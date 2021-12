Pediatrų draugijos pirmininkas: Lietuvoje politika tokia, kad vaikais paprastai rūpinamasi paskutiniais

Nuo pirmadienio Lietuvoje COVID-19 vakcinomis galima skiepyti ir vaikus nuo 5-erių metų, tą daryti Lietuvos pediatrų draugija rekomenduoja, ypač rizikos grupei dėl sveikatos būklės priskiriamų vaikų atveju. Draugijos pirmininkas Vaidotas Urbonas sako, kad prognozuoti, kuris vaikas sirgs labai lengvai, o kuris gali mirti, negalime, o vaikų vakcinacijos poreikį palygina su jau įprastu skiepijimu nuo meningokokinės infekcijos.

Gruodžio 9-ąją pradėjus 5-11 metų vaikų registraciją, o gruodžio 15-ąją ir vakcinaciją nuo COVID-19, registruota daugiau kaip du tūkstančiai vaikų. Kaip skelbta, šios amžiaus grupės vaikai skiepijami mažesnio tūrio „Comirnaty“ vakcina.

Ne visi pediatrai laikosi vieningos nuomonės, kad šiame amžiuje vaikus reikėtų skiepyti, LRT RADIJO laidos „Svarbus pokalbis“ pašnekovas V. Urbonas sako, kad tai normalu – atsarga visada būdinga, kai medicinoje kalbama apie naujoves.

Vaikų skiepijimas nuo COVID-19 Vilniuje / BNS nuotr.

„Su naujovėmis niekada negali būti labai kategoriškas, bet bandai ieškoti mokslinių pagrindimų, kodėl pasakai vienokią ar kitokią nuomone – vis dėlto visi supranta, kad mokslu reikia remtis, ir ne tik medicinoje, – laidoje kalbėjo Pediatrų draugijos pirmininkas V. Urbonas. – Buvo Lietuvos pediatrų draugijos posėdis penktadienį, mes diskutavome labai ilgai apie 5-11 metų amžiaus vaikų skiepijimą nuo kovido infekcijos, remdamiesi tiek mūsų visų patirtimi, bet svarbiausia – kitų Europos ir pasaulio šalių mokslinių tyrimų duomenimis ir rekomendacijomis. Mes visada pradedame nuo to, ar gali būti kažkas blogai, o po to jau žiūrime, ar bus gerai. Ypač vaikų amžiuje vadovaujamės labai sena lotyniška patarle primum no nocere – pirmiausia nepakenkti. Taigi Lietuvos pediatrų draugija priėmė rekomendaciją skiepyti 5-11 metų vaikus nuo COVID-19, o ypač rizikos grupės vaikus“, – kalbėjo V. Urbonas.

Rizikos grupėje yra vaikai, sergantys lėtinėmis ligomis, tokiomis kaip diabetas, nutukimas, onkologinės, plaučių lėtinės ligos, širdies, virškinimo organų, sąnarių, inkstų, jungiamojo audinio ligos, taip pat turintys psichinės sveikatos sutrikimų, imunodeficitinių ligų, vaikai po organų transplantacijos. Dar viena Lietuvos pediatrų asociacijos išskirta grupė – vaikai, gyvenantys globos namuose, mat jose rizika greitai plisti COVID-19 yra didesnė. Pažymima, kad paskiepyti vaikus verta ir tais atvejais, kai šalia šeimoje gyvena asmenys, kurie skiepytis dėl sveikatos aplinkybių negali, tačiau susiduria su sunkios ligos formos rizika.

Bet kokiu atveju, kaip sakė V. Urbonas, rekomenduotina pasitarti su vaikų ligų gydytoju.

Nors vaikams liga kur kas mažiau pavojinga negu vyresnio ir brandaus amžiaus asmenims, suserga net ir mažiausieji, o pastarąjį savaitgalį pranešta apie pirmojo Lietuvoje vaiko mirtį nuo COVID-19. Vaikui buvo 1-eri.

Neįmanoma tiksliai prognozuoti, kuris vaikas šia liga sirgtų labai lengvai, o kuris gali mirti, sako pediatras V. Urbonas, o tai turėtų veikti kaip paskata nerizikuoti ir pasiskiepyti.

„Su meningokoko skiepu yra kažkas panašaus, tik dalykas atvirkštinis – skiepijame dėl labai nedidelio susergančių vaikų skaičiaus, bet problema ta, kad tų, kurie suserga, mirtingumas yra labai didelis. Mes skiepijame meningokokine vakcina tam, kad išvengti tų 5-7 mirčių Lietuvoje kasmet nuo šios baisios ligos. Šiuo atveju COVID-19 yra labai dažna liga, mirtingumas galbūt mažesnis negu meningokoko atveju, bet ant kaktos neužrašyta, kas gali mirti. Tėvų skausmas būna begalinis ir jiems visiškai nesvarbu, kad mirtingumas mažas, tai yra konkretus atvejis – jų vaikas mirė ir tai yra tragedija“, – sakė pašnekovas.

Vaidotas Urbonas / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Svarbiame pokalbyje“ V. Urbonas sakė, kad konsultacijoms dėl vaikų skiepijimo Pediatrų draugija pakviesta tik prieš kelias savaites, nors vaikų skiepijimas, tik kiek vyresnėje – 12-18 metų grupėje – vyksta jau gana ilgą laiką.

„Bet Lietuvoje valdžios politika tokia, kad vaikais paprastai rūpinamasi paskutinėje vietoje“, – komentavo gydytojas. Pasak jo, tai atsispindi ir kitose srityse. Pediatrai esą įprastai lieka nuošalyje sveikatos apsaugos klausimais, nors dažnai tai liečia ir jų specializacijos sritį, t.y. vaikų sveikatos priežiūrą.

„Viską sprendžia, kaip taisyklė, žmonės, kurie nedirba su vaikais. Vaikų ligų gydytojai yra palikti nuošaly, nusprendžiama, kad, pavyzdžiui, šeimos gydytojas geriausiai galės pasirūpinti vaikais. Bet mes visada sakome: palaukite, šeimos gydytojas mokosi 4-5 mėnesius ir atstovauja vaikų sveikatos apsaugą, o pediatras – 4 metus. (...)

Sunku šeimos gydytojui rūpintis ir vyresnio amžiaus žmonėmis, kurių visiškai kitokie poreikiai, ligos, prognostiniai žymenys, ir visiškai skirtingais vaikų poreikiais ir jų gydymu, kai žinai, kad jis gyvens ne metus ar du kaip, deja, žmogus, kuriam yra 95-eri. Su vaikais kai dirbi, visada galvoji, kas bus su juo po 40-50 metų. Kai skiriu gydymą ar tyrimą, visada bijau kenksmingų, pavyzdžiui, radiologinių tyrimo metodų, nes galvoju, kad jis dar turės gyventi, jis gaus tuos tyrimus ir viskas sumuojasi. (...) Šeimos daktarui labai sunku rūpintis visais, sunku sekti naujausią informaciją – jie puikūs daktarai, daug žino, bet labai sunku, nes informacijos srautas milžiniškas, lyginant su tuo, koks jis buvo prieš 30-40 metų, o žmonėms reikia kokybiškos paslaugos“, – kalbėjo V. Urbonas.

Visas pokalbis – laidos įraše.