PSO: mįslingo vaikų hepatito atvejų iki šiol nustatyta 12 šalių

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, dvylikoje Vakarų valstybių neaiškios kilmės hepatitu susirgo mažiausiai 169 vaikai.

Nuo balandžio pradžios du trečdaliai kepenų uždegimo atvejų registruota Didžiojoje Britanijoje. Likę atvejai fiksuoti kitose šalyse nuo Norvegijos iki Rumunijos, taip pat JAV, sakoma PSO pranešime.

Anot organizacijos, kol kas neaišku, ar iš tikrųjų ligos atvejų padaugėjo, ar šiuo metu daugiau atvejų nustatoma dėl padidėjusio dėmesio tokiems kepenų uždegimams.

Nė vienas vaikas nebuvo užsikrėtęs įprastais hepatito virusais. Anot ekspertų, paprastai hepatitas vaikams praeina bei simptomų ar tik su nežymiais simptomais. Tuo tarpu daugeliui dabar susirgusių vaikų, PSP duomenimis, nustatytas labai padidėjęs kepenų fermento kiekis bei gelta. 17 vaikų prireikė kepenų transplantacijos, mažiausiai vienas mirė. 74 pacientų organizme rasta adenovirusų. Tačiau PSO atkreipia dėmesį į tai, kad šie virusai paprastai sukelia tik silpnesnius simptomus, pavyzdžiui, kvėpavimo takų ligas.

Dabar bus tiriamas galimas šio hepatito ryšys su koronaviruso pandemija. Anot PSO, gali būti, kad vaikai dabar jautresni adenovirusams, nes šie sukėlėjai per pandemiją mažiau plito. Be to, aiškinamasi hipotezė, kad įtakos gali turėti dviguba infekcija, kai užsikrečiama ir adenovirusais, ir koronavirusu.

PSO atmeta, kad hepatitas gali būti šalutinis vakcinacijos nuo COVID-19 poveikis: didelė dalis jaunų pacientų nebuvo paskiepyti.