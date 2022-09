Rankų ir nagų būklė gali išduoti apie ligas: vaistininkė išskyrė pakitimus, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį

Dažnai sakoma, jog rankos – tai vizitinė kortelė, kuri suteikia informacijos apie žmogų, jo dirbamą darbą, pomėgius ir sveikatos būklę. Nagų grožį rodo ne ryški nago spalva ar ilgis, o sveiki, tvarkingi, rausvi, skaidrūs, blizgantys nagai. Apie tai, kokius sveikatos sutrikimus gali atskleisti nagai, „Gintarinės vaistinės“ pranešime žiniasklaidai pasakoja vaistininkė.

„Gintarinės vaistinės“ vaistininkės Lijanos Veismanienės teigimu, šiltuoju metų laiku savo nagų būkle susirūpinę žmonės dažnai kreipiasi dėl grybelinės infekcijos, o šaltuoju – dėl nagų įaugimo.

„Kartą į vaistinę atėjusi močiutė skundėsi kojų skausmais. Užsiminė, kad gal jai kojos tinsta, gal kokia širdies liga, nes batai per maži. Paprašiau parodyti koją, o ten pamačiau sustorėjusius nagus, gal centimetru ilgesnius už kojos pirštą. Paklausus, kada paskutinį kartą kirpo kojos nagus, atsakė neprisimenanti“, – pavyzdžiu iš savo darbo dalijasi ji.

Nagų struktūra, spalva, augimo greitis keičiasi su amžiumi: jei kūdikystėje nagai būna plonyčiai, skaidrūs, rožinės spalvos, tai su amžiumi jie storėja, auga lėčiau, tampa pilkšvesni, praranda blizgesį.

Nagai / Shutterstock nuotr.

„Vidutiniškai nagai atsinaujina arba atauga per 130–170 dienų, per savaitę jie paauga maždaug po 0,5–1,2 mm. Kojų nagai auga lėčiau. Nago augimas gali sutrikti po persirgtų ligų, hormoninių pokyčių ar psichologinio poveikio“, – kalba vaistininkė.

Ką reiškia pakitusi nagų spalva?

Nagų spalvos pakitimus gali sukelti vidinės priežastys, sužeidimai, chemikalai, vaistai. Pavyzdžiui, vaistai nuo maliarijos nagus gali nudažyti žydrai, o kai kurie antibiotikai – pilkšvai melsva spalva.

„Gelsvi nagai gali būti dėl nikotino poveikio, geltoni, neskaidrūs, sustorėję – dėl nagų grybelinės infekcijos ar limfinės sistemos sutrikimo. Balti nagai gali kamuoti sergant kepenų ciroze ar širdies nepakankamumu. Juoda ar ruda nago plokštelė dažniausiai atsiranda dėl traumos ir kraujosruvos, labai retais atvejais – dėl odos vėžio“, – atkreipia dėmesį L. Veismanienė.

Dar vienas iš dažnesnių nago pakitimų – baltos dėmelės, kurios atsiranda dėl į nago plokštelę patekusio oro mikrotraumos metu.

Nagų grybelis / Shutterstock nuotr.

„Kitas ligą išduodantis simptomas – tai nelygūs, su giliomis duobelėmis nagai, kurie gali kamuoti sergant žvyneline, o negilūs įdubimai gali atsirasti sergant neurodermitu, plinkant, bet dažniausiai tai nutinka po nago sužeidimo“, – teigia vaistininkė.

Ji priduria, kad išilginės vagelės būdingos vyresnio amžiaus žmonėms. Tačiau tie grioveliai yra ploni, negilūs, o jei metams bėgant jie tampa vis labiau pastebimi – tai gali būti artrito, žvynelinės, kraujotakos sutrikimų bei įpročio krapštyti nagus pasekmė.

„Skersinės linijos ant visų pirštų nagų, dar vadinamos Beau linijomis, atsiranda laikinai sustojus nago augimui sunkių ligų atveju, pavyzdžiui, dėl miokardo infarkto, didelio streso, aukštos kūno temperatūros. Jei tokios linijos yra tik ant vieno nago – tai gali būti kutikulės pažeidimas odelių apie nagą atstūmimo metu, taip pat gali būti ir cinko ar kalcio trūkumo organizme požymis. Dauginės skersinės juostelės, einančios centrine nago dalimi iki laisvojo nago krašto, atsiranda dėl įpročio nuolat krapštyti ar trinti nago odelę, taip sutrikdomas nago augimas“, – tvirtina L. Veismanienė.

