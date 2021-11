Daugėja besiskundžiančiųjų miego sutrikimais, specialistai teigia, kad tai viena iš pandemijos pasekmių

Per dvejus metus nuo COVID-19 pandemijos pradžios atliktos gyventojų apklausos rodo, kad per karantiną dėl pasikeitusio darbo režimo, socialinių kontaktų ribojimo daugiau nei pusė respondentų ne tik patyrė stresą, bet ir susidūrė su rimtais fiziniais negalavimais, iš kurių dažniausi buvo miego sutrikimai. Juos tikina patyrę beveik trečdalis apklaustųjų. „Ateina tokių žmonių, kurie anksčiau nėra turėję miego sutrikimų“, – LRT RADIJUI sako gydytoja neurologė Dalia Matačiūnienė. Pasak jos, prie to prisidėjo ir pandemijos sukelto karantino padariniai.

Apklausų dalyviai skundžiasi, kad negali ilgai užmigti, pabunda viduryje nakties ir kelias valandas paskui vartosi nuo šono ant šono. Kiti teigia užmiegantys lengviau, bet pabunda labai anksti, ir po to jau nebeužmiega.

Miego trūkumą ignoruoti sunku, nes tai susiję ne tik su žmogaus darbingumu, nuotaika, gera fizine savijauta, bet ir su psichine būsena. Moksliniai tyrimai rodo, kad po prastos nakties žmogus kelia pavojų ir aplinkiniams, – jis yra ne tik dirglus ar susierzinęs, bet jeigu toks žmogus kasnakt miega vos po penkias valandas ir po to ryte sėda prie vairo, vyksta į darbą, jo būsena yra lygiai tokia pati, kaip turint vienos promilės girtumą.

Dėl šios priežasties neišsimiegoję žmonės dažniau sukelia autoįvykius. Iš kitos pusės, nemiga gali rodyti ir kitus susirgimus: skrandžio ligas, valgymo sutrikimus, vegetacinės nervų sistemos ligas ir kitas.

Vilniaus „Kardiolitos klinikų“ Neurologijos centro gydytoja neurologė Dalia Matačiūnienė sako pastebinti išaugusį srautą pacientų, kurie skundžiasi būtent miego sutrikimais. „Tikrai ateina tokių žmonių, kurie anksčiau nėra turėję miego sutrikimų, – sako gydytoja. – Tokiems pacientams būtent pandemijos fone atsirado nemigos sutrikimai. Skaitant literatūrą, žvelgiant į tarptautinius tyrimus, tai juose kalbama, kad būtent miego sutrikimai yra viena iš (koronaviruso – LRT.lt) pandemijos pasekmių. Miego sutrikimai, manoma, užsiliks ir užsitęs net jai (koronaviruso pandemijai – LRT.lt) pasibaigus.“

Gydytoja Dalia Matačiūnienė / LRT stop kadras.

Nemiga neretai gali būti kaip simptomas tam tikrų kitų ligų, pastebi D. Matačiūnienė. „Tų ligų tikrai gali būti daug – turbūt visų organizmo sistemų pažeidimai gali išprovokuoti miego sutrikimus. Jeigu yra kažkoks skausminis sindromas, pavyzdžiui sąnarių ligos pablogėja, tai natūralu, kad greičiausiai kris ir miego kokybė. Tada ta nemiga bus pasekmė tų visų skausminių sindromų. Štai ir širdies nepakankamumas, dėl kurio naktį taip pat pablogėja audinių aprūpinimas deguonimi. Dusulys irgi blogina miego kokybę.

Gali žmogus net labai nesiskųsti pačia nemiga, bet dieną jausti mieguistumą ir jaustis nepasiilsėjęs po nakties. Taip pat ir medžiagų apykaitos sutrikimai, kaip kad skydliaukė. Jos padidėjęs aktyvumas gali būti viena iš nemigos priežasčių, pavyzdžiui, neramių kojų sindromas, kai žmogus negali užmigti, nes vakare atsigulus atrodo, kad nėra kur tų kojų padėti ir jas norisi judinti. Tai irgi bus vadinamoji antrinė nemiga, atsirandanti jau dėl neramių kojų sindromo“, – nemigos signalizuojamas ligas ar kitus sveikatos sutrikimus komentuoja pašnekovė.

Turbūt visi esame bent kartą gyvenime patyrę tam tikrą nemigos formą, kada išgyvenome labai didelį jaudulį ar nerimą prieš egzaminą, arba prieš darbo pokalbį. Tuomet tikrai patyrėme, kaip sunku yra užmigti. Tačiau, kaip sako gydytoja neurologė, tai dar nėra miego sutrikimas ar kažkokia liga. Pasak jos, nemiga turi savo apibrėžimo kriterijus, kaip ir bet kuri kita liga.

Nemiga / Shutterstock nuotr.

„Yra lėtinė nemiga arba lėtinės nemigos sutrikimas. Jų kriterijai yra, kai miego sutrikimai ar nemiga kartojasi dažniau negu tris kartus per savaitę ir ilgiau negu tris mėnesius. Toks yra laiko kriterijus. O simptomai nėra apibrėžti. Štai žmonės klausia, tai kiek čia aš valandų turiu miegoti, kad čia jau skaitytųsi ta nemiga? Pavyzdžiui, jeigu miegu penkias valandas, tai ar čia jau nemiga? Tai tokio valandų kriterijaus nėra. Yra tiesiog sunkumas.

Jeigu žmogui yra sunku užmigti vakare, jeigu sunkiau negu anksčiau būdavo, ir tai jam kelia problemų, kitą dieną dėl to jis jaučiasi blogai, ir tai vyksta, nepaisant to, kad sąlygos miegui yra optimalios, tai kartojasi, tuomet ir yra diagnozuojamas nemigos sutrikimas. Žinoma, nemigos sutrikimų nelabai galėtumėme diagnozuoti karo sąlygomis arba žmonėms, kurie iš viso neturi sąlygų, kur miegoti. Čia kalbame apie miego sutrikimus, kuomet pačio miegojimo sąlygos yra geros“, – aiškina Vilniaus „Kardiolitos klinikų“ Neurologijos centro gydytoja neurologė D. Matačiūnienė.

Išsamiau apie nemigą ir kaip ją gydyti – radijo laidos „Sveikata“ reportaže.

Parengė Vismantas Žuklevičius.