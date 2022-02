Jaunieji gydytojai laikosi įsikibę didžiųjų ligoninių, o rajonuose tuščias vietas mielai užpildytų gydytojai specialistai iš Ukrainos ir Baltarusijos

Susidūrusi su gydytojų trūkumu periferijoje, Danija buvo priversta gręžtis į gydytojų specialistų importą iš kitų šalių. Su rimtu gydytojų stygiumi susiduria ir Lietuvos rajonų ligoninės, tačiau retą iš jaunųjų medikų vilioja apmokamos rezidentūros studijos, rajono ligoninės siūlomas didesnis atlygis, tarnybinis butas ar užtikrinta vieta vaikui darželyje. O jeigu tokias pačias sąlygas pasiūlytume gydytojui iš Ukrainos ar Baltarusijos? Ar gydytojų specialistų imigracija iš šių šalių padėtų išspręsti Lietuvos periferijoje gilėjančią problemą?

Lietuvai susiduriant su medikų trūkumo problema, buvo užsiminta apie jaunų medikų įpareigojimą po rezidentūros bent ketverius metus dirbti Lietuvoje. Tačiau su šia problema susiduriame ne tik mes – įvairių sprendimų, kaip pritraukti medikų tiek į šalį, tiek į regionus, ieško ir kitos valstybės. Šį kartą „LRT ieško sprendimų“ komanda domisi, kaip Lietuvos miestai ir kitos valstybės bando pritraukti gydytojų ir juos išlaikyti.

Žinote pavyzdžių, kaip kiti sprendžia tam tikras problemas ir kokius sprendimus taiko? Parašykite mums sprendimuzurnalistika@lrt.lt.

Danija bene du dešimtmečius sprendžia gydytojų trūkumo periferijoje problemą ir vienas iš čia pasiteisinusių sprendimų – gydytojų imigracija į šalį. 2017 m. duomenimis, čia iš viso dirbo daugiau nei 2 tūkst. iš užsienio atvykusių gydytojų, daugiausia vokiečių (247 gydytojai), lenkų (219), irakiečių (163), lietuvių (156) ir rusų (109). Skaičiuota, kad tuo metu iš visų periferinėse Danijos vietovėse dirbusių gydytojų specialistų kas penktas buvo užsienietis. Nuo 2010 m. Danijoje dirbančių gydytojų užsieniečių skaičius šoktelėjo 19 proc.

Vienas iš į Daniją emigravusių Lietuvos gydytojų – Glostrupo psichiatrijos centro Kopenhagoje gydytojas Darius Mardosas naujienų portalui LRT.lt sakė, kad su katastrofišku medikų trūkumu ši šalis susidūrė po reformos, kai gydytojams buvo apibrėžtas savaitės darbo laikas iki 37 valandų.

„Anksčiau gydytojų, jaunų gydytojų darbo laikas buvo neribotas, o ši reforma nebuvo iš anksto planuota, iš anksto numatyta. Kadangi ši reforma buvo įgyvendinta labai greitai, susidarė katastrofiška situacija. Apskritai ilgalaikis gydytojų skaičiaus planavimas yra komplikuota problema, o įvykdžius sveikatos apsaugos reformą ir apribojus gydytojų darbo laiką atsirado labai didelis gydytojų trūkumas ir Danija turėjo būti atvira imigracijai“, – pasakojo D. Mardosas.

Tuo metu Danijos sveikatos apsaugos sistema jau buvo decentralizuota: regionų skaičius nuo 14 buvo sumažintas iki 5, o savivaldybių – nuo 275 iki 98, tad pirminės bei antrinės sveikatos priežiūros klausimai buvo sprendžiami vietiniu lygmeniu. Susidūrus su gydytojų trūkumo problema, kuri ryškiausiai atsiskleidė periferinėse vietovėse, ši nugulė būtent ant ligoninių ir regionų valdžios pečių.

Į pagalbą pasitelktas ir privatusis sektorius – aukštos kvalifikacijos specialistų ieškančios ir juos įdarbinančios įmonės. Viena tokių – gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų laikinojo įdarbinimo agentūra „Medicotrust“, ieškanti specialistų ne tik Danijos, bet ir Švedijos, Norvegijos, Farerų salų, Grenlandijos sveikatos priežiūros įstaigoms. Vien ši agentūra 2018 m. iš Lietuvos į Daniją perviliojo beveik dvi dešimtis gydytojų specialistų.

Su šia agentūra bendradarbiavę gydytojai nesutiko duoti oficialaus komentaro naujienų portalui LRT.lt, tačiau iš kelių skirtingų asmenų istorijų susidaro įspūdis, kad būtent įdarbinimo agentūros ir yra viena didžiausių sėkmės dedamųjų, pritraukiant gydytojus užsieniečius į Daniją. Mat jos ne tik ieško specialistų, bet ir veda su jais derybas, apmoka intensyvius danų kalbos kursus, suranda gydytojui laikiną gyvenamąją vietą Danijoje ir padeda sutvarkyti visus jam įdarbinti reikalingus dokumentus.

Jeigu gydytojas samdomas terminuotam laikotarpiui – darbo sutartį su juo pasirašo pati įdarbinimo agentūra, jeigu neterminuotam – gydytoją įdarbina pati sveikatos priežiūros įstaiga.

Kad dažniausiai gydytojų iš užsienio įdarbinimas Danijoje vyksta per privačias įdarbinimo įmones, patvirtino ir Glostrupo psichiatrijos centro Kopenhagoje vadovas.

„Ta veikla – gydytojų paieška, atranka, kalbos mokymas – yra atiduota į privačias rankas. Ligoninės joms moka už tai gana daug. Teko girdėti, kad kai kurios skiria ir apie milijoną kronų (apie 134 tūkst. eurų), kad rastų gerą specialistą, jį išmokytų danų kalbos, kad jis galėtų pradėti dirbti“, – pasakojo D. Mardosas.

Lietuvių medikų diplomai ir licencijos Danijoje pripažįstami

Vienas iš privalumų darbinantis užsieniečiui Danijoje yra tai, kad, jeigu specialistas atvyksta iš Europos Sąjungos (ES) šalies, jam nereikia darbo vizos, o jo aukštojo mokslo diplomas ir gydytojo profesinė kvalifikacija dažniausiai atitinka šalies keliamus reikalavimus.

Apskritai, norint ES piliečiui verstis gydytojo praktika Danijoje, būtina atitinkamoms institucijoms pateikti gyvenimo aprašymą, ES šalyje įgytą aukštojo mokslo diplomą, jo vertimą, turimo profesinio statuso pažymėjimą iš kilmės šalies, specialisto mokymo baigimo pažymėjimą ir atitikties sertifikatą, išduotą kompetentingos institucijos, patvirtinantį, kad gydytojo medicinos laipsnis ir baigtas mokslas atitinka Danijos sistemos standartus.

Su šiuo procesu susidūrę lietuviai tikino, kad mūsų šalies gydytojų aukštojo mokslo diplomas ir profesinę kvalifikaciją įrodantys dokumentai yra praktiškai tiesiogiai konvertuojami. Pasak D. Mardoso, kitų šalių piliečiams tenka vargti nepalyginamai ilgiau.

„Ir dabar daug užsieniečių nori dirbti Danijoje – ne tik iš trečiųjų šalių, bet ir iš JAV, iš Kanados, ir jiems, turintiems aukštojo mokslo diplomą, visgi reikia, kad jį patvirtintų Danijos Sveikatos apsaugos ministerija. Atvykusiems iš Lietuvos ir kitų ES šalių šie procesai greitai vyksta, bet iš trečiųjų šalių atvykusiems – nepriklausomai nuo to, ar specialistas yra iš Jemeno, ar iš Kanados, tas tvirtinimas iki šiol truko iki trejų metų.

