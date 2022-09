Stresas sutrikdo miego-būdravimo ciklą: gali turėti lemiamos įtakos svorio augimui

Niujorke įsikūrusio Weillo Cornellio medicinos koledžo mokslininkai teigia, kad streso sukelti cirkadinio ritmo sutrikimai gali turėti įtakos svorio augimui, rašo „Medical News Today“.

Birželį paskelbtas tyrimas parodė, kad pelėms, kurioms buvo dirbtinai padidintas streso lygis ir sutrikdytas hormonų išsiskyrimas, paspartėjo riebalų ląstelių augimas. Tyrimo rezultatai skelbiami žurnale „Cell Reports“.

Antrasis, rugpjūtį paskelbtas tyrimas parodė, kad riebalų ląstelių pirmtakai gali determinuotis riebalų ląstelėmis vos per kelias valandas naktį. Šis tyrimas publikuotas leidinyje „Proceedings of the National Academies of Sciences“ (PNAS).

Abiejų tyrimų vyresnioji autorė buvo Weillio Cornellio medicinos koledžo biochemijos docentė, medicinos mokslų daktarė Mary Teruel.

„Sutrikus cirkadiniam ritmui, prieš sveiką medžiagų apykaitą veikia labai daug jėgų, – pranešime spaudai teigė dr. M. Teruel. – Kuo daugiau apie tai žinosime, tuo didesnė tikimybė, kad galėsime šiuos procesus paveikti.“

Streso hormono svyravimų mažinimas

„Cell Reports“ paskelbtame tyrime dr. M. Teruel ir jos suburta mokslininkų komanda pelėms implantavo granules su gliukokortikoidais – su stresu susijusiais hormonais. Taip buvo siekiama imituoti lėtinio streso arba Kušingo ligos padarinius.

Sergant Kušingo liga, organizme nuolat būna padidėjęs kortizolio – streso hormono – lygis.

Kortizolis / Shutterstock nuotr.

Granulės tris savaites pastoviu tempu pelėms po oda išskyrė gliukokortikoidus. Tyrėjai taip pat stebėjo kontrolinę pelių, kurioms būdingi kasdieniai streso hormono svyravimai, grupę.

Nors visos pelės vienodai sveikai mito, gyvūnai, kuriems buvo implantuotos granulės, svėrė daugiau nei 9 proc. daugiau nei kontrolinės grupės pelės.

Tyrėjai stebėjo, ar svorio padidėjimas atsirado dėl riebalų augimo, ir nustatė, kad pelių, kurioms buvo implantuotos granulės, organizme daugiau nei dvigubai padidėjo rudųjų ir baltųjų riebalų kiekis. Pakilo ir jų insulino lygis.

Mokslininkų nuostabai, dėl medžiagų apykaitos sutrikimų gliukozės kiekis kraujyje buvo žemas. Be to, sutrikimai neleido riebalams kauptis kraujyje ar kepenyse.

Pašalinus granules, visi šie pokyčiai nedelsiant išnyko.

Insulinas ir svorio augimas

„Mes matėme tai savo darbe, iš esmės, vos tik nustojome dirbtinai didinti kortikoidų kiekį, pelių riebalų masė ėmė mažėti, išnyko hiperinsulinemija – panašu, kad padidėjęs insulino kiekis sukelia riebalų masės prieaugį, kuris išnyko atkūrus normalų ritmą“, – „Medical News Today“ aiškino dr. M. Teruel.

Ji pridūrė, kad šis tyrimas rodo, jog lėtinis stresas gali padidinti svorio augimo tikimybę, net ir laikantis sveikos, mažai riebalų turinčios dietos.

„Netinkamu metu gyvūnams sukeltas stresas turi dramatišką poveikį. Pelės maitinasi taip pat, tačiau didžiulis medžiagų apykaitos pokytis skatina svorio augimą“, – savo pranešime teigė dr. M. Teruel.

Svorio augimas / Shutterstock nuotr.

Dr. M. Teruel ir jos vadovaujami tyrėjai tikisi, kad jų išvados leis sukurti vaistus, kurie galėtų padėti atkurti cirkadinį ritmą ir būti naudingi nutukusiems žmonėms.

„Mes dar nežinome pakankamai, tačiau būtų galima manyti, kad padėti galėtų kortizolio receptorių antagonistai arba […] priemonės, atkuriančios kortizolio ritmą“, – sakė dr. M. Teruel.

