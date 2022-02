Lietuvos gydytojai ruošiasi į Ukrainą: „jausčiausi blogiau, jeigu nepasiryžčiau“

Pasak sveikatos apsaugos ministro, savanoriškai vykti į Ukrainą pasiryžę 250 Lietuvos medikų. Pirmiausia vyks dvi medikų grupės į Vakarų Ukrainą, tačiau vėliau gydytojai turėtų pasklisti po visus regionus.

Kauno klinikų reanimatologė anesteziologė Vilma Traškaitė-Juškevičienė atsiliepė į Sveikatos apsaugos ministerijos raginimą medikams, sutinkantiems vykti dirbti į Rusijos užpultą Ukrainą ir užsirašė į sąrašą.

„Apie tai galvojau visą savaitgalį, tariausi su vyru ir apsispręsti nebuvo labai lengva, bet supratau, kad turbūt jausčiausi blogiau, jeigu nepasiryžčiau užsirašyti į savanorius“, – sako Kauno klinikų reanimatologė-anesteziologė V. Traškaitė-Juškevičienė.

Gydytoja atvira – šeimai neramu.

„Vyras reagavo, neišreiškė nei pritarimo, nei didelio palaikymo, gal truputėlį sunkiau tėvams“, – teigia reanimatologė-anesteziologė.

Kijevas po Rusijos pajėgų veržimosi ir raketų smūgių šeštadienį / UNIAN nuotr.

Vaikų ligoninė Kijyve. Čia operuojamas per apšaudymą sužeistas paauglys. Važiuoti į šį karą užsirašė ir Vilniaus Santaros klinikų širdies chirurgas daktaras Aleksejus Zorinas, gimęs Rusijoje ir ten gyvenęs tik pirmus dvejus savo gyvenimo metus.

„Didžiulė gėda dėl to, kad aš esu rusakalbis žmogus, kuris prieš 42 metus gimė Rusijoje. Man gėda dėl to, ką padarė Rusijos valstybė su prezidentu priešakyje“, – teigia Santaros klinikų širdies chirurgas A. Zorinas.

Aleksejus Zorinas / LRT stop kadras

O čia (nuotraukoje žemiau) – vienas iš daktaro A. Zorino kolegų Kijyvo širdies chirurgijos centre ir jo pacientė, kuriai prieš keletą dienų persodinta širdis.

/ Stop kadras

„Kurie dabar slapstosi rūsiuose naktimis, o dienomis dirba ligoninės rūsiuose su ligoniais“, – apie neįprastą situaciją pasakoja širdies chirurgas.

Ukrainietis kardiochirurgijos profesorius per jį atsiuntė tokį kreipimąsi į kolegas Rusijoje ir Rusijos inteligentiją.

„Šiandien jūs – nebylūs šių įvykių liudininkai, nebylūs bendrininkai. Kada nors Jums bus gėda, kad šiuo momentu, kai žūsta ne tik ukrainiečiai, bet ir jūsų vaikai, tylėjote. Jūs galite tai sustabdyti – prašau eikit į gatves, skambinkit savo vaikams, kad nevykdytų nusikalstamų įsakymų“, – teigė Kijyvo širdies chirurgijos centro direktorius prof. Borisas todurovas.

Karas Ukrainoje / UNIAN nuotr.

Lietuvos širdies chirurgas sako tiesiog norintis padėti kolegoms.

„Manau, kad nebaisu tiktai kvailiams. Be abejo, kad baisu, bet nieko nedaryti mes irgi negalim. Bet kokia pagalba, aš manau, iš mūsų pusės tik paspartins to konflikto pabaigą ir, be abejo, įkvėps ukrainiečius priešintis toliau“, – sako A. Zorinas.

Kauno Klinikose į savanorių sąrašus užsiregistravo per 40 medikų – gydytojų ir slaugytojų, Santaros klinikose taip pat apie keturiasdešimt. Sveikatos apsaugos ministras sako, kad visoje Lietuvoje jau yra 250 tokių savanorių.

„Visų pirma kalbame apie įstaigas vakarų Ukrainoje, išvažiuotų į du medicinos centrus dvi grupės po 12 žmonių, na perspektyvoje, kaip man kužda kolega Ukrainoje, jie mato, kiekvienoje apskrityje po 6-8 specialistų jiems trūksta“, – teigia sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Arūnas Dulkys / D. Umbraso/LRT nuotr.

Lietuva taip pat rengiasi siųsti paramedikų į pasienį, priimti sužeistuosius Lietuvos ligoninėse. Vyriausybė siųsti medicinos priemonių už 4 milijonus eurų, bet jas aukoja ir farmacinės kompanijos, kitos organizacijos.

„Skambina tie kareiviai, kurie gina valstybę, ir sako, trūksta tvarsliavos, trūksta jodo, bintų, prožektorių trūksta, šiltų elementarių kojinių. Mes renkam. Trūksta termoplėvelių, kad sužeistus būtų galima apkloti“, – teigia Šiaulių ukrainiečių bendrijos „Karpatai“ atstovė Vera Krutova.

Šiaulių Ukrainiečių bendruomenės atstovė sako, kad savo jėgomis be tarpininkų gabena visa tai autobusais į vakarų Ukrainą, nes, pasak jos, lietuviška logistika dar stringa.