Dėl to kilo didelis triukšmas, spaudoje buvo rašoma, kodėl užsieniečių gydytojai diskriminuojami, kai mums trūksta specialistų. Dėl to Danijos valdžia numatė nemenką finansavimą, kad būtų pagreitintas šis procesas ir iš kitų šalių atvykstantiems gydytojams“, – komentavo Glostrupo psichiatrijos centro Kopenhagoje vadovas.

Kalbos iššūkiai: gali prireikti ir pusės metų intensyvių kalbos kursų

Ne mažesnis iššūkis, laukiantis imigrantų gydytojų, – danų kalba. Ja tešneka tik apie 6 mln. žmonių visame pasaulyje ir ši kalba patenka į sunkiausių pasaulio kalbų dvidešimtuką.

Rašytinę kalbą perprasti nėra sudėtinga dėl giminystės su germanų kalbomis, bet šnekamoji kalba ir tarimo subtilybės yra pagrindiniai spąstai. Galbūt jums teko girdėti, kad užsieniečiams, kurie mokosi lietuvių kalbos, keblu ištarti žodį „pasivaikščioti“, o pabandykite įdomumo dėlei taisyklingai pasakyti daniškai skaičių trisdešimt (tredive).

Gydytoju dirbti Danijoje nemokant šios šalies žmonių gimtosios kalbos, kaip ir bet kurioje kitoje šalyje – neįmanoma. Dėl šios priežasties skiriamas didžiulis dėmesys gydytojų ir jų šeimos narių danų kalbos kursams. 2008 m. į Daniją emigravę gydytojai pasakojo, kad dar prieš kelionę jie įdarbinimo agentūros lėšomis buvo 3 mėnesius intensyviai mokomi danų kalbos Lietuvoje, vėliau kalbos kursus tęsė Danijoje.

Gydytojas D. Mardosas pasakojo, kad Danijoje dirbti pradėjo po 3–4 mėnesius trukusių intensyvių danų kalbos kursų, vis dėlto jis tikina, kad įvaldyti kalbą buvo labai sunku. Jo įsitikinimu, darbui reikalingus kalbos pagrindus žmogus gali įgyti per 6 mėnesius, tačiau ir vėliau privalo tobulinti danų kalbos žinias, o tai gali trukti ir metus, ir ilgiau.

„Kai mes pradedame kalbėti, mūsų kalba daugiau būna praktinio lygio. Dauguma suaugusių žmonių, kalbėkime ir apie gydytojus, kurie atvažiuoja, lyg ir yra pakankamai aukšto intelekto, bet kalba iš pradžių kaip darželinukai ir šį etapą sunku įveikti. Pirmiausia išmokstama praktinės kalbos, paskui – specializuotos, bet supratimas eina iš paskos. Kai mes mokomės kalbos, mes galime pradėti kalbėti, bet tai dar nereiškia, kad mes viską suprantame.

Ir didžiausia problema su užsieniečiais gydytojais Danijoje, kiek iš praktikos matau, kad tas skirtumas yra nemažas tarp kalbėjimo ir kalbos supratimo. Jeigu tu kalbi, dar nereiškia, kad tu gali pakankamai gerai bendrauti, suprasti, ką pacientas sako“, – tikino gydytojas psichiatras, Glostrupo psichiatrijos centro Kopenhagoje vadovas D. Mardosas.

Dėl šios priežasties į Danijos periferiją, kur juntamas didžiausias specialistų trūkumas, atvykstantiems gydytojams kalbos kursai yra kompensuojami. Nusitaikiusiems į didžiųjų miestų ligonines, kur konkurencija dėl darbo vietos yra didelė, už kalbos kursus teks mokėti iš savos kišenės. Tačiau D. Mardosas pabrėžė, kad šalies susirūpinimas užsieniečių gydytojų danų kalbos žiniomis toks didelis, kad danų kalbos mokyklų apstu visoje šalyje.

Neseniai įvestas ir specialus reikalavimas – po metų, praleistų Danijoje, gydytojas privalo išlaikyti danų kalbos egzaminą. Šiuo žingsniu siekta didinti pacientų pasitikėjimą iš užsienio atvykusiais gydytojais ir kartu užtikrinti pacientų teises, kad šie gautų saugias, aukštos kvalifikacijos ir jų lūkesčius atitinkančias paslaugas.

„Paciento reakcija į gydytoją užsienietį yra labai individualus dalykas. Kai užsieniečiai šiandien yra neišvengiamas gėris arba blogis, pacientai supranta, kad kitaip negali būti. Bet neturime savęs apgaudinėti – aišku, kad danas norėtų būti gydomas geriausio specialisto ir dar geriau, kad tas specialistas būtų danas. Taip, kvalifikacija šiandien yra pirmoje vietoje, tačiau gydytojas neturi pamiršti, kad jam reikia taikytis prie paciento, prie naujos šalies, o ne šalis turi taikytis prie mūsų. Kai kuriems tai būna sunku“, – pasakojo D. Mardosas.

Kodėl kalbame apie gydytojų trūkumą, nors Lietuva pagal gydytojų skaičių ketvirta ES?

Žvelgiant į bendras ES statistines lenteles, gydytojų trūkumą Lietuvoje įžvelgti sunku. Tarkim, Danija pagal gydytojų skaičių, tenkantį 100 tūkst. gyventojų, čia rikiuojasi 10 vietoje, o Lietuva toje pačioje lentelėje užima ketvirtą vietą.

Europos sveikatos ir tvarios plėtros instituto 2019 m. duomenimis, Lietuva pagal gydytojų skaičių yra viena lyderiaujančių ES šalių – čia mus lenkia tik Graikija (apie 600 gydytojų 100 tūkst. gyventojų), Portugalija (apie 550 gydytojų 100 tūkst. gyventojų) ir Austrija (apie 550 gydytojų 100 tūkst. gyventojų). Lietuvoje šis skaičius siekia apie 460 gydytojų 100 tūkst. gyventojų, o ES vidurkis siekia apie 390 gydytojų 100 tūkst. gyventojų. Danijoje 100 tūkst. gyventojų tenka apie 420 gydytojų.

Ir visgi gydytojų stygiaus nejunta tik didžiosios Lietuvos ligoninės. Kuo gilyn į periferiją – tuo laisvų darbo vietų sveikatos priežiūros įstaigose yra daugiau.

Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) duomenimis, šalyje šiuo metu trūksta 517 gydytojų specialistų. Didžiausias poreikis matomas Vilniaus regione (trūksta 134 medikų), po pusę šimto gydytojų stokoja Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio regionai, likusiems – Utenos, Alytaus, Marijampolės, Telšių ir Tauragės regionams trūksta po apytiksliai tris dešimtis gydytojų.

„Dažnu atveju įžvalgos dėl gydytojų trūkumo iki 2030 m. sutapo su įžvalgomis dėl 2020 m. trūkumo: įvardijama, kad daugiausia trūks bendrosios praktikos slaugytojų, šeimos gydytojų, vidaus ligų gydytojų. Galima išskirti ir įvardytą ateityje dar labiau didėsiantį psichikos sveikatos priežiūros specialistų poreikį, jį lems augantis šių specialistų teikiamų paslaugų poreikis ir dėl COVID-19 pandemijos sukeltų pasekmių, išliekančių pasibaigus pandemijai.

Šiuo metu nejaučiamas, tačiau ateityje atsiras geriatrų ir gerontologų trūkumas. Pagrindinė įvardijama šių specialistų trūkumo ateityje priežastis – paslaugų poreikio augimas dėl Lietuvos gyventojų senėjimo“, – nurodoma Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) Sveikatos priežiūros specialistų prognozių ataskaitoje.

SAM duomenimis, tarp labiausiai pageidaujamų specialybių įvardijami šeimos gydytojai, jų šiuo metu Lietuvoje reikia 87, taip pat vidaus ligų gydytojai (trūksta 32), gydytojai psichiatrai (21), gydytojai akušeriai ginekologai (20) ir kitų specialybių gydytojai. Jų poreikis, ypač periferijoje, per artimiausią dešimtmetį tik augs ne tik dėl jaunųjų medikų koncentracijos didžiuosiuose šalies miestuose ir emigracijos, bet ir dėl to, kad periferijoje didelę dalį medicinos personalo sudaro asmenys, artėjantys prie pensinio amžiaus.

STRATA duomenimis, 2020 m. liepą skaičiuota, kad Lietuvoje dirbo beveik 6 tūkst. gydytojų (13,5 proc.), kurie yra pensinio amžiaus sulaukę specialistai.

Kad gydytojų trūkumas yra išskirtinai Lietuvos periferijos problema, sutinka ir sveikatos apsaugos viceministras Aurimas Pečkauskas.

„Gydytojų trūkumo klausimas Lietuvoje yra kompleksinis. Jeigu žiūrėtume į skaičius, kuriuos pateikia tarptautinės organizacijos, tai mes matome, kad, lyginant su kitomis šalimis, Lietuva pagal gydytojų skaičių, tenkantį 100 tūkst. gyventojų, tikrai nėra blogoje situacijoje. Bet yra kitas aspektas ir tą šiuo metu SAM imasi spręsti vykdydama tinklo pertvarką – mes žinome ir suprantame, kad turime daug medikų, turime prastą, turbūt, ambulatorinę grandį, turime labai daug stacionaro lovų, kur tų specialistų reikia daugiausia.

Natūralu, kad dabartinis trūkumas yra santykinai reliatyvus. Lygiai taip pat, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, turime tą problemą, kad medikai, ypač jauni medikai, tiek slaugytojai, tiek gydytojai, baigę studijas, tikisi ir nori dirbti didesniuose miestuose, kur yra kultūrinės paslaugos, kur jų šeimos įsitvirtinusios ir yra kitų aspektų. Tas regionines gydymo įstaigas jie renkasi gerokai rečiau, dėl to tai galima įvardyti kaip regionų gydytojų ir slaugytojų stoką“, – komentavo sveikatos apsaugos viceministras.

Lietuva turėtų orientuotis į Ukrainos ir Baltarusijos rinkas

Esant ryškiam gydytojų trūkumui Lietuvos periferijoje, kiek pasiteisintų Danijos sprendimas – į trūkstamas darbo vietas atvilioti specialistų iš užsienio? Kokių šalių piliečiai tai galėtų būti? Su kokiomis problemomis jiems įsidarbinant Lietuvoje tektų susidurti?

Naujienų portalo LRT.lt kalbinti ekspertai vienareikšmiškai tikino, kad kalbant apie gydytojų imigraciją Lietuvos žvilgsnis greičiausiai turėtų suktis link Ukrainos ir Baltarusijos.

„Turbūt ES rinka atidaro visas Europos Sąjungos šalis. Jeigu mes kalbėtume galbūt apie prastesnėje ekonominėje situacijoje esančias ES šalis, natūralu, kad dažniausiai kryptis yra iš prastesnės ekonomikos į geresnes ekonomikas, tai sunku vertinti, ar, sakykim, specialistai iš Rumunijos rinktųsi Lietuvą, kai gali pasirinkti Daniją, Olandiją ar kitą ES šalį. Jeigu mes anglų kalbos išmokstame mokykloje, mes dažniausiai turbūt ieškosime anglakalbės šalies“, – svarstė sveikatos apsaugos viceministras.

