Žmonės intensyviai mina per pandemiją primirštus kelius pas urologus ir ginekologus

Žmonės per pandemiją kur kas mažiau lankėsi pas gydytojus, pas kuriuos vertėtų lankytis tiek profilaktiškai, tiek ir jaučiant skausmus. Ne išimtis ir ginekologai bei urologai – tai specialistai, pas kuriuos turėtų lankytis vyrai ir moterys bent kartą per metus, tačiau užleistų ligų gausa rodo, kad pacientai to nedaro ir dabar pandemijos padariniai aiškiai juntami. „Lietuvos draudimo“ duomenys rodo, kad šiemet ginekologų ir urologų konsultacijos – vienos dažniausių, rašoma pranešime spaudai.

Specialistai pažymi, kad būtent lapkritį, gruodį ir sausį – tamsiausiais mėnesiais Lietuvoje – žmonės labiau rūpinasi savo sveikata. Gydytoja akušerė ginekologė Rasa Kučinskaitė pasakoja, kad kiekviena moteris, nepriklausomai nuo amžiaus, turi rūpintis savo ginekologine sveikata.

„Pas ginekologą profilaktinei konsultacijai rekomenduojama apsilankyti vieną kartą per metus visoms moterims, nuo pat pirmųjų mėnesinių, ypač pradėjus lytinį gyvenimą“, – sako R. Kučinskaitė, klinikos „Biofirst“ gydytoja akušerė ginekologė.

Anot jos, ginekologine sveikata turėtų pasirūpinti tikrai ne tik vidutinio ar vyresnio amžiaus moterys.

„Yra ligų, kurių pikas būdingas būtent jauno amžiaus moterims – pavyzdžiui gimdos kaklelio ikivėžiniai pakitimai, žmogaus papilomos virusas (ŽPV), endometriozė, kuri yra ir viena dažniausių nevaisingumo priežasčių. Šios ligos, laiku nediagnozuotos ir negydomos, gali turėti negrįžtamų pokyčių moters sveikatai ir gyvenimo kokybei“, – pažymi gydytoja.

Kaip sako specialistė, per COVID-19 pandemiją daug gydytojų akušerių ginekologų dirbo įprastu darbo ritmu, tačiau pacientai labiau buvo linkę ūmius ligos simptomus pralaukti, pradėti gydymą patys ir tik ligos simptomams išliekant kreipdavosi pas specialistą.

„Todėl tikrai jaučiu, kad pasibaigus pandemijai padaugėjo apleistų ligų atvejų. Lietuvoje vis dar išlieka ir ilgų eilių viešosiose gydymo įstaigose problema, kai, norint patekti pas specialistą, reikia laukti 2-3 savaites. Todėl žmonės pradeda gydytis kaip kas gali arba suka greitesniu keliu ir lankosi privačiose klinikose“, – sako gydytoja R. Kučinskaitė.

Panašias tendencijas mato ir gydytojas urologas Marius Jasėnas. Anot jo, vyrai ir taip nelabai linkę profilaktiškai apsilankyti pas gydytoją urologą, o pandemijos metu ši problema tapo tik dar opesnė.

„Žmonės bijojo užsikrėsti koronavirusu ir vengė kreiptis į medikus, todėl dabar tikrai galiu teigti, kad padaugėjo pacientų, sergančių įvairiomis užleistomis urologinėmis ligomis“, – sako M. Jasėnas, medicinos centro „Northway“ gydytojas urologas.

Auga besikreipiančių skaičiai

Kaip pasakoja gydytojas, jauni vyrai kreipiasi dėl šlapimo takų infekcijų, nevaisingumo problemų, vazektomijos galimybių. Vyresnio amžiaus vyrus vargina šlapinimosi bėdos, kurios dažnai nulemtos prostatos gerybinio išvešėjimo, onkologinių prostatos ar šlapimo pūslės susirgimų, inkstų akmenligės.

„Kalbant apie popandeminį laikotarpį, vis dar juntamas besikreipiančių pacientų pagausėjimas su užleistomis urologinėmis ir ypač onkologinėmis problemomis. Pacientai kurį laiką rečiau kreipėsi dėl profilaktinių patikrinimų, todėl dabar padaugėjo pacientų su išreikštais simptomais – kraujavimu šlapinantis, ultragarso duomenimis dėl pažengusių navikų.

Itin juntama ir tai, kad, pasibaigus karantinui, ypač viešosiose gydymo įstaigose pailgėjo eilės ir, norint patekti pas specialistus ar atlikti instrumentinius tyrimus, reikia laukti ilgiau, nei prieš prasidedant pandemijai“, – pažymi gydytojas urologas M. Jasėnas.

Ginekologų ir urologų poreikį šiais metais pastebi ir draudimo atstovas. Anot jo, žvelgiant į sveikatos draudimo duomenis matosi, kad vienos dažniausių konsultacijų tarp moterų yra ginekologo konsultacijos. Lankomasi dėl ciklo sutrikimų, gausaus kraujavimo, uždegimų. Dažnos ir gimdos polipų šalinimo operacijos. Tarp vyrų dažniausios būtent urologų konsultacijos.

