientų. Užsikrėtusiųjų streptokoko infekcija – puspenkto karto daugiau, palyginti su pastaraisiais metais. Tėvai perspėti atidžiai stebėti, ar nepasireiškia ligai būdingi simptomai – gerklės, galvos skausmas, kūno bėrimai, ar kūno temperatūra nepašoko aukščiau 38 laipsnių.

„Sveikatos ir saugumo tarnybos kartu su mokyklomis labai atidžiai stebi padėtį, teikia rekomendacijas, pavyzdžiui, skirti peniciliną“, – sako Jungtinės Karalystės mokyklų ministras Nickas Gibbas.

Jungtinės Karalystės sveikatos apsaugos tarnyba šeimos gydytojus paragino nustatyti „žemesnę ribą“, kai skiriami antibiotikai. Tačiau dėl tiekimo grandinių sutrikimų, didėjančių išlaidų ir žaliavų trūkumo vaistinių lentynos greitai tuštėja.

„Vaistų neturime. Šiandien neturėjome galimybės papildyti penicilino atsargų“, – teigia vaistinės direktorius Zeeshanas Rehmani

Mokiniai; mokykla; Jungtinė Karalystė / AP nuotr.

Vyriausybė sutinka, bet tik iš dalies – kai kurie šeimos gydytojai gali susidurti su vaistų trūkumu, kol bus gautos naujos siuntos.

„Tiekimas geras. Reikalaujame, kad tiekėjai informuotų, jei yra sutrikimų. Jei bendrosios praktikos gydytojai turi sunkumų, nes paklausa didelė, galime perskirstyti atsargas po sandėlius“, – tvirtina Jungtinės Karalystės sveikatos sekretorius Steve`as Barclay`us.

Steve`as Barclay`us / AP nuotr.

Daugelis infekcijos atvejų lengvi ir net nepastebimi, bet gali sukelti rimtesnių ligų ir komplikacijų, tokių kaip skarlatina, kuria dažniausiai serga maži vaikai.

„Tai gali pasireikšti per kelias dienas, vaikas gali užkrėsti maždaug savaitę – pasireiškus simptomams per 24 valandas jie gali sumažėti, jei bus tinkamai vartojami antibiotikai, o visiškai išnyks per vieną ar dvi savaites“, – aiškina Jungtinės Karalystės Saugumo agentūros vadovas Colinas Brownas.

Pasak ekspertų, retais atvejais bakterijos gali patekti į kraują ir sukelti ligą, vadinamą invaziniu A grupės streptokoku. Šios sunkios infekcijos gali būti mirtinos ir, manoma, jos yra pastarojo meto mirčių antplūdžio priežastis. Šis protrūkis kilo po kitų ligų – beždžionių raupų ir paslaptingos kepenų ligos, nuo kurios kenčia vaikai, antplūdžio.