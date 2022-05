Prof. Utkus: iš 30 galimų genetinių tyrimų kūdikiams valstybė kompensuoja tik 4

Nuo DNR molekulės struktūros išaiškinimo praėjo 50 metų, o genetiniai tyrimai į priekį žengia šviesmečiais. Retas kuris žino, kad dėl keturių genetinių ligų šiandien Lietuvoje tiriami visi kūdikiai, o netolimoje ateityje greičiausiai kiekvienas pilietis turės savo genetinį pasą, kuris rodys, kokiomis genetinėmis ligomis susirgti rizika yra didžiausia ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad būtų galima jų išvengti.

Visų žmonių DNR 99,9 proc. yra ta pati, ir tik labai nedidelė dalelė, viena dešimtoji, paaiškina skirtingas populiacijų savybes ir kiekvieno žmogaus unikalumą.

Santaros klinikų Medicininės genetikos centro vadovas prof. Algirdas Utkus sako, kad DNR yra nukleorūgštis, kurioje yra užkoduota visa genetinė informacija tiek apie mūsų išorinius požymius, kaip mes atrodome, tiek apie mūsų vidaus organų funkcijas, apie pačių vidaus organų struktūrą.

Genetika / Shutterstock nuotr.

„Dalijantis ląstelėms įprastai ta genetinė medžiaga, ta informacija, yra perduodama dukterinėms ląstelėms. Tokiu būdu vyksta funkcijų, kurias turėjo motininės ląstelės, tąsa ir tas procesas nenutrūksta. Žinoma, per lytines ląsteles genetinė informacija apie tam tikrus bruožus, požymius yra perduodama ir palikuonims.

Be abejo, atlikę viso genomo analizę bet kuriam žmogui mes rasime vienokių ar kitokių pakitimų, bet tai nereiškia, kad tie pakitimai yra blogai, kad jie lemia ligą. Tai tiesiog pakitimai, galbūt kartais jie turi ir tam tikrą privalumą“, – sako prof. A. Utkus.

Tiria kūdikius dėl 4 genetinių ligų, nors pajėgūs aprėpti 30 skirtingų susirgimų

Pasak jo, genetinių tyrimų atsiradimas iš esmės pakeitė mediciną: atsirado galimybė ne tik identifikuoti genetines ligas, bet ir nustatyti, ar yra rizika susirgti tam tikromis ligomis. Šiandien pasaulyje vis daugiau atliekama genetinių tyrimų, kuriais remiantis nustatoma diagnozė, parenkami tinkami vaistai, atliekami prenataliniai tyrimai, ikisimptominiai tyrimai ar netgi preimplantacinė diagnostika. Pavyzdžiui, jeigu šeimoje yra rizika susilaukti vaiko, sergančio genetine liga, šiandien jau galima atlikti preimplantacinius tyrimus, pavyzdžiui, po pagalbinės apvaisinimo procedūros, kada vaisiaus organizmas dar sudarytas iš atskirų ląstelių ir nesivysto joks organas, jokia sistema. Paėmus vieną ląstelę, galima ją ištirti ir pasižiūrėti, ar nėra genetinių pakitimų.

„Įprastai genetiniams tyrimams reikalinga medžiaga yra kraujas. Tai yra invazinė procedūra, kai paimama kraujo iš venos ir iš kraujo yra išskiriama DNR genetinė medžiaga, su ja toliau atliekami molekuliniai genetiniai tyrimai. Žinoma, dar galima DNR išskirti ir iš kitų biologinių mėginių, pavyzdžiui, iš seilių, iš plaukų.

Algirdas Utkus / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tyrimai atliekami siekiant nustatyti konkrečią ligą. Įprastai pacientas ar šeima kreipiasi į gydytoją genetiką ar kitą specialistą dėl tam tikro sutrikimo, įtariant vieną ar kitą ligą, ir genetiniai tyrimai padeda nustatyti tikslią diagnozę. Visuomet medikų tikslas pirmiausia yra tiksli diagnozė, nes tik turėdami tikslią diagnozę mes toliau galime padėti pacientui, galime padėti šeimai.

Mes be molekulinių genetinių tyrimų jau nebeapsieiname. Jie yra būtini ir nepalyginsi su tuo, kas buvo, pavyzdžiui, prieš 50 metų, kada tų tyrimų nebuvo galimybės atlikti. Įprastai netgi genetinių ligų atvejais diagnostika buvo tokia, kad buvo remiamasi vien tik klinikiniais požymiais, pagal žmogaus išorę, pavyzdžiui, pagal jo vadinamąjį fenotipą buvo nustatoma diagnozė. Šiandien to nėra ir galutinė diagnozė įprastai visuomet eina po molekulinių genetinių tyrimų arba citogenetinių ar biocheminių tyrimų“, – tikina Santaros klinikų Medicininės genetikos centro vadovas.

