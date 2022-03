Sanatorijos pasirengusios priimti per tūkstantį ukrainiečių, reabilitacijos paslaugas apmokės Valstybinė ligonių kasa

Sanatorijos ir reabilitacijos įstaigos pasirengusios medicininei reabilitacijai priimti per tūkstantį ukrainiečių, per karą patyrusių sužeidimų. Ukrainiečiams reabilitacijos paslaugas apmokės Valstybinė ligonių kasa. Sveikatos apsaugos ministerija tikina, kad dėl to Lietuvos gyventojai nenukentės. Esą sanatorijos planuoja priimti mažiau svečių, atvykstančių ne reabilituotis, o pailsėti.

Danilas Ivančinas iš Zaporižios atvyko į Birštono „Tulpės“ sanatoriją prieš kelias dienas. Vaikinui, sergančiam reta kraujo liga, skirta dviejų savaičių reabilitacija. Vaikinas sako, kad palikti Ukrainą ryžosi, kai jo dėl sveikatos nepriėmė į savanorius. Su seserimi ir močiute Lietuvą pasiekė per tris paras. Dar prieš gerą pusmetį Danilas žaidė miesto futbolo komandoje, kol nepašlijo sveikata.

„Man jau geriau. Padeda masažas, elektros impulso procedūra, po jų ne taip skauda kojas. Taip pat baseinas atpalaiduoja raumenis ir itin gerai jaučiuosi po fizinės gimnastikos užsiėmimo“, – pasakoja jis.

„Tulpės“ sanatorijoje gydomi trys ukrainiečiai , sergantys hemofilja, nes čia veikia vienintelis tokių ligonių reabilitacijos centras Europoje. Tačiau sanatorija jau laukia ir po sunkių sužeidimų, galvos traumų ukrainiečių.

„Reabilitacijai mes esam pasiruošę. Yra ir tvarstomieji, pasiruošę ir žaizdų tvarkymui, turime ir specialistus, kurie tai atlieka. Galim priimti apie 70 ir daugiau, dirbsime tiek kiek reikės“, – tvirtina „Tulpės“ sanatorijos direktorė Liucija Patinskienė.

Karo pabėgėliai iš Ukrainos / AP nuotr.

Ukrainiečių laukia ir kitos sanatorijos, savo lėšomis įsigijusios reikalingų medicinos priemonių, vaistų, į darbą jau priėmė ir karo pabėgėlių. „Versmės“ sanatorija ukrainiečiams reabilitacijai paruošė apie pusšimtį lovų.

„Pratę esam gydyti, reabilituoti žmones po insultų, tai analogiškos procedūros, kurios taikomos mūsų įprastiems pacientams, bus ir esam. [Mes] įsitikinę bus veiksmingos ir sužeistiesiems“, – nurodo „Versmės“ sanatorijos direktorė Rasa Noreikienė.

Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad reabilitacijos paslaugas ukrainiečiams teiks apie 30 įstaigų, jose vienu metu galės gydytis per 1000 pacientų.

„Kol kas yra patvirtinta Vidaus reikalų ministerijos įsakymu, kad paslaugos bus teikiamos tik tiems užsieniečiams , kurie patyrė sužeidimus karinių veiksmų Ukrainoje metu. Taip pat bus siūloma papildyti šią indikaciją, siūlysime skirti vaikams ankstyvosios reabilitacijos paslaugas ir taip pat psichosocialinę reabilitaciją“, – vardija Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausioji specialistė Elita Radkevič.

Karo pabėgėliai iš Ukrainos / AP nuotr.

Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos atstovės, ukrainiečių reabilitacijos paslaugas apmokės Valstybinė ligonių kasa.

„Neturim dar jokio aiškumo, lyg ir kalba, kad būtų apmokama pagal susirgimus, panašiai taip kaip yra apmokama už Lietuvos piliečius. Tačiau esame išgirdę pažadus, kad bus papildomai skiriami pinigai ir lyg ir dėl to neturėtų nukentėti Lietuvos piliečiai, kuriems reikalinga medicininė reabilitacija“, – teigia Sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacijos vadovas Artūras Salda.

Pasak A. Saldos, sanatorijos ir reabilitacijos įstaigos medicininei reabilitacijai planuoja priimti tiek pacientų, kiek bus skirta lėšų. Tačiau į jas gali pakliūti mažiau svečių, pageidaujančių sveikatinimo paslaugas įsigyti už savo pinigus.