Apklausa: Vokietijoje blogai miega 40 proc. suaugusiųjų

Maždaug 40 proc. suaugusiųjų Vokietijoje teigia blogai miegantys, rodo dpa užsakymu nuomonių tyrimų instituto „YouGov“ atlikta apklausa.

Iš viso 10 proc. apklaustųjų teigė, kad miega „labai blogai“, 30 proc. sakė miegantys „ne itin gerai“. Tačiau 45 proc. teigė, kad miega „gana gerai“, o 13 proc. sakė miegantys „labai gerai“. Kiti nepateikė jokios informacijos.

Apklausos duomenimis, vyrai miega geriau nei moterys: 62 proc. respondentų vyrų ir 55 proc. moterų teigė, kad jų miegas „gana geras arba labai geras“. Be to, paaiškėjo, kad 7 proc. „niekada“ neturi problemų užmigti ar naktį ilgai nemiegoti, 24 proc. teigė, kad tai jiems nutinka „retai“, 33 proc. sakė „kartais“, 20 proc. – „dažnai“ ir 14 proc. – „labai dažnai“, 2 proc. informacijos nepateikė.

Užmigti moterims taip pat sekasi blogiau nei vyrams: 40 proc. respondenčių linkusios „dažnai“ ir „labai dažnai“ patirti miego problemų, taip nutinka tik 28 proc. vyrų. Duomenys gauti „YouGov“ atlikus 18 metų ir vyresnių Vokietijos gyventojų apklausą internetu, joje rugpjūčio 2–4 dienomis dalyvavo 2 442 žmonės.

Daugiau nei pusė Vokietijos suaugusiųjų norėtų dažniau nusnūsti, parodė apklausa. Į klausimą „Ar norėtumėte nusnūsti (dažniau)?“ 18 proc. atsakė „labai“, 37 proc. – „mielai“. Kita vertus, 15 proc. teigė, kad to „visai nenorėtų“, o 26 proc. pasirinko atsakymą „verčiau ne“. Kiti apie tai nepasakė nieko.

Šalies rytuose popiečio miego gerbėjų yra daugiau – 60 proc., nei vakaruose – 54 procentai. Be to, moterų potraukis nusnūsti po pietų kiek didesnis nei vyrų. To dažniau „labai norėtų“ viena iš penkių moterų ir 15 proc. vyrų. Tačiau apskritai tendencija ta pati tiek tarp moterų, tiek tarp vyrų, nes dažniau popiet nusnūsti „labai patiktų“ ir „patiktų“ 55 proc., vyrų ir 54 proc. moterų.

Apklausos duomenimis, apie 15 proc. suaugusiųjų Vokietijoje miega nuogi: 18 proc. vyrų ir 12 proc. moterų, daugiau rytinėje šalies dalyje – 18 proc., nei vakarinėje – 14 procentų. Apskritai, apklausos duomenimis, dauguma žmonių – 38 proc. – miega su pižama ar naktiniais drabužiais, 32 proc. – su apatiniais.

Pižamos populiaresnės tarp moterų – jomis vilkėdamos miega 42 proc. respondenčių, 44 proc. vyrų miega su apatiniais. Naktinius renkasi beveik kas trečia moteris, arba 32 proc., bet tik vienas iš 14-os vyrų, arba 7 procentai. Kiti tikslesnės informacijos nepateikė.