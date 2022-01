Pasaulis tai jau yra matęs: kaip kovota su ispaniškuoju gripu ir ką atskleidžia to meto duomenys iš Lietuvos

Jau bene dvejus metus pasaulis yra sukaustytas pandemijos. Paskelbus apie pirmuosius COVID-19 atvejus Kinijos mieste Uhane, gyventojai ėmė lyginti koronavirusą su ispaniškuoju gripu. Kaip dar 20 amžiaus pradžioje kovota su šia liga? Kokių priemonių tuomet ėmėsi vyriausybės?

Kas panašu ir kas skiria šias dvi ligas, aiškina medicinos istorikas dr. Aistis Žalnora.

Medicinos istorikas dr. Aistis Žalnora / D. Umbraso/ LRT nuotr.

– Ar yra konkretus įvykis, kuris galėtų būti laikomas ispaniškojo gripo pradžia? Pavyzdžiui, koronavirusas turi legendą apie Kinijoje žmogaus suvalgytą šikšnosparnį.

– Ispaniškojo gripo atveju legenda prasideda Kanzase. Ten įsikūrusiose kareivinėse kovo 4 dieną liga pirmą kartą pasireiškė vienam kareiviui, iš Kanzaso ji ir paplito. Ši legenda kyla iš istorinių duomenų.

Yra ir evoliucinių pasvarstymų, kad gripo virusas laikosi ne tik žmonėse, bet ir paukščiuose, kiaulėse. Kai kurie antropologai linkę manyti, kad virusas galėjo ateiti ne iš žmogaus, bet iš naminių paukščių fermų, o jų Kanzase buvo gana daug. Įvyko tarprūšinis šuolis, tada iš Kanzaso paplito po visą pasaulį keliomis bangomis.

– Kiek truko ispaniškasis gripas ir galbūt yra duomenų, kaip žmonės su juo kovojo?

– Gripas prasidėjo 1918 metų kovą, pirma banga buvo iki rudens. Rudenį prasidėjo antra banga ir truko iki sausio. Sausį kilo trečia banga, o viruso pabaiga fiksuojama apie 1920 metus. Skyrėsi tų bangų globalumas. Pirmos bangos buvo globalesnės, trečia ir ketvirta buvo labiau nueinančios – pavieniuose planetos kampeliuose – Azijoje, Sibire.

Ispaniškasis gripas 1918 metais / Vida Press nuotr.

Naudotos priemonės buvo labai panašios į šių laikų. Pirmiausia buvo karantinas, tačiau per pirmą ir antrą bangą jo taikyti niekas nesiryžo, nes vyko karas. Vyriausybės nenorėjo pripažinti, kad liga trukdo jų kariniams planams. Tad karantinas nebuvo tvarkingas – vienos valstybės jo laikėsi, kitos ne, tad jis buvo neefektyvus.

Kita priemonė buvo kaukės, tačiau irgi su sąlyga, kad valstybės pripažino tokios ligos egzistavimą. Karantinas, kaukių dėvėjimas ilgainiui buvo sugriežtintas iki privalomo, net buvo skiriamos baudos už taisyklių nesilaikymą. Apmirė socialinis gyvenimas, nutrūko renginiai, buvo uždaromos viešos vietos, dauguma viešųjų patalpų buvo paverčiamos ligoninėmis.

Medicinos istorikas dr. Aistis Žalnora / D. Umbraso/ LRT nuotr.

Kadangi tai buvo bakteriologijos era, žmonės darė paprastą prielaidą, kad tai gripo bakterija. Tai lėmė, kad su išspaniškojo gripo bangomis buvo bandoma kovoti kaip su bakterijomis, o viruso sukėlėjas bus atrastas tik kur kas vėliau. Todėl didele dalimi tos priemonės buvo ne tik neefektyvios, bet ir kenksmingos, pavyzdžiui, buvo naudojamas aspirinas, ypač kariuomenėje.

Plito teorija, kad didelės aspirino dozės gali padėti nuo gripo. Galiausiai žmonės apsinuodydavo tuo aspirinu, nes buvo naudojamos bent 4 kartus didesnės dozės negu rekomenduojamos. Apsinuodijimo aspirinu simptomai sutapdavo su gripo simptomais, tai leidžia daryti prielaidą, kad kartais ne pats gripas sukeldavo negalavimus.

Ispaniškasis gripas / Vida Press nuotr.

Nuosekliausias karantino pavyzdys buvo Australija, kuri suvokė ispaniškojo gripo pavojų ir uždarė visas sienas. 1918 metais šalis įsivedė karantiną ir gerą pusmetį neleido niekam atvykti. Galiausiai virusas vis tiek prasmuko, tačiau Australija labai mažai nukentėjo, palyginti su Vakarų pasauliu.

Buvo ir liaudiškų dalykų, pavyzdžiui, alkoholio vartojimas – JAV labai išplito viskis, kuris neva buvo vaistinė priemonė.

– Kas lėmė tai, kad ne visos valstybės pripažino gripo egzistavimą?

– Pagrindinė priežastis buvo noras toliau kariauti. Jeigu pripažįsti, kad yra tokia liga, tai prarandi teisę siųsti karius į frontą. JAV indėlis irgi buvo labai aiškus – jeigu ji pripažįsta, negali dalyvauti antrame fronte. Tai esminė priežastis, kodėl gripas įsiliepsnojo Europoje, nes iš JAV atvyko karių. Jeigu karo nebūtų buvę, kariai iš JAV nebūtų atvykę į Europą ir turbūt nebūtų taip viskas įsiliepsnoję. Iš vienos pusės, JAV padeda laimėti karą, bet tai labai tiesiogiai susiję su tolesniu ligos plitimu.

Ispaniškasis gripas 1918 metais / Vida Press nuotr.

– Ar buvo inovatyvių medicininių sprendimų, kaip įveikti virusą?

– Kažkiek įtakos turėjo kaukių dėvėjimas, karantinas, dezinfekavimas, judėjimo tarp vietovių ribojimas. Tai skamba šiuolaikiškai, tačiau rekomendacijose randame tokių dalykų kaip siūlymas nevykti į darbą prastai jaučiantis, nevykti viešuoju transportu, rekomenduojama eiti pėsčiomis. Daugiau gelbėjo sanitarinės priemonės.

Nebuvo žinoma tikroji viruso kilmė. Tebuvo bendrosios priemonės, žinomos iš seniau, jas taikė to meto visuomenės sveikatos specialistai ir higienistai.

– Kiek skausmingas gripas buvo žmonijai?

– Skaičiavimų yra įvairių, bet galime skaičiuoti iki 50 mln. žmonių mirčių. Tai yra viena mirtingiausių epidemijų per trumpą laiką. Jeigu lygintume su maru, maro skaičiai ilgalaikėje perspektyvoje buvo didesni, bet maro epidemijos truko keletą metų. Šiuo atveju didžiausio skaičiaus mirčių pareikalauja antroji banga, beveik viskas, kone 50 mln. mirčių, tenka 6 mėnesiams.

Ispaniškasis gripas Amerikoje 1918 m. / Vida Press nuotr.

– Ar yra vienas konkretus įvykis, po kurio nusprendžiama, kad ispaniškasis gripas nebėra toks pavojingas?

– Tas klausimas nėra lengvas ir vienareikšmis, vieną liniją nubrėžti labai sunku. Viena prielaida yra ta, kad, matyt, persirgo tie, kurie galėjo užkrėsti kitus. Turint omeny politinę istoriją, 1918 metais karas baigiasi, kariškiai grįžta namo, užkrečia artimuosius. Išmirus jaunajai, mobiliajai kartai, nelabai lieka kam keliauti po pasaulį ir tą ligą nešioti.

Išimtis galėtų būti Rytų Europa, kadangi po Pirmojo pasaulinio karo vyksta neramumai su bolševikais 1919–1920 metais, vyksta judėjimas, tai galėjo paskatinti plitimą. Ypač po Bresto taikos, kai vokiečiai nuo buvusios carinės Rusijos atskiria didelį žemės gabalą ir paleidžia belaisvius – rusų kariškius. Po tų įvykių prasideda judėjimai, kariškiai grįžta iš Vokietijos per Lietuvą į Rusiją. Tas dalykas mums įtakos turėjo.

Ispaniškasis gripas / Vida Press nuotr.

Kodėl tas virusas buvo netikėčiausias? Paprastai virusai nusineša mažus vaikus arba senolius. Šiuo atveju atsitiko taip, kad susirgo labai daug jaunų žmonių. Pagrindinė priežastis yra karo veiksmai, judėjimas, nehigieniškos sąlygos kareivinėse, didelis kariškių skaičius, prasta jų mityba, prasta bendra sveikatos būklė. Jie tapo pažeidžiami.

Gripas vėliau niekur nedingo, tik tapo ne toks pavojingas, mažiau pastebimas. Nagrinėjant lietuviškus duomenis man kyla klausimas dėl plaučių uždegimo. Remiantis Vilniaus krašto duomenimis, tai antra pagal dažnumą mirties priežastis. Pirmoji – tuberkuliozė, antroji – plaučių uždegimas. Bet kyla klausimas, kodėl plaučių uždegimas. Nes gripas kaip liga yra įvardijamas, duomenyse sakoma, kad nuo gripo per metus miršta 14 žmonių. Tai nebūtų labai daug, tačiau plaučių uždegimo skaičiai – kur kas didesni, dėl to miršta po 500 žmonių per metus.

Ispaniškasis gripas, manoma, kad nuotrauka daryta 1918 m. / Vida Press nuotr.

Duomenys yra iš 3-iojo dešimtmečio, o tai kelia abejonę dėl gripo diagnostikos ir galimų jo komplikacijų. Tas didelis plaučių uždegimų skaičius sufleruoja, kad tai galėjo būti to paties gripo komplikacijos, tik nežinant pirminio sukėlėjo nebuvo aišku, kad uždegimas sukeltas gripo.

– Ar randate tam tikrų paralelių tarp ispaniškojo gripo ir COVID-19? Jei taip, tai kur?

– Panašumas yra biologinis. Tiek COVID-19, tiek ispaniškasis gripas dažniausiai pagal standartinę charakteristiką yra virusas, kuris užkrečia daug žmonių, tačiau nesukelia aukšto mirtingumo. Palyginti su maru, mirtingumas stipriai skiriasi. Bet tai ir lemia, kad liga greitai užgęsta – kuo didesnis mirtingumas, tuo greičiau liga dingsta, nes nebelieka baseino, kuriame liga gali plisti.

COVID-19 testavimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Gripas ir COVID-19 turi savybę užkrėsti labai didelį žmonių skaičių, bet yra mirtini mažai jų daliai. Ispaniškojo gripo išimtis buvo antroji banga, bet ji buvo nulemta kultūrinių veiksnių.

Kitas dalykas – RNR tipo virusai, kurie turi dvi strategijas: arba jie nesirodo, nesukelia didelių imuninių reakcijų ir gali ilgai užsilaikyti organizme, tik vėliau sukelti problemų, arba jie iškart sukelia gana didelių problemų. Tai gana įdomus atvejis, nes vieniems kažkodėl sukelia labai didelių komplikacijų, o kitiems – beveik nieko.

COVID-19 testavimo punktas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Yra tokia legenda, kad ir ispaniškasis gripas prasidėjo nuo Kinijos, į JAV atvykus kinų darbininkų. Tas virusas galėjo prasidėti nuo ten. Ta legenda nėra patvirtinta, bet manau, kad ji galėjo prisidėti prie panašumų paieškų. Tiesa, įrodymų, kurie tai pagrįstų, nėra.

– Ar užfiksuota ispaniškojo gripo atmainų, kurios mutavusios tapo dar pavojingesnės žmogui?

– Mums labai lengva kalbėti, bet reikia turėti omenyje, kad tuo metu net gripo sukėlėjas nebuvo žinomas. Apie jį išsiaiškinta 1933 metais, elektromikroskopija dar nebuvo atsiradusi. Tiksliai pasakyti, kokia atmaina ten galėjo būti, labai sunku, tokių tyrimų net nelabai turiu.

Pirma, žmonės negalėjo to padaryti, antra, ar mes turime duomenų, kad galėtume palyginti skirtingas bangas – 1918 metų pavasario ir žiemos? Tik tada galėtume daryti prielaidas.

Medicinos istorikas dr. Aistis Žalnora / D. Umbraso/ LRT nuotr.

Vis dėlto galime daryti prielaidą, kad gripas mutavo – pirma banga nebuvo tokia mirtina, bet nebuvo taikoma jokių karantino priemonių, tad didelė populiacijos dalis užsikretė. Įvyko virusui palankiausia mutacija – mutuoti į sunkiausią formą. Jos galėjo kažkiek skirtis, bet vienareikšmiškai pasakyti yra labai sunku.

Po antros bangos virusas turbūt mutavo į mažiau pavojingą formą. Trečia ir ketvirta bangos buvo mažiau pavojingos, tačiau vienareikšmio atsakymo nėra. Galimai po antros bangos, kai dauguma valstybių susiėmė, pradėjo taikyti griežtas priemones, nebeliko galimybių virusui plisti. Kai galimybės plisti dingo, atitinkamai dingo galimybės mutuoti, o nelikus galimybių mutuoti nebeliko galimybių virusui pasireikšti.