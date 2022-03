88 metų senolė su ramentais palikta laiptais kabarotis pati, po kirstinės galvos traumos į ligoninę išgabenta tik po 9 dienų

Į naujienų portalą LRT.lt kreipėsi sukrėsti 88 metų pacientės artimieji – po klubo keitimo operacijos tik su ramentais judančią ir viena akimi matančią senolę išvežę į Likėnų reabilitacijos ligoninę po trijų savaičių ją pasitiko Respublikinės Panevėžio ligoninės priimamajame – kruviną, gulinčią neštuvuose. Respublikinės Panevėžio ligoninės, kuriai priklauso ir Likėnų skyrius, administracija dėl atvejo apgailestauja, tačiau tikina, kad kritimai – viena didžiausių senyvo amžiaus žmonių problemų visame pasaulyje.

Pacientės artimieji pasakojo, kad panevėžietei Naujųjų išvakarėse buvo atlikta klubo sąnario keitimo operacija, po kurios sausio viduryje 18-kai dienų moteris buvo išsiųsta reabilitacijai į Respublikinei Panevėžio ligoninei priklausančią Likėnų reabilitacijos ligoninę, esančią maždaug už 60 km nuo Panevėžio.

Pacientę į Likėnų reabilitacijos ligoninę nuvežė patys artimieji. Moters žentas Julius (vyro vardas ir pavardė redakcijai žinomi) prisiminė, kad nuo pat pradžių įstaiga jam kėlė nerimą.

Senjorai (asociatyvi nuotr.) / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

„Pats pirmas įspūdis, atvirai kalbant, – kad ten yra netvarka. Atvykus neaišku kur važiuoti. Prisiskambinti labai sunku – niekas telefono ragelio nekelia“, – pasakojo pacientės žentas.

Palikę mamą Likėnų reabilitacijos ligoninėje artimieji tegalėjo pasikliauti ten dirbančio personalo kompetencija ir guodėsi tuo, jog pacientė buvo sąmoninga ir jai buvo galima paskambinti mobiliuoju telefonu. Mat dėl COVID-19 taikomų ribojimų Likėnų reabilitacijos ligoninėje pacientės lankyti jie negalėjo. Tačiau, pasak žento, moteris, nors sulaukusi 88 metų, buvo pakankamai tvirta, guvaus proto, savarankiška. Visgi po kurio laiko artimieji pastebėjo, kad pacientė telefonu ėmė bendrauti vangiau, minėjo, kad jaučiasi silpnai, negali kalbėti. Jie tikino manę, kad moteris tiesiog jaučiasi pavargusi po procedūrų.

Pacientei reabilitacijos pabaiga buvo numatyta vasario 5 dieną, tačiau likus dienai iki numatyto laiko Panevėžyje gyvenanti viena moters dukrų sulaukė perspėjančio mamos skambučio.

Senjorai (asociatyvi nuotr.) / E.Blaževič/LRT nuotr.

„Mama sakė: „Tik nenustebkit, kai atvažiuosit pasiimti – jūs mane pamatysite subintuota kraujuojančia galva, bet aš nenorėjau jums anksčiau nieko sakyti, jūsų gąsdinti, nes ir taip per šį mėnesį buvo jums pakankamai streso“, – pokalbį prisiminė moters žentas. Ši žinia artimuosius pribloškė.

Gydytojo verdiktas – senolė pasiremdama ramentais pajėgi laiptais judėti pati

Paaiškėjo, kad moteris, sausio 27 dieną, eidama į procedūras, krito nuo laiptų ir prasikirto galvą. Artimieji tikino nesuvokiantys, kaip Likėnų reabilitacijos ligoninės personalas leido 88 metų moteriai, judančiai tik su ramentais, vienai be priežiūros lipti laiptais iš trečio aukšto, kur buvo jos palata, į antrą, kur įrengti reabilitacijos kabinetai. Juo labiau, kad ligoninėje yra įrengtas liftas. Vėliau jiems kalbantis su mama paaiškėjo, kad liftu buvo draudžiama naudotis neva dėl COVID-19 ribojimų.

