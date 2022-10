„Nebeliko kaltinimų gydytojams“ – jau beveik dvejus metus veikia žalos be kaltės modelis

Beveik dvejus metus Lietuvoje veikia žalos be kaltės modelis, kai atsakomybė dėl netinkamo gydymo tenka ne konkrečiam medikui, o gydymo įstaigai, komisijos nustatyta žala sumokama iš specialaus fondo. Teisininkai teigia, kad į juos kreipiasi nukentėję pacientai ir jiems svarbu gauti finansinę kompensaciją, o ne nubausti konkretų mediką.

Marijampolės ligoninė praėjusiais metais gavo devynis pacientų pareiškimus dėl žalos atlyginimo. Jiems buvo atlyginta daugiau nei aštuoniasdešimties tūkstančių eurų suma. Pasak ligoninės atstovės, gydymo įstaiga nenukentėjo, pinigai išmokėti iš specialaus fondo pagal naują žalos be kaltės atlyginimo modelį. Ligoninei sumokėti šią sumą būtų gana sudėtinga.

„Mes mokame į fondą ir priskaičiuojama nuo praeitų metų įstaigos visų gautų pajamų vienas arba du procentai. Šito modelio yra viena kaip ir iš gerovių, nebeliko kaltinimų medikams“, – teigia Marijampolės ligoninės atstovė Evelina Adaškevičienė.

Pernai būtent Marijampolės ligoninei žalos nustatymo komisija nustatė didžiausią žalą, po keliasdešimt tūkstančių eurų turtinės ar neturtinės žalos taip pat nustatyta Klaipėdos, Kauno, Utenos ligoninėms, kitoms sumos mažesnės.

„Skundžiasi dažniausiai dėl tų medicinos paslaugų, kurios yra dažniausiai gaunamos – odontologo paslaugos, šeimos gydytojo, chirurgo. Praėjusiais metais bendra išmokėta suma buvo virš 600 tūkstančių eurų“, – sako Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Tomas Bagdonas.

Gydytojai / BNS nuotr.

Dėl Pakruojo ligoninės pernai nesulaukta nė vieno skundo, o iš viso skųsta per šimtą gydymo įstaigų. Pakruojo ligoninės vadovas sako, kad ir atsiradus žalos be kaltės modeliui, medikai nebus nubausti. Be to, žalos nustatymo komisijos žodis – nebūtinai paskutinis.

„Įdomių atvejų būna, kaip pavyzdys, jeigu namiškiai nesutinka su komisijos pateikta išvada, tai jie tiesiog priduoda privačia kaltinimo tvarka į teismą, tada bando išsireikalauti, išsibylinėti pinigus ar lėšas kitas, didesnes sumas. Jeigu mato, kad jos yra per mažos paskirtos, tiesiog privačia kaltinamojo tvarka per teismą ir tą sėkmingai daro“, – pasakoja Pakruojo ligoninės direktorius Vygantas Sudaris.

Advokatė Erika Žigutė teigia, kad nemažai pacientų kreipiasi į teisininkus siekdami išsiaiškinti, ar turi galimybę už netinkamai suteiktas medicinines paslaugas gauti kompensaciją. Teisininkė sutinka, kad naujasis žalos be kaltės modelis palengvina kompensacijos gavimo tvarką, tačiau pacientams vis dar daug neaiškumų.

„Net jeigu žino asmenys, kur ta informacija pateikta, ta informacija vis tiek yra parašyta tam tikra profesine formalia kalba su tam tikrais specialiais terminais“, – nurodo „Sorainen“ kontoros advokatė.

Medikai (asociatyvi nuotr.) / E.Blaževič/LRT

Gyventojai, pasak advokatės, nelinkę skubėti į teismus ir mėnesių mėnesius bylinėtis su mediku ar gydymo įstaiga.

„Nesu susidūrusi su situacija, kad ieškotų kažkokios gydytojo kaltės ar būtent gydytojo atsakomybės. Čia gal būtų susiję su labai jautria situacija, kažkokia gydytojo nekompetencija. Pacientai tiesiog nori, kad jiems būtų atlyginama ta žala“, – aiškina E. Žigutė.

Žalos be kaltės modelis atsirado per patį COVID-19 piką. Pernai komisija išnagrinėjo per 30 pareiškimų. Buvo skundžiamasi būtent dėl COVID-19. Daugiausia dėl to, kad pacientas ligoninėje buvo užkrėstas šia infekcija ir dėl netinkamo COVID-19 gydymo. Pacientams ar jų artimiesiems buvo išmokėta apie 20 tūkstančių eurų.