Pasak jos, jei nago pokyčiai atsiranda dėl ligos, vis tik dažniausiai liga bus diagnozuojama pirmiau, nei atsiras matomi pokyčiai naguose. Bet kuriuo atveju, pastebėjus nagų pokyčius reikėtų kreiptis į gydytojus.

Nagai / Pixabay nuotr.

„Kalbant apie dėl nagų kylančias problemas, nagų grybelis silpnina organizmo apsaugą, gali pabloginti ligos eigą, jei pacientas serga cukriniu diabetu, širdies kraujagyslių ligomis. Laiku pastebėjus grybelinę infekciją ir pradėjus gydymą, galima išvengti ilgo viso organizmo gydymo vaistais nuo grybelio ar nagų pašalinimo. Tuo tarpu įaugęs nagas, jei laiku negydomas, gali pareikalauti chirurginio įsikišimo, antibiotikų terapijos“, – pastebi vaistininkė.

Žirklutėms – ne, dildei – taip

Vaistininkė pataria nors porą kartų per savaitę pasidaryti rankų masažą su gydomaisiais bei maitinamaisiais kremais ar aliejais, mat masažo metu suaktyvinama kraujotaka, pamaitinama rankų oda ir nagai, dėl to nagai auga greičiau.

„Nekrapštykite nagų ir panagių aštriais daiktais, pavyzdžiui, žirklutėmis, nes įdrėskimai, sužeidimai atveria kelią infekcijai. Nagų trumpinimui ir priežiūrai būtina rinktis kokybišką dildę“, – sako vaistininkė.

Dažniausia nagų skilinėjimo priežastis, pasak vaistininkės, yra dažnas rankų plovimas muilu, įvairių cheminių priemonių naudojimas, pavyzdžiui, dezinfekcinių skysčių su alkoholiu, nagų lako valiklių su acetonu, indų ploviklių. Kur kas retesnė priežastis – odos ligos ar genetinis polinkis.

Nagai / Shutterstock nuotr.

„Norint gražių, gerai augančių, stiprių nagų, reikia drėkinamuoju kremu, balzamu ar maitinamuoju aliejumi tepti ne tik rankas, bet ir nagus, nagų odeles, lengvai įmasažuojant po kiekvieno rankų plovimo su muilu. Nagams, kaip ir odai, labai svarbi mineralais praturtinta mityba, kad būtų pakankamai geriama vandens“, – vardija L. Veismanienė.

Kalcis reikalingas nago tvirtumui, geležis – nago struktūrai, formai, cinkas labai svarbus taisyklingam nago formavimuisi, siera – būtina nago susidarymui, silicis stiprina nagą, selenas bei vitaminai A ir B greitina augimą. Vitaminas D reguliuoja kalcio įsisavinimą, todėl reikalingas nago augimui, vitaminai C ir E – svarbūs antioksidantai, slopina daugelio kenksmingų medžiagų poveikį nagams.

Gelinis lakavimas – nepavojingas

Kokybiškai atliktas manikiūras su geliniu lakavimu nagams žalos nedaro. Viskas priklauso nuo specialisto, medžiagų ir teisingos nagų priežiūros bei laiku atliekamos korekcijos.

Nagai / Pexels nuotr.

„Dažniausiai pasitaikanti problema – per ilgas gelinio lako nešiojimas, kai nagas ima remtis į avalynę ir po to truputį atšoka, tai gali sukelti nago traumą. Kita problema – gelinio lako nulupinėjimas, kai jis nuplėšiamas su viršutiniu nago sluoksniu. Tuo tarpu akriliniai priauginti nagai yra vienas iš būdų paslėpti pažeistus, silpnus nagus, tačiau priklijuojami nagai gali dar labiau pažeisti tikruosius“, – aiškina L. Veismanienė.

Pasak jos, sušlapusiuose, blogai pritvirtintuose, atplyšusiuose akriliniuose naguose gali kauptis drėgmė, dėl to kyla infekcijos rizika. Be to, yra grėsmė kur nors užsikabinus nuplėšti nagą ir tokiu būdu traumuoti ne tik jį, bet aplinkinius audinius.