Jonavos meras kritikuoja planuojamą ligoninių reformą: „Ar čia diskusija?“

Sveikatos apsaugos ministras ragina savivaldybes pačias parengti planus, kaip jos nori pertvarkyti savo ligoninių ir poliklinikų tinklą. Atsisakiusioms reformuotis grasina, kad negaus Europos Sąjungos (ES) pinigų investicijoms ir turės gyventi iš privalomojo sveikatos draudimo fondo, kurio, pasak ministro, nepakaks.

Jonavos ligoninėje kur dirba 100 gydytojų dabar yra 16 skyrių, tarp jų – chirurginiai, kur pernai atlikta per 1700 operacijų, akušerijos ginekologijos, kur priimta per 300 gimdymų. Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad racionalu išlaikyti tik tokią ligoninę, kur gimdymų dvigubai daugiau nei čia, o operacijų – mažiausiai 1000 per metus. Ministerija siekia, kad rajonuose mažėtų ligoninių, o pacientai, esant reikalui, važiuotų į didžiąsias miestų ligonines arba būtų gydomi dienos chirurgijos centruose, ambulatorijose.

„Jeigu Šveicarijoje 80 proc. operacijų yra atliekama dienos chirurgijos sąlygomis, tai Lietuvoje tik 20 proc. Jeigu Jungtinėje Karalystėje – 50-60 proc., tai Lietuvoje 20 proc.“, – teigia sveikatos apsaugos viceministrė Danguolė Jankauskienė.

Ligoninės gydytojai sako, kad pagal ministerijos planus čia turėtų likti 80 vietų ligoninė su terapiniu profiliu. Neliktų pediatrijos skyriaus, kurio renovacijai Jonavos savivaldybė neseniai skyrė 300 tūkstančių eurų. Vietoje to turėtų būti teikiamos dienos pediatrijos paslaugos.

„Vaikai taip pat reikalauja stacionarinės pagalbos, ne viską galima išspręsti atvažiavus kelioms valandoms taip ir išleidus vaikutį namo“, – tvirtina Anesteziologijos, reanimacijos, COVID-19 skyrių vedėjas Gediminas Ramanauskas.

Gydytojas stebisi, kodėl dešimtas pagal dydį Lietuvos miestas nebegali savo ligoninėje turėti akušerijos ginekologijos, chirurgijos, traumatologijos skyrių.

„Tokią paprastą operaciją kaip apendicito, ji negalėtų būt padaroma kaip stacionarinė paslauga Jonavos rajone, Jonavos ligoninėje, kuri turi anesteziologiją, reanimaciją pilną. Toks paprastas dilbio kaulo ar blauzdos kaulo lūžimas, jis negalėtų būti padaromas rajone?“ – stebisi G. Ramanauskas.

Santaros klinikos Vaikų ligoninė / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Aišku, kad nenorėtumėme. Važiuoti paskui į kitus miestus, ne visi transportus turi, viską. Čia tai tikrai blogai sugalvota“, – LRT TELEVIZIJAI sako Jonavos ligoninės pacientė.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys tikina, kad būtinybę reformuoti šalies sveikatos sistemą rodo skaičiai. Jis mitu laiko įsitikinimą, jog Lietuva nuo seno turi labai kokybišką sveikatos apsaugą.

„Ne, netvarkoje skaičiai dar prieš pandemiją rodo. Lietuvoje, tarkime, vyrų mirtingumas po vizitų į ligonines buvo 2,5 karto aukštesnis negu ES Vidurkis. Tai ką tai kalba apie mūsų kokybę?“ – teigia ministras.

Arūnas Dulkys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė, kad iki gruodžio 10 dienos laukia pačių Savivaldybių planų, kaip jos ketina pertvarkyti savo gydymo įstaigų tinklą. Sveikatos apsaugos ministras sako, kad tos savivaldybės, kurios to nepadarys, negaus ES pinigų investicijoms ir turės gyventi iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

„Jo visų poreikiams, kad galėtų egzistuoti toks pat tinklas, galėtų egzistuoti necentralizuota greitoji medicinos pagalba, vis tiek neužteks, niekada neužteks. Tai kibiras išvarstytas skylių“, – tvirtina A. Dulkys.

ES pinigai investicijoms į sveikatos apsaugą, pasak ministro, pirmiausia bus skiriami toms savivaldybėms, kurios pirmosios su ministerija sutars dėl savo sveikatos įstaigų pertvarkos planų,

„Tie, kurie tai padarys vėliau, vėliau ateis ir tos investicijos arba visai neateis. Nes aš jums pasakau, kad aš nebūsiu tas ministras, kuris pasirašinės pinigų įsisavinimo projektus – nebūsiu. Ir manęs nereikia gąsdint, kad bus nepanaudoti kažkokie pinigai“, – sako ministras.

Savivaldybių asociacijai vadovaujantis Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dabar teikiamų ligoninės paslaugų atsisakyti neketina.

„Į Kauną, tai aš galiu nuvažiuoti, galiu palaukti, galiu parvažiuoti, o močiutė iš Ruklos ar Rūkininkų kaimo, ji kaime, „Citybee neturime, autobusas važiuoja tam tikrais grafikais ir kaip jai Kaune susigaudytum kur ten eit?“ – svarsto jis.

Mindaugas Sinkevičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Neoficialiomis žiniomis ministerijos inicijuojamai reformai labiausiai priešinasi ne tik Jonavos, bet ir Kėdainių, Jurbarko, Anykščių ir Biržų savivaldybės

„Tai tas toks – Jūs pasisiūlykit, o jeigu nepasisiūlysit, mes padarysim, ką planuojame padaryt, ar čia diskusija? Kažkas turi šautuvą, kažkas prašo palikti gyvybę, kažkas su šautuvu grasina“, – teigia M. Sinkevičius.

Investicijoms į sveikatos apsaugą per penkerius metus Lietuva gali gauti apie 800 mln. eurų.