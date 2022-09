Psichologė Javakhishvili: ukrainiečiams prireiks ištisų dešimtmečių, kad susidorotų su karo sukeltais psichikos padariniais

Prireiks dešimtmečių, kad žmonės Ukrainoje susidorotų su karo sukelta psichikos sveikatos krize – tai maratonas, ne sprintas, LRT RADIJUI sako Sakartvelo Ilia valstybinio universiteto profesorė, buvusi Europos trauminio streso tyrimų draugijos prezidentė Jana Javakhishvili. Pasak jos, Rusijos karas Ukrainoje iš naujo atvėrė tos pačios agresorės karo Sakartvele žaizdas.

2014-ais metais, prasidėjus Maidano krizei ir Rusijai aneksavus Krymą, Ukrainos psichiatrų asociacija kreipėsi į Sakartvelo traumų psichologijos draugiją su prašymu pasidalinti patirtimi dirbant su traumą patyrusiais, priverstinai perkeltais žmonėmis ir netekusiais šeimos narių, prisimena J. Javakhishvili.

„Tad jau nuo 2014 metų, drauge su grupe kolegų iš Sakartvelo traumų psichologijos draugijos, padedame Ukrainos psichikos sveikatos specialistų bendruomenei. Ši bendruomenė, beje, susivienijo ir įsteigė organizaciją, pavadintą Maidano psichologine tarnyba. Savanoriai, psichologai ir psichiatrai dirbo su žmonėmis, kuriems reikėjo pagalbos po Maidano krizės, po to, kai Rusija įsiveržė į Krymą ir po tragiškų įvykių Donecke ir Luhanske. Mes, grupė savanorių iš Sakartvelo, ten dirbome savanoriškai. Keliaudavome ten kas du mėnesius, kad mokytume ir padėtume“, – pasakoja Sakartvelo profesorė iš Ilia valstybinio universiteto.

Psichologė sako, kad per savanoriškus vizitus sakartveliečiai įsiklausydavo į kolegų ukrainiečių poreikius ir rūpinosi traumą išgyvenusiais Ukrainos piliečiais. Anot jos, taip Maidano psichologinė tarnyba išaugo į Ukrainos pagalbos draugiją, siekiant įveikti traumuojančių įvykių pasekmes.

„Trumpesnis ar verčiau šiek tiek sumanesnis pavadinimas yra Ukrainos traumų psichologijos draugija. Besidarbuodami supratome, kad jau turime paruoštų žmonių, gebėsiančių rūpintis psichologinę traumą išgyvenusiais asmenimis. Bet dabar mums reikia finansavimo, kad galėtumėme dirbti su tais, kam reikalinga pagalba, – sako pašnekovė iš Sakartvelo. – Stengiamės rinkti lėšas ir padėjome savo kolegoms ukrainiečiams įsteigti tris tarnybas, orientuotas į pagalbą traumą išgyvenusiems žmonėms.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Viena tokia tarnyba buvo įsteigta Kyjive, viena Dnipre ir viena Lvive. Pastarajame tarnyba įsikūrė Ukrainos katalikų universitete. Dnipro mieste paslaugas teikia dvi labai svarbios nevyriausybinės organizacijos: „Forpos“, teikianti psichosocialinę pagalbą, ir „Sič“, kuri yra žmogaus teisių organizacija. Kyjive buvo įsteigta visai nauja nepriklausoma nevyriausybinė tarnyba. Taigi stengiamės pagelbėti savo kolegoms ukrainiečiams.“

Taip pat padėta jiems įsteigti aktyvią psichosocialinių, tarpdisciplininių komandų bendruomenę vadinamojoje pilkojoje zonoje, priduria profesorė. „Taigi, nuo tada nesiliovėme bendradarbiavę ir dabar turime tvirtą psichikos sveikatos bendruomenę, kuri padeda žmonėms susitvarkyti ir su dabartinės krizės pasekmėmis“, – pasiektais rezultatais džiaugiasi buvusi Europos trauminio streso tyrimų draugijos prezidentė.

J. Javakhishvili tvirtina, kad situacija karo kamuojamoje Ukrainoje yra labai skausminga. Pasak jos, čia įvyko nepaprastai daug tragedijų, o pagalbos prireikia net patiems pagalbininkams, „kad neperdegtų ir galėtų tęsti darbus, išlaikydami tvirtą dvasią“.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

„Nors jų dvasia ir taip tvirta, bet jiems vis tiek reikia paramos. Būtent dėl to tikiuosi, kad didesnė profesionalų bendruomenė, pavyzdžiui, Europos trauminio streso draugija, dės dideles pastangas, kad pavyktų padėti mūsų kolegoms ukrainiečiams. Pavyzdžiui, vienas iš darbo būdų – teikti emocinę paramą, intervizijas ir specialisto priežiūrą. Bet tai maratonas, o ne sprintas, – pabrėžia ji. – Negalima teigti, kad jie labai tvirti, todėl išspręs visas problemas per mėnesį ar per metus. Tai maratonas. Gali būti, kad prireiks ištisų dešimtmečių, kad žmonės susidorotų su karo sukelta psichikos sveikatos krize.“

Profesorė sako, kad karo traumą Ukrainoje stipriausiai išgyvena pabėgėliai, žmonės, praradę savo šeimos narius, matę, kaip juos nužudo. „Taip pat tie, kurie net nežino, kur dingo jų artimieji – žuvo ar ne. O kur dar fizinius sužalojimus, smurtą, seksualinę prievartą patyrę žmonės...“ – nelengva tema kalba J. Javakhishvili.

Ukrainietė prie sūnaus kapo; Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Rusijos karas Ukrainoje, be jokios abejonės, iš naujo atvėrė tos pačios šalies agresorės karo Sakartvele žaizdas, tikina psichologė.

„Mūsų karas baigėsi 2008 m. Iš tikrųjų tai buvo ne mūsų karas. Tai buvo Rusijos įsiveržimas į Sakartvelą, bet buvo per mažai apie tai kalbama. Greičiausiai išimtis buvo tik Baltijos šalys, nes jos niekada nekaltino Sakartvelo dėl prasidėjusio karo, – dėkingumo žinutę Lietuvai netiesiogiai siunčia profesorė. – Bet buvo šalių, kurios melavo pačios sau ir atsisakė pripažinti, kas vyksta iš tikrųjų.

Tragedija Ukrainoje atskleidė, kas įvyko Sakartvele 2008-aisiais. Vis dėlto mes kentėjome penkias dienas, o ukrainiečiai kenčia jau šešis mėnesius... Ir ateitis vis dar miglota. Žmonės miršta kiekvieną dieną ir niekas negali pasakyti, kada tai baigsis. Net negaliu lyginti šių tragedijų masto, bet, žinoma, įvykiai Ukrainoje sužadino mūsų išgyventas traumas ir emocijas.“

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

LRT informuoja, kad Sakartvelo Ilia valstybinio universiteto profesorė, buvusi Europos trauminio streso tyrimų draugijos prezidentė J. Javakhishvili vakar Vilniuje prasidėjusioje tarptautinėje psichikos sveikatos konferencijoje su kolegomis surengė seminarą 150 Ukrainos psichikos sveikatos specialistų karo traumos tema.

Viso pokalbio su J. Javakhishvili klausykitės LRT RADIJO laidos „60 minučių“ įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.