Artimiesiems moteris pasakojo, kad pačią pirmą dieną jai centre dirbantis vaikinas tiesiog parodė, kaip naudojantis ramentais nusileisti cementiniais laiptais į antrą aukštą ir tik tą kartą ją palydėjo. Likusias dienas garbingo amžiaus moteris turėjo ramentais pasiremdama klibinkščiuoti į procedūras pati. Artimieji tikina esantys pastėrę dėl tokios priežiūros – moteris ne tik buvo nusilpusi po operacijos, bet kartu ji buvo neįgudusi naudotis ramentais, o dar ir blogai matanti.

Senjorai (asociatyvi nuotr.) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Niekas jos niekur nelydėjo, o mama vaikšto tik su ramentais ir mato tik viena akimi. Kai pats skambinau ir klausiau skyriaus vedėjos, kodėl jai buvo leista eiti į procedūras vienai, ji paaiškino, kad gydantis gydytojas nustatė, kad ji gali pati vaikščioti į antrą aukštą. Tai yra absurdas. Jeigu liftas neveikia – gerai, tačiau be jo dar yra kitos priemonės, kurios gali padėti pacientui“, – piktinosi pacientės žentas Julius.

Gilią kirstinę žaizdą 9 dienas gydė šalčiu ir nuskausminamaisiais

Nusiritusią nuo laiptų pacientę, artimųjų pasakojimu, aptiko du Likėnų reabilitacijos ligoninės paramedikai, tačiau dėl neaiškių priežasčių sužeistos moters nugabenti į palatą jie nesugebėjo. Pacientė vėliau artimiesiems pasakojusi, kad po traumos pati savomis turėjo lipti į trečią aukštą.

„Kai mama patyrė traumą – niekas iš ligoninės mums nepaskambino, visi tai slėpė“, – pasakojo panevėžietis Julius.

Galvos traumą patyrusiai pacientei, artimųjų pasakojimu, ligoninės personalas tiesiog žaizdą sutvarstė, o gydantis gydytojas patikino, kad viskas bus gerai. Artimuosius stebina tai, kad moters neapžiūrėjo joks chirurgas, nors kirstinė žaizda galvoje buvo gili ir nuolat kraujavo. Niekas iš medicinos personalo nesusirūpino, kad moteris vartoja kraują skystinančius vaistus, nors ši informacija yra pateikta pacientės ligos istorijoje ir lengvai pasiekiama, o vartojami vaistai lėmė nuolatinį žaizdos kraujavimą.

Greitoji medicinos pagalba (asociatyvi nuotr.) / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pacientė su gilia ir neužsiūta žaizda pakaušyje, nuolat kraujuojanti, Likėnų reabilitacijos ligoninėje pargulėjo nuo sausio 27 dienos iki pat vasario 5-osios, nors už 6 kilometrų buvo Biržų rajono ligoninė, į kurią buvo galima kreiptis skubios pagalbos.

„Tiesiog per šį laiką jai slaugės keitė tvarsčius. Buvo atėjęs gydytojas, atsakingas už tame aukšte gulinčius pacientus, bet jis žaizdos neapžiūrėjo, tepasakė, kad jeigu pacientė vartoja kraują skystinančius vaistus – čia normalu, kad kraujuoja, organizmas valosi. Va tokią ją ir paliko. Nieko iš šeimos narių apie tai neinformavo. Tačiau atėjo tas pats gydytojas dieną prieš išleidžiant mamą iš ligoninės ir padavė jai pasirašyti kažkokius dokumentus. Mes nežinome, kokius dokumentus ji pasirašė. Nors mama yra raštingas žmogus, bet buvo labai nusilpusi, išvarginta ligos ir šitos kraupios patirties, ji tiesiog dokumentus pasirašė“, – pasakojo pacientės artimieji.

Greitosios pagalbos automobiliu į Panevėžį išgabenta tik pasibaigus reabilitacijai

Visgi atėjus paskutinei reabilitacijos dienai Panevėžyje gyvenanti dukra su vyru susiruošė važiuoti pasiimti mamos iš Likėnų reabilitacijos ligoninės. Prieš vykdama dukra dar paskambino mamai, tačiau ši atsiliepė silpnu balsu ir pasakė, kad jai labai bloga ir kad ją iš Likėnų veža į Respublikinę Panevėžio ligoninę operuoti galvos. Šeimos nariai taip ir liko stovėti šoko būsenoje, nesuvokdami, kas vyksta.

Pacientės dukros kelis kartus bandė skambinti į Likėnų reabilitacijos centrą skyriaus vedėjai. Kai ši pagaliau pakėlė ragelį, artimųjų tikinimu, patvirtino, kad vasario 4 dieną apie 23 val. vakaro pacientei prasidėjo kraujoplūdis iš žaizdos, jį bandyta stabdyti žaizdą šaldant, bet kraujavimas tęsėsi iki kitos dienos 9-10 val. ryto, kol pagaliau buvo nuspręsta, kad moterį turi apžiūrėti chirurgas. Tik vasario 5 dienos rytą – paskutinę pacientės reabilitacijos dieną – priimtas sprendimas, kad būtina pacientę vežti į Respublikinę Panevėžio ligoninę. Tiesa, artimuosius gydytoja patikino, kad pacientės būklė yra stabili, esą natūralu, kad moteris yra nusilpusi, nes nukraujavusi, tačiau yra sąmoninga.

Respublikinė Panevėžio ligoninė / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Mamai vasario 4-osios vakare labai kraujavo galva, bet jos kažkodėl į ligoninę dar nevežė. Jie laukė ryto, kodėl – aš neįsivaizduoju“, – ir šiandien stebisi pacientės žentas.

Panevėžio gydytojų verdiktas – gili kirstinė žaizda, kurią būtina siūti, pacientei reikalingas kraujo perpylimas

Po pokalbio su Likėnų reabilitacijos ligoninės vedėja Panevėžyje gyvenanti dukra su vyru nusprendė, kad būtina tiesiai vykti į Respublikinę Panevėžio ligoninę ir laukti atvykstančio greitosios pagalbos automobilio. Sulaukę išvydo iš automobilio neštuvuose iškeliamą mamą kruvina galva.

„Ji visa buvo pasruvusi kraujais: galva kruvina, rūbai kruvini. Gaila į žmogų žiūrėti“, – prisiminė pacientės žentas.

Pasak žento, apžiūrėję pacientę Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytojai nustatė, kad kirstinė žaizda galvoje yra gili ir moterį būtina skubiai operuoti. Operacijos metu pacientei išvalyta žaizda, susiūta 5 siūlėmis. Dėl stipraus nukraujavimo pacientę nuspręsta guldyti į Vidaus ligų skyrių, jai paskirtas kraujo perpylimas.

Greitoji medicinos pagalba (asociatyvi nuotr.) / E. Blaževič/LRT nuotr.

Įdomu tai, kad pacientės medicininiuose dokumentuose pažymėta, kad galvos trauma įvyko sausio 27 dieną, tačiau kraujavimas iš po tvarsčio prasidėjo tik vasario 4-ąją – devintą dieną po traumos. Prie diagnozės parašyta – galvos paviršinis sužalojimas ir kraujavimas. Po šiuo dokumentu – Likėnų reabilitacijos ligoninės gydančio gydytojo ir skyriaus vedėjos parašai.

Artimieji apskundė ligoninę Pacientų žalos atlyginimo komisijai

Pacientės artimiesiems ir šiandien kyla pagrįstų klausimų: kodėl moteris Likėnų reabilitacijos ligoninėje buvo palikta be tinkamos priežiūros, į reabilitacijos procedūras nebuvo lydima, nors kilo tiesioginis pavojus jos sveikatai? Kodėl po traumos, patirtos ligoninės patalpose, jai iš karto nebuvo suteikta būtina medicininė pagalba? Kodėl prasidėjus stipriam kraujoplūdžiui iš žaizdos reikėjo laukti 9 valandas, bandant žaizdą tik šaldyti, kodėl iškart pacientė nebuvo gabenama į Panevėžį ar kitą artimiausią ligoninę?

Pasak jų, Likėnų reabilitacijos ligoninės skyriaus, kuriame gulėjo mama, vedėja juos asmeniškai telefonu patikino, kad sprendimus dėl pacientės gebėjimo į procedūras eiti pačiai ir dėl gydymo po traumos priėmė gydantis gydytojas. Ir dėl po traumos reikalingo gydymo sprendė tas pats gydantis gydytojas.

„Jeigu nėra asmenų, kurie negali po ligos atvykusio paciento palydėti iki procedūrinio kabineto durų, tai gal tokiu atveju nereikėtų priimti pacientų? Kokio lygio šiuo atveju yra pacientų apsauga? Kokio lygio yra gydytojo požiūris į pacientą? Čia yra aplaidumo, netinkamo požiūrio, neprofesionalumo, galiausiai elementarios empatijos trūkumo klausimas“, – piktinosi pacientės artimieji.

Įtardami Likėnų reabilitacijos centro darbuotojų aplaidumą, artimieji visgi pasiryžo teikti skundą Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

„Mes tikrai netylėsime. Tai yra kriminalas“, – tikino pacientės žentas.

Ligoninė apgailestauja, bet priduria, kad „nėra galimybės prie kiekvieno paciento turėti nuolat budintį personalą“

Dėl situacijos vertinimo naujienų portalas LRT.lt kreipėsi į Respublikinę Panevėžio ligoninę, kurios pavaldume yra Likėnų reabilitacijos ligoninė, bei į pastarosios sveikatos priežiūros įstaigos administraciją. Likėnų reabilitacijos ligoninė į siųstus naujienų portalo LRT.lt klausimus neatsakė, atsakymo sulaukėme tik iš Respublikinės Panevėžio ligoninės.

Pastarosios komunikacijos specialistas Vytautas Riaubiškis tikino, kad Respublikinės Panevėžio ligoninės kolektyvas labai apgailestauja dėl šio nepageidaujamo įvykio, kuomet jų buvusi pacientė patyrė „vieną dažniausiai pasitaikančių nepageidaujamų įvykių – griuvimą“, – nurodo ligoninės atstovas ir priduria, jog administracija supranta pacientės ir jos artimųjų rūpestį bei išgyvenimus, susijusius su šiuo atveju.

Respublikinė Panevėžio ligoninė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Visgi Likėnų reabilitacijos ligoninės personalo aplaidumo Respublikinės Panevėžio ligoninės administracija neįžvelgia ir priduria, kad įstaiga nėra gavusi jokio oficialaus pacientės ar jos artimųjų kreipimosi dėl patirto nepageidaujamo įvykio.

„Atkreipiame jūsų dėmesį, kad kritimai – viena didžiausių senyvo amžiaus žmonių problemų visame pasaulyje, tad, šiame kontekste, mūsų ligoninė nėra išimtis. Remiantis PSO 2021 m. duomenimis, iki 60 proc. senyvo amžiaus žmonių patiriamų traumų sudaro kritimai, kurie pasitaiko dėl įvairių gretutinių ligų, susilpnėjusios orientacijos ir senilinių adaptacijos pokyčių.

Pacientei nuo pat pirmų pooperacinių dienų buvo vedami mokymai dėl saugaus vaikščiojimo ramentų pagalba. Ši informacija pacientei buvo pakartota ir atvykus į Likėnų reabilitacijos ligoninę, bei nustatytas antras režimas (judėjimo neribojimas).

Pacientų griuvimą ligoninėje, taikant aktyvų medikamentinį ir operacinį gydymą, sąlygoja daugelis faktorių: neįprasta aplinka ligoninėje, paciento amžius, lėtinės ligos ir medikamentai, ypač krešumą mažinantys, pacientų judėjimo funkcijos ypatumai, taikant pagalbines priemones (ramentus, vaikštynes).

Medikai dirba Respublikinėje Panevėžio ligoninėje karantino metu / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Atstatant pilnavertį socialinį gyvenimą po stambių sąnarių implantų, pacientai yra mokomi vaikščioti su ramentais, saugiai judėti palatoje ir patiems eiti į procedūras. Geri rezultatai reabilitacijos metu yra pasiekiami, kuomet yra komandinis darbas: pacientas išsako savo poreikius ir galimybes, o medicinos personalas padeda šiuos klausimus spręsti. Deja, ne visada šiai problemai spręsti taikomos pagalbinės priemonės būna efektyvios, nes nėra galimybės prie kiekvieno paciento turėti nuolat budintį personalą. Tačiau šie mokymai yra būtini, siekiant kuo geriau paruošti pacientus savistoviam gyvenimui namuose“, – atsakyme pabrėžė V. Riaubiškis.

Anot administracijos, Likėnuose personalo netrūksta

Respublikinės Panevėžio ligoninės atstovas taip pat patikino, kad Likėnų reabilitacijos ligoninėje yra visiškai sukomplektuotas personalas pagal SAM ministro nustatytus reikalavimus.

LRT.lt portalo duomenimis, Likėnų reabilitacijos ligoninėje 2019 m. stacionare vidutiniškai buvo gydoma apie 1100 pacientų per metus, atliekama per 116 tūkst. medicininės reabilitacijos procedūrų. Visas šis krūvis tenka ligoninėje dirbantiems 10 gydytojų ir 14 slaugytojų. Iš viso Likėnų reabilitacijos ligoninėje, įskaitant ir administracinį bei aptarnaujantį aparatą, dirba 92 darbuotojai.

2016 m. atnaujintame Sveikatos apsaugos ministro įsakyme „Dėl slaugytojų darbo krūvio nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ numatyta, kad rekomenduojamas maksimalus pacientų skaičius 1 suaugusiųjų medicininės reabilitacijos slaugytojui yra 9 pacientai. Turint omenyje, kad Likėnų reabilitacijos ligoninėje yra apie 120 lovų, o čia 14 įdarbintų slaugytojų dirba pamainomis, t.y. ne visi vienu metu, reiškia, kad ligoninė atitinka sveikatos apsaugos ministro rekomendacijas tik tuo atveju, jeigu vienu metu ligoninėje yra užpildyta tik pusė visų lovų. Visgi, turint omenyje, kad sveikatos apsaugos ministro įsakymas tėra rekomendacinio pobūdžio, galutinį sprendimą dėl personalo krūvio priima pati sveikatos priežiūros įstaigos administracija.

Respublikinė Panevėžio ligoninė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kiek incidento metu skyriuje, kuriame gulėjo pacientė, dirbo medicinos personalo ir kiek tuo metu gulėjo jų priežiūroje pacientų – ligoninės atstovas konkrečiai neįvardijo. Taip pat, motyvuodamas pacientės duomenų apsauga, neatsakė ir į klausimą, kodėl iškart po patirtos galvos traumos pacientei nebuvo suteikta chirurginė medicininė pagalba ir dėl jos nesikreipta, pavyzdžiui, į už 6 km esančią Biržų rajono ligoninę? Kodėl tik po devynių dienų buvo nuspręsta pacientę su kirstine galvos žaizda vežti į Respublikinę Panevėžio ligoninę?

Respublikinės Panevėžio ligoninės atstovo atsakyme nurodoma, kad pacientų griuvimo ligoninėje prevencijai yra skiriamas reikiamas dėmesys: naudojamos pagalbinės saugos priemonės, vedami mokymai. Įvykus griuvimui, visi atvejai yra registruojami Nepageidaujamų įvykių registre pagal galiojančius teisės aktus, numatomos prevencinės priemonės.

„Dar kartą atsiprašome už patirtus nemalonumus ir apgailestaujame dėl įvykusio nepageidaujamo įvykio. Visų ligoninės pacientų ir jų artimųjų nuolat prašome – įvykus nesusikalbėjimui su ligoninės darbuotojais, pasireiškus netinkamam jų elgesiui ar susiklosčius kitoms, pacientų ar jų artimųjų manymu, jiems nepalankioms, jų poreikių netenkinančioms situacijoms, pirmiausia nedelsiant kreiptis į ligoninės administraciją, žodžiu ar raštu išdėstant savo nusiskundimus, pastabas, pasiūlymus. Tokia informacija padeda mums gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir tobulėti“, – tikino Respublikinės Panevėžio ligoninės komunikacijos specialistas V. Riaubiškis.

Medicinos srities teisininkė: sunkiai judančiam garbingo amžiaus pacientui mokymų naudotis ramentais nepakanka

Medicinos srities teisininkė Simona Virbickienė naujienų portalui LRT.lt pabrėžė, kad medicinos priežiūros įstaigos personalas privalo įvertinti visas galimybes, kaip užtikrinti pacientų saugumą atsižvelgiant tiek į įstaigos infrastruktūrą, tiek į paties paciento galimybes.

„Be abejonės, šiuo atveju turėjo būti įvertintos visos šios aplinkybės. Jeigu žmogui reikalinga pagalba ir jis nėra pakankamai mobilus, kad pats pasiektų savo reabilitacijos tašką, jį turėtų medicinos personalas palydėti arba sudaryti kitas sąlygas. Pavyzdžiui, šiuo atveju pacientė galėjo būti patalpinta į patalpas antrame aukšte (kur yra ir procedūriniai kabinetai – LRT.lt). Nebent moteris išėjo anksčiau, negu buvo numatyta procedūra arba nežinojo, dėl to įstaigos personalas negalėjo jos palydėti. Bet jeigu žiūrėtume iš to taško, kad moteris į procedūrą ėjo laiku, kada ji buvo paskirta, ir jai buvo atsisakyta suteikti palydą, tuomet sakyčiau, taip, įstaigos personalas pasielgė neatsakingai ir šiuo atveju jam turėtų tekti atsakomybė“, – nuomone dalijosi medicinos srities teisininkė.

Anot S. Virbickienės, Respublikinės Panevėžio ligoninės paaiškinimas, kad pacientei nuo pat pirmų pooperacinių dienų buvo vedami mokymai dėl saugaus vaikščiojimo naudojantis ramentais, o atvykusiai į Likėnų reabilitacijos ligoninę nustatyta, kad ji neturi judėjimo apribojimų, yra nepakankamas.

„Yra neaiškios sąlygos, kodėl reabilitacijos centre, kuriame yra pacientų, turinčių kažkokių mobilumo sutrikimų ar apribojimų, nėra lifto, specialių inžinerinių prietaisų prie laiptų. Be to, atsižvelgiant į moters garbingą amžių, sveikatos būklę ir kitus lydinčius sutrikimus: tai, kad nemato viena akimi – kodėl buvo pasirinktas toks kelias ją palikti judėti vieną? Gali būti tai personalo trūkumo problema, dažnai taip ir būna, bet šiuo atveju įstaigos administracijai palikta įvertinti, kiek to personalo reikia, kad visiems pacientams būtų užtikrintos saugios ir kokybiškos teikiamos paslaugos“, – sakė S. Virbickienė.

Tiesa, ji priminė, kad Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija, 2019 m. įsigaliojus žalos be kaltės modeliui, nevertina, ar pacientui žala buvo padaryta dėl personalo trūkumo, ar kitų aplinkybių. Šiuo atveju yra vertinamas priežastinis ryšys, ar ta žala, kurią patyrė pacientas, atsirado dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.

„Šiuo atveju būtų vertinama, ar susidarė tokia situacija, kad žmogus buvo paliktas vienas, nors dėl jo sveikatos būklės pacientas buvo pakankamai nemobilus“, – komentavo S. Virbickienė.

Įžvelgia pagrindą skundui

Kitas aspektas – Likėnų reabilitacijos ligoninės suteiktos medicinos paslaugos pacientei po patirtos traumos. Anot medicinos srities teisininkės, reikėtų įvertinti visas atvejo aplinkybes, tačiau, ji priminė, kad atsitinka tokių atvejų, kai sveikatos priežiūros įstaigoje nepakankamai įvertinama paciento būklė.

„Turi būti ne tik kokybiškai įvertinta paciento būklė, bet ir pagalba suteikta laiku. Paciento būklę gali įvertinti ne būtinai chirurgas, gali įvertinti ir skubios medicinos pagalbos gydytojas arba medicinos gydytojas. Šiuo atveju reikia žiūrėti, kokia buvo pacientės būklę vertinusio gydytojo kompetencija. Nežinau, ar reabilitologas gali pakankamai įvertinti, ar žmogui reikalinga papildoma pagalba, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad pacientės žaizda nuolat kraujavo. Į šiuos faktus reikėtų atsižvelgti ir, be abejo, jeigu žmogui reikalinga skubi pagalba, kuri negali būti suteikta reabilitacijos klinikoje, žmogus turi būti perkeltas į bendros kompetencijos ligoninę, kurioje tos paslaugos jam būtų suteiktos. Atsižvelgiant į tai, kokios yra pasekmės, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija, be abejonės, galėtų įvertinti atsiradusią žalą“, – įsitikinusi medicinos srities teisininkė.

Vertindama pacientės artimųjų suteiktą informaciją apie pacientės sveikatai padarytą žalą, medicinos srities teisininkė tiek pačiai pacientei, tiek ir jos artimiesiems siūlytų pasinaudoti galimybe ir kreiptis dėl atvejo į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją.