Specialistė apie maliariją: ar subtropinių šalių liga gali sugrįžti į Lietuvą?

Pastaraisiais dešimtmečiais Lietuvoje registruojami tik įvežtiniai maliarijos atvejai iš subtropinių Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos regionų. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro stebėsenos duomenimis, Lietuvoje kasmet užregistruojama nuo 2 iki 8 įvežtinės maliarijos atvejų. Tačiau retam kuriam teko girdėti, kad taip buvo ne visada. Lietuvoje iki 1957 metų buvo maliarinių uodų, kol medikų ir biologų pastangomis vietinė maliarija buvo įveikta. Apie tai ar gali maliariniai uodai grįžti į Lietuvą, kokių priemonių griebtis tiems, kurie darbo ar turistiniais tikslais vyksta į subtropinius kraštus, kur gausu maliariją platinančių uodų LRT RADIJO laidoje „Sveikata“ pasakoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) vyresnioji specialistė, biomedicinos mokslų daktarė Milda Žygutienė.

Maliarijos atvejai Lietuvoje paprastai yra įvežtiniai, tačiau jų nėra daug. Gydytojos teigimu, šią ligą dažniausiai atveža jūreiviai ir turistai piligrimai.

„Kiekvienais metais yra registruojami tik įvežtiniai atvejai. Jeigu kalbėtume apie pastaruosius metus, tai pernai buvo trys tokie atvejai, o užpernai – du atvejai. Daugiausiai tų ligos atvejų atveždavo jūreiviai, pastaruoju metu – turistai piligrimai“, – sako specialistė.

Biomedicinos mokslų daktarė pabrėžia, kad maliarija galima užsikrėsti nuo infekuoto uodo įkandimo ir ji pasireiškia specifiniais simptomais.

„Maliarija yra pakankamai sudėtinga ir ja užsikrečiama per infekuoto uodo įkandimą. Paprastai liga prasideda vadinamais drugio priepuoliais, dar kitaip sakydavo – krečia drugys. Pavadinimas, kilęs dėl savijautos: šaltkrėtis, karščiavimas, kai kūno temperatūra gali pakilti ir iki 41 laipsnio, labai gausus prakaitavimas. Pats priepuolis gali tęstis 4–6 valandas ir kartotis kas 48 val. arba 72 val. Čia priklauso nuo to, kokios rūšies sukėlėju yra užsikrėsta. Pačių priepuolių gali būti nuo 8 iki 14. Tai tikrai sudėtinga, sunki liga, kuri nusineša labai daug gyvybių. Per metus apie 1 mln. vaikų subtropinio klimato juostoje žūsta nuo šios ligos“, – pasakoja NVSC vyresnioji specialistė.

Gydytoja M. Žygutienė teigia, kad po uodo įkandimo simptomai jaučiami ne iškart.

„Yra inkubacinis periodas. Jis gali būti nuo savaitės iki trijų, kartais netgi ilgesnis. Paprastai išvykus į kažkokia šalį, kuri yra endeminė maliarijos atžvilgiu, jeigu pasisvečiavus ten nesilaikoma apsaugos priemonių, nevartojami antimaliariniai vaistai, tai grįžus iš kelionės paprastai simptomai pajuntami per savaitę arba dvi“, – sako specialistė.

Nors skiepų nuo maliarijos nėra ir apsisaugoti galima tik vartojant antimaliarinius vaistus, M. Žygutienės teigimu, 2021 m. buvo sukurta vakcina, kuria pradėti skiepyti Afrikos šalių vaikai.

„2021 m. buvo pradėti naudoti skiepai vaikų grupėje. Buvo paskiepyta maždaug apie 900 tūkst. vaikų Afrikos šalyse: Uganoje, Kenijoje, Malavyje. Kodėl skiepyti tik vaikai? Todėl, kad iš tikrųjų labiausiai jie kenčia nuo maliarijos. Pats maliarijos vakcinos sukūrimas užėmė labai daug laiko ir buvo sudėtingas procesas. Tačiau tik taip vaikai yra apsaugomi“, – teigia NVSC vyriausioji specialistė.

Nors uodų rūšių, kurie gali platinti maliariją, yra daug, gydytoja sako, kad maliarijos susirgimo rūšys priklauso ne nuo uodo, o nuo ligos sukėlėjo.

„Uodų yra labai daug, ir jų rūšys skiriasi, kurie geba platinti maliariją. Nepaisant to, liga priklauso nuo paties sukėlėjo, nes sukėlėjų yra kelios rūšys ir pagrindinė tokių yra keturdienė ir tridienė. Jeigu mes kalbame apie Europą, tai galime kalbėti tik apie tridienę. Šiam parazitui reikia mažiausiai šilumos lyginant su kitais, nes temperatūra labai veikia pačios maliarijos išplitimą. Keturdienės rūšies vystymasis uodo organizme sustoja prie 18 laipsnių temperatūros, o tridienės – prie 15 laipsnių. Tai jeigu kalbame apie Europą, tai gali būti tik tridienė maliarija, nes rytinė dalis Europos retai turi aukštą temperatūrą“, – sako M. Žygutienė.

Iki 1957 m. Lietuvoje taip pat buvo fiksuojami vietinės maliarijos susirgimo atvejai, tačiau gydytojos teigimu, Europai pavyko likviduoti šią ligą.

„Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, buvo išplitusi maliarija. Lietuvoje registruoti netgi labai dideli skaičiai maliarijos atvejų. Buvo išplitę uodai ir aišku, kad jie platino ligą. Prasidėjus Pasaulinės sveikatos organizacijos kampanijai prieš maliariją, ji buvo labai sėkmingai Europoje likviduota, tiesiog nebeliko maliarijos, nebeliko galimybių jai išplisti“, – sako specialistė.

Pašnekovė pasakoja, kad siekiant išnaikinti maliariją šalyje buvo imtasi drąstiškų ligos protrūkio stabdymo priemonių.

„Buvo dirbama dviem kryptimis: odų naikinimas ir ligonių gydymas. Uodai buvo naikinami labai drastiškai: buvo naudojamas dustas, apdorojami vandens telkiniai. O žmonės buvo gydomi taip vadinamu nuo durų ik durų metodu. Buvo tikrinami gyventojai, matuojama temperatūra ir aptikus ligonius, jie buvo gydomi. Kai nėra tos grandinės: uodo, kuris galėtų pernešti užkratą, ir nėra infekcijos šaltinio, tai tuomet labai lengvai ta liga ir išnyksta“, – sako M. Žygutienė.

Visgi panašiu laikotarpiu Ispanija yra pranešusi, kad taip pat sėkmingai kovojo su maliarijos protrūkiu, tačiau dabar pastebimi atvejai, kai maliarija grįžta. NVSC centro specialistės paklausus, kokia tikimybė, kad infekcija gali grįžti ir į Lietuvą, M. Žygutienė sako, kad tai mažai tikėtina, kadangi neturime infekcijos šaltinio.

„2010-aisiais Ispanija įregistravo vietinį atvejį, ir tai buvo iš tikrųjų labai rimta žinia Europai, kadangi po metų ir graikai nustatė vietinį maliarijos atvejį. Kaip ir minėjau, maliarijos plitimui labai daug įtakos turi oro temperatūra. Nuo to priklauso tiek paties uodo vystymosi greitis, tiek parazito vystymosi greitis uodo organizme. Kuo aukštesnė temperatūra, tuo didesnė tikimybė, kad maliarija gali plisti. O kalbant apie Lietuvą, mes turime labai mažas teorines galimybes. Mes turime uodą, kuris gebėtų perduoti maliariją, bet kol kas nėra infekcijos šaltinio. Mes mažai turime atvykusių dirbti arba gyventi iš Vidurinės Azijos asmenų, kurie galėtų turėti savo kraujyje cirkuliuojantį parazitą. O įvežtinių atvejų turime labai nedaug ir jie priklauso nuo metų laiko, visa tai tikrai grėsmės nekelia“, – sako NVSC vyriausioji specialistė M. Žygutienė.

