Sveikatos apsaugos viceministrė neatmeta varianto, kad gali tekti sekti Austrijos pavyzdžiu ir įvesti privalomą vakcinaciją

– Ponia Motiejūniene, žvelgiant į pastarųjų savaičių susirgimų skaičius Lietuvoje, galima bent nedrąsiai kalbėti apie optimizmą?

Aušra Bilotienė-Motiejūnienė: Šiandien tikrai labai norėtųsi to optimizmo ir turime jau trečią savaitę, kada skaičiai stabilūs arba nėra augantys. Neabejotinai turime dar sudėtingesnę situaciją su reanimacijos pacientais, tačiau ir ten yra stabilumas. Jau nebegąsdina tokie skaičiai ir šiandien turbūt galime pasidžiaugti tuo, kad esame viena iš 8 šalių, kur susirgimų skaičius COVID-19 liga yra sumažėjęs, skirtingai nuo visų kitų Europos Sąjungos šalių. Kaip matome, ir Austrija, ir Italija, ir visos kitos šalys antrą savaitę turi padidėjimą 5 procentais.

Šiuo metu Lietuva, kaip minėjau, yra viena iš 8 šalių, kur situacija stabilizavosi ir susirgimų skaičius mažėja. Ir netgi Klaipėda, Šiauliai mažina kovidinių lovų skaičių, vėlgi pereina prie normalių planinių paslaugų teikimo ir tai kelia optimizmą. Bet kadangi turime patirties su praėjusiais metais, tai neabejotinai sezoniškumas turi įtakos. Tad dar tikriausiai sunku pasakyti, ar čia yra viršūnė ir situacija stabilizavosi. Turime truputį palaukti. Juo labiau kad žinome, jog ir imunitetas, apsauga mažėja, tad vėlgi atsiranda trečia dozė. Šiuo metu galime atsikvėpti, kad turime stabilią situaciją, bet kiek ilgai, pasakyti sudėtinga.

– Pone Dudai, Lietuvoje kol kas situacija stabili, tačiau Europoje, ypač Vakarų Europoje, vėl kalbama apie karantiną, taip pat didėja užsikrėtimų skaičius. Ar tai laikytumėte įžanga į dar vieną sunkią žiemą?

Gytis Dudas: Tuo abejočiau bent iš dalies, kadangi Vakarų pasaulyje, daugiausia Europoje, daugelis šalių paskiepijo ganėtinai didelį savo visuomenės procentą. Dėl to automatiškai rizika, tarkim, apkrauti ligonines ar mirti daugeliui žmonių yra ženkliai sumažėjusi. Kiek tenka žiūrėti į Austrijos duomenis, vienas dalykas, kuris ganėtinai akivaizdus, yra itin staigus atvejų skaičiaus kilimas. Greičiausiai valstybė, išsigandusi, kad padidės mirtingumas, bando tokiu būdu kuo greičiau užkardyti tam kelią. Sakyčiau, kad, turint omeny jų skiepijimo procentą, greičiausiai ta banga nebus tokia mirtina ir galbūt bus pastebėta, kad Austrijos atveju lazda perlenkta.

– Pasaulis labai daug tikėjosi iš skiepų ir atrodė, kad galbūt šis sezonas bus stabilizavimosi sezonas, tačiau vėl kalbama apie naujus karantinus. Kas negerai? Ar per mažas pasiskiepijusiųjų skaičius lemia tuos rodiklius, ar viruso mutacijos?

Gytis Dudas: Taip, iš dalies prie situacijos prisideda visame pasaulyje cirkuliuojanti delta atmaina, kuri, palyginti su tuo pačiu pirminiu variantu, yra maždaug dvigubai labiau užkrečiama. Dėl to greičiau vystosi simptomai, didėja hospitalizacijų ir mirčių skaičiai. Delta situacija tikrai nepadeda, tačiau šiuo metu Vakarų pasaulyje esame neblogai pasiskiepiję ir mirtingumo procentas tokiose paskiepytose populiacijose yra žymiai mažesnis. Tad matome kažką, kas bus panašiau į labiau endeminį cirkuliavimą – sezoniškai liga grįžta, bet nėra tokia mirtina, išskyrus kai kurias rizikos grupes.

– Viceministre, Lietuvoje pasiskiepiję ar bent jau pirmą dozę gavę apie 66 proc. gyventojų. Austrijoje – tokie pat skaičiai. Austrų kancleris tuos skaičius pavadino gėdingai mažais. Ar Lietuvai irgi tiktų toks apibūdinimas?

Aušra Bilotienė-Motiejūnienė: Neabejotinai norėtųsi didesnių, bet jeigu mes turėtume galvoje ne tik vakcinaciją, bet ir imunizaciją apskritai, tai turime beveik 74 procentus. Dalis žmonių persirgę, dalis turi tik vieną dozę, visiškai paskiepyta 62 procentai. Neabejotinai yra noras turėti didesnį skaičių vakcinuotų žmonių, kadangi žinome, jog bet kuriuo atveju tie, kurie turi imunizaciją, serga lengviau arba bent jau rečiau papuola į stacionarą, ligos eiga yra lengvesnė. Bet, kaip ir minėjau, yra sezoniškumas ir turime daugiau negu 6 mėnesius, kai pirmieji skiepijosi, ir antikūnų skaičius, tikėtina, sumažėjo. Be to, turime dar nepasiskiepijusių pirmąja doze, taip pat yra poreikis, kad būtų stiprinamoji dozė.

– Lietuva svarsto sekti Austrijos pavyzdžiu – ji drąsiai visoje Europoje pirma įvedė privalomus skiepus nuo kitų metų.

Aušra Bilotienė-Motiejūnienė: Yra šalių, galbūt ne tiek Europoje, kur nemažai svarstymų apie privalomą vakcinavimą. Tačiau manykime, kad visuotinės privalomos vakcinacijos poreikio nebus. Neabejotinai turime pasižiūrėti į žmonių sąmoningumą. Jeigu jie dirba asmens sveikatos priežiūros įstaigose, tai mes suprantame, kad tai yra gana jautru. Yra pacientai, labai nemažai rizikos. Tad gal ir būtų galima svarstyti, bet, kaip aš minėjau, šiandien turime stabilesnę situaciją. Negaliu sakyti, kad nėra svarstoma, jeigu būtų tokia situacija, kad vėl pikas, nėra vakcinuotų darbuotojų ir panašiai... Tačiau tikėkimės, kad Austrijos pavyzdžiu nereikės sekti.

– Kiek suprantu, siūlote šiek tiek švelnesnį atvejį. Šiandien Trišalėje taryboje užsiminėte apie privalomą kai kurių grupių darbuotojų, dirbančių socialinių paslaugų, švietimo ir sveikatos srityse, skiepijimą.

Aušra Bilotienė-Motiejūnienė: Taip, buvo svarstoma, kas galėtų būti, jeigu būtų toks poreikis. Tos sritys yra sveikata, švietimas ir slauga, globa, kur yra gana daug ilgą laiką trunkančių kontaktų. Trišalėje taryboje buvo pristatytas galimas projektas ir, aišku, laukiama refleksijos, kadangi buvo iniciatyva iš vienų ar kitų verslo atstovų, kad gal galėtų ir darbdaviai nusimatyti privalomą vakcinaciją tam tikrose įmonėse, tačiau tai yra svarstymas.

– Tie, kurie nesiskiepytų, negalėtų dirbti?

Aušra Bilotienė-Motiejūnienė: Jeigu būtų priimtas toks įstatymas ir turėtume tokią situaciją, tikrai taip. Tose srityse arba darbo vietose turėtų dirbti tik ekstremaliosios sveikatai situacijos metu pasiskiepiję asmenys.

– Pone Dudai, gal visai Europai teks pasekti Austrijos pavyzdžiu, jeigu situacija negerės, jeigu ir toliau matysime naujų karantinų? Jau dabar žmonės gatvėse bruzda ir matome neramumų Vakarų Europos miestuose.

Gytis Dudas: Man atrodo, didžiausias rodiklis, kuris lems, ar reikės tokių priemonių, yra ligoninių užimtumas. Kaip jau Lietuvoje matome, didžioji visuomenės dalis yra pasiskiepijusi, tačiau neimunizuotos visuomenės dalies, kuri nėra mačiusi nei skiepų, nei infekcijos, nepaisant to, kokia ji maža, akivaizdžiai užtenka ligoninėms užkišti. Dėl to stabdomos planinės paslaugos, dėl to kiti, tarkim, kovidiniai, pacientai galbūt negali sulaukti pagalbos. Realiai būtent dėl skiepų jau ilgą laiką – nuo vasaros – visoje Europoje ir apskritai Vakarų pasaulyje vien atvejų skaičius nerodo tikrosios situacijos ir niekas tik atvejų skaičiumi nesiremia. Manau, kiekviena šalis pati nuspręs, koks procentas jos gyventojų gali būti imunizuotas dėl persirgimo ir kiek žmonių paskiepyta, ir tuo remiantis bus galima prognozuoti tikėtiną ligoninių užimtumą.

– Bet pandemijos pabaigos nematyti, ar ne?

Gytis Dudas: Pandemijos pabaiga, man atrodo, yra labai arti, kadangi paprasčiausiai tuoj pritrūksime žmonių, kurie yra imlūs ir kurie niekuomet nėra matę viruso nei skiepo, nei infekcijos forma. Realiai jie vieninteliai ir užkiša ligonines. Aišku, prie to prisideda, tarkim, senoliai ir panašiai. Labai akivaizdžiai ta imli populiacijos dalis yra pagrindinė problema. Ir labai gaila, kad dauguma jų nusprendė persirgti, o ne pasiskiepyti.

– Dauguma Vokietijos gyventojų po kelių mėnesių bus, cituoju, „pasiskiepiję, išgiję arba mirę nuo COVID-19“. Tai buvo Vokietijos sveikatos apsaugos ministro citata. Ar šie žodžiai taikytini Lietuvai?

Aušra Bilotienė-Motiejūnienė: Neabejotina, kad dalis žodžių iš tiesų labai tikri, nes jau šiandien turime vakcinuotų, turime persirgusių, turime tokią nedidelę grupę, kur nei vakcinuoti, nei persirgę, ir vienaip ar kitaip didžiąja dalimi tikrai juos palies. Jeigu nesivakcinuos, jie turi didelę riziką, kad imunitetą gali gauti kitaip, ir nebūtinai lengva forma, nes tai, kad yra jaunas žmogus arba niekuo nesirgęs, kaip mūsų patirtis rodo, šiandien būna atvejų labai sudėtingų ir labai liūdnų baigčių. Tačiau tikrai taip, tikriausiai per tam tikrą laiką mes turėsim vienokį arba kitokį imunitetą.

– O kaip turėtų susiklostyti scenarijus, kad tektų svarstyti arba Austrijos atvejį, arba, kaip minėjote, trijų didelių grupių – švietimo, socialinių darbuotojų ir sveikatos – privalomą skiepijimą?

Aušra Bilotienė-Motiejūnienė: Jeigu matysime, kad susirgimų skaičius didėja, lovų užimtumas didėja, taip pat rodys situacija tų minėtų darbo sričių arba grupių imunizacija, ar trečia doze skiepijasi, ar turime židinių mokyklose, darželiuose, ligoninėse... Visas tas kompleksas turės įtakos, bet neabejotinai pagrindinis rodiklis yra užimtų lovų skaičius, kadangi turime saugoti sveikatos sistemą ir suteikti kitiems paslaugas, kadangi ilgą laiką tam tikros paslaugos buvo atidėliojamos ir pirmos bangos atveju, ir antros bangos atveju. Iš tiesų turime gana sudėtingą situaciją, kadangi žmonės, kelis kartus atidėję planines paslaugas, tam tikrais atvejais šiandien turi gauti skubias paslaugas, nebe planines, ir ne visada turime ką ir kaip atidėti.