„Aš manau, kad Lietuvą galėtų padėti išgelbėti gydytojai iš Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, jeigu tik Lietuva atsirinktų iš jų geriausius“, – antrino Glostrupo psichiatrijos centro Kopenhagoje vadovas gydytojas D. Mardosas.

Bendrovės „On Top LT“, kuri specializuojasi ir aukštos kvalifikacijos specialistų įdarbinimu Lietuvoje iš kitų šalių, direktorius Saulius Drazdauskas naujienų portalui LRT.lt pabrėžė, kad būtent daugiausia aukštos kvalifikacijos specialistų domisi darbo galimybėmis Lietuvoje iš Baltarusijos ir Ukrainos, pasitaiko ir gydytojų užklausų. Tiesa, kol kas nė vieno gydytojo užsieniečio Lietuvoje bendrovei neteko įdarbinti.

„Vieno rajono poliklinikos administracija yra skambinusi ir klausinėjo apie galimybes surasti ir įdarbinti specialistus iš užsienio. Supratau, kad jie buvo linkę siūlyti darbo ir gyvenimo sąlygas gydytojams užsieniečiams. Aptarėme ir kalbos mokymosi galimybes. Minėjo, kad jie galėtų pasiūlyti tarnybinį butą ir gerą atlyginimą. Bet tai tebuvo tik pokalbis telefonu, tuo viskas ir baigėsi “, – pasakojo S. Drazdauskas.

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos (Akreditavimo tarnybos) duomenimis, gydytojo profesinė kvalifikacija 2020 m. pripažinta 11 gydytojų iš trečiųjų šalių, 2021 m. – 21 medicinos gydytojui. Iš jų gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija per paskutinius 2 metus buvo pripažinta tik 4 gydytojams (po du 2020 m. ir 2021 m.). Tai buvo vaikų ligų gydytojas, gydytojas oftalmologas, gydytojas kardiologas ir gydytojas neurologas. Kitiems gydytojams pripažinta medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija.

Licencijas 2021 m. gavo 14 trečiųjų šalių gydytojų: 11 gydytojų iš Baltarusijos, 2 – iš Ukrainos, 1 – iš Kazachstano.

Kultūriškai pranašesni už vakariečius: Lietuvoje slavai nesijaučia antrarūšiai

Bendrovės „On Top LT“ direktorius tikino, kad didžiausias Lietuvos pranašumas viliojant gydytojus iš Ukrainos ar Baltarusijos į Lietuvos periferiją būtų kultūrinis ir pragmatinis.

„Manau, kad atsirastų gydytojų, kurie norėtų čia dirbti ir gyventi. Galbūt ne visada svajonių šalis yra Lietuva, nes Vakarų Europos šalyse mokami dar didesni atlyginimai, bet tikrai Lietuva yra gerai vertinama dėl čia esamų galimybių, ramaus gyvenimo ir galimybės susikalbėti, integruotis. Baltarusių ar ukrainiečių gydytojams tokios sąlygos, kaip greta atlyginimo siūlomas tarnybinis būstas, socialinės paslaugos, pavyzdžiui, vieta vaikui darželyje, turėtų būti patrauklios. Kiti aspektai, kuriuos įvardija užsieniečiai, yra saugumas, tvarkingumas, įstatymų laikymasis, galimybė susikalbėti rusiškai“, – kalbėjo S. Drazdauskas.

Panašiais pamąstymais dalijosi ir sveikatos apsaugos viceministras.

Aurimas Pečkauskas / SAM nuotr.

„Supraskime, kad Lietuva irgi nėra vienalytė šalis. Mes turime visą rytinį Lietuvos kraštą, kur yra daug tautinių mažumų atstovų. Jeigu identifikuotume tokią problemą, kad į gydytoją užsienietį pacientai galėtų žiūrėti iš nepalankios perspektyvos, tai tikrai specialistai iš šių šalių galėtų žiūrėti į regionus, kur jiems būtų gerokai lengviau integruotis“, – svarstė A. Pečkauskas.

