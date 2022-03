Vaistininkai įspėja: jokiu būdu negalima gerti jodo tirpalo

Pastarosiomis dienomis Lietuvos gyventojai į vaistininkus dažnai kreipiasi su klausimais apie kalio jodido tabletes. Šio preparato šalyje šiuo metu trūksta, tad vaistininkai išgirsta, kad kai kurie gyventojai kaip alternatyvą planuoja vartoti jodo tirpalą, tačiau vaistininkai griežti – jo gerti jokiu būdu negalima, sakoma pranešime žiniasklaidai.

„Camelia“ vaistininkė Aida Šeputienė sako, kad kasdien iš pacientų išgirsta klausimų apie kalio jodido tabletes. Šiuo metu šio preparato Lietuvoje trūksta, tačiau, visų pirma, vaistininkė primena, kokiais atvejais šis vaistas gali būti reikalingas.

„Branduolinės avarijos atveju radioaktyvusis jodas gali pasklisti po mūsų aplinką: įkvėpus juo užterštą orą arba suvalgius užteršto maisto, radioaktyvusis jodas ima kauptis skydliaukėje, ją žaloti ir ilgainiui neretai sukelia vėžinius skydliaukės susirgimus“, – sako A. Šeputienė.

Nuo žalingo radioaktyviojo jodo poveikio apsaugoti gali kalio jodido tabletės, nes jose esantis stabilusis jodas kaupiasi skydliaukėje bei neleidžia radioaktyviajam jodui į ją patekti.

Gyventojams dalijamos kalio jodido tabletės / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Kalio jodido tabletės atominės elektrinės sprogimo metu „suriša“ tik radioaktyvaus jodo daleles. Kalio jodidas neapsaugo mūsų nuo kitų kenksmingų pasklidusių cheminių radioaktyvių elementų. Kalio jodidas nėra visą blogį naikinanti tabletė, – sako vaistininkė.

– Atominės nelaimės metu radioaktyvusis jodas pasklinda apie 100 km spinduliu. Štai dėl ko atidarius Astravo atominę elektrinę, kalio jodido tabletes gavo Vilniaus kraštas, o ne kiti šalies miestai. Jie yra labiau nutolę nuo Baltarusijos sienos nei Vilnius. Kol nėra rimto pavojaus dėl Astravo Baltarusijoje, išlikime ramūs ir nuraminkime draugus, pažįstamus, artimuosius.“

Be to, labai svarbu įsidėmėti, kad kalio jodido tablečių negalima vartoti prevenciškai. Tabletes reikėtų vartoti branduolinės nelaimės atveju rekomendavus Vyriausybei arba Sveikatos apsaugos ministerijai. Įvykus branduolinei avarijai, gyventojai apie tai būtų įspėti trimis būdais: garsinėmis sirenomis, trumpaisiais perspėjimo pranešimais į mobiliuosius telefonus ir per radiją, televiziją bei kitas visuomenės informavimo priemones.

Spiritiniam jodo tirpalui ir joduotai druskai – griežtas ne

„Camelia“ vaistininkė A. Šeputienė pabrėžia, kad kalio jodidas yra vienintelis preparatas, kurį reikėtų naudoti avarijos atveju, norint apsaugoti skydliaukę. Nei spiritinis jodo tirpalas, nei joduota druska apsaugoti skydliaukės nepadės.

„Camelia“ vaistinė Laisvės alėjoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Spiritinis jodo tirpalas yra skirtas tik odai, jo veiklioji medžiaga yra ne kalio jodidas, o tiesiog jodas – toksiškai veikianti medžiaga, galinti sukelti cheminių audinių nudegimų, apsinuodijimą, – sako „Camelia“ vaistininkė.

– Jo negalima gerti net skiedžiant vandeniu. Nors joduota druska ir padeda suaktyvinti skydliaukės veiklą, tačiau reikėtų suvalgyti maždaug 1,5 kg druskos, kad tai prilygtų 130 mg dozei kalio jodido. Akivaizdu, jog valgyti tiek druskos yra griežtai draudžiama ir šis veiksmas gali tik pakenkti jūsų sveikatai.“

Vaistininkė gyventojams rekomenduoja pasitikėti vaistininkų suteikiama informacija, taip pat sekti atsakingų šalies institucijų pateikiamomis rekomendacijos, vadovautis oficialiais ir patikimais šaltiniais.