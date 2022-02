Čaplinskas sako, kad antikūnus tirtis reikia ne visiems: išskiria sergančiuosius kitomis ligomis ir nesiskiepijusius

Per pandemiją buvo pastebima, kad laboratorijose daug žmonių norėjo išsitirti antikūnus, o pagal tai priimti vienus ar kitus sprendimus. Dabar laboratorijos stebi, kad padėtis visiškai pasikeitusi, srautų gerokai mažiau. Tačiau kaip pastebi Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius Saulius Čaplinskas, tirtis dabar reikia tiems, kurie turi imuniteto problemų arba nėra tikri, ar persirgo COVID-19 ir yra nepasiskiepiję.

Antikūnų tyrimų keliasdešimt kartų. Kaip teigia „Medicina Practica Laboratorijos“ direktorius Svajūnas Barakauskas, to darbuotojai laukė, nes praėjusiais mėnesiai laboratorija dirbo didžiausiu įmanomu tempu. Gruodį ir sausį per dieną buvo atliekama 5–6 tūkst. tyrimų per dieną, o dabar jų – vos keli šimtai.

„Pastebėjome tendenciją, kad dažniausiai tiriasi tie žmonės, kurie rūpinasi savo sveikata, imuniniu atsaku ir žiūri po persirgimo, kiek susidarė pas juos antikūnų, kita grupė – po trečios vakcinos dozės tikina savo susiformavusį imunitetą. Ateina žmonės ir nepasiskiepiję, ir nesirgę, jie irgi pasitikrina, bet jie sudaro nedidelę dalį“, – LRT TELEIVIZIJAI sako S. Barakauskas.

S. Čaplinskas pabrėžia, kad dabar svarbiausia tirtis tiems, kurie abejoja dėl savo imuninio atsako stiprumo.

„Jei turi kažkokių imuniteto problemų, sąlygojamų ŽIV ar bet kokios onkologinės ar kitos ligos, kuri gali paveikti imuninę sistemą, gali būti, kad pas tuos žmones nesusiformavo arba jau išblėso atsakas prieš koronavirusą ir užsikrėtus jie gali sunkiai susirgti ir net patekti į intensyvios terapijos skyrių. Šiuo metu ypač daliai žmonių, kuriems gali būti nuogąstavimų, kad galbūt pas juos imunitetas nesusiformavo, arba jie nežino, ar jie persirgo, ar ne, ir nesiskiepijo, tai jiems būtų tikslinga pasikalbėti su savo gydytoju ir atlikti antikūnų tyrimą“, – tikina S. Čeplinskas.

Jis aiškina, kad tyrimų pagalba galima pasakyti, kokio antikūnų titro užtenka, kad susidūrus su virusu tikrai nesivystytų liga.

„Kuo mažesnis titras bus, tuo mažiau reiks infekcijos, kad žmogus susirgtų COVID-19“, – priduria ekspertas.

Laboratorija / AP nuotr.

Laboratorijos vadovas sako, kad antikūnų skaičius tiriamas ne tik dėl COVID-19, bet ir dėl, pavyzdžiui, erkinio encefalito. Yra ir daugiau atvejų, kuomet galima tirti antikūnus, tačiau, pasak eksperto, to daryti dažniausiai nereikia.

„Šita infekcija buvo tokia didelė ir grobuoniška savo apimtimi. Mums buvo svarbu įsivertinti visos populiacijos atsaką į ją. Aš manau, kad bus labai daug mokslinių straipsnių, kurie galiausiai susumuos poveikį šitos pandemijos ir parodys, išryškins naujų tendencijų, kurios galės būti naudojamos kaip metodinė priemonė ateičiai ir mes būsime jai labiau pasiruošę ateičiai“, – tikina S. Barakauskas.