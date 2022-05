Eurokomisarė Kyriakides – apie karo keliamus iššūkius: nuo finansinės paramos iki pasirengimo reaguoti į branduolinę grėsmę

Nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą dienos, Jungtinių Tautų duomenimis, iš niokojamos šalies pabėgo apie 5,2 mln. ukrainiečių. Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, šiandien Lietuvoje glaudžiasi beveik 48 tūkst. karo pabėgėlių, jiems būtina suteikti ir sveikatos priežiūros paslaugas. Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) dar balandžio pradžioje minėjo, kad šalis nėra pajėgi pati viena užtikrinti reikiamo vaistų, medicinos priemonių kiekio.

Kokios pagalbos iš Europos Komisijos (EK) gali tikėtis karo niokojama Ukraina ir karo pabėgėlius priimančios šalys, kokie planai rengiami dėl galimų branduolinių atakų – išskirtiniame interviu naujienų portalui LRT.lt pasakojo už sveikatą ir maisto saugą atsakinga EK narė Stella Kyriakides.



– Plūstant karo pabėgėliams iš Ukrainos, juos priimančioms šalims, taip pat ir Lietuvai, kyla iššūkių, kaip užtikrinti jiems sveikatos priežiūros paslaugas, medikamentus. Lietuva, peržiūrėjusi turimą rezervą, jau šiandien konstatuoja, kad kai kurių priemonių ar vaistų yra per maži kiekiai arba jų tiesiog nėra. Taip pat, anot SAM, tiekiant paramą karo niokojamai Ukrainai iš valstybės rezervo, visos pagalbos galimybės buvo išnaudotos maksimaliai. Lietuva kartu su dar 10 Europos Sąjungos (ES) valstybių prašo finansinės pagalbos, kad galėtų šalyje užtikrinti ukrainiečių pabėgėlių gydymą. Kokio dydžio finansinės paramos gali tikėtis Lietuva? Kada ir kokiais būdais ji bus teikiama?

– Lietuvos piliečiai ir Lietuvos valdžios institucijos tiesia pagalbos ranką ir priima ukrainiečius. Tai širdį šildantis solidarumas, už jį noriu nuoširdžiai padėkoti.

Stella Kyriakides / Christina Assi, EK nuotr.

Darome viską, ką galime, kad padėtume valstybėms narėms patenkinti šiuos beprecedenčius su švietimu, sveikatos priežiūra ir būstu susijusius poreikius, o pagrindinis prioritetas yra vaikų apsauga. Todėl Lietuvai ir kitoms ES valstybėms, kurios turi papildomų poreikių priimdamos atvykstančius pabėgėlius, skyrėme 17 mlrd. eurų paramą. Šios lėšos gali būti naudojamos ne tik sveikatos priežiūros reikmėms, bet ir švietimo, būsto ir daugeliui kitų poreikių, kuriuos matome, patenkinti.

Tam, kad valstybės narės galėtų kuo greičiau pasinaudoti lėšomis, užtikrinome, kad 3,4 mlrd. eurų iš šio 17 mlrd. eurų paketo būtų skirti kuo greičiau, kad pabėgėlius priimančios valstybės narės nedelsiant gautų lėšų.

Kaip ir daugeliu ES lėšų atvejų, dėl šių lėšų naudojimo taip pat sprendžiama valstybių narių arba regionų lygmeniu. Todėl tai, kiek turimų lėšų bus naudojama ir kaip jos bus naudojamos, priklauso nuo valstybių narių ar regionų sprendimų. Bet kokiu atveju, jei valstybė narė nuspręstų panaudoti šias lėšas sveikatos priežiūros išlaidoms, tokiai paramai gali būti skiriama nemenka lėšų dalis.

Ingrida Šimonytė lankosi karo niokojamoje Ukrainoje / D. Šmyhalio tviterio nuotr.

– Kokias pagalbos priemones EK svarsto įgyvendinti pačioje karo niokojamoje Ukrainoje, ypač karo labiausiai paliestose teritorijose, kur yra šimtai tūkstančių žmonių, likusių be vandens, be maisto, su užleistomis ligomis, kur trūksta medikamentų, kur visiškai sugriautos gydymo įstaigos?

– Europos Komisija paskelbė apie 550 mln. eurų skubios paramos paketą, skirtą reagavimo veiksmams, susijusiems su humanitariniais karo Ukrainoje padariniais. Šis paketas apima 85 mln. eurų humanitarinės pagalbos Ukrainai ir virš 10 mln. eurų humanitarinės pagalbos Moldovai finansavimą. Pagalbą įgyvendina humanitarinės organizacijos partnerės, pavyzdžiui, JT agentūros, Raudonasis Kryžius ir tarptautinės nevyriausybinės organizacijos.

Europos Komisija kartu su Kanada surengė pasaulinį paramos Ukrainai telkimo renginį „Palaikykime Ukrainą“ („Stand Up for Ukraine“) – jame surinkta 9,1 mlrd. eurų, įskaitant 1 mlrd. eurų iš EK nuo žiauraus Rusijos karo bėgantiems žmonėms tiek Ukrainoje, tiek užsienyje. Tai padės toliau teikti būtiną humanitarinę paramą Ukrainos pabėgėliams ir milijonams šalies viduje perkeltų žmonių.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Mariupolis / AP nuotr.

EK ir 29 valstybės – visos 27 ES valstybės, Norvegija ir Turkija – nuo pat pirmos įsiveržimo dienos teikia skubią pagalbą pagal ES civilinės saugos mechanizmą, jos finansinė vertė viršija 260 mln. eurų. Šią pagalbą sudaro beveik 21 tūkst. tonų valstybių narių teikiamos pagalbos natūra, taip pat priemonės iš „rescEU“ strateginio rezervo, transporto ir sandėliavimo paslaugos, medicininės evakuacijos pajėgumai, sveikatos srityje dirbančių privačių bendrovių dovanojamos priemonės.

Pagalba natūra – tai gyvybes gelbstintys vaistai, taip pat ir per karą moterų sveikatai būtini dalykai. Be to, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje įkūrėme civilinės saugos logistikos centrus, kad galėtume kuo greičiau paskirstyti Ukrainai reikalingą pagalbą.

– Valstybės narės pradėjo priimti Ukrainos pacientus, įskaitant sergančiuosius lėtinėmis ligomis, iš ligoninių. Kokie yra dabartiniai Ukrainos pagalbos poreikiai: ar reikia daugiau pacientų pervežti į valstybių narių ligonines? Ar reikia pagalbos gabenant pacientus? Ar reikia pagalbos gydant sužeistuosius kare?

– Kalbant apie Ukrainos pabėgėlių sveikatos priežiūrą, mūsų tiesioginis prioritetas yra užtikrinti, kad tie, kuriems skubiai reikia specializuoto gydymo ir priežiūros ligoninėje, galėtų ją gauti.

Todėl, siekdami kuo veiksmingiau teikti paramą, palengviname pacientų perkėlimą iš spaudimą patiriančių ligoninių į kitas ES ligonines pasitelkdami Europos solidarumo mechanizmą. Mūsų valstybės narės nedelsdamos suteikė 10 000 lovų pacientams, atvežamiems iš Ukrainos prie mūsų sienų.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Mariupolis / AP nuotr.

Perkeliami asmenys, kurių gyvybei gresia pavojus ir kuriems reikia skubios pagalbos ir hospitalizacijos, taip pat asmenys, sergantys lėtinėmis ligomis, dėl kurių reikalingas nepertraukiamas gydymas, pavyzdžiui, vėžiu. Tai taip pat apima lovas vaikams, naujagimiams ir jų motinoms, nudegimus patyrusiems asmenims.

– Karas daugybei ukrainiečių sukėlė psichikos sveikatos problemų. Ar EK prisidės finansiškai ar kitokiu būdu prie šio pobūdžio pagalbos teikimo nukentėjusiesiems?

– Negalime pamiršti psichologinio karo poveikio ir traumų, kurias patiria iš tėvynės pabėgę žmonės, ypač vaikai ir jaunimas. Žiaurus Rusijos karas Ukrainoje atskleidė karo baisumus ir paliko randus. Jis privertė milijonus nekaltų žmonių, tarp kurių daug vaikų ir pažeidžiamų asmenų, bėgti iš vienintelių namų, palikus ankstesnį gyvenimą ir pragyvenimo šaltinius, į nežinomybę.

Man tai yra prioritetinė sritis nuo pat pirmos šio žiauraus karo dienos. Reguliariai bendraujame su Ukrainoje ir kaimyninėse šalyse veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir visomis išgalėmis joms padedame. Jų idėjos ir rekomendacijos ne kartą buvo įtrauktos į ministrų diskusijas ES lygmeniu.

Stella Kyriakides / AP nuotr.

Be to, balandžio 13 d. paskelbėme apie ukrainietiškai kalbančių psichikos sveikatos specialistų tinklo sukūrimą ir stengiamės didinti potrauminės pagalbos paslaugų, kurias galime pasiūlyti vietoje, kiekį.

Pagal programą „ES – sveikatos labui“ skirtas 9 mln. eurų ES finansavimas, siekiant padėti iš Ukrainos bėgantiems žmonėms, kuriems skubiai reikalingos psichikos sveikatos ir potrauminės pagalbos paslaugos. Ši papildoma parama leis mūsų organizacijoms partnerėms, tokioms kaip Raudonasis Kryžius, tęsti savo svarbų darbą ir užtikrinti, kad ši būtina psichikos sveikatos pagalba pasiektų tuos, kuriems jos labiausiai reikia.

– Koks yra dabartinis valstybių narių pasirengimas galimai cheminei, biologinei, radiologinei ir branduolinei nepaprastajai padėčiai? Ką čia dar reikėtų nuveikti?

– Stipriausia sveikatos apsauga yra pasirengimas. Pasirengimas cheminėms, biologinėms, radiologinėms ir branduolinėms grėsmėms yra esminis mūsų piliečių saugumo užtikrinimo elementas. Nors pasirengimas šioje srityje priklauso valstybių narių kompetencijai, imamės veiksmų ES lygmeniu, kad užtikrintume geresnį koordinavimą ir padėtume valstybėms narėms gauti prieigą prie svarbiausių medicininių atsako priemonių, apsaugos priemonių ir praktinės patirties.

Pirmą kartą ES istorijoje, pasitelkdami Pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas instituciją (HERA), kaupiame strategines atsargas, kurių vertė siekia 540,5 mln. eurų ir kurios gali būti greitai panaudotos pagal ES civilinės saugos mechanizmą susidarius cheminei, biologinei, radiologinei ar branduolinei nepaprastajai padėčiai. Šias atsargas sudaro būtiniausia įranga ir vaistai, vakcinos, terapiniai preparatai, skirti pacientams, kuriems reikia pagalbos, gydyti, taip pat specialiojo švarinimo įranga ir ekspertų reagavimo grupės.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Buča / AP nuotr.

– Su kokiais iššūkiais dėl karo Ukrainoje susiduria ES farmacijos sektorius? Ar artimiausiais metais pavyks užsitikrinti šalims reikalingą medikamentų, medicinos priemonių kiekį? Ar dėl kokių nors priežasčių nestoja medikamentų ir medicinos priemonių gamyba? Kiek medikamentai ir medicininės priemonės artimiausiais metais gali brangti? Kokių priemonių gali imtis EK siekdama susidoroti su šiuo iššūkiu?

– COVID-19 krizė labai aiškiai parodė, kad Europoje reikia stipresnių svarbiausios įrangos ir vaistų tiekimo grandinių ir kad reikia spręsti žaliavų ir vaistų tiekimo priklausomumo nuo trečiųjų šalių problemą.

Strateginis savarankiškumas – pagrindinė COVID-19 krizės pamoka, į kurią taip pat galime pažvelgti Rusijos invazijos į Ukrainą kontekste.

Mano, kaip už sveikatą ir maisto saugą atsakingos Europos Komisijos narės, prioritetas – užtikrinti, kad nė vienam ES gyventojui nebūtų užkirstas kelias gauti gyvybę gelbstinčių vaistų ir medicinos prietaisų.

Vienas iš sprendimų – ES vaistų strategija. Ši strategija formuos mūsų farmacijos politiką ateinančiais dešimtmečiais ir užtikrins, kad visi pacientai galėtų gauti prieinamų ir veiksmingų vaistų už prieinamą kainą.

Tai labai svarbi mūsų bendrų pastangų dalis, kad po pandemijos atsigautume stipresni ir atsparesni nei anksčiau, ir jau pasiekta keletas svarbių laimėjimų.

Stella Kyriakides / AP nuotr.

Naujosios Pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucijos (HERA) veikla pagerins pagrindinių medicininių atsako priemonių, įskaitant vaistus, kūrimą, gamybą, įsigijimą ir platinimą ES.

Dabar taip pat turime stipresnę Europos vaistų agentūrą, ji galės geriau matyti ir mažinti galimą ir esamą svarbiausių vaistų ir medicinos prietaisų trūkumą per būsimas sveikatos krizes.

Žinoma, inovacijos turi būti naudingos piliečiams. Prieinamumo ir įperkamumo užtikrinimas reiškia teisingumą sveikatos priežiūros srityje. Štai kodėl ES taisyklių dėl vaistų reformą, kuri bus pasiūlyta šių metų pabaigoje, laikau svarbiausiu visos savo kadencijos prioritetu. Šiuo atžvilgiu visiems aktualus tikslas – užtikrinti inovacijas, kuriomis būtų tenkinami dar nepatenkinti medicininiai poreikiai, ir tiekti prieinamus ir tvarius vaistus pacientams visoje Europos Sąjungoje.

– Lietuva taip pat kreipėsi į EK ir dėl COVID-19 vakcinų klausimo. Lietuvos SAM nuomone, svarbu užtikrinti bendrą vakcinų įsigijimo ir tiekimo koordinavimą ES lygiu. Kokios galimybės šiandien yra užtikrinti, kad kaip įmanoma greičiau būtų atlikti pirkimo sutarčių pakeitimai, kuriuose būtų suteikiama daugiau lankstumo valstybėms narėms planuoti vakcinų tiekimą į šalį? Taip pat kokios galimybės valstybėms narėms pagal jų poreikį gauti ilgo galiojimo vakcinų?

– Pirmiausia prisiminkime, kad ES vakcinų strategija buvo labai sėkminga. Ji simbolizuoja esminį pokytį, kurį pasiekėme kurdami stiprią Europos sveikatos sąjungą. Visų ES valstybių narių piliečiai per rekordiškai trumpą laiką įgijo vienodas galimybes gauti gyvybę gelbstinčių vakcinų. Mūsų susitarimai dėl vakcinų užtikrino tiekimo saugumą mums; be to, mes užtikrinome 2 mlrd. vakcinų dozių eksportą į kitas pasaulio valstybes, o taip pat padovanojome daugiau kaip 460 mln. vakcinų dozių trečiosioms šalims. Neperdėsiu sakydama, kad Europa tapo pasaulio vaistine.

Reikėtų pabrėžti, kad pandemijos pradžioje mes visi – Europos Sąjunga, valstybės narės ir pramonė – dirbome didelės nežinomybės sąlygomis. Kiekviename žingsnyje veikėme kartu su valstybėmis narėmis ir jų vardu. 2020 metais nebuvo jokių garantijų, ar kuri nors iš vakcinų bus veiksminga.

Pabėgėlių registracijos centras Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Dabar, kai spaudimas greičiau tiekti susilpnėjo ir paklausa visame pasaulyje mąžta, kartu su valstybėmis narėmis, pramonės atstovais ir Europos vaistų agentūra darome viską, kas įmanoma, kad kuo labiau sumažintume vakcinų dozių, kurių galiojimo laikas pasibaigia, skaičių. Mūsų valstybės narės turėtų ir toliau užtikrinti, kad jos turėtų strategines vakcinų atsargas, kurių reikia atsižvelgiant į besikeičiančią epideminę situaciją. Be kita ko, reikia turėti tiekimo sutartis, pagal kurias būtų galima tiekti adaptuotas vakcinas, jei jų prireiktų.

Dirbame su vakcinų gamintojais, kad valstybėms narėms būtų suteikta daugiau lankstumo. Pavyzdžiui, neseniai sudarėme sutarties su „Pfizer“ pakeitimą, kad nemažai 2022 m. antrąjį ketvirtį planuotų dozių būtų pristatytos trečiąjį ketvirtį. Nuolat deramės su įmonėmis, siekdami geriau suderinti tiekimo grafikus ir valstybių narių poreikius.

Kalbant apie galiojimo laiką, raginame gamintojus teikti paraiškas dėl galiojimo laiko pratęsimo, jei tik jie turi tam reikalingų duomenų, nes tai taip pat yra svarbus tiekimo valdymo aspektas.