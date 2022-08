Kava naudinga mūsų organizmui, kol neperžengiame ribos: kiek puodelių išgerti yra sveika?

Daugelis mūsų mėgsta rytą pradėti su kavos puodeliu rankoje. O kiek kavos puodelių galima išgerti per dieną? Kiek kavos leidžiama paskanauti nėščiosioms ir kokia arbata pakeisti kavą, norint sumažinti kofeino suvartojimą, LRT.lt papasakojo gydytojos dietologės.

4 puodeliai per dieną

Gydytoja dietologė Daiva Pipiraitė sako, kad per dieną yra rekomenduojama suvartoti ne daugiau kaip 400 mg kofeino, o tai atitinka maždaug 4 puodelius kavos.

„Geriant per daug kofeino turinčių gėrimų gali varginti nervingumas, nerimas, dirglumas, nevirškinimo, pykinimo jausmas, pilvo pūtimas, nereguliarus širdies ritmas, – įspėja ji. – Taigi, pajutus šiuos simptomus, galima teigti, kad kavos jau yra per daug.“

Gydytojos dietologės Jūratės Dobrovolskienės teigimu, reikėtų gerti filtruotą kavą – „ne užpiltinę, kaip mes esame įpratę į puoduką įberti tris arba du šaukštelius kavos ir užpilti karštu vandeniu“.

Kava / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot jos, filtruotą kavą galima pasigaminti nuspaudžiant nuosėdas ąsotėlyje arba naudojant kavos aparatą.

J. Dobrovolskienė taip pat atkreipia dėmesį, kad rekomendacijose nurodyta, jog kavos puodelis yra apie 150 mililitrų, tad tokiais kiekiais ir reikėtų skaičiuoti dienos normą.

D. Pipiraitė rekomenduoja 6–7 valandas iki miego nebegerti kavos ar kofeino turinčių gėrimų.

Nėščiosioms kavą gerti galima

Dažnai socialiniuose tinkluose diskutuojama, ar nėščioms moterims galima retkarčiais pasimėgauti kava. Gydytoja dietologė J. Dobrovolskienė sako, kad galima, bet „tikrai ne daugiau kaip 1–2 puodelius per dieną“.

„Nėra visiškai aišku, koks kofeino kiekis yra saugus nėštumo metu, bet rekomenduojama, kad kofeino būtų suvartojama ne daugiau kaip 200–300 mg“, – pridūrė D. Pipiraitė.

Kava / „Pixabay“ nuotr.

Gydytojos dietologės įspėja nėščiąsias ir kūdikius maitinančias moteris ir pataria joms būti atsargioms. Kadangi gėrimas yra tonizuojantis ir gali sudirginti vaisių, saugiausia kavą gerti tik retkarčiais ir neviršijant rekomenduojamos dozės.

Anot D. Pipiraitės, nėštumo metu per gausus kofeino turinčių gėrimų vartojimas gali sukelti priešlaikinį gimdymą.

Turintiems problemų su skrandžiu geriau kavos atsisakyti

Pasak gydytojos dietologės D. Pipiraitės, žmonėms, kuriuos vargina rėmuo, kofeino turintys gėrimai gali jį išprovokuoti: „Ypač kava skatina skrandžio sulčių sekreciją.“

Kofeino turinčių gėrimų vartojimas sukelia trumpą, bet gana ryškų kraujospūdžio padidėjimą, net ir nesergant hipertenzija. Vis dėlto kofeino poveikis tiek kraujospūdžiui, tiek širdies ritmui yra individualus.

„Kai kuriems asmenims pernelyg gausus kofeino turinčių gėrimų vartojimas sukelia dirglumą, nerimastingumą, jautrumą, drebulį, galvos skausmus“, – vardija D. Pipiraitė.

Galvos skausmas / „Shutterstock“ nuotr.

Gydytojos dietologės taip pat atkreipia dėmesį, kad paauglių ir jaunų žmonių kavos vartojimą reikėtų kontroliuoti.

Anot J. Dobrovolskienės, paaugliai dažnai kavą geria siekdami neužmigti, kad turėtų daugiau laiko mokytis. Kofeino turinčių produktų vartojimas yra nerekomenduojamas ir taip judriems, ilgiau budriems išliekantiems paaugliams.

„Vaikas yra kaip švarus lapas, ką pabandysi, tokį atsaką ir gausi, todėl mitybą reikia kontroliuoti“, – sako gydytoja dietologė.

D. Pipiraitės teigimu, paaugliams ir jauniems žmonėms reikia žinoti ir apie kofeino turinčių gėrimų maišymo su alkoholiu pavojingumą.

Kuo galima pakeisti kavą?

Kava yra vienas populiariausių kofeino šaltinių, tačiau ne tik joje jo yra daug. Pavyzdžiui, kavos pupelėse yra 1,1–2,2 proc.kofeino, o kininio arbatmedžio lapuose jo net 3,5 procento.