„Labai svarbi tendencija, kurią pastebime, kad lygindami 2021 m. su 2022 m. matome, jog už tas pačias paslaugas kainos išaugo net 40 proc. Tai yra išties didelis augimas, lyginat su tuo, kad naudojimasis urologų ir ginekologų paslaugomis šiemet išaugo tik 3 proc. Reiškia, kainos yra pastebimai didesnės ir norint gauti gydymą laiku – sveikatos draudimo svarba tik didėja“, – pastebi Audrius Zinevičius, „Lietuvos draudimo“ Specializuotos rizikos draudimo grupės vadovas.

Anot eksperto, šiemet dėl apsilankymų pas ginekologus ir urologus, žmonėms jau išmokėta daugiau nei 440 tūkst. eurų suma. Pernai per tą patį laikotarpį išmokėtos sumos kiek viršijo 280 tūkst. eurų sumą.

„Daugiausiai žmonėms padengėme specialistų bei papildomų medicininių paslaugų, diagnostinių tyrimų ir procedūrų išlaidas“, – sako A. Zinevičius.

Kritiškai svarbu – laiku pradėti gydymą

Abu gydytojai specialistai teigia, kad laiku nepradėtas gydymas turi drastiškų pasekmių.

„Moterys ignoruoja organizmo siunčiamus simptomus ir delsia apsilankyti pas specialistus. Taip pat, pas daugelį moterų nėra susiformavusio įpročio profilaktiškai tikrinti savo sveikatą, jei neturi nusiskundimų. Visgi, daug sunkių ligų ankstyvose stadijose dažniausiai nesukelia jokių nemalonių pojūčių, todėl tik profilaktinės patikros metu galima laiku nustatyti susirgimą ankstyvoje stadijoje ir pradėti reikiamą gydymą“, – sako R. Kučinskaitė.

Jai antrina ir gydytojas urologas.

„Mane ypač neramina užleisti prostatos ir šlapimo pūslės vėžio atvejai. Šios ligos pradžioje dažniausiai nepasireiškia jokie simptomai ir jas laiku diagnozuoti galima tik reguliarios profilaktinės patikros metu. Skausmas ar kiti simptomai juntami tik gerokai įsibėgėjus ligai. Visgi, anksčiau nustatytą ligą galima efektyviai gydyti, būna mažesnė operacijos apimtis, greitesnis grįžimas į įprastą gyvenimą“, – teigia M. Jasėnas.

Kaip pataria gydytoja akušerė ginekologė, nevertėtų užsiimti savigyda – reikia kreiptis į specialistus detalesniam ištyrimui, vos tik pajutus nemalonius simptomus.

„Moterys labiau turėtų atkreipti dėmesį į menstruacinio ciklo pokyčius, kraujavimo pakitimus, makšties išskyrų pokyčius, pilvo skausmą. Kasdieniniame gyvenime svarbu nepamiršti žymėtis mėnesinių ciklą kalendoriuje bei su juo susijusius pokyčius ir reguliariai tikrinti savo ginekologinę sveikatą pas specialistą.

Norint išvengti ginekologinių ligų yra labai svarbi jų prevencija. Tai apima tinkamų intymios higienos priemonių naudojimą, lytinę elgseną, gyvenimo būdą, mitybos įpročius, žalingus įpročius, darbo ir poilsio režimą bei vakcinaciją prieš žmogaus papilomos virusą (ŽPV)“, – pataria specialistė R. Kučinskaitė.

M. Jasėnas teigia, kad gydytojai yra bejėgiai, jei žmonės į juos nesikreipia. Tik suvienijus gydytojų ir pacientų pastangas padidėja tikimybė nesusirgti, o susirgus – pritaikyti sėkmingą gydymą.

„Verčiau investuoti į savo sveikatą, visų pirma skirti laiko, neužleisti ligų. Jei visgi jaučiatės blogai, matote tam tikrus simptomus – verčiau nelaukti ir iškart kreiptis į specialistus, tai svarbiausia. Tam gali pasitarnauti ir privatus sveikatos draudimas, kuris leidžia nelaukti eilėse ir reikiamą gydymą gauti iškart. Pandemija padiktavo tai, kad vis daugiau įmonių draudžia savo pacientus privačius draudimu, patys žmonės tokią paslaugą taip pat gali įsigyti.

Vienas iš pavyzdžių, kodėl būtina nedelsti – sudėtingesni šlapinimosi sutrikimai Jiems anksčiau buvo skiriamas chirurginis gydymas. O dabar yra sukurti veiksmingi vaistai, kurie situaciją pakeitė ir operacijos prireikia vienetams. Bet nesigydant, užsiimant savigyda, gali grėsti rimtos komplikacijos – sutrikusi inkstų funkcija gali nulemti ūminį ar lėtinį inkstų nepakankamumą ir gali prireikti net dirbtinio kraujo valymo – dializės“, – įžvalgomis gydytojas urologas M. Jasėnas.