Bendrovės „Skaitos Sprinter tyrimai“ medikų bendruomenėje atliktos apklausos duomenys rodo, kad renkantis konkrečią šalį emigracijai yra svarbus ir ten jau egzistuojančios kraštiečių bendruomenės faktorius. Jeigu toje šalyje yra gausesnė lietuvių bendruomenė, jeigu ten yra gyvenančių giminaičių, artimų draugų – apsispręsti emigruoti yra lengviau.

Specialistų nuomone, į šį faktorių vertėtų atsižvelgti ir svarstant medikų imigracijos į Lietuvą iš trečiųjų šalių klausimą.

SAM svarsto galimybę investuoti į užsieniečių gydytojų kalbos kursus

Tiesa, taikant Danijos modelį Lietuvoje, neišvengiamai susiduriama su tais pačiais iššūkiais: atvykstančio gydytojo lietuvių kalbos žiniomis ir jo diplomo aprobavimu.

„Manau, kad kalbos barjeras yra didžiausia problema, nes į rajoną atvažiavęs gydytojas, jeigu prabiltų rusiškai, – greičiausiai daugelis pacientų liktų nemaloniai nustebinti, nepavyktų gydytojui kokybiškai suteikti paslaugų, o neretai iš viso gydytojas su pacientu negalėtų susikalbėti. Kalbą išmokti nėra taip paprasta ir tai ilgai užtrunka, o ja bendrauti profesiniu lygiu – dar sudėtingiau. Jeigu žmogus turi ryžto mokytis kalbos, tai gali užtrukti pusmetį, metus ar dar ilgiau. Užsienio kalba reikia mokėti bendrauti, o sėdint namie Ukrainoje ar Baltarusijoje to padaryti tikrai nepavyks. Be to, reikia nepamiršti, kad rajonuose pacientai dar kartais ir tarmiškai kalba“, ­– priminė bendrovės „On Top LT“ direktorius.

Gydytojai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kad gydytojas, atvykęs dirbti į Lietuvą, privalo mokėti lietuviškai – diskusijų nekyla. Klausimas, kas kalbos kursus atvykstančiam specialistui galėtų kompensuoti.

Pasak sveikatos apsaugos viceministro, ministerijoje, svarstant ligoninių tinklo pertvarką, kartu yra diskutuojama ir apie užsieniečių gydytojų pritraukimą. Šiame kontekste svarstoma, kad, pasinaudojus ES parama, dalį šių lėšų būtų galima paskirti užsieniečių gydytojų lietuvių kalbos mokymo išlaidoms padengti.

„Viena iš pagrindinių problemų visame šiame procese yra tai, kad iš kitų šalių dirbti į Lietuvą atvykstantys specialistai turi mokėti lietuvių kalbą, o tai yra sudėtingas žingsnis. Ministerijoje diskutavome, kaip galbūt galėtume palengvinti šitą procesą, ir turbūt ateinančiame investicijų planavimo etape įtrauksime priemones, kad galėtume palengvinti integracijos sąlygas specialistams, atvykstantiems iš kitų šalių: tai galėtų būti lietuvių kalbos kursų finansavimas ir kitos priemonės, į jas reikia detaliau įsigilinti.

Mes dar neturime iki galo susidėlioję tų priemonių, šiuo metu vyksta diskusijos apskritai dėl visų priemonių, susijusių su investicijomis, atkeliaujančiomis iš ES, bet matymas yra toks, kad per šį mechanizmą būtų įtrauktos ir šios priemonės“, – tikino A. Pečkauskas.

Diplomo ir kvalifikacijos pripažinimo vingiai

Kitas rimtas iššūkis – atvykstančių gydytojų specialistų aukštojo mokslo diplomo ir turimos licencijos aprobavimas. Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė pabrėžė, kad pripažįstamas ne diplomas, bet gydytojo įgyta profesinė kvalifikacija (pavyzdžiui, medicinos gydytojas, gydytojas kardiologas, gydytojas odontologas ir panašiai).

