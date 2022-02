Pandemijų istorija: vargai, trukdavę net dešimtmečius, ir šlykštokai skambantys vakcinų receptai

COVID-19 ne pirmoji pandemija, su kuria žmonės susiduria. Kai kurios iš jų trukdavo porą metų, kitos – dešimtmečius.

Moters figūra, griežianti smuiku. Tokią maro personifikaciją prieš gerą šimtmetį pasirinko vokiečių režisierius Otto Rippertas. Filmo veiksmas vyksta 1348-aisiais, kai Florenciją pasiekia antroji ir stipriausia buboninio maro pandemija. Kai kuriais skaičiavimais, net 200 milijonų tapo aukomis bakterijos, kuria žmonės užsikrečia įkąsti daugiausia žiurkių nešiojamų blusų. Beje, ir mus, ir 1919 metais juostą kūrusius žmones sieja vienas veiksnys – maru susidomėjome patys kentėdami nuo pandemijos.

Besibaigiant Pirmajam pasauliniam karui prasidėjo antroji ir žiauriausia gripo pandemija, vadinama ispaniškuoju gripu, nors patys ispanai čia niekuo dėti: tiesiog jų šalis kare nedalyvavo, tad jos spauda nebuvo cenzūruojama ir galėjo laisvai skelbti apie susirgimus. Dėl pavadinimo ispanai pyksta iki šiol, ir tą galima suprasti: nuo gripo vos per porą metų mirė apie 50 milijonų žmonių, sirgo kas trečias. Tiesa, smarkus virusas greitai ir išsisėmė – vieni nuo jo mirė, kiti įgijo natūralų imunitetą.

Bakterijų ir virusų sukeliamos epidemijos ir pandemijos palyginti nauja žmonijos problema. Medžiokle ir rinkimu užsiėmę mūsų protėviai su jomis nesusidurdavo ir tik prieš maždaug 10 tūkst. metų dabartinio Irako žemėse padėti dabartinės civilizacijos pamatai – pradėta užsiimti žemdirbyste ir gyvulininkyste. Sėsliai gyvenant greta prijaukintų gyvūnų būdavo perimamos ir ligos, o šios plisdavo per prekybos kelius.

Vieną pirmųjų mums žinomų epidemijų aprašė senovės graikai. 5-tajame amžiuje iki mūsų eros Atėnuose ir kitose Graikijos dalyse įsisuko maras, pasiglemžęs apie 100 tūkstančių gyvybių.

Tuo metu pirmąją pandemiją – taip vadinama kelis žemynus apimanti epidemija – aprašė romėnai. 165-aisiais galingiausia imperija istorijoje pradėjo kovą su Antonino maru. Dabar žinoma, kad tai buvo ne buboninis maras, o greičiausiai raupai. Kas keturiasdešimtas tuo metu gyvenęs žmogus mirė nuo šios ligos ir pandemija baigėsi tik po 15 metų – tais pačiais metais, kai prasideda filmo „Romos imperijos žlugimas“ veiksmas – kai kurie istorikai Antonino marą laiko Romos imperijos pabaigos pradžia.

Viduramžiais Europa ir pasaulis nuolat kentėjo ir nuo raupsų. Ryškiausia pandemija – 11-tajame amžiuje. Manoma, kad prie ligą sukeliančios bakterijos plitimo ypač prisidėjo didėjantis žmonių skaičius Europoje, bloga higiena ir Kryžiaus karai. Suvaldyti bakterijai taikytos žiaurios priemonės, pavyzdžiui, užsikrėtusieji buvo visiškai izoliuojami ir bažnyčios laikomi jau mirusiais. Nors dabar liga beveik išnykusi, skurdesnėse šalyse su ja vis dar susiduriama, o jos padariniai – siaubingai išdarkomi kūnai.

16-ajame amžiuje prasidėjus Didiesiems geografiniams atradimams, senasis ir naujasis pasauliai pradeda mainytis ligomis. Amerikos čiabuvius raupai kerta greičiau nei bet kokie kiti europietiški ginklai.

Būtent raupai tampa pirmąja liga, su kuria pradedama kovoti vakcinomis.

Britanijoje atsiradęs vakcinos receptas gali skambėti šlykštokai: išsiaiškinus, kad persirgusieji karvių raupais įgyja imunitetą ir paprastiems raupams, žmonės pradėti skiepyti sergančių karvių tešmenų pūliais.

Tiesa, ne visos ligos įveikiamos vakcinomis. Praeito amžiaus viduryje prasideda dar viena pandemija, trunkanti iki šiol – žmogaus imunodeficito viruso sukeliama AIDS. Iš šimpanzių perimtas virusas plinta per nesaugius lytinius santykius su užsikrėtusiuoju ir per kraują. Pasaulyje šiuo metu gyvena per 30 milijonų sergančiųjų.