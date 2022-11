Lietuvoje padaugėjo sergančiųjų gripu, mažėjo sirgusių peršalimo ligomis ir COVID-19

Praėjusią savaitę Lietuvoje sumažėjo sergamumo ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis, bet išaugo sergančiųjų gripų skaičius, pirmadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

NVSC duomenimis, spalio 31 – lapkričio 6 dienomis bendras sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga rodiklis buvo 500,6 atvejo 100 tūkst. Lietuvos gyventojų. Ankstesnę savaitę jis buvo didesnis – 722,8 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Mažiausias sergamumo šiomis ligomis rodiklis praėjusią savaitę užregistruotas Utenos apskrityje, o didžiausias – Kauno apskrityje.

Prasidėjus naujam gripo sezonui, NVSC sergamumo gripu ir peršalimo ligomis rodiklius pradėjo skelbti kartu su sergamumo koronavirusu duomenimis.

Iš viso praėjusią savaitę buvo nustatyti 33 gripo, per 12,2 tūkst. ŪVKTI ir per 1,7 tūkst. koronaviruso atvejų. Tuo tarpu savaitę anksčiau buvo nustatyti 29 gripo, per 17,4 tūkst. peršalimo ligų ir per 2,8 tūkst. koronaviruso atvejų.

Praėjusią savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyti trys asmenys.