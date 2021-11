Ligonių kasos primena: vaistus būtina vartoti tinkamai

Lietuvoje kasmet suvartojama vis daugiau vaistų. Naujausi duomenys rodo, kad per metus šalyje parduodama daugiau negu 80 milijonų vaistų pakuočių. Tačiau pernai į vaistines gyventojai pristatė 28,5 tonos pasenusių ir nereikalingų vaistų. Per kelerius metus į vaistines grąžinamų vaistų kiekis išaugo dvigubai, rašoma Ligonių kasų pranešime žiniasklaidai.

Ligonių kasų specialistai primena, kad vaistus reikia vartoti tik tuomet, kai jie yra būtini. Deja, vis dar pasitaiko atvejų, kai vaistai vartojami be reikalo, netinkamai arba kitaip tariant – neracionaliai. Žmonės be reikalo išleidžia pinigus, o kartais žaloja sveikatą ir kelia grėsmę savo gyvybei. Siekiant to išvengti reikėtų laikytis racionalaus vaistų vartojimo principų.

Pasaulio sveikatos organizacija skelbia tokius racionalaus vaistų skyrimo ir vartojimo principus:

• tinkama indikacija – sprendimas išrašyti vaistą turi būti mediciniškai pagrįstas, gydymas šiuo vaistu turi būti efektyvus ir saugus bei paskirtas laiku;

• tinkamas vaistas – vaistas pasirenkamas pagal jo efektyvumą, saugumą, tinkamumą ir prieinamumą;

• tinkamas pacientas – vaistas yra priimtinas pacientui, kai nėra kontraindikacijų ir nepageidaujamų reiškinių tikimybė yra minimali;

• tinkama informacija – pacientui turėtų būti suteikiama aktuali, tiksli ir aiški informacija apie jo būklę ir paskirtą vaistą;

• tinkama stebėsena – turi būti tinkamai atliekama numatyto (laukto) ir netikėto gydymo vaistais poveikio stebėsena.

Šiais principais besivadovaujantis gydytojas atsakingai skiria pacientui tinkamus ir būtinus vaistus, suteikia apie juos informaciją ir nepamiršta, įvertinęs gydymo rezultatus, priimti sprendimą dėl gydymo tęsimo ar nutraukimo.

Daugelio medikamentų vartojimas vienu metu, vaistų skyrimas, nesilaikant gydymo metodikų, savigyda, vaistų vartojimo režimo nesilaikymas, netinkamas antibiotikų vartojimas – tai dažniausi neracionalaus vaistų vartojimo pavyzdžiai.

Šiaulių teritorinėje ligonių kasoje veikiantis vaistų komitetas siekia racionalizuoti kompensuojamųjų vaistų vartojimą. Tai bandoma pasiekti keliant skirtingų sričių gydytojų, sveikatos priežiūros, farmacijos ir kitų specialistų kompetencijas bei analizuojant kompensuojamųjų vaistų suvartojimą ir pacientų gydymo efektyvumą.

Primenama, kad vaistai turi būti skiriami ir vartojami racionaliai. Taigi pacientui skiriamas gydymas vaistais turi atitikti jo būklę, turi būti skiriamas tinkamomis dozėmis, laiku ir pakankamą laiką, kad gydymo rezultatai būtų pasiekiami saugiausiu paciento sveikatai būdu.