Pasak profesoriaus, Santaros klinikų Medicininės genetikos centre yra atliekama visuotinė naujagimių patikra. Yra tikrinami visi Lietuvos naujagimiai dėl keturių paveldimų ligų: fenilketonurijos (kai dėl medžiagų apykaitos sutrikimų gali ateityje išsivystyti vidutinio ar sunkaus laipsnio protinis atsilikimas), adrenogenitalinio sindromo (lytinė genetinė liga), galaktozemijos (būdingi patologijos požymiai – sutrikusi organizmo raida, protinis atsilikimas, hepatomegalija, kepenų cirozė, inkstų nepakankamumas ir ankstyva mirtis) ir įgimtos hipotirozės (nepakankamas skydliaukės išsivystymas vystymosi gimdoje laikotarpiu, kartais skydliaukė auga normaliai, tačiau negamina hormono tiroksino).

Šis tyrimas yra finansuojamas biudžeto lėšomis. Tiesa, centro galimybės leistų atlikti gerokai platesnius tyrimus, tirti naujagimius dėl 30 genetinių ligų, tačiau kol kas valstybė šių tyrimų neturi galimybės finansuoti. Pageidaujantys tėvai gali tokį tyrimą užsakyti atlikti savo lėšomis. Jo kaina – apie 70 eurų.

Kūdikis (asociatyvi) / AP nuotr.

Superherojaus kūrimas būtų pavojingas eksperimentas

Genetinių ligų yra labai daug, šiandien registruota daugiau nei 8 tūkst. skirtingų genetinių susirgimų. Už kiekvienos iš šių ligų slepiasi tam tikri genetiniai pakitimai. Anot A. Utkaus, genetinės ligos yra susijusios su įvairiais paveldėjimo tipais, jos yra nulemtos vieno geno mutacijos, kai vieno geno pakitimas lemia tam tikrą sutrikimą. Vis dėlto profesorius atkreipia dėmesį, kad yra ir kitų ligų, vadinamųjų daugiaveiksmių etiologijų, kurioms atsirasti turi įtakos tiek genetiniai, tiek aplinkos veiksniai. Tokiu atveju žmogus, pavyzdžiui, suserga cukriniu diabetu, širdies kraujagyslių sistemos liga. Didžioji dalis onkologinių ligų taip pat yra daugiaveiksmės etiologijos.

Pasitelkus šiandienes technologijas įmanoma koreguoti genomą.

„Mes turime tam tikrų įrankių, pavyzdžiui, genų žirkles. Galimybių atlikti tam tikras manipuliacijas su žmogaus ar gyvūno genomu yra, bet žinote, niekas to neleidžia daryti. Pasaulyje yra labai aiškiai pasakyta ir niekas neužsiima tokiais eksperimentais, kada būtų koreguojama DNR, koreguojamas žmogaus genomas.

Be abejo, teoriškai svarstant, mes galime sukurti idealų žmogų atlikdami tam tikras korekcijas. Bet, kaip matote, to niekas neleidžia ir, tikiuosi, niekada neleis. Kita vertus, atlikdami korekcijas, taisydami vieną ar kitą geną, mes nežinome, kaip apskritai paveiksime visą genomą ir jo funkcijas, nes yra tinklaveika. Genai veikia vienas su kitu, komunikuoja vienas su kitu ir, žinoma, atlikdami vieno ar kito geno korekciją, mes galime paveikti visą genų tinklaveiką ir sutrikdyti kokias nors funkcijas. Dėl to gali kilti kitų problemų, pavyzdžiui, padidėja onkologinių ligų rizika ar panašiai“, – sako prof. A. Utkus.

Algirdas Utkus / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tiesa, jis čia pat priduria, kad su gyvūnais yra atliekamos tokios procedūros ir jos duoda gerų rezultatų gydant genetines ligas. Profesoriaus nuomone, labai tikėtina, kad tokios galimybės koreguoti pakitusį geną siekiant išgydyti genetines ligas ateityje pasieks ir žmogų.

„Tai būtų proveržis kalbant apie genetinių ligų gydymą, jeigu galėtume visiems žmonėms, kuriems yra genetinės ligos, taikyti tokį gydymo metodą, koreguoti pakitusį geną ir užtikrinti, kad jo funkcija būtų normali“, – tikina Santaros klinikų Medicininės genetikos centro vadovas.

Genetinis pasas – ne silpnų nervų žmonėms

Anot profesoriaus, žmogaus genomas yra mūsų visų genų rinkinys. Toje sekoje yra genų, atsakingų už tam tikrų produktų kūrimą, koduojamųjų genų, atsakingų už baltymų kūrimą. Kitaip tariant, mūsų organizme yra baltymų, kurie užtikrina normalų mūsų organų funkcionavimą.

Tačiau genomo sekoje yra ir nekoduojamųjų genų, kurių funkcijos yra reguliuojamosios. Tai, pasak prof. A. Utkaus, yra tarsi patariamasis organas, nurodantis, kaip reikia funkcionuoti reguliuojamosioms dalims. Kartu egzistuoja dar ir tokios dalys, kurių funkcijos mokslui dar nėra iki galo aiškios. Tai vadinamieji pseudogenai. Mat per evoliuciją mes kai kurių genų ir jų funkcijų tiesiog netekome.

Kada atsirado galimybė atlikti genetinius tyrimus, atlikti viso genomo analizę, kartu atsirado galimybė žmogui turėti ir savo genetinį pasą. Tai yra visa informacija, kokių pakitimų yra konkrečiuose genuose, ką jie reiškia.

Genetika / Shutterstock nuotr.

„Žmogus, turėdamas genetinį pasą, gali jį vartydamas pasižiūrėti, kad štai man yra tikimybė susirgti cukriniu diabetu, man yra tikimybė susirgti širdies kraujagyslių sistemos liga, man yra tikimybė susirgti onkologine liga. Žinodamas tą faktą galbūt aš galiu šiek tiek koreguoti ir savo gyvenimo būdą. Genetinių tyrimų rezultatai pasako, kad yra polinkis susirgti, bet tai jokiu būdu nereiškia, kad žmogus ir susirgs. Labai svarbi yra aplinkos veiksnių įtaka: jeigu bus tinkama mityba, jeigu žmogus bus fiziškai aktyvus, tai, nepaisant tos rizikos, galima puikiai nugyventi visą gyvenimą ir nesusirgti viena ar kita daugiaveiksmės etiologijos liga.

Žinoma, jeigu atlikus tyrimą nustatoma, kad yra pakitimų, kurie lemia konkrečią genetinę ligą, kurios paveldėjimas gali būti labai įvairus, vadinasi, ko gero, susirgsi. Pavyzdžiui, Huntingtono liga yra viena iš genetinių ligų, kurių paveldėjimas yra autosominis dominantinis. Įdomu yra tai, kad šios ligos atveju žmogus pakitusį geną turi nuo pat gimimo, tačiau ligos simptomai išryškėja apie 40-uosius gyvenimo metus. Taigi iki to laiko žmogus neturi ligos požymių, bet sulaukus 40 m. jam pradeda ryškėti ligos simptomai. Tai yra nervų sistemos pažeidimo simptomai, psichikos sutrikimai iki visiškos silpnaprotystės ir ryškių neurologinių sutrikimų“, – tikina prof. A. Utkus.

Kartu profesorius atkreipia dėmesį, kad genetinio paso informacija žmogų gali paveikti emociškai. Tokių ligų, kaip minėtoji Huntingtono liga, atveju, kada tikimybė susirgti tam tikru gyvenimo etapu yra labai didelė, ikisimptominiai genetiniai tyrimai atliekami pacientui tik po psichologo konsultacijos.

„Psichologas įvertina, kaip žmogus sureaguos į tokio tyrimo rezultatą, kaip jis elgsis. Jeigu psichologas pasako, kad reakcija gali būti labai neigiama, žmogus gali netgi nusižudyti, sužinojęs tyrimo rezultatus, mes to tyrimo neatliekame. Jeigu psichologas pasako, kad taip, tai yra stabili asmenybė, jis nori, kad būtų atliktas tas tyrimas, jis nori planuoti tolimesnį savo gyvenimą, mes padarome tą tyrimą ir pateikiame rezultatus“, – pabrėžia Santaros klinikų Medicininės genetikos centro vadovas.

Genetika / Shutterstock nuotr.

Profesoriaus nuomone, ateityje kiekvienas žmogus, jeigu tik pageidaus, jeigu norės žinoti informaciją apie savo genomą, galės turėti genetinį pasą. Tai būtų visiškai naujas proveržis medicinoje. Tai šiandien vis dar skamba tarsi iš fantastikos srities.

„Genetinių tyrimų atsiradimas yra didelis įvykis, ko gero, sunku būtų palyginti su kitais atradimais. Nors, ko gero, mokslininkai, dirbantys kitose srityse, galėtų pasakyti, kad jų srityje atradimai yra labai reikšmingi, bet atradimai genetikos srityje yra reikšmingi visai žmonijai, žmogaus sveikatai, jo palikuonių sveikatai“, – įsitikinęs Santaros klinikų Medicininės genetikos centro vadovas.