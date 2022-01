Perstemplinė echokardiografija – širdies vaizdinis tyrimas, be kurio neįsivaizduojama šiuolaikinė kardiologija

Nuo to laiko, kai kardiologijoje pirmą kartą buvo atlikta echokardiografija (ultragarsinis širdies ir stambiųjų kraujagyslių tyrimas) praėjo beveik 70 metų. Per šį laikotarpį medicina sparčiai tobulėjo, o kartu su ja – ir atliekamų tyrimų galimybės, teigiama „Kardiolitos klinikų“ pranešime žiniasklaidai.

Vilniaus ir Klaipėdos „Kardiolitos klinikų“ Kardiologijos centro gydytoja kardiologė dr. Agnė Drąsutienė sako, kad perstemplinė echokardiografija (TEE) greta kitų širdies vaizdinių tyrimų ne tik pagerino pacientų ištyrimą, bet tapo neatsiejama modernios kardiologijos bei kardiochirurgijos dalimi.

Širdis / Stop kadras

„Transezofaginės (perstemplinės) echokardiografijos (TEE) metu matomas aiškesnis širdies struktūros vaizdas nei atliekant transtorakalinę echokardiografiją (TTE), kai daviklis pridedamas prie paciento krūtinės ląstos. Tai daro reikšmingą įtaką tiksliai įvertinant širdies ir kraujagyslių sistemos būklę“, – pasakoja A. Drąsutienė.

Tiriamųjų spektras platus

Vilniaus ir Klaipėdos „Kardiolitos klinikų“ gydytoja sako, kad įprastinis širdies ultragarsinis tyrimas – transtorakalinė echokardiografija – atliekama siekiant įvertinti širdies funkciją, išsiaiškinti kamuojančio dusulio, atsiradusio širdies nepakankamumo priežastis, taip pat naujai atsiradus širdies ūžesiui.

„Ultragarsinis širdies tyrimas per krūtinės ląstą yra rutininis tyrimas, jeigu pacientui yra nustatyta įgimta ar įgyta širdies yda ir būtina atlikti jos vertinimą bei ilgalaikį stebėjimą. Transtorakalinė echokardiografija atliekama ir tiems pacientams, kuriems buvo protezuotas širdies vožtuvas, įtariamas infekcinis širdies vožtuvų pakenkimas“, – sako gydytoja kardiologė.

Plaučiai ir širdis / Shutterstock nuotr.

A. Drąsutienės teigimu, kai transtorakalinės echokardiografijos tyrimo nepakanka paciento būklei įvertinti ar diagnozei nustatyti atliekama perstemplinė echokardiografija. Šio tyrimo metu ultragarsinis daviklis, kuriuo apžiūrima širdis ir stambiosios kraujagyslės, įvedamas į paciento stemplę.

Perstemplinio tyrimo pranašumai

Kardiologijos centro gydytoja teigia, kad dažniausiai perstemplinė echokardiografija reikalinga pacientams su sutrikusiu širdies ritmu, kai geriami antikoaguliantai nesuteikia reikalingos apsaugos nuo kraujo krešulių susidarymo rizikos ar yra planuojama sinusinio ritmo atstatymo procedūra. Prieš ritmo atstatymą elektro-impulsine terapija (EIT) būtina įsitikinti ar širdies ertmėse nesusiformavo kraujo krešuliai.

„Kairiajame prieširdyje ir jo ausytėje dažniausiai susiformuoja pasieniniai krešuliai. Dešiniajame prieširdyje dažniausiai susiformuoja plaukiojantys kraujo krešuliai – tai siūliniai dariniai, atkeliavę iš tuščių venų. Atliekant perstemplinę echokardiografiją vertiname kiekvieno trombo dydį, lokaciją ir echogeniškumą. Šio tyrimo jautrumas diagnozuojant siekia 100 proc., o specifiškumas – 99 proc.“, – sako A. Drąsutienė.

Širdis / Shutterstock nuotr.

Gydytojos kardiologės teigimu, dar viena indikacija atlikti TEE – patvirtinti ar paneigti infekcinio endokardito (IE) diagnozę. TEE atliekama, kai transtorakalinė echoskopija nesuteikia pakankamai duomenų, patvirtinančių IE diagnozę, tačiau išlieka klinikinis ligos įtarimas. Neretais atvejais, nedideli vožtuvų pakitimai gali būti diagnozuojami tik atliekant ultragarsinį širdies tyrimą, daviklį įvedant į stemplę. Tyrimas svarbus planuojant širdies vožtuvų operacijas, norint įvertinti tikslią vožtuvo morfologiją bei pasirenkant operacijos taktiką, kai iš anksto sukuriami vožtuvo rekonstrukcijos vaizdai.

Atliekant širdies vožtuvo protezo apžiūrą perstemplinės echokardiografijos metu galima tiksliau įvertinti jo struktūrą, vientisumą ir funkcionalumą bei galimas protezo disfunkcijos priežastis.Taip pat gydytojai neurologai siunčia jaunus pacientus, patyrusius galvos smegenų insultą, TEE tyrimui, ieškant paradoksinės embolizacijos šaltinio.

Širdies skausmas / Shutterstock nuotr.

„Perstemplinis tyrimas suteikia neįkainojamos informacijos, kai reikia įvertinti prieširdžių pertvaros defektą bei nustatyti išlikusią atvirąją ovalinę angą. Atliekant perstemplinę echokardiografiją vertinamas prieširdžių pertvaros defekto dydis, dešiniosios širdies dalies perkrovimas tūriu, spaudimas dešiniajame skilvelyje ir plaučių hipertenzijos laipsnis“, – teigia A. Drąsutienė.

Vienas pagrindinių ir inovatyviausių TEE panaudojimo būdų yra širdies vaizdinimas operacijos metu. Pasitelkus realaus laiko trimatę echokardiografiją (RT 3D TEE) atliekamos sudėtingos širdies vožtuvų operacijos, kitos minimaliai invazinės širdies chirurginės intervencijos.

Širdis / Jesse Orrico/Unsplash nuotr.

Tyrimas nesukelia skausmo

Gydytoja sako, kad perstemplinė echokardiografija yra neskausminga, tačiau daviklio įvedimas į stemplę gali būti nemalonus. Dėl šios priežasties tyrimas atliekamas taikant vietinę gerklės ir ryklės nejautrą purškiamais vaistais. Labai jautriems pacientams į veną gali būti suleidžiami raminantys vaistais, o retais atvejais gali būti taikoma ir intraveninė nejautra. Vidutinė tyrimo trukmė – 10–30 min, tačiau priklausomai nuo situacijos sudėtingumo gali užtrukti ir ilgiau.

Širdies ligos / Shutterstock nuotr.

„Prieš tyrimą negalima valgyti ir gerti 4–6val, tačiau jeigu pacientas vartoja vaistus, rekomenduojama juos išgerti įprastu laiku. Be to, labai svarbu atvykus tyrimui informuoti gydytoją apie praeityje pasireiškusias alergines reakcijas į vartojamus vaistus. Po tyrimo gerklė dėl vaistų poveikio lieka aptirpusi, tačiau šis poveikis dažniausiai praeina per dvi valandas. Kol nepraeis ryklės aptirpimas, nerekomenduojama nieko gerti ir valgyti“, – sako kardiologė.