„Verdant kavą naudojamas karštesnis vanduo, dėl to daugiau kofeino patenka į gėrimą, – paaiškina gydytoja dietologė D. Pipiraitė. – Be to, verdant kavą naudojamas didesnis kavos pupelių kiekis negu arbatžolių kiekis verdant arbatą, dėl to puodelis kavos turi daugiau kofeino negu puodelis arbatos.“

Būtent todėl dauguma žmonių, norėdami sumažinti kofeino vartojimą, kavą pakeičia arbata.

Kaip paaiškina D. Pipiraitė, visiems gerai žinoma juodoji, žalioji ir baltoji arbata yra ruošiama iš kininio arbatmedžio lapų. Šios arbatos rūšys iš esmės skiriasi fermentacijos laipsniu – juodosios arbatos lapeliai yra stipriai fermentuoti, žaliosios – mažiau, o baltosios – mažiausiai.

„Be šių, yra ir daugybė kitų arbatos rūšių, pavyzdžiui, siauralapio raibsteglio arbata gaminama iš visai kito augalo, jo lapeliai yra silpnai fermentuoti ir beveik neturi kofeino“, – atskleidžia gydytoja dietologė D. Pipiraitė.

Žalioji arbata / „Shutterstock“ nuotr.

Anot jos, juodosios arbatos puodelyje kofeino vidutiniškai yra 47 mg, tačiau priklausomai nuo gaminimo gali siekti ir 90 mg. Žaliosios arbatos 240 ml puodelyje kofeino kiekis svyruoja nuo 20 iki 45 mg, baltosios arbatos puodelyje – 6–60 mg.

Mačios arbatoje (gaminamoje iš specialiu būdu paruoštų žaliosios arbatos miltelių) kofeino yra daug – 1 gramas jos miltelių turi 35 mg kofeino. O štai Pietų Amerikoje populiarios matės puodelyje yra net 85 mg kofeino.

„Matės arbata yra puiki kavos alternatyva, ji tonizuoja ir yra unikalaus skonio“, – sako D. Pipiraitė.

„Taigi, kavai pakeisti labiausiai tiktų matė, mačia, juodoji arbata“, – reziumuoja gydytoja dietologė.

Kavą su pienu gerti galima, tik neįsiberkite per daug cukraus

Pasak gydytojos dietologės J. Dobrovolskienės, pienu užbalinta kava nėra prastesnė už juodą. Tačiau ji rekomenduoja kavą gardinti 2,5 proc. riebumo pienu, nes piene esanti laktozė yra salstelėjusi, todėl kava tampa saldesnė.

Į kavą įpylus riebaus pieno, pribėrus cukraus ar šokolado drožlių, ji tampa desertinio tipo gėrimu ir turi žymiai daugiau tuščių kalorijų.

„O štai kava, užbalinta paprastu 2,5 proc. riebumo pienu, tikrai nepraranda savo gerųjų savybių, – aiškina J. Dobrovolskienė. – Ir pienas iš tiesų nesuteikia blogesnių savybių kavai, gal net pagerina šiek tiek. Nors pieno tik šlakelis, bet tai ir kalcio šaltinis, yra ir riebalų, o juk kai kurie vitaminai tirpūs riebaluose.“

Kava / „Unsplash“ nuotr.

„Pienas iš tiesų nepakenkia, jeigu kava yra be priedų, be cukraus ir panašiai“, – sako gydytoja dietologė.

Kavos pupelėse yra naudingų medžiagų

Pasak gydytojos dietologės D. Pipiraitės, kavos gėrimas dažniausiai asocijuojamas su kofeinu. Tačiau kavos pupelėse taip pat yra ir kitų medžiagų – antioksidantų, kitų aktyvių medžiagų, kurios sumažina uždegimą ir apsaugo nuo ligų.

„Yra duomenų, kad juoda kava mažina antrojo tipo diabeto riziką, gerina kognityvinę funkciją ir mažina Alzheimerio, Parkinsono ligos ir demencijos riziką“, – sako dietologė.

Kavos pupelės / E. Genio/LRT nuotr.

Anot jos, du puodeliai kavos per dieną gali apsaugoti nuo širdies nepakankamumo.

Taip pat tiek įprasta kava, tiek kava be kofeino turi kepenis saugančių savybių. „Kavos gėrėjų kepenų fermentų koncentracija dažniau atitinka normas nei tų, kurie kavos negeria“, – teigia ji.

Labiau skrudintų pupelių kava sumažina DNR (deoksiribonukleorūgšties) skilimą.

„Geriantieji kavą 26 procentais rečiau serga storosios žarnos vėžiu, – toliau dėsto D. Pipiraitė. – Geriant bent vieną kavos puodelį per dieną sumažėja insulto rizika.“