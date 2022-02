Skiepijimo nuo COVID-19 tempams lėtėjant ministerija imasi priemonių: skiria paskatas vakcinacijai, perleidžia dalį vakcinų

Vakcinacijos koordinatoriai, stebintys krentančius skiepijimo tempus, sako, kad jie gali dar mažėti paskelbus apie galimybių paso stabdymą. Sveikatos apsaugos ministerija pradeda skatinti gydymo įstaigas ir vaistines dar aktyviau įsitraukti į skiepijimo procesą. Nuo šio mėnesio didinamas įkainis už paskiepytą nuo COVID-19 žmogų.

Nors sostinės Karoliniškių poliklinikoje pacientų netrūksta, prie vakcinavimo kabineto – tuščia. Pasak administratorės Vaidos Danielės, uždarius „Litexpo“ vakcinavimo centrą tikėtasi, kad bent pasiskiepyti stiprinamąja doze čia ateis daugiau žmonių, tačiau norinčiųjų tai padaryti kas savaitę mažėja. Vaikų praėjusią savaitę paskiepijo per 600, šią savaitę užsiregistravusių apie 400. Be to kasdien neatvyksta apie 20 procentų registruotų žmonių. Skiepijimo tempus, greičiausiai, lėtins ir galimybių paso sustabdymas.

„Labai daug laisvų registracijų ir, manau, tai lems dar didesnį sumažėjimą besivakcinuojančių. Galbūt vakcinavimas padidės prieš atostogas, kada į kitas šalis bus reikalingos trečios dozės“, – svarsto V. Danielė.

Vaistinėse, kur skiepijama nuo koronaviruso, tendencijos kitokios. „Eurovaistinės“ atstovė Laura Čiginskaitė sako, kad registracijos laikai užpildomi gana greitai. Tiesa, pasiskiepyti galima tik vieną dieną per savaitę Vilniuje ir Klaipėdoje.

„Artimiausiu metu planuojame plėsti ir vaistinių, kuriose bus galima pasiskiepyti nuo koronaviruso, tinklą ir šiek tiek keisti laiką. Bus ir didžiuosiuose miestuose – Panevėžyje, Alytuje, – ir tokiuose kaip Palanga, Rokiškis, Jurbarkas“, – LRT TELEVIZIJAI sako L. Čiginskaitė.

Skiepijimas vaistinėje / Pranešimo autorių nuotr.

Vaistinėse „Camelia“ skiepijama tik Vilniuje. Čia pastaruoju metu tempai šiek tiek sulėtėjo ir dėl pačių vaistininkų trūkumo, nes dalis jų serga.

„Tinklas šiuo metu fiksuoja kiek mažesnį poreikį pasiskiepyti nuo COVID-19. Kai anksčiau per kelias minutes buvo išgraibstomi laikai, dabar tokių didelių tempų registruojantis nėra“, – tikina „Camelia“ vaistinės atstovė Žiedūnė Juškytė.

Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Lukas Galkus teigia, kad nėra prielaidų tikėtis didesnių skiepijmosi tempų. Tikimasi, kad bent dramatiškai nesumažės norinčiųjų pasiskiepyti stiprinamąja doze, todėl ministerija, stebėdama šias tendencijas, didina poliklinikoms ir vaistinėms įkainį už skiepijimą. Nuo šio mėnesio pridedami 5 eurai už vieną paskiepytą žmogų.

„Plečiasi pasiskiepijmo tinklas, praktiškai visos sveikatos priežiūros įstaigos skiepija gyventojus. Sumažėjus skiepijimo apimtims, tikrai įstaigoms motyvacijos toliau skiepyti yra mažiau. Jas paskatinti turėti vakcinas, organizuoti skiepijimą buvo nuspręsta padidinti įkainį, kuris pasieks visas skiepijančias įstaigas“, – LRT TELEVIZIJAI sako L. Galkus.

Lukas Galkus / SAM archyvo nuotr.

Lėtėjant skiepijimosi tempams, užsikrėtimų skaičius auga. Genetikas Lukas Žemaitis neatmeta, kad prie to gali prisidėti ir omikron atmainos variacija, mokslininkų vadinama B.A.2.

„Tas virusas natūralu keičiasi, skirstosi į tam tikrus potėpius. Su BA2 potėpio atmaina kas yra žinoma, kas yra pastebėta, tai vėlgi ankstyvieji danų mokslininkų pastebėjimai, tarsi šita atmaina linkusi greičiau plisti“, – teigia genetikas.

Lietuva šiuo metu vien „Pfizer“ vakcinų turi 750 tūkstančių dozių. Jų galiojimo laikas – iki vasaros. Kadangi, pasak ministerijos atstovo, mažai tikėtina, kad tiek dozių bus sunaudota, jos perduodamos kitoms šalims. Lietuva jau perdavė per 1,5 milijonų vakcinų dozių.