Riebalų ląstelių diferenciacija

Ekspertai supranta, kad cirkadinio ritmo genų trūkumai gali turėti įtakos riebalinių, imuninių, odos ir raumenų ląstelių diferenciacijai.

PNAS tyrimas atskleidė, kad nors diferenciacija įvyksta per kelias dienas, predispozicija vienokiai ar kitokiai diferenciacijai atsiranda vos per kelias valandas. Tyrimo išvados taip pat rodo, kad „kasdieniniai ląstelių diferenciacijos procesai“ paprastai vyksta vakare, kai žmonės ilsisi.

„Sprendimas tapti riebalų ląstele priimamas greitai, per 4 valandas. Tarsi įsijungia jungiklis“, – sakė dr. M. Teruel.

Šį procesą „Medical News Today“ aptarė su bariatrijos chirurgu ir Kalifornijoje įsikūrusio „Memorial Care“ chirurginio svorio metimo centro medicinos direktoriumi dr. Miru Ali.

Riebalų ląstelė / Shutterstock nuotr.

Dr. M. Ali paaiškino, kaip atsiranda riebalų ląstelės. „Riebalų ląstelės susidaro iš adipocitų pirmtakų ląstelės arba ląstelės, kuri dar nesidiferencijavo į galutinę formą. Tai, ar ji taps riebalų ląstele, priklauso nuo jos gaunamos hormoninės ir cheminės stimuliacijos“, – teigė jis.

Riebalų ląstelių laiko intervalas

Tyrimo metu dr. M. Teruel ir jos kolegos naudojo fluorescencinius žymenis, padėjusius stebėti kasdienius riebalų ląstelių gamybos svyravimus.

Prie cirkadinio ritmo genus reguliuojančio baltymo tyrėjai prijungė raudoną fluorescencinį baltymą. O geltoną fluorescencinį baltymą jie prijungė prie peroksisomų proliferatoriaus aktyvuoto gama receptoriaus (PPARG) – baltymo, kuris kontroliuoja riebalų ląstelių gamybą.

Jie išsiaiškino, kad poilsio metu tam tikras cirkadinis baltymas – CCAAT stipriklį surišantis alfa baltymas – sukelia staigų riebalų ląstelių gamybą reguliuojančių baltymų kiekio padidėjimą.

Tyrėjai taip pat nustatė, kad kai PPARG lygis pasiekia tam tikrą slenkstį, atskiros riebalų pirmtakų ląstelės „vos per kelias valandas negrįžtamai „nusprendžia“ diferencijuotis, o tai yra daug greičiau nei trunka poilsio fazė ir bendras kelių dienų diferenciacijos procesas“.

Dr. M. Teruel ir jos kolegos mano, kad dirbant su šiuo laiko intervalu, „gali atsiverti terapinės strategijos, leidžiančios skirti gydymą pagal [cirkadinį] ritmą, tokiu būdu skatinant audinių regeneravimą“.

Tyrimo stipriosios pusės ir tolesni tyrimai

„Šie tyrimai įdomūs tuo, kad parodo, jog stimuliacijos laikas ir trukmė turi įtakos riebalų ląstelių susidarymui ir augimui, – sakė dr. M. Ali. – Tai reiškia, kad jei rastume būdą saugiai paveikti ląstelę, kad ji augtų arba neaugtų, galėtume reguliuoti žmonių nutukimą.“

Tačiau jis mano, kad norint tyrimų rezultatus pritaikyti žmonėms, reikalingi išsamesni tyrimai.

Dr. M. Teruel „Medical News Today“ sakė, kad ji ir jos bendraautoriai „tiesiog bandė dirbti su pagrindiniais mechanizmais […] Šiuo metu turime parodyti, kad tai iš tiesų yra mechanizmas […]“.

Laboratorija. Asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Tyrėjai planuoja pakartoti šiuos tyrimus su žmonėmis. „Mes analizuojame baltymų juosteles, naudodami žmonių seilių mėginius, – „Medical News Today“ sakė dr. M. Teruel. – Mes iš tiesų planuojame atlikti tokius eksperimentus.“

Pagrindinis tikslas, anot jos, yra „išsiaiškinti būdus, kaip atkurti cirkadinį [ritmą]“.

Dr. M. Teruel minėjo, kad kol kas padėti gali visiems gerai žinomos strategijos, tokios kaip meditacija ir reguliarus miegas tamsoje, tačiau išsakė viltį, kad ateityje gali atsirasti ir farmakologinių šią problemą išspręsti padedančių priemonių.