„Pripažįstant gydytojo profesinę kvalifikaciją, lyginama asmens jo šalyje baigtų mokslų trukmė ir turinys su Lietuvoje patvirtintomis gydytojų rengimo programomis, konkrečios profesinės kvalifikacijos įgijimo reikalavimais. Akreditavimo tarnyba, įvertinusi, ar teisingai užpildyta paraiška, ar pateikti visi reikiami ir galiojantys dokumentai, turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateiktų trūkstamus ar papildomus dokumentus, susijusius su jo profesinės kvalifikacijos vertinimu, ir nurodo ne ilgesnį nei 3 mėnesių nuo Tarnybos kreipimosi dienos terminą minėtiems trūkumams pašalinti.

Gydytojai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Didžiajai daliai asmenų iš trečiųjų šalių pripažįstama tik medicinos gydytojo, o ne gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija dėl didelių rengimo skirtumų: ten pastebimai trumpesnės nei Lietuvoje gydytojų rengimo studijos, nėra internatūros ir kita“, – pabrėžė N. Ribokienė.

Ar gydytojų imigracija – sprendimas Lietuvai?

Galimybę atsivežti gydytojų iš trečiųjų šalių ir taip spręsti gydytojų periferijoje trūkumą naujienų portalo LRT.lt kalbinti ekspertai vertino skirtingai. SAM mato galimybę, ypač – rytiniuose Lietuvos regionuose įdarbinti gydytojų specialistų iš Baltarusijos ir Ukrainos, taip pat spręsti lietuvių kalbos mokymo klausimą, o štai Glostrupo psichiatrijos centro Kopenhagoje vadovas gydytojas D. Mardosas ragina didesnį dėmesį kreipti į Lietuvoje paruošiamus gydytojus ir jų išsaugojimą šalyje.

„Žiūrint Lietuvos akimis, tai pirmas sprendimas būtų tvirtai saugoti savus gydytojus, neseniai mokslus baigusius gydytojus, kad jie nepabėgtų. O kodėl jie pabėga? Turbūt atsakymo reikia ieškoti, ar yra pagarba darbui, ar yra atlyginamas darbas ir ar ta darbo aplinka yra gera.

Kodėl šalyje negali būti pagerinta psichosocialinė emocinė darbo atmosfera? Ar nereikėtų pradėti nuo vadovų? Jeigu Lietuva nespręs šitos problemos, tai ar mes turime tokią prabangą investuoti į gydytojų išsilavinimą ir taip lengvai paskui juos išstumti dėl neišspręstų problemų? Negali pagrindinis problemos sprendimo būdas būti gydytojų importas, jeigu savi gydytojai išvažiuoja“, – įsitikinęs D. Mardosas.

Akreditavimo tarnybos nuomone, konkrečių specialybių gydytojų trūkumo Lietuvoje atvykstantys iš trečiųjų šalių asmenys neišspręs. Pagrindinės priežastys būtų jau minėtas sudėtingas gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimas ir kalbos barjeras.

Nora Ribokienė / BNS nuotr.

„Gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija per paskutinius 2 metus buvo pripažinta tik 4 gydytojams. Tik dalis gydytojų, kuriems buvo pripažinta jų įgyta profesinė kvalifikacija, gavo licencijas, kitiems nepavyko įvykdyti reikalavimo išsilaikyti valstybinės kalbos egzaminą (o užsieniečiai skundžiasi, kad išmokti lietuvių kalbą yra gana sunku), susitvarkyti leidimo gyventi ir dirbti Lietuvoje ar buvo kitų priežasčių. Dalis asmenų pripažinus jų profesinę kvalifikaciją nesikreipė dėl licencijos“, – priežastis vardijo N. Ribokienė.

