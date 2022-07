Sveikatos priežiūros įstaigų reforma: kokių pokyčių sulauks pacientai ir gydytojai?

Apie sveikatos priežiūros įstaigų reformą kalbama jau metus, tačiau retas kuris pacientas, paklaustas gatvėje, kokie pokyčiai jų laukia, gali tiksliai įvardyti. Aišku viena – Sveikatos apsaugos ministerijos ruošiamą įstaigų reformą išsijuosusi kritikuoja ne tik Seimo opozicija, bet ir nemaža dalis gydytojų, kurių įsitikinimu, po pertvarkos šeimos medicina bus pasmerkta žlugti.

Skeptiškai į laukiančius pokyčius žvelgia ir dalis rajonų ligoninių vadovų, nerimo neslepia ir tokių ligoninių steigėjai – savivaldybės. Mat nei būsimas modelis, nei jo finansavimas iki galo jiems neaiškūs.

Sveikatos apsaugos viceministrė Danguolė Jankauskienė sako, kad sveikatos reformos modelis sukurtas remiantis Skandinavijos ir kitų šalių patirtimis, kurios rodo, kad įsteigti sveikatos centrai padėjo geriau koordinuoti paslaugas.

„Ne tik Slovėnija, visa Skandinavija. Turime ir Danijos, ir Suomijos pavyzdį. Tie sveikatos centrai iš tiesų duoda labai neblogus rezultatus, kaip integruotos priežiūros yra koordinuotos, pacientui gerai prieinamos ir suprantamos. Tai yra nauja sveikatos politikos koncepcija, kurią remia Pasaulio sveikatos organizacija“, – sako D. Jankauskienė.

Nors apie sveikatos reformą kalbama jau metus laiko, gyventojai vis dar nesupranta, kam reikalinga dar viena įstaiga – bendruomenės sveikatos centras. Sveikatos apsaugos viceministrė pasakoja, kad tokie centrai savivaldybėse bus steigiami norint priartinti paslaugas prie gyventojų.

„Mes turime dvejopą pasiūlymą skirtingiems modeliams. Pirmas – mažoms savivaldybėms struktūriškai sujungti į vieną nedidelį ambulatorinį pirminės sveikatos priežiūros centrą, kad būtų viena buhalterija, būtų taupomi resursai, viešieji pirkimai ir panašiai. Kitas modelis, kurį norime įdiegti per bendradarbiavimo sutartis, tai yra vadinamieji tinklai. Su tuo dirba retų ligų tinklai visoje Europoje. Mūsų dvi įstaigos jau dalyvauja tuose retų ligų tinkluose. Tai yra viskas dėl paciento, kad koordinuotų paslaugas, gerintų rezultatus, ieškotų įvairiausių sprendimų, kaip tą geriau padaryti. O savivalda galėtų pasitelkti visas savivaldybės teritorijoje esančias sveikatos priežiūros įstaigas – tiek valstybines, tiek privačias, tiek biudžetines, tiek viešąsias, kad užtikrintų tą vadinamąjį bazinį paslaugų paketą – visas būtiniausias paslaugas, kurios yra reikalingos“, – tikina sveikatos viceministrė D. Jankauskienė.

Sveikatos apsaugos viceministrė Danguolė Jankauskienė / Irmanto Gelūno / BNS nuotr.

Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ruošiamos įstaigų reformos įvairių nuomonių tenka išgirsti ir Seime. Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys Linas Slušnys sako, kad dabar metas ne svarstyti, o imtis konkrečių veiksmų.

„Vienas iš pagrindinių tikslų, jeigu žiūrėtume visą reformą, kad pacientai gautų daugiau paslaugų ir mažiau gulėtų lovose. Mūsų bėda, kad mes tikrai turime labai daug gulėjimo stacionaruose. Mūsų viltis ir tikėjimas šia reforma yra esminis žygis link to, kad nebūtina gulėti stacionare, kad gautum geras paslaugas. Dabar yra susiklosčiusi situacija, kad ir vienoje, ir kitoje sistemoje yra didelis siuntinėjimas. Šeimos gydytojas pasižiūri, neturi kokių nors galimybių, tada prasideda paciento siuntinėjimo kelias. Šitie dalykai turėtų būti su šita reforma ištaisyti. Nesakau, kad tai bus lengva, nes reikia pakeisti tam tikrą ir savo mąstymą. Problema, kad bet koks veiksmas, kai staiga reikia daryti ką nors kitaip, eina per nusistovėjusią tradiciją. Tai ritualai turės keistis, tradicijos turės keistis. Dėl to ir kyla turbūt diskusijų. Diskutuoti mes galime dar 20 metų. Dabar laikas priimti sprendimus“, – sako L. Slušnys.

Linas Slušnys / BNS nuotr.

Tačiau medicinos teisės ekspertas Andrejus Rudanovas teigia, kad siekiant pertvarkyti sveikatos reformą susiduriama ir su tam tikrais teisiniais dalykais.

„Kai mes kalbame apie privačių gydymo įstaigų dalyvavimą šitoje reformoje, reikia suprasti labai svarbų dalyką, mes darome sveikatos sistemos reformą, o ne viešojo sektoriaus reformą. Čia yra tam tikrų niuansų. Jeigu žiūrėtume paskutinius projektus, mes akivaizdžiai nematom, kad sveikatos centrus galėtų kurti privačios iniciatyvos steigėjai. Sveikatos centras šiuo metu yra nurodomas kaip savivaldybės nomenklatūros įstaiga. Pernai buvo išsakyta ir Teisingumo ministerijos pastabų, ir Konkurencijos tarybos pastabų, ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pastabų, kad jei reforma liečia visą sektorių, ji turėtų atitinkamai apimti visas įstaigas“, – tikina ekspertas.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys Sveikatos reikalų komitete yra pasakęs, kad sveikatos reforma Lietuvai atsipirks tris kartus, lyginant su visomis investicijomis. Tam pritaria ir sveikatos apsaugos viceministrė D. Jankauskienė.

„Pagal strateginio valdymo metodiką Lietuvoje poveikio vertinimas, kaštų, naudos analizės yra daromos dviem etapais. Pirmas etapas yra strateginio lygmens ir yra padarytas. Skaičiuojamas ekonominio naudingumo ir investicijų santykis, apskaičiuojama, kiek žmonių tikimasi, kad mažiau sirgs, mažiau mirs, bus darbingesni, mažiau nedarbingi, kiek bus sutaupoma mediko laiko. Investicijos poveikio vertinimas yra daromas projektiniu lygmeniu. Tai bus daroma, kai bus konkretūs projektai iš konkrečių savivaldybių, konkrečių įstaigų. Tai šitos investicijos, kurios žadamos sveikatos reformai, tikrai atsipirks tris kartus“, – sako sveikatos apsaugos viceministrė.

Gydytojai / AP nuotr.

Kai kalbama apie sveikatos reformą, dažnai girdima, kad bendruomenės sveikatos centruose turėtų atsirasti ir nauja profesija – atvejo vadybininkas. Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys L. Slušnys sako, kad tokią funkciją atliekantys asmenys jau ne vienus metus dirba socialinės apsaugos sistemoje, o įdarbinus juos gydymo įstaigose būtų sutaupomas mediko laikas.

„Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje jis jau yra turbūt mažiausiai penkeri metai. Taip pat ir kai kuriose sveikatos įstaigose. Socialinės apsaugos sistemoje tai egzistuoja ir labai gerai rutuliojasi. Tai yra puikus įrankis paslaugoms ir situacijai valdyti. Yra liga arba sutrikimas, ir būtent šitas žmogus gali sudaryti visą planą, per jį viskas eitų. Ir jeigu tikrai mums tai pavyktų, manau, sutaupytume mediko laiko, juk jis atlieka ne tik biurokratinį darbą, bet ir visa tai, ko reikia žmogui“, – tikina L. Slušnys.

Sveikatos apsaugos viceministrė pabrėžia, kad atvejo vadybininkas nėra profesija – tai asmens funkcija padėti pacientams, tačiau, deja, ne visiems.

„Pasakysiu labai paprastai: atvejo vadybininkas yra paciento advokatas, kuris padeda jam susigaudyti sistemoje, susiregistruoti, iš vienos paslaugos gauti kitą. Iš tiesų atvejo vadybininkas nėra priskiriamas kiekvienam pacientui. Jie skirti ligotiems, kurie yra seni, kurie turi problemų su interneto naudojimu, turi vaikščioti, kaip sakoma, tarp kelių sistemų, pavyzdžiui, sveikatos ir socialinės apsaugos. Tai atvejo vadybininkas nėra profesija. Tai yra tiesiog funkcija, kurią gali atlikti arba slaugytojas, arba socialinis darbuotojas. Bet šitam žmogui yra reikalingos specialios žinios. Tai yra sveikatos sistemos, socialinių paslaugų, psichologijos išmanymas“, – sako D. Jankauskienė.

Medikai / E.Blaževič/LRT nuotr.

Nerimo dėl reformos neslepia ir bendruomenės sveikatos centrų steigėjai – savivaldybės. Mat prie šeimos gydytojų komandos turėtų prisijungti ir gyvensenos specialistai, kurių šalyje trūksta. Viceministrė tikina, kad dėl to jaudintis nereikėtų, nes kol kas į pagalbą bus pasitelkiami visuomenės sveikatos specialistai.

„Tam, kad aprūpintume gyvensenos specialistais visą Lietuvą, reikia mažiausiai dešimt metų. Numatome šalia viso to, neatsisakant ir gyvensenos specialistų, pasitelkti visuomenės sveikatos specialistų, kurie yra skirti tam tikros grupės žmonėms konsultuoti. Ir tokiu atveju per bendradarbiavimo sutartis, per sveikatos centrą, į kurį įeis ir Visuomenės sveikatos biuras, integraciją gelbės visuomenės sveikatos specialistai, kurie daugiausia taip pat yra paruošti suteikti tokias paslaugas tiek žmogui, tiek žmonių grupei“, – sako D. Jankauskienė.

Neaiškumų medikams, ligoninių ir poliklinikų direktoriams, taip pat ir savivaldybėms kelia pirminių ir antrinių paslaugų sujungimas. Tačiau sveikatos apsaugos viceministrė pabrėžia, kad tai yra mitas, kadangi nemaža dalis gydymo įstaigų jau dabar teikia tiek pirmines, tiek antrines paslaugas.

„Čia yra kuriamas mitas, ypač tarp šeimos gydytojų, kad pirminė ir antrinė integracija negalima. Šiuo metu yra apie 400 pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, iš kurių 235 pirminė ir antrinė priežiūra yra teikiama kartu. Iš jų yra 185 privačios įstaigos. Jos turi dvi licencijas – ir pirminei, ir antrinei priežiūrai. Jeigu baiminamasi dėl stacionarų dešimtyje mažų savivaldybių, kurios turi mažųjų ligoninių modelį ir kuriose gydosi maždaug apie tūkstantį pacientų per metus, tai jos sudaro 0,5 proc. visų stacionarinių ligoninių, kurios yra Lietuvoje. Tai apie ką mes kalbame? Mes kalbame apie labai mažą dalyką. Prie viso to mes pakeisime apmokėjimo modelį, sveikatos centrai turės savitą modelį, kuris bus kaip globalinis biudžetas sveikatos centrams, kad tas siuntinėjimas tikrai nebūtų motyvas tyčia siųsti žmones, ko dabar yra baiminamasi. Statistika rodo, kad sujungtose poliklinikose ir sujungtose įstaigose antrinio lygio konsultacijų yra šiek tiek daugiau, bet užtai neišvengiamos hospitalizacijos yra ryškiai mažiau, o tai yra mūsų pagrindinis tikslas“, – sako sveikatos apsaugos viceministrė D. Jankauskienė.

Tačiau medicinos teisės eksperto A. Rudanovo teigimu, Seime esantis sveikatos reformos dokumentas šiuo metu neaprėpia visų dalykų, apie kuriuos kalba sveikatos apsaugos viceministrė.

„Šiandien turime tokios patirties, kad per pristatymus mes girdime labai aiškius atsakymus, bet kai mes skaitome teisės akto projektą, tų atsakymų nėra arba jie pateikti iš dalies. Ką aš girdžiu dabar, viskas skamba pakankamai nuosekliai ir aiškiai. Bet mes turime matyti, kaip tai atrodo dokumente. Dokumentas, kuris yra Seime, tokių dalykų, apie kuriuos kalba viceministrė, neaprėpia. Tas projektas, kuris dabar yra Seime, yra kaip pamatinis akmuo visai sistemai, nuo jo viskas augs“, – tikina A. Rudanovas.

Medikai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Savivaldybės taip pat baiminasi, kad sunkiai pritraukti ir apgyvendinti chirurgijos specialistai atsidarius centrams tiesiog išvažiuos, mat čia ne tik trūks erdvės kelti kompetenciją, tačiau sumažės ir atlyginimai. Tačiau viceministrė įsitikinusi priešingai.

„Mes manome priešingai. Dienos chirurgijos paslaugų pakete yra sąrašas virš 400 operacijų pavadinimų, kurias galima atlikti. Lietuvoje tik 24 proc. visų operacijų atliekamos dienos chirurgijos sąlygomis, kai Anglijoje – 70 proc., Šveicarijoje – 80 proc., Lietuvai čia temptis tikrai yra kur. Tos įstaigos, kurios tą dienos chirurgiją išvysčiusios, pavyzdžiui, Joniškio ligoninė, 80 kartų padidino operacijų kiekius. Man labai keista, kad mūsų chirurgai nori daryti unikalias operacijas ir tuo didžiuotis, o paprastų išvaržų ar ginekologinių operacijų žmonės išvažiuoja darytis į aukščiau stovintį regioninį centrą. Mūsų požiūriu, tai yra negerai. Tokia disproporcija paslaugų, kurios yra paprastos ir nereikalauja didelių investicijų, sąlygų ir yra saugios, galėtų būti atliekamos savivaldybėse“, – sako D. Jankauskienė.

Medicinos teisės ekspertas sako, kad diskusijos tarp pacientų ir medikų vyksta ir dėl dienos chirurgijos paslaugų paketo. Vis dar nėra aišku, kur turėtų praleisti naktį pacientas, kuris nėra atsigavęs po suteiktos nejautros, kas atsakingas už ligoninėje likusio paciento sveikatos būklę.

„Buvo kalbėta, kad paslauga turi būti suteikta ir pacientas turi būti išrašytas namo tą pačią dieną iki 24 valandos. Šiuo metu tai nulemia kelis tokius specifinius dalykus. Pavyzdžiui, yra pacientų, kurie patys prašo, kad jie būtų operuojami, pavyzdžiui, penktadienį po darbo. Formaliai chirurgas turėtų tada iki 24 valandos paleisti jį iš gydymo įstaigos. Tačiau yra nemažai atvejų, kai pacientas yra neatsigavęs po nejautros. Formaliai vykdant ministro įsakymo reikalavimus, toks pacientas turi būti keliamas į stacionarą. Tada atitinkamai mokama kaip už stacionaro paslaugą. Kita situacija – pacientas gali pasirinkti galimybę nakvoti gydymo įstaigoje. Tuomet po vidurnakčio pacientas turėtų susimokėti už nakvynę iš savo kišenės, tačiau kai pacientas nakvoja, jam nėra teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos. Jeigu jis kraujuos, jeigu prasidės kokia nors komplikacija, natūraliai kyla klausimas, kas jam padės. Nors jis yra įstaigos teritorijoje, formaliai tuo metu tarp jų teisinio paslaugų teikimo nėra. Tada formaliai jis pats turi kviestis greitąją pagalbą“, – pasakoja medicinos teisės ekspertas A. Rudanovas.

Andrejus Rudanovas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Seimo Sveikatos reikalų komitete minima, kad yra 10 bandomųjų savivaldybių, kurios yra pasiruošusios pradėti įgyvendinti reformą. Paklausta, kas bus su savivaldybėmis, kurios visgi nesutinka su reforma, sveikatos apsaugos viceministrė D. Jankauskienė sako, kad prievartos savivaldybėms nėra.

„Iš tiesų jokios prievartos šitoje reformoje nėra. Visi gali dalyvauti savanoriškai ir investicijos yra skiriamos pokyčiams. Tokios yra Europos Sąjungos išankstinės sąlygos ir sveikatos ministerijos toks rėmimas – tai nesikeis. Tos įstaigos, kurios nenori dalyvauti, jos ir nedalyvaus. Jos turi licenciją, turi sutartį su ligonių kasa ir egzistuos taip, kaip egzistavo. Bet aš kviečiu labai stipriai pagalvoti, ar neverta šiuo metu pasiimti investicijų, kurios gali būti paskutinės, nes daugiau Europos Sąjunga mums gali ir nebeduoti“, – ragina sveikatos apsaugos viceministrė.

Daugiau klausykitės radijo įraše.

Parengė Miglė Valionytė.