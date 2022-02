Ekspertai įspėja – negalima plauti respiratorių su vandeniu ir muilu

Nors medicininės kaukės ir respiratoriai yra skirti naudoti tik vieną kartą, ne paslaptis, kad per pandemiją gyventojai gudrauja ir gaminius naudoja ne kartą. Ekspertų nuomone, respiratorius galima naudoti pakartotinai, tik reikia žinoti, kaip juos tinkamai prižiūrėti.

Fizinių ir technologijos mokslų centro Fundamentinių tyrimų skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Sergejus Orlovas, komentuodamas naujienų portalui LRT.lt, atkreipė dėmesį, kad respiratorių medžiaga nėra paprasta.

„Ji yra specifinė, pasižymi tuo, kad turi elektrinį statinį krūvį. Respiratoriai veikia elektromagnetinės sąveikos principu. Pavyzdžiui, paėmus šilką ir juo įtrynus plastikinį ar gintarinį objektą, jis įsielektrina. Arba paprasčiausiai rengiantis šilkinį megztinį per galvą galima pastebėti, kaip kūnai įsielektrina dėl trinties: plaukai gali pasišiaušti kaip vainikas. Taip nutinka todėl, kad esant trinčiai tarp kūnų atsiskiria elektros krūviai: elektronai atplėšiami nuo vieno paviršiaus, susikaupia ant kito ir vienas kūnas tampa elektriškai teigiamai įkrautas, o kitas – neigiamai įkrautas ir tarp jų yra tam tikra trauka, vadinama elektrostatine trauka“, – pasakojo dr. S. Orlovas.

Jo teigimu, respiratoriai gaminami taip, kad jie įgytų pastovų elektrinį krūvį.

Sergejus Orlovas / Asmeninio albumo nuotr.

„Kodėl tai yra svarbu? Didžiausia problema yra respiratoriaus gebėjimas sulaikyti vidutinio dydžio daleles. Pagal šių dalelių sulaikymą respiratoriai ir yra klasifikuojami: jeigu respiratorius turi N95 ženklinimą, reiškia, kad jo vidutinių dalelių sulaikymas siekia 95 proc., europietiškų FFP2 efektyvumas – 94 proc. Šis sulaikymo būdas ir yra pagrįstas elektrostatine veikla.

Galima namie atlikti paprastą eksperimentą: paimti plastikinę tūbelę, įtrinti ją šilku – taip būtų sukuriamas tam tikras tūbelės elektros krūvis. Jeigu paleistume iš čiaupo vandens srovę ir arti jos laikytume įtrintą tūbelę, matytume, kokia stipri yra trauka – vandens srovė krypsta link tūbelės. Tokiu pat būdu elektriškai įkrauti respiratoriaus plastiko siūleliai pritraukia tuos vidutinio dydžio lašus, tarp kurių nusičiaudėjus gali būti ir viruso dalelių. Situacija yra tokia, kad respiratoriaus medžiaga vandenį traukia, tai jeigu mes bandysime N95 ar FFP2 respiratorių plauti, mes fiziškai suardysime patį gaminio veikimo principą. Respiratorius tampa nebetinkamas naudoti, nes vanduo pašalina įkrautą elektrostatinį krūvį, o tai reiškia, kad iš 95 proc. respiratoriaus efektyvumo nelabai kas ir lieka. Išplauto respiratoriaus efektyvumas prilygsta medžiaginei kelių sluoksnių kaukei“, – tikino Fizinių ir technologijos mokslų centro Fundamentinių tyrimų skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Kad respiratoriai yra plauti neskirti gaminiai, pritarė ir Kauno technologijos universiteto (KTU) Cheminės technologijos fakulteto profesorius Dainius Martuzevičius. Tiesa, pasak jo, didesnė bėda plaunant respiratorių yra susijusi ne su elektrostatinio krūvio praradimu.

Respiratorius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Iš principo tai irgi yra tiesa, nes dalis filtravimo efektyvumo galėtų remtis tuo krūviu, kurį turi respiratoriaus plaušeliai, nes tokiu būdu jie geriau sugaudo daleles. Bet apskritai mes plaudami respiratorių pažeidžiame plaušelių struktūrą, jie gali sulipti, sukibti į didesnius darinius, todėl atsiranda didesnių mikrokanalų, dėl to filtruojamasis sluoksnis pakeičia savo savybes ir tada respiratoriaus apsauga sumažėja. Tai yra vienkartiniai gaminiai, o juos plaunant neaustinė mikropluošto struktūra gali būti suardoma“, – dėmesį atkreipė prof. D. Martuzevičius.

Kada respiratorių galima naudoti ir kelis kartus?

Visgi abu ekspertai sutartinai tvirtino, kad respiratorius galima naudoti daugiau nei vieną kartą, tačiau svarbu žinoti, kaip juos tinkamai prižiūrėti. Pasak dr. S. Orlovo, panaudotus respiratorius privalu džiovinti natūraliu būdu, kad pasišalintų juose susikaupę drėgmės lašai.

„Nors tų lašų ore, kuriuo mes kvėpuojame, nėra labai daug, tačiau problema yra ta, kad jeigu tu respiratorių nešioji nuolatos, tarkime, pirmadienį aš jį užsidėjau ir planuoju jį dėvėti dar ir rytoj, ir poryt, per tokį laiko tarpą respiratorius tinkamai neišdžius. Dėl to labai svarbu turėti ne vieną respiratorių, o kelis.

Respiratorius / BNS nuotr.

Rekomendacija tokia, kad jeigu žmogus nėra gydytojas ir jeigu jis respiratorių dėvi be pertraukos mažiau nei 4 valandas, pavyzdžiui, užsideda tik eidamas į parduotuvę arba per trumpus susitikimus, jis gali naudoti gaminį daugiau nei vieną kartą. Panaudotą respiratorių būtina atskirti nuo kitų gaminių, įdėti jį į popierinį maišelį, jokiu būdu ne į plastikinį, maišelyje palaikyti 1–2 paras ir paskui vėl respiratorių galima naudoti. Yra žinoma, kad viruso dalelės natūraliu būdu žūsta per laikotarpį nuo kelių valandų iki paros. Popierinis paviršius užtikrina greitesnį gaminio džiūvimą. Tokiu principu naudojant užtenka turėti 3 respiratorius, svarbiausia, kad panaudoti jie natūraliai išdžiūtų“, – patarė dr. S. Orlovas.

Jis paaiškino, kad respiratorių išmesti reikėtų tada, kai matomi jo dėvėjimosi požymiai: respiratorius yra suteptas, suplyšęs, susilankstęs.

KTU Cheminės technologijos fakulteto profesorius pabrėžtinai atkreipė dėmesį, kad toks respiratorių pakartotinis naudojimas negali būti taikomas medicinos, slaugos ir kitiems sektoriams, kur galioja griežti reikalavimai ir kur yra didelė užsikrėtimo koronavirusu tikimybė.

Dainius Martuzevičius / KTU nuotr.

„Tačiau civiliniame sektoriuje, jeigu mes laikomės atstumų ir kai žmonių kiekis yra ribojamas, aš nemanau, kad būtų didelė bėda, jeigu mes tą patį respiratorių panaudotume 3–4 kartus. Taip, jeigu mes jį panešiojame, respiratorius per kelias valandas sudrėksta vien jau nuo mūsų kvėpavimo, bet jeigu mes jį įdėsime į maišelį arba pakabinsime kur nors atskirai – jis išdžius. Jeigu gaminyje yra viruso dalelių, jos tiek neišgyvens, kad negalėtume respiratoriaus dėvėti antrą kartą. Tiesa, nėra šiuo klausimu studijų ir gamintojai nerekomenduoja to daryti. Ir sertifikuojami gaminiai nėra skirti naudoti du kartus, tačiau minėtu atveju, mano nuomone, galime respiratorius naudoti pakartotinai“, – sakė prof. D. Martuzevičius.

Įdomesni respiratorių džiovinimo būdai

Be panaudotų respiratorių natūralaus džiovinimo, yra dar kelios kitos įdomesnės gudrybės. Viena tokių – utravioletinių spindulių lempos. Jeigu tokią turite namie, galima panaudotą respiratorių padėti po ultravioletinės lempos spinduliais – respiratorius džius greičiau, kartu žus gaminio viduje esantys sulaikyti virusai.

„Galima respiratorių džiovinti ir mikrobangų krosnelėje. Krosnelės veikia tokiu principu: mikrobangų dažnis parenkamas taip, kad jos pataikytų į vandens molekulės rezonansą. Kada tai įvyksta, molekulė pradeda aktyviai virpėti, o šis virpesys susijęs su jos temperatūra. Kai dedame į mikrobangų krosnelę ką nors, kas neturi vandens, tas nekaista, o kas turi – pradeda kaisti. Taip termiškai galima sunaikinti ir virusus, ir bakterijas, o respiratorių – išdžiovinti.

Džiovinant mikrobangų krosnelėje respiratorių su plastikiniu vožtuvu problemų kilti irgi neturėtų, nebent gaminyje būtų metalinių detalių. Plastikas nėra elektrai laidus, bet jei pasitaikytų metalo, gali respiratorius sudegti, pradėti žiežirbuoti. Dėl tos pačios priežasties folijos negalima dėti į mikrobangų krosnelę, nes įvyksta sprogimas“, – priminė dr. S. Orlovas.

Respiratorius / „Camelia“ nuotr.

Pasak jo, džiovinant respiratorių mikrobangų krosnelėje, jo ilgai kaitinti nereikia. Mat per dieną respiratoriuje vandens susikaupia labai mažas kiekis, todėl, atsižvelgiant į mikrobangų krosnelės ypatumus, pakaktų 10–30 sekundžių.

Kad tokie neįprasti respiratorių džiovinimo būdai galimi, patvirtino ir KTU Cheminės technologijos fakulteto profesorius, tačiau, jo tikinimu, jie yra pertekliniai ir neverti gyventojų dėmesio.

„Pačioje pandemijos pradžioje, kai dar niekas nesuprato, kaip čia viskas veikia, ir respiratorių buvo labai didelis trūkumas, atsirado nemažai studijų, ar respiratorius galima panaudoti antrą kartą. Mes su Kauno klinikomis taip pat darėme apžvalgą ir sprendėme, kokiu būdu galima respiratorius dezinfekuoti, kad juos, esant trūkumui, būtų galima naudoti antrą kartą.

Taip, tie būdai yra veiksmingi. Respiratorius dezinfekuoja ir profesionaliai, su etileno oksidu, ir net orkaitėje pakaitinti būdavo siūloma. Ir orkaitė, ir mikrobangų krosnelė turėtų suveikti. Jeigu yra koks nors skysčio lašelis, kartu ir virusas, kuris taip pat turi vandens, tai jį turėtų suardyti. Visgi, nors yra atlikti tokie tyrimai, aš siūlyčiau nepersistengti. Užtenka respiratorių nakčiai pakabinti, įdėti į popierinį maišelį ar tiesiog palaikyti atviroje vietoje, kad jis išdžiūtų, ir jį galima pakartotinai drąsiai naudoti. Jeigu žmogus žino, kad lankėsi vietoje, kur buvo didelė viruso koncentracija, pavyzdžiui, lankė ligonį, tada geriau respiratorių tiesiog pakeisti nauju, o ne dezinfekuoti“, – patarė prof. D. Martuzevičius.

Ekspertams didžiausią nerimą kelia respiratorių kokybė

Tiesa, abu kalbinti ekspertai sutartinai pabrėžia, kad reikia ne tik tinkamai džiovinti panaudotus respiratorius. Kur kas svarbiau yra paties gaminio kokybė ir tinkamas jo dėvėjimo būdas. Anot Fizinių ir technologijos mokslų centro Fundamentinių tyrimų skyriaus vyriausiojo mokslo darbuotojo, perkant respiratorių būtina atkreipti dėmesį, ar tai yra sertifikuotas gaminys. Pavyzdžiui, Europoje gaminamų respiratorių efektyvumas žymimas FFP2 ženklu, JAV respiratoriai žymimi N95 ženklu, Kinijoje gaminti respiratoriai – KN95. Pastarieji ekspertui kelia didžiausią nerimą.

„Europietiškasis ženklinimas FFP2 ir amerikietiškasis N95 rodo standartus, kurie turi oficialius prižiūrėtojus, ir nėra taip paprastai dalijami leidimai tokius žymėjimus naudoti. Kinijoje pagamintų respiratorių kokybės nekontroliuoja nei JAV, nei Europos tarnybos. Tai reiškia, kad tokių respiratorių efektyvumas nėra žinomas, todėl nereikėtų jais labai stipriai pasitikėti. Apskritai rinkoje yra labai daug nekokybiškų kiniškų respiratorių. Metų pradžioje Europos rinkoje buvo iki 60 proc. kiniškų respiratorių klastočių“, – dėmesį atkreipė dr. S. Orlovas.

Respiratorius KN95 / Shutterstock nuotr.

Jam pritarė ir KTU Cheminės technologijos fakulteto profesorius. Jo tikinimu, lyginant su pandemijos pradžia, rinkoje esančių respiratorių kokybė pastebimai smuktelėjo.

„Aš pirkau keletą skirtingų gamintojų respiratorių vaistinėse ir pamačiau, kad visų kokybė nėra gera. Pandemijos pradžioje dar buvo galima atrasti kokybiškesnių gaminių. Vietiniai gamintojai su Kinija konkuruoja dėl respiratorių kainų, nes Kinija tiek respiratoriais, tiek jų gamybos įrenginiais užvertė rinką, dėl to vietiniams gamintojams yra sunku konkuruoti. Tie respiratoriai, kuriuos mes dabar turime, jų galima pagaminti greitai, daug ir pigiau. Esu labai nustebęs, kad buvo nueita tokiu keliu“, – apgailestavo profesorius.

Anot prof. D. Martuzevičiaus, visų rinkoje esančių respiratorių medžiaga yra kokybiška, tačiau labiausiai profesorių neramina tai, kad šiandien rinkoje esantys respiratoriai netinkamai priglunda prie veido, nors šis rodiklis yra ypač svarbus sertifikuojant gaminį.

„Kai respiratoriai yra sertifikuojami, jie išdalijami dešimčiai žmonių ir imamas vidurkis, kad aštuoniems iš dešimties gaminys turi gerai priglusti prie veido. O geras prigludimas pasiekiamas tada, kai yra nosies tarpinė. Dabar nosies tarpinių aš nebematau ant gaminių. Ir pats jaučiu, kad kai tokį respiratorių be tarpinės užsidedu, bandau prispausti prie veido, vis tiek lieka skylių, pro jas šiaušia oras. Kur dingo tos tarpinės – aš nežinau, tačiau niekaip neįsivaizduoju, kaip būtų galima sertifikuoti gaminį be tarpinės.

Mes iš respiratoriaus tikimės 95 proc. apsaugos. Jeigu mes jo neprispaudžiame prie veido, kad jis įsirėžtų, kad pro niekur daugiau oras neitų, tik per filtruojantį sluoksnį, tada gaminys paprasčiausiai neatlieka savo funkcijos. Yra skylė ir efektyvumas krenta iki 70–80 proc., ir jis priartėja prie gerai prigludusios medicininės kaukės efektyvumo. Tai šiandien yra kiekvieno žmogaus asmeninė atsakomybė respiratorių užsidėti taip gerai, kad jis pajustų, jog gaminys jį saugo, o ne šiaip kabo kažkas ant veido“, – patarė prof. D. Martuzevičius.