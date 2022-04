Cheminiai ginklai kare: nuo beveik beverčių mūšiuose iki siaubingų, galinčių sukelti agoniją ir kankinančių mirčių bangą

Mariupolio gynėjams skelbiant, kad prieš juos Rusijos kariai panaudojo cheminį ginklą, viešojoje erdvėje pasirodė svarstymų, kokią įtaką Ukrainos kariams naudoti nuodai galėjo padaryti. Įvairių šaltinių teigimu, naudotas buvo cheminis junginys zarinas. LRT.lt kalbinta ekspertė sako, kad jis daro milžinišką žalą organizmui, nors yra ir kitų cheminių ginklų, kurie gali suluošinti ar net sukelti kankinančią mirtį.

Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (RVUL) Ūminių apsinuodijimų skyriaus ir Toksikologijos RITS vedėja Gabija Laubner LRT.lt sako, kad cheminio ginklo įtaka žmogaus organizmui priklauso nuo nuodo, kurio jame yra.

„Yra tokių nuodų: odą žalojantys, nervų sistemą veikiantys, kraujo sistemą veikiantys, plaučius žalojantys ir luošinantys. Kai kurie nuodai turi kelis patekimo į organizmą kelius – patenka į organizmą arba per odą, arba per akis, per burną, yra įkvepiami, priklausomai nuo patekimo būdo, tos vietos ir yra pažeidžiamos“, – sako gydytoja.

Gabija Laubner / V. Balkūno nuotr.

G. Laubner teigimu, atsižvelgiant į tai, koks yra nuodas, per kur pateko ir per kiek laiko suveikė, priklausys ir žmogui padaryta žala.

„Vieni nuodai turi tik vietinį poveikį, kaip oda ir akys, kiti turi sisteminį poveikį, kai pažeidžia ne tik kraują, bet ir raumenis, smegenis, kvėpavimą. Žmogus paveikiamas iki tokio lygio, kad numiršta“, – tvirtina RVUL atstovė.

Anot klinikinės toksikologijos gydytojos, zarinas, kuris galimai buvo panaudotas prieš Mariupolio gynėjus, yra nervų sistemą veikiantis nuodas ir yra panašus į „Novyčiok“. Pastarasis nuodas Rusijos agentų buvo naudotas prieš Aleksėjų Navalną ir Skripalius.

„Novyčiok“ grupės nuodai – fosforo organiniai junginiai. Vieni priklauso silpnesniems, kiti žymiai stipresniems nuodams. Zarinas yra gana senas, tam nuodui daugiau kaip 100 metų. Jis buvo naujiena pirmajame pasauliniame kare“, – teigia G. Laubner.

„Novičiok“ cheminio ginklo panaudojimas Jungtinėje Karalystėje / AP nuotr.

Fosforo junginiai, kuriems priklauso zarinas ir „Novyčiok“, pasak gydytojos, yra daugiau naudojami terorizmui, kai yra žinomas konkretus žmogus ar žmonių grupė.

„Kare jie nelabai veikia, nes jį kažkokiu būdu reikia paliesti, suvalgyti, paimti. Kalbant apie karinius nuodus, tai yra nuodų, kurie veikia paprasčiau. Yra, pavyzdžiui, įkvepiami. Tie patys opioidai, kurie yra priskiriami suluošinantiems nuodams“, – tvirtina medikė.

Rusija kartą jau panaudojo

RVUL atstovė priduria, kad opioidai buvo panaudoti ir 2002 m. Maskvoje teroristams užgrobus teatrą su jame spektaklį žiūrėjusiais gyventojais.

„Daug kas atsimena tą istoriją su „Nord Ost“ 2002 m., kai buvo užgrobti spektaklį žiūrėję žmonės, paimti įkaitai, o po to buvo paleistas nuodas, stiprus opioidas, kas buvo panašu į stebuklą – jis buvo uždėtas ant aerozolio, kuris buvo įkvėptas. Opioidai yra heroinas, fentonilis – dalykai, kurie leidžiami į veną ar naudojami narkozės metu, o čia buvo padaryta, kad visi įkvėptų. Tokiu būdu per kelias sekundes visi neteko sąmonės, nė vienas teroristas nespėjo susprogdinti tų bombų. Jeigu yra uždara erdvė, tai čia yra vienas „idealesnių“ karinių ginklų“, – tvirtina G. Laubner.

Chemines priemones Rusijos tarnybos panaudojo ir per tetoristų išpuolį „Nord Ost“ teatre 2002 metais / AP nuotr.

Kalbėdama apie fosforo junginius, klinikinės toksikologijos gydytoja pabrėžia, kad tai yra nervų sistemą veikiantys nuodai.

„Jie veikia mūsų kvėpavimą, judėjimą, raumenis, sąmonę. Jeigu jis yra panaudojamas, tai simptomai būna tokie, kad žmogui iš visur viskas pradeda bėgti – ašaroja akys, prasideda vėmimas, iš plaučių bėga vanduo, iš žarnyno, iš šlapimo takų, prisideda raumenų silpnumas, kuris pasibaigia paralizėmis. Prasiplečia bronchai ir slopinamas iki komos. Jeigu nėra suteikiama pagalba, tai žmogų tiesiog suparalyžiuoja“, – sako ji.

„Novičiok“ cheminio ginklo panaudojimas Jungtinėje Karalystėje / AP nuotr.

Anot G. Laubner, visi kariniai nuodai veikia per dvi fazes. „Pirmoji yra toksikogeninė, o antroji – somatogeninė. Toksikogeninė fazė yra tada, kai mes, gydytojai, galime kažką padaryti su tuo nuodu – duoti priešnuodį. Pirmojoje fazėje priešnuodis dar yra efektyvus. Somatogeninė fazė yra tada, kai jau matomos nuodo padarytos pasekmės. Didžioji dauguma mirčių įvyksta per antrą fazę, kai gydomos pasekmės. Svarbu yra laiku panaudoti priešnuodžius, bet labai svarbu yra užtikrinti visą gydymą vėliau“, – neabejoja medikė.

Atsargos majoras: cheminio ginklo panaudojimui kare naudojami keli būdai

Atsargos majoras D. Antanaitis aiškina, jog tam, kad cheminis ginklas galėtų būti paskleidžiamas didesnėje teritorijoje, ginkluotės eksperto teigimu, dažniausiai naudojami keli būdai.

„Per Pirmą pasaulinį karą cheminis ginklas labai plačiai buvo naudojamas ir yra paskleidžiamas keliais būdais. Pirmiausia pagal cheminio ginklo tekstūrą, ar tai skystis, ar kai dujos, ar garai. Problema su cheminių ginklų pasklidimu yra ta, kad jie labai priklauso nuo oro sąlygų. Pavyzdžiui, jeigu tai yra kažkoks rūkas arba dūmai skleidžiami, tai jie ilgiau išsilaiko miške, žemumose. Naudojamos įvairios bombos arba specialūs generatoriai, kurie generuoja arba paskleidžia tokį rūką. Bet paprasčiausias būdas yra bombos, raketos, sviediniai, kurie užpildyti chemine medžiaga nuskrieja į vietą, kur yra kita kitos kariuomenės kariai, sprogsta ir taip žaloja tuos karius ir civilius“, – aiškina D. Antanaitis.

Darius Antanaitis / LRT stop kadras

Ginkluotės ekspertas sako, kad cheminis ginklas, kad ir kaip baisiai beskambėtų, savo efektyvumu nėra didelis, o kaip nuo daugelio kitų ligų, taip ir nuo ginklo galima apsisaugoti.

„Dauguma ligų turi vaistų, taip pat ir ginklas. Praktiškai nuo kiekvieno ginklo galima apsiginti, taip pat ir nuo cheminio ginklo. Visų pirma tai yra žvalgyba. Reikia matyti kur, kas vyksta, kur sprogo, kas sprogo, kur keisti veiksmai vyksta. Taip pat mirę gyvūnai, aplinkoje keistos spalvos arba galbūt dūmai. O jeigu jau panaudotas cheminis ginklas, tai yra specialūs kostiumai, kurie yra guminiai ir dujokaukės. Taigi cheminio ginklo pats pagrindinis momentas – stebėti“, – sako ginkluotės ekspertas D. Antanaitis.

Prieš maždaug devynerius metus cheminis ginklas buvo panaudotas Sirijoje. Tada JAV sakė, kad tai yra raudona linija, kad jeigu būtų panaudotas cheminis ginklas, tai tuomet būtų imtasi pačių griežčiausių priemonių. Atsargos majoro paklausus, ar būtų imtasi veiksmų, jeigu cheminis ginklas būtų panaudotas Ukrainoje, D. Antanaitis teigia, kad nereikia turėti iliuzijų, nes Rusija NATO valstybėje jau seniai naudoją šį ginklą.

Cheminiai ginklai buvo naudojami prieš kelis metus Sirijoje / AP nuotr.

„Sirijoje du kartus buvo panaudotas kovinis cheminis ginklas. Be kovinių arba specialiai kovos veiksmams pagaminto cheminio ginklo buvo naudojamas chloras. Praktiškai kiekviename miesto baseine yra chloro atsargos, kurios gali tapti cheminiu ginklu. Tai rusai naudoja cheminį ginklą Sirijoje, rusai naudoja cheminį ginklą Britanijoje, tai yra NATO valstybėje. Tai kažkokių iliuzijų, kad čia ne Rusija naudoja nereikia turėti. Aš nemanau, kad dabar laikas kalbėti apie žinutes, raudonas linijas. Vyksta karas, Rusija naudoja ginklus, jie žudo žmones, jie okupuoja kitą valstybę. Jie planuoja ir pažadėjo panaudoti panašias priemones Europai, Europos Sąjungai ir NATO valstybėms. Kaip reaguos JAV aš negaliu atsakyti, tačiau mes jau seniai pakankamai mažai reaguojame į tai, kas vyksta Ukrainoje, nes iš tiesų galėtumei duoti ir reaguoti stipriau ir daugiau“, – LRT RADIJO laidoje „Ryto garsai“ dar kovo pabaigoje pastebėjo